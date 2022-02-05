УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7164 відвідувача онлайн
Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
11 080 86

"За погодженням з офісом президента", - Разумков звинуватив ДБР та МВС у покриванні нардепа від "Слуги народу" Трухіна

"За погодженням з офісом президента", - Разумков звинуватив ДБР та МВС у покриванні нардепа від "Слуги народу" Трухіна

Президенту України Володимиру Зеленському було відомо про наявність відео із ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, яке на початку лютого опублікували ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 4 лютого в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній спікер Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков.

"Була інформація ще у серпні, що президент бачив це відео... Я не вірю, що міністр внутрішніх справ (Деніс Монастирський) з такої резонансної ДТП – це не простий депутат, це заступник голови бюджетного комітету... не прийшов до президента і не показав це відео", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на всій трасі з Києва до Полтави працювали камери.

"Вам приходять штрафи? Усі отримували штрафи за перевищення швидкості?.. Але там є фото, відео та зрозуміло, хто сидить за кермом… І ДБР, і Міністерство внутрішніх справ фактично були співучасниками, я говорю про керівників, були учасники цього процесу і покривали пана Трухіна, і це відбувалося з узгодженням з Офісом президента, я впевнений, що міністр каже, що не знав... Це неправда... Якщо міністр каже, що не знав і його не цікавив цей процес, то міністр повинен. .. написати заяву і піти у відставку", – наголосив ексспікер парламенту.

Також читайте: Справу Трухіна не доведуть до кінця, - Рябошапка

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

ДТП (4543) цензура (368) шоу Шустера (309) Разумков Дмитро (1528) Трухін Олександр (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Готовят очередного кандидата для скотобазы рвзумкова вот вам и очередной пиар , а а самом деле такой же пид а расас как и все кто сейчас случайно оказались у власти
показати весь коментар
05.02.2022 03:42 Відповісти
+15
Вы хоть немного поняли в какой капкан себя загнали?))) Если Аваков спрятал ВСЕ записи со всех камер, не будучи уже министром, то почему не было заведено уголовное дело об исчезновении этих записей?))) Ведь легко проверить на каком этапе они исчезли)))
показати весь коментар
05.02.2022 06:00 Відповісти
+14
Яким боком тут Рюкзаков? ДТП було 23.08.21, а Монастирський міністр МВС з 16.07.21...і Трухін цей казав поліцейському що зараз Денісу подзвонить..може українська правда і приберігла відео ...але в тих там таких слуг народу як грязі))
показати весь коментар
05.02.2022 03:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да всем понятно, что они покрывают своих, стирают записи и теряют доказательства свидетелей. Это ведь не первое дело такое. Но тут их приперли к стенке. Но вместо того чтобы расследовать, то они всё спихнули - а нам видео не дали. Да вы же его стерли просто.
показати весь коментар
05.02.2022 02:23 Відповісти
Ви як дитина, "стерли", а звідки воно тоді узялося?
Просто Рюкзаков, чи його хозяїн Ахкакаойінвестор, приховав компромат до зручного моменту, щоб поторгуватися за щось, а зараз його злили, бо "вагнергейт" виявився пшиком нікому не цікавим, зараз намагаються знову розхитати владу відео з п'яним депутатом, якого відмазують.

Що думаєте даремно на днях у Метінвесті Ахкакогоінвестора відбулися обшуки? То обраточка прилетіла.
показати весь коментар
05.02.2022 02:47 Відповісти
Яким боком тут Рюкзаков? ДТП було 23.08.21, а Монастирський міністр МВС з 16.07.21...і Трухін цей казав поліцейському що зараз Денісу подзвонить..може українська правда і приберігла відео ...але в тих там таких слуг народу як грязі))
показати весь коментар
05.02.2022 03:00 Відповісти
Вы не поверите, там ещё и Порошенко окажется виноват😁😁
показати весь коментар
05.02.2022 09:13 Відповісти
чому б і ні? він у політиці не вчорвшній, ще у2015 був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_2015 обраний депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Полтавської обласної ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9F БПП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] , на час виборів був директором ПАТ «Полтаварибгосп»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Протягом 2016 року відзначився тим, що пропустив усі засідання земельної комісії, до складу якої входив, та половину сесій радиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-poltava_2016-6 [6] . У
показати весь коментар
05.02.2022 13:26 Відповісти
Стерли то что у них было. Они его видели. Вот о чем речь.
показати весь коментар
05.02.2022 03:56 Відповісти
Вы хоть немного поняли в какой капкан себя загнали?))) Если Аваков спрятал ВСЕ записи со всех камер, не будучи уже министром, то почему не было заведено уголовное дело об исчезновении этих записей?))) Ведь легко проверить на каком этапе они исчезли)))
показати весь коментар
05.02.2022 06:00 Відповісти
Не ищите логики там где её нет. Просто коварные злодеи хотят расшатать власть. Виноваты вот они. А что там делали с Трухиным не важно. Главное дать отпор врагам.
показати весь коментар
05.02.2022 06:27 Відповісти
Да.... Порох и тут руку приложил, чтобы обидеть бубочку...
Это я вангую тему очередных высеров анала Г+Г. И вааще, эту тему надо закрыть, патаму шо путин нападьот.

