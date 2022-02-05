УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7631 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 214 22

За добу в Україні зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірус, 185 осіб померли, 9 628 - одужали, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірус, 185 осіб померли, 9 628 - одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок 5 лютого зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 9 628 людей, 185 померли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 04 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 4 268, медпрацівників - 920); 76 350 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу - 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу - 23 673 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 918 осіб; летальних випадків - 185; одужало - 9 628 осіб", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 4 256 208 осіб; одужало - 3 669 979 осіб; летальних випадків - 101 168.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання, - Кузін. ВIДЕО

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 осіб, з них отримали першу дозу - 15 442 557 осіб, отримали дві дози - 14 758 350 осіб, отримали додаткову дозу - 20 040 осіб, бустерну дозу - 444 730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

карантин (18172) МОЗ (5423) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Брехня. Два месяца назад у меня и жены был одновременно ковид. Она два раза вакцинированная, я ни разу. Она тяжелее, чем я перенес болезнь. Вывод, не в вакцинации дело, а в том у кого какой иммунитет.
показати весь коментар
05.02.2022 09:17 Відповісти
+8
Антиваксы дохнут сотнями каждый день, а для вакцинированных ковид - как сезонный грипп.
показати весь коментар
05.02.2022 09:03 Відповісти
+5
Во Франции 250 тыс заболевших в сутки. И только 260 трупов. При этом больницы не забиты, морги тоже. А вы говорите вакцинация не работает. Вакцинация спасает десятки тысяч жизней в сутки, особенно среди людей с массой болячек.
показати весь коментар
05.02.2022 11:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо то з математикой у ваксеров плохо.
показати весь коментар
05.02.2022 08:57 Відповісти
Антиваксы дохнут сотнями каждый день, а для вакцинированных ковид - как сезонный грипп.
показати весь коментар
05.02.2022 09:03 Відповісти
Брехня. Два месяца назад у меня и жены был одновременно ковид. Она два раза вакцинированная, я ни разу. Она тяжелее, чем я перенес болезнь. Вывод, не в вакцинации дело, а в том у кого какой иммунитет.
показати весь коментар
05.02.2022 09:17 Відповісти
если не похуже. вывод то.
может без вакцинации она бы пару раз чихнула всего лишь.
реально странно это все. как будто нам где то лгут
показати весь коментар
05.02.2022 10:11 Відповісти
Во Франции 250 тыс заболевших в сутки. И только 260 трупов. При этом больницы не забиты, морги тоже. А вы говорите вакцинация не работает. Вакцинация спасает десятки тысяч жизней в сутки, особенно среди людей с массой болячек.
показати весь коментар
05.02.2022 11:41 Відповісти
а кто сказал шо спасает?
еслизаражаются все?
вакцина - это подразумевает кое что шо вы не заразишься!
Вон, даже Антиколорадос чуть не обосрался и говорит шо производителей недо бы под суд и *************://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/
показати весь коментар
05.02.2022 12:01 Відповісти
вакцина должна ПРЕДОТВРАЩАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
если иммунитет от вакцинации не предотвращает заболевание то он тем более не может бороться с вирусами проникшими в клетки
показати весь коментар
05.02.2022 14:27 Відповісти
Якiсь дивнi у вас висновки. А ви не подумали, що якби ваша жiнка була не вакцинована, то вона могла не встигнути i два раза чхнути? I ви були б вже вдiвцем? Так, iмунiтет у всiх рiзний, але навiть слабкий можна посилити...
показати весь коментар
05.02.2022 15:54 Відповісти
у Одержимого,як і 90 відсотків імунітет.. на жаль,кожен десятий з решти може дізнатись про його відсутність лише в реанімації..

поки що лише 36 відсотків українців вирішили так не ризикувати
показати весь коментар
05.02.2022 16:01 Відповісти
42 тисяч зараз. Таке відчуття, що в Києві хворіє кожний другий. В класах нема половини дітей, також хворіють вчителі. Заміняти нема кому, учні пропускають матеріал. Це не навчання! Чому Кличко не відправив дітей на дистанційну освіту - секрет. Не дай Бог, щось трапиться з школярем чи педагогом, то можна йти в суд. Омікрон перекинувся на дітей, які непривиті і ще невідомо, як поведе себе вірус в дитячому організмі.
показати весь коментар
05.02.2022 09:08 Відповісти
не дам(Меня нету)))
показати весь коментар
05.02.2022 09:13 Відповісти
Так відправив же тиждень тому)
показати весь коментар
05.02.2022 09:14 Відповісти
Макрон сбил с толку
показати весь коментар
05.02.2022 10:26 Відповісти
скорые в Киеве - как бомж на "копейке" с ыконочками на торпеде
уповать только на духов можно если шо не так
показати весь коментар
05.02.2022 09:14 Відповісти
Болеют как привиты, так и не привиты, поголовно сейчас среди моих знакомых. Болеют целыми семьями
Всем здоровья и добра. Все будет 🇺🇦
показати весь коментар
05.02.2022 10:10 Відповісти
але щеплені легше
показати весь коментар
05.02.2022 11:53 Відповісти
а в небесах - покемоны, а в "аду" - единороги.
вам написали - "гав-гав", а вы веришь.
выше я ссылку дал - грит шо в Киеве вна фирме 20 вакцинированных = попили водки и все заразились.
ну тогда это тупо диверсия, или как?
показати весь коментар
05.02.2022 12:03 Відповісти
Переможе найобережніший

До речі, на тому ж ковідному борту до Китаю з Осло летіли й багатостраждальні норвезькі лижники.

Перед вильотом у розташуванні їх команди спалахнув осередок зараження після зборів в Італії. Ковід знайшли у тренера спринтерів Арільда ​​Монсена, п'ятикратної чемпіонки світу Хайді Венг, Ганни Кьєрсті Кальво та в олімпійського чемпіона Симона Крюгера.

На щастя, поширення зарази вдалося зупинити.

Але налякані лижники летіли з Мілана до Осло та з Осло до Пекіна з дотриманням надзвичайних заходів безпеки.
Найтитулованіший рівнинний лижник Норвегії Йоханнес Клебо, який до того ж страждає на ковідофобію, взагалі з'явився в аеропорт не тільки в масці, а й у величезних гірськолижних окулярах, а зверху прикрився ще й капюшоном.
показати весь коментар
05.02.2022 15:55 Відповісти
 
 