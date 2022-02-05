Створення маріонеткового парламенту та приєднання України до союзної держави Росії та Білорусі, - Bild опублікував "путінський план держперевороту"
Німецький таблоїд Bild написав про план президента РФ Володимира Путіна здійснення державного перевороту в Україні, який нібито включає в себе встановлення контролю за великими українськими містами, створення "народної ради" - маріонеткового парламенту та включення України до союзної держави Росії та Білорусі.
Про це йдеться у статті "Путінський план державного перевороту в Україні" від 4 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
Із посиланням на дані служби іноземної розвідки видання стверджує, що російська армія після вторгнення в Україну має намір знищити українські війська в польових умовах, а потім - осадити великі міста та активізувати розміщені у них агентурні осередки. У них буде завдання створити проросійське керівництво, яке б домовилося "про капітуляцію та здачу" міст. Після отримання контролю над усіма великими містами влада Росії нібито створить "народну раду" з представників, які пройшли відбір спецслужб. Цей орган дозволив би створити в Україні "ерзац-уряд" та "маріонетковий режим".
ФСБ, за даними Bild, "нині готує проросійські групи для розгортання в Україні".
Встановлений Росією маріонетковий уряд, як стверджує видання, оголосив би надзвичайний стан та створив би систему таборів для незгодних мешканців України. Перед ним також буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії". Підсумком має стати Союзна держава "з місцевими маріонетковими режимами, за радянською системою".
Повномасштабне вторгнення, за повідомленням Bild, може відбутися "вже в лютому, але не пізніше березня", якщо президент Росії Володимир Путін "не передумає".
Як повідомляється, посольство Росії у коментарі Bild назвало подану газетою інформацію "дивною сумішшю спекуляцій та чуток" і відмовилося коментувати її.
Зазначимо, що про плани Росії привести до влади в Україні проросійського лідера у січні заявляла Великобританія. США 4 лютого повідомили, що російська влада може зняти фейкове відео про напад на територію Росії або на російськомовних жителів Донбасу, щоб створити привід до вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли навколо міста буде російська армія, не сильно там хто буде бігати за ними.
причём, высокоточных ракет ?
Авиация - красивое слово, но ещё красивее сыпется с неба,
когда по ней прицельно попадают.
14 признаков фашизма «русского мира»:
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы"!
Слава Захистникам України!
С российской авиацией будут работать в любом случае,
независимо от украинских реалий.
И со всем остальным - натовские самолёты целеуказания
не просто так летали вдоль всей линии разграничения.
НАТО не собирается рассчитывать на нашего главнокомандующего.
Пусть катается на лыжах, ест шаурму - это никому не мешает.
Вони вже мають ручного макаку Зе!ленського і маріонеточний Парламент - Верховну зраду.
МОРДОР боїться перевороту і Нового Майдану від Порошенка. Тому і загодя розпочали антирекламну кампанію проти Нового Майдану саме через Німецьких Шльондр.
Бояться тварюки що Бубочку погонять ссаними тряпками!!!
«Завершить свою історію». Загальноросійські офіцерські збори виступили проти війни з Україною
5 лютого, 14:57
2171
https://nv.ua/world/geopolitics/ugroza-vtorzheniya-rf-obshcherossiyskoe-oficerskoe-sobranie-vystupilo-protiv-voyny-50214268.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Прапор Росії (Фотоixabay)
Глава Загальноросійських офіцерських Зборів генерал-полковник Леонід Івашов у своєму зверненні до громадян і президента РФ Володимира Путіна закликав російське керівництво не застосовувати https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-vtorgnennya-rf-ssha-diznalisya-pro-raptove-rishennya-putina-perenesti-yaderni-navchannya-50214242.html силу щодо України .
Про це http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79 повідомляє пресслужба загальноросійських зборів.
Він вважає, що вторгнення РФ в Україну поставить під сумнів існування самої Росії як держави.
Він також відкрито критикує нинішню систему влади, яка привела Російську Федерацію до стійкої деградації, включаючи демографію, та всіх життєво важливих сфер життя країни, що неминуче призведе Росію до «завершення своєї історії».
Читайте також:
https://nv.ua/ukr/world/countries/zagroza-rosiyskogo-vtorgnennya-armiya-rf-na-kordonah-gotova-napasti-novini-ukrajini-50214218.html https://nv.ua/ukr/world/countries/zagroza-rosiyskogo-vtorgnennya-armiya-rf-na-kordonah-gotova-napasti-novini-ukrajini-50214218.html Російська армія проходить останні етапи підготовки до вторгнення в Україну - NYT
У зверненні наголошується, що Росія наразі не має зовнішніх загроз, тому «ситуація, яка нагнітається навколо України, має, насамперед, штучний, корисливий характер деяких внутрішніх сил, РФ зокрема».
За словами Івашова, для нинішньої влади РФ війна є тим засобом, який вирішить завдання утримання на деякий час своєї антинаціональної влади, щоб зберегти награбовані у народу багатства.
Далі була вимога від офіцерських зборів до Путіна припинити злочинну політику провокування війни з Україною і залишити свою посаду згідно з конституцією РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=mCJ--7P8oAI
Это первое впечатление, а во-вторых и общий посыл вроде бы "в струю", а всё равно попахивает "поребриком"...
ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА РАССЕЙСКИХ ОФИЦЕРОВ К ПРЕСТУПНИКУ ПУЙЛУ С ТРЕБОВАНИЕМ
УЙТИ В ОТСТАВКУ !
https://content.foto.my.mail.ru/mail/brasilez2010/3452/h-3582.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/brasilez2010/4183/h-4256.jpg
Председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации «Канун войны»:
Обращение Общероссийского офицерского собрания
к президенту и гражданам Российской Федерации
Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война - это огромная трагедия, чье - то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории.
Ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой.
А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо - страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов, может привести к обрушению всей системы.
И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет.
Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но, по нашей экспертной оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют.
Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.
Руководство РФ до сих пор не признало результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского переговорного процесса, подчеркивало принадлежность их территорий и населения к Украине.
Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР.
Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго - восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти.
Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только.
Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по - прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней.
Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса обязаны будут объявить России войну.
Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано «освобождать» Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ.
Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.
Не понимать таковых последствий президент и правительство, министерство обороны не могут, не настолько они глупы.
Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны, и возможного развязывания широко масштабных военных действий? А что таковые будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск - не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.
По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны.
И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем.
От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.
Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы.
Председатель Общероссийского офицерского собрания Генерал-полковник Ивашов Л.Г
Предлагаем Вам высказать своё мнение по этому Обращению.
Председатель Совета ООС полковник Петров В.П. и я поддерживаем это обращение и предлагаем поддержать его от имени Совета.
Таке, як то кажуть - ср*ло - мазала
З Німеччини щось нічого гарного для України не виходить.
ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЩОБ РИГІВ (ОПЗЖ) НАРЕШТІ ВИЗНАЛИ СЕПАРАТИСТСЬКОЮ ПАРТІЄЙ.
ВОНИ Є СЄПАРИ І ЦЬОГО НЕ ПРИХОВУЮТЬ
Першими понесуть ключі від міст кацапам.
под Речицей в Беларуси
не особо впечатаяет...
5.02.2022, 22:25
Швейцарская компания BAP Intel поделилась свежими съемками военного лагеря под Речицей, пишет телеграмм-канал https://t.me/flagshtok/6852 «Флагшток» .
https://i.c97.org/ai/453673/aux-head-1644088895-20220205_zima_360.jpg
Вчерашняя ясная погода позволила провести космическую съемку. Сам лагерь расположен между деревнями Ямполь и Безуев (совсем недалеко от проведения сегодняшних показательных выступлений военных).
https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-1.jpg
https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-2.jpg
https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-3.jpg
https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-4.jpg
https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-5.jpg
https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-6.jpg