Выпердыш бородатой бабушки, которая моет кал, 🐸буба криворогий шо-то ни одного слова не проблеял на эту тему. Но этому дрыщу не удастся отмолчаться, все равно что-то прокукарекает.
показати весь коментар
05.02.2022 08:43 Відповісти
Ну это же больше не о них и их логике) Это больше к читателям, которые нас читают и немного умеют логически думать) Они могут не знать как это работает в полиции... Что нельзя просто взять и спрятать и никто этого не заметит) И вот на таких примерах людям проще разобраться и понять кто врет)
показати весь коментар
05.02.2022 09:54 Відповісти
Сто пятдесят тисяч у сумці смотрящего за общаком ВР, то так, на бутерброди?
показати весь коментар
05.02.2022 13:06 Відповісти
"Вагнергейт" -пшик? Хлопе, ти звідки такий "розюмний"? В іншій державі за таке президент і вся його шобла мали б сидіти біля параші.
показати весь коментар
05.02.2022 08:34 Відповісти
молодец, зализняк. зализал бубу
показати весь коментар
05.02.2022 12:51 Відповісти
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показати весь коментар
05.02.2022 08:47 Відповісти
Шановний пан Станіслав ! На територіях Росії сьогодні мешкае 189 різних народів , більшість з яких має свою національну мову , але є й такі які її вже втратили і розмовляють російською , це по-перше . По друге , Русь це виключно Україна і мова руська це давня українська ! В московитів мова російська , тому не треба писати дурниць , ліпше здобувайте історичні знання , це допоможе Вам у боротьбі ! І на останок , мовою (окупанта) , тобто загарбника , може бути люба мова з цих російських народів , і я Вам більше скажу , в окупації частини Донбасу приймали участь серби , хорвати , чехи і ще достойменно не відомо хто , на щастя це поодинокі випадки . В Україні є громадяни які користуються в побуті російською мовою але ******* і захищають Україну не менш завзято ніж українці , тому пане Станіславе будьте розумні , наш ворог Росія і росіяни які взяли зброю проти Нас ! Слава Україні !
показати весь коментар
05.02.2022 15:10 Відповісти
Готовят очередного кандидата для скотобазы рвзумкова вот вам и очередной пиар , а а самом деле такой же пид а расас как и все кто сейчас случайно оказались у власти
показати весь коментар
05.02.2022 03:42 Відповісти
И добавить нечего
показати весь коментар
05.02.2022 08:36 Відповісти
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показати весь коментар
05.02.2022 08:47 Відповісти
Так оно и есть, у людей ( не у стада идиотов, выбравших найвелычнишу ЗЕлену шмарклю, я подчеркиваю, у людей ) отличная память, и все прекрасно помнят, что Разумков обошел все ТВ каналы в 19 году и агитировал за этого ЗЕбанутого недомерка бубу криворогого и был № 1 в списке стада из слуг. И причина победы этого дрыща бубы криворогого есть и в работе Разумкова.
Но от Разумкова есть и польза для страны. Он оттягивает голоса от зеленой плесени, и это есть хорошо.
показати весь коментар
05.02.2022 08:53 Відповісти
Мне плевать на Разумкова и на его пиар,но пока он уничтожает это обдолбанное хриплое недоразумение я ставлю ему лайк.
показати весь коментар
05.02.2022 13:01 Відповісти
Аналогічна позиція!
показати весь коментар
05.02.2022 13:32 Відповісти
Вылез, надо бонусы зарабатывать. Сейчас тебе вспомним косяки слуг при твоем правлении в Раде.
показати весь коментар
05.02.2022 04:29 Відповісти
Здесь речь не о Разумкове , а о том как служат народу , те, кого назначил президент . Его личная ответственность за каждого приспособленца во власти творящего беззаконие ! Именно они своим каждодневным враньём и полным бездействием , делают Зеленского изгоем не способным управлять страной ! И это касается всех бывших президентов , набиравших в свои команды откровенную шваль ! До полного политического краха , Зеленскому рукой подать , его команда,по сути , уже подвела его к обрыву и одевает ему на ноги буковельские лыжи и рюкзак с грузом вранья и не выполненных обещаний !
показати весь коментар
05.02.2022 05:18 Відповісти
тупой нарот і глупьіє боярє на вашєй глубінной і самой тітульной в цєнє
показати весь коментар
05.02.2022 06:36 Відповісти
Шановний Олекса ! Будь ласка , напишіть так щоб я зрозумів Вашу думку ! Дякую .
показати весь коментар
05.02.2022 09:21 Відповісти
Ти дондаун? Це ти на фєнє написав? От вони, ці "руССкоязічниє", чи воно "руССкіє" (а що це таке?), чи хахли, родства не помнящіє.
показати весь коментар
05.02.2022 13:14 Відповісти
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показати весь коментар
05.02.2022 08:51 Відповісти
...и одевает ему на ноги буковельские лыжи и рюкзак с грузом вранья...

