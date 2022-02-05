УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7631 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
49 942 286

Створення маріонеткового парламенту та приєднання України до союзної держави Росії та Білорусі, - Bild опублікував "путінський план держперевороту"

Створення маріонеткового парламенту та приєднання України до союзної держави Росії та Білорусі, - Bild опублікував "путінський план держперевороту"

Німецький таблоїд Bild написав про план президента РФ Володимира Путіна здійснення державного перевороту в Україні, який нібито включає в себе встановлення контролю за великими українськими містами, створення "народної ради" - маріонеткового парламенту та включення України до союзної держави Росії та Білорусі.

Про це йдеться у статті "Путінський план державного перевороту в Україні" від 4 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Із посиланням на дані служби іноземної розвідки видання стверджує, що російська армія після вторгнення в Україну має намір знищити українські війська в польових умовах, а потім - осадити великі міста та активізувати розміщені у них агентурні осередки. У них буде завдання створити проросійське керівництво, яке б домовилося "про капітуляцію та здачу" міст. Після отримання контролю над усіма великими містами влада Росії нібито створить "народну раду" з представників, які пройшли відбір спецслужб. Цей орган дозволив би створити в Україні "ерзац-уряд" та "маріонетковий режим".

ФСБ, за даними Bild, "нині готує проросійські групи для розгортання в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії

Встановлений Росією маріонетковий уряд, як стверджує видання, оголосив би надзвичайний стан та створив би систему таборів для незгодних мешканців України. Перед ним також буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії". Підсумком має стати Союзна держава "з місцевими маріонетковими режимами, за радянською системою".

Повномасштабне вторгнення, за повідомленням Bild, може відбутися "вже в лютому, але не пізніше березня", якщо президент Росії Володимир Путін "не передумає".

Також читайте: Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

Як повідомляється, посольство Росії у коментарі Bild назвало подану газетою інформацію "дивною сумішшю спекуляцій та чуток" і відмовилося коментувати її.

Зазначимо, що про плани Росії привести до влади в Україні проросійського лідера у січні заявляла Великобританія. США 4 лютого повідомили, що російська влада може зняти фейкове відео про напад на територію Росії або на російськомовних жителів Донбасу, щоб створити привід до вторгнення в Україну.

армія рф (18766) Німеччина (7735) путін володимир (24830) росія (67862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+89
показати весь коментар
05.02.2022 09:53 Відповісти
+67
Та нічого, ві просто залишиться на своїй посаді. Цілком ж їхній чєлавєк.
показати весь коментар
05.02.2022 09:32 Відповісти
+34
Всі чомусь недооцінюютьЗСУ та зброю надану їм. Наприклад йдуть поставки сотнями АГС Марк 19, які стоять на озброєнні США. Вся фішка, що ці АГС пробивають на відстані 1500 метрів броню в 50 мм. Тобто всі БТРи русні будуть нищитися і без ПТРК.
показати весь коментар
05.02.2022 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
***** вломиться
показати весь коментар
05.02.2022 11:17 Відповісти
ВОСЬМИЙ вже рік чекаємо на жорсткий візовий режим з краіною-агресором, яка підло та підступно захопила частину нашоі територіі !
показати весь коментар
05.02.2022 11:23 Відповісти
Всё это говорит о том, что ПЕРВОЕ чем должны будут СРАЗУ заняться отряды теробороны в час "Ч" - это уничтожение гнид в нашем тылу !
показати весь коментар
05.02.2022 11:26 Відповісти
То нині треба запам'ятовувати тих, хто ходе в церкву московського сатанату.
показати весь коментар
05.02.2022 12:15 Відповісти
Ні -просто замінити попів....
показати весь коментар
05.02.2022 14:01 Відповісти
Ети уже надо заниматься.
показати весь коментар
06.02.2022 09:10 Відповісти
Для здійснення цього "плану" ***** мало б пролити не тонни, а ріки крові, втратити на порядок більше орків, ніж СССР в Афганістані. Після цього від Кремля відвернуться всі, в Рашці почнуться бунти, а ослаблена Рашка змушена буде віддати Китаю половину своєї території. А потім бунти переростуть в повстання,яке спалахне так, що загасити Рашку ніхто не зможе. Навіть Захід, який буде глибоко озабочєн безхозною ядерною зброєю і тонами "Новічка".
показати весь коментар
05.02.2022 11:26 Відповісти
Ну я ще можу уявити, що вони там собі нафантазували, що Харків, Одеса, Миколаїв прохавають проросійський уряд (хоча, як в Одесі ******* проросійських ублюдків одесити показали ще в 2014му). Але як вони собі уявляють, що в Києві, чи у Львові люди будуть сидіти і спокійно дивитися, як купка якихось проросійських дибілів захоплює владу? Та їх постріляють та порозвішують на стовпах, як тільки вони з'являться на вулиці. Одеса ще раєм здасться.
показати весь коментар
05.02.2022 11:32 Відповісти
Читай уважніше план.
Коли навколо міста буде російська армія, не сильно там хто буде бігати за ними.
показати весь коментар
05.02.2022 12:08 Відповісти
А чому? Що, ноги віднімуться чи срачка нападе?
показати весь коментар
05.02.2022 21:51 Відповісти
На одних срачка нападе, другі потікають, треті будуть зайняті обороною.
показати весь коментар
05.02.2022 22:06 Відповісти
Де ж вони стільки армії наберуть щоби оточити усі українські міста?І куди подінеться 270 тисячна армія України та 400 тисячний резерв?
показати весь коментар
06.02.2022 09:12 Відповісти
то чего добивается бенька-аферист и его ставленник малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат и 70 % пархатого Дерьма сидящего в В,Раде и кабмине, козломордым мокшам нужна история, которой без Украины у них нет, пархатым место для паразитирования в израиле нужну служить в армии, там стреляют и кругом "свои хитрожопые", а тут полный деребан, главное что-бы Дэбилы пустили к кормушке....
показати весь коментар
05.02.2022 11:34 Відповісти
Какое "прекрасное" будущее для совкодрочеров, ватников и любителей России (ОПЖЗ, Смешко, "Наши") в Украине - чрезвычайное положение, лагеря, голодуха, безработица и полная нищета. Другого "будущего" Путин вам не даст.
показати весь коментар
05.02.2022 11:46 Відповісти
Яку хрєнь ? Думаєте пуйло просто так військових біля наших кордонів тримає ?
показати весь коментар
05.02.2022 18:32 Відповісти
Оружие для агентурных ячеек хранится в будках масковского патриархата
показати весь коментар
05.02.2022 11:52 Відповісти
мордва такие сказочники. сами придумывают сами верят в это и сами же получают за эти сказки в бубен.
показати весь коментар
05.02.2022 11:54 Відповісти
Негайно треба тренуватись розсереджувати війська по містах та навіть містечках . Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Покровську Слав.янську тощо
показати весь коментