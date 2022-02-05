За добу в Україні зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірус, 185 осіб померли, 9 628 - одужали, - МОЗ
В Україні станом на ранок 5 лютого зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 9 628 людей, 185 померли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 04 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 4 268, медпрацівників - 920); 76 350 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу - 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу - 23 673 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 918 осіб; летальних випадків - 185; одужало - 9 628 осіб", - зазначається у повідомленні.
За весь час пандемії в Україні: захворіло - 4 256 208 осіб; одужало - 3 669 979 осіб; летальних випадків - 101 168.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 осіб, з них отримали першу дозу - 15 442 557 осіб, отримали дві дози - 14 758 350 осіб, отримали додаткову дозу - 20 040 осіб, бустерну дозу - 444 730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.
может без вакцинации она бы пару раз чихнула всего лишь.
реально странно это все. как будто нам где то лгут
еслизаражаются все?
вакцина - это подразумевает кое что шо вы не заразишься!
Вон, даже Антиколорадос чуть не обосрался и говорит шо производителей недо бы под суд и *************://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/
если иммунитет от вакцинации не предотвращает заболевание то он тем более не может бороться с вирусами проникшими в клетки
поки що лише 36 відсотків українців вирішили так не ризикувати
уповать только на духов можно если шо не так
Всем здоровья и добра. Все будет 🇺🇦
вам написали - "гав-гав", а вы веришь.
выше я ссылку дал - грит шо в Киеве вна фирме 20 вакцинированных = попили водки и все заразились.
ну тогда это тупо диверсия, или как?
До речі, на тому ж ковідному борту до Китаю з Осло летіли й багатостраждальні норвезькі лижники.
Перед вильотом у розташуванні їх команди спалахнув осередок зараження після зборів в Італії. Ковід знайшли у тренера спринтерів Арільда Монсена, п'ятикратної чемпіонки світу Хайді Венг, Ганни Кьєрсті Кальво та в олімпійського чемпіона Симона Крюгера.
На щастя, поширення зарази вдалося зупинити.
Але налякані лижники летіли з Мілана до Осло та з Осло до Пекіна з дотриманням надзвичайних заходів безпеки.
Найтитулованіший рівнинний лижник Норвегії Йоханнес Клебо, який до того ж страждає на ковідофобію, взагалі з'явився в аеропорт не тільки в масці, а й у величезних гірськолижних окулярах, а зверху прикрився ще й капюшоном.