А надо не лыжи а ведро с цементным раствором и рюкзак с кирпичами.

Тьфу-ты, что-то я размечтался. Но надежда таки есть.
показати весь коментар
05.02.2022 08:59 Відповісти
Речь именно о Разумкове! Хитрожопая нэрпа говорит о том, что и так очевидно и ясно всем. А ДЕЛАЛ он что, когда был спикером ВР? Тот же Вагнергейт он как комментировал?
показати весь коментар
05.02.2022 09:21 Відповісти
Разумков пришел во власть как человек из команды Зеленского и большинством в парламенте занял должность спикера . И если он со временем стал усматривать в действиях президента и его окружения ,акты беззакония , то нужно было , либо вправить президенту мозги втихаря ,либо заявить о выходе из Зэкоманды и стать простым депутатом , но этого не было сделано ! Теперь боец Разумков свободен как птица и может рассказать все , что захочет , а Мы с Вами послушаем , потому ,что( возможно) будут говорить правду !
показати весь коментар
05.02.2022 13:23 Відповісти
А воно, ПРоригівське(кол.спікер) типу не знало про відео
показати весь коментар
05.02.2022 06:10 Відповісти
Я не защищаю Разумкова , мне важно , что бы любой пришедший во власть выполнял Закон , а не ,,телефонное право,, иначе любая власть будет творить беспредел и отмазывать своих , при этом, будут судить оппонентов для удержания власти как можно дольше .
показати весь коментар
05.02.2022 09:15 Відповісти
Все у нас проходить через офіс Зєлєнского.В долє пацани.
https://zaborona.com/shho-stoyit-za-zapuskom-************-suputnyka-sich-2-30/ Що стоїть за запуском українського супутника «Січ-2-30»? Ні, це не перемога. Розслідування Заборони
https://nashigroshi.org/2022/02/04/yak-tobi-take-mask-dlia-proval-noho-vyvodu-v-kosmos-suputnyka-sich-kabmin-znayshov-prokladku-i-zapusk-podorozhchav-vdvichi/?fbclid=IwAR2uaotZb_1nQ1jmEop5Y20NdXtYRH4el23dgf67OYx2hPlb0VNvnWw0moM «Як тобі таке, Маск?» Для провального виводу в космос супутника «Січ» знайшли «прокладку» і запуск подорожчав вдвічі
показати весь коментар
05.02.2022 06:31 Відповісти
війна на носі, а вони якусь фігею мусолять
показати весь коментар
05.02.2022 06:55 Відповісти
Заміть..і цілий тиждень "миють" цю новину
показати весь коментар
05.02.2022 06:58 Відповісти
Разумков Абиженка . Президенту Зкленскому в команде нужны профессионалы а не балаболы
показати весь коментар
05.02.2022 06:57 Відповісти
А трухін походу спец в кораблебудуванні! Це він в ліс йшов корабельні сосни шукати для *************** програми Велике кораблебудівництво.
Просто всі не так зрозуміли та і взагалі саме ДТП вирвано з контексту😀😀😀
показати весь коментар
05.02.2022 07:10 Відповісти
Как же хорошо видно, что Ахметов через передачу с громким названием" Свобода слова " Шустера обливает грязью Президента Зеленского..
То есть передача
"Свобода слова " никакого отношения в свободе слова не имеет. Это обычная заказуха олигарха Ахметова
показати весь коментар
05.02.2022 07:04 Відповісти
Точьна.А еще Ахметов заказал ДТП🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.02.2022 07:57 Відповісти
рускіязік - мова окупанта. Іловайськ. Рейс МН-17...
показати весь коментар
05.02.2022 08:49 Відповісти
Молодец, Олежка, твой высер зачтен. Зайди в ОПу, получишь очередной премиальный фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. А еще Дерьмак разрешит тебе вне очереди соснуть пипетку у бубочки. ЗЕленую. Ну ту, шо буба ею музицирует. На пианино.
показати весь коментар
05.02.2022 09:06 Відповісти
Усі ...."віримо" Разумкову.Голова.....а.а
показати весь коментар
05.02.2022 07:23 Відповісти
А я полагаюсь на ЕЭСУльку.
