"За погодженням з офісом президента", - Разумков звинуватив ДБР та МВС у покриванні нардепа від "Слуги народу" Трухіна

Президенту України Володимиру Зеленському було відомо про наявність відео із ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, яке на початку лютого опублікували ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 4 лютого в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній спікер Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков.

"Була інформація ще у серпні, що президент бачив це відео... Я не вірю, що міністр внутрішніх справ (Деніс Монастирський) з такої резонансної ДТП – це не простий депутат, це заступник голови бюджетного комітету... не прийшов до президента і не показав це відео", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на всій трасі з Києва до Полтави працювали камери.

"Вам приходять штрафи? Усі отримували штрафи за перевищення швидкості?.. Але там є фото, відео та зрозуміло, хто сидить за кермом… І ДБР, і Міністерство внутрішніх справ фактично були співучасниками, я говорю про керівників, були учасники цього процесу і покривали пана Трухіна, і це відбувалося з узгодженням з Офісом президента, я впевнений, що міністр каже, що не знав... Це неправда... Якщо міністр каже, що не знав і його не цікавив цей процес, то міністр повинен. .. написати заяву і піти у відставку", – наголосив ексспікер парламенту.

Також читайте: Справу Трухіна не доведуть до кінця, - Рябошапка

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.