За добу в Україні зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірус, 185 осіб померли, 9 628 - одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок 5 лютого зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 9 628 людей, 185 померли.

"За добу 04 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 4 268, медпрацівників - 920); 76 350 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу - 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу - 23 673 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 918 осіб; летальних випадків - 185; одужало - 9 628 осіб", - зазначається у повідомленні.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 4 256 208 осіб; одужало - 3 669 979 осіб; летальних випадків - 101 168.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 осіб, з них отримали першу дозу - 15 442 557 осіб, отримали дві дози - 14 758 350 осіб, отримали додаткову дозу - 20 040 осіб, бустерну дозу - 444 730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.