показати весь коментар
05.02.2022 08:17 Відповісти
Ой яке це солодке...корито
показати весь коментар
05.02.2022 07:24 Відповісти
Ну а шо-це Велике Покривальство...
показати весь коментар
05.02.2022 07:47 Відповісти
А вот якби на місці Трухіна був Порошенко, хана було б "бобіку", "з лісу не вийшов би"!
показати весь коментар
05.02.2022 07:58 Відповісти
Александр Николаевич Трухин с 2015 г. по 2019 год , был депутатом Полтавської обласної ради і був у блоці Петра Порошенко ,,Солідарність,, !
показати весь коментар
05.02.2022 14:04 Відповісти
А сейчас бухгалтер зелупы,а не кандидат Полтавской обл -мимо, зебил )
показати весь коментар
05.02.2022 14:15 Відповісти
Валерия Ларченко ! Я написал только то , кем и в чьей команде был Трухин до выборов президента в 2019 году , эта информация говорит о том ,что деньги , таким персонажам как Трухин можно приспособившись, делать при любой власти , главное вовремя перекраситься ! Я не сторонник Зеленского и советую тебе воздерживаться от оскорблений в мой адрес , поверь я тоже знаю плохие слова ! Внимательно прочитай свой комментарий и исправь ошибки и неточности ( кандидат Полтавской области ) это ,что и о ком?
показати весь коментар
05.02.2022 15:37 Відповісти
Права рука б'є ліву. Наріт аплодує!
показати весь коментар
05.02.2022 08:00 Відповісти
Вот подколодный змей, знает , шо клоуну было вiдомо, а сам тока заре розтулив пельку.
показати весь коментар
05.02.2022 08:15 Відповісти
читайте просто определение феодализм - это предшествующий капитализму общественный строй, в основе которого лежит собственность феодалов на землю и другие средства производства, на крестьян-земледельцев, находящихся в крепостной зависимости, а также право феодалов осуществлять государственную власть на своей территории. Что в итого Разумков выпал из системы а теперь хочет в нее войти. Тот кто в системе феодализма не может быть наказан, имитация для народа. Взять хотя бы сивочолого и что??? А ничего не будет так для народа!
показати весь коментар
05.02.2022 08:27 Відповісти
У разумкова рейтинг растет, а у твоего шута горохового - падает. Не знаешь с чем это связано?
показати весь коментар
05.02.2022 09:25 Відповісти
""
показати весь коментар
05.02.2022 08:33 Відповісти
І на такому хайпі,це чудо,вилазить..Вже зелених і прочих"бездомних"відгризає в свою партію.
показати весь коментар
05.02.2022 08:39 Відповісти
Эти странные объединения всех мерзавцев старой системы вокруг сивого, всякие клички, рудики, луценки и прочая мразота всё равно никак не сможет нам навредить и добиться реванша, чтобы снова грабить и сдавать страну.
показати весь коментар
05.02.2022 09:17 Відповісти
Обьясни, почему 3 года назад, нафтогаз, энергоатом, укроборонопром были прибыльными, а сейчас они наннсят колосальные убытки госбюджету?!
показати весь коментар
05.02.2022 09:24 Відповісти
ой, объединение рыгов, хйлят, парикмахеров, клоунов и коллаборантов тебя никак не беспооят?
показати весь коментар
05.02.2022 12:54 Відповісти
Как же вы,зесрань ,смешно подыхаете ...все,перед смертью не надышитесь )
показати весь коментар
05.02.2022 14:18 Відповісти
Если полистать новостную ленту за последние 3 года, то окажется, что в окружении клоуна зеленского вообще нет незшкваренных персонажей. Там что ни рожа, то потенциальный зек. Загибайте пальцы: дерьмак - держзрада, татаров - уголовное дело по взятке, тищенко - контрабанда, юзик - незаконное обогащение, трухин - виновник дтп с пострадавшими, левченко - держзрада, баканов и шефир - это масса уголовщины, даже ленка скумбрия и та получит срок за слив позиций наших военных. Хотя вишенка на торте - это сам шут гороховый зеленский, его ожидает пожизненный тюремный срок по совокупности преступлений совершенных в статусе презедента
показати весь коментар
05.02.2022 09:22 Відповісти
А что конкретно сделал зелох для международной поддержки Украины? Постоянно подсерал американцев? подставил голландцев отдав цемаха? обзывал меркельшу? украл чауса насрав на голову Санду? И таких зашкваров уже полсотни было. Сейчас НАТО и другие страны поддерживают Украину не благодаря действиям клоуна а вопреки его вредительству этим странам. Кстати, санкции против парашии ввели при порохе, порох договорился о джавелинах и финансовой поддержке нас штатами, а тысячи натовских инструкторов, которые обучают воевать наших воинов все эти годы - это тоже его работа. При порохе начали работу над гром2 и нептуном, при порохе ольха пошла в серию и в войска. А твой косовороточный ******* только видосики снимает какой он крутой, а по факту - галимый кацапский колаборант разваливший армию и сделавший ВСУ - полубомжами.
показати весь коментар
05.02.2022 11:31 Відповісти
это клоунский бот, сотни раз паленый. зачем вы тратите нервы
показати весь коментар
05.02.2022 12:56 Відповісти
дуня, клоуна зеленским только всякие профурсетки вроде серлеща называют. ты зачем палишься?
показати весь коментар
05.02.2022 12:55 Відповісти
Думка кацапів мені не цікава.
показати весь коментар
05.02.2022 12:59 Відповісти
в фмш учился?
показати весь коментар
05.02.2022 13:26 Відповісти
Еще вот что интересно, откуда у этого трухина 150 тысяч налички, и наверно не гривен, и наверное это не все деньги, что были в багажнике, этот слуга наверное ХОЗЯИНА ограбил, высокоморальные гниды
показати весь коментар
05.02.2022 11:50 Відповісти
Та в смотрящего за общаком ВР то так, дрібничка, на бутерброди.
показати весь коментар
05.02.2022 13:18 Відповісти
а пиплу неинтересно
показати весь коментар
05.02.2022 13:25 Відповісти
Муха по полю пошла,муха денежку нашла.Не читал?Хоть до леса не дошла.
показати весь коментар
05.02.2022 14:14 Відповісти
Если их рашка(не дай бог конечно) не уберет,то перед выборами таких видео будет мама не горюй!А че ждать то?
показати весь коментар
05.02.2022 13:16 Відповісти
Предвыборная стартовала . Есть такая себе инфа что в конце года будут перевыборы всех . И первого и всех остальных . Вот такими разумковыми и разного рода фото ≪ с мечами ≫ , эта инфа постепенно превращается в правду .
показати весь коментар
05.02.2022 13:22 Відповісти
есть Божий суд,
наперстники разврата,
он неподкупен звону злата (с)
показати весь коментар
05.02.2022 13:23 Відповісти
такими темпами засветом в масс- медиа Дима обгонит Петра
показати весь коментар
05.02.2022 13:52 Відповісти
Обосрется это ватное говно Порошенко обогнать.
показати весь коментар
05.02.2022 13:54 Відповісти
Какая отставка? Сокрытие преступления- это уголовная статья.
показати весь коментар
05.02.2022 14:02 Відповісти
особливий дар прозріння з'являється в колишніх, колись вони були сліпі, відлучили від корита і відразу прозріли.
показати весь коментар
05.02.2022 14:23 Відповісти
А ти, Діма, не з тих же будеш? Якийсь "особєнний" чи шо? Будь-хто, хто вимазався у зелене лайно, має закрити пащеку і не відсвічувати, бо ця клоунада - і його рук справа.
показати весь коментар
05.02.2022 14:46 Відповісти
монастырского на фронт
показати весь коментар
05.02.2022 20:56 Відповісти
"молоді регіони"почали піарити один одного.Звичайно Зюзя знав все як і ти.
показати весь коментар
02.08.2022 19:01 Відповісти
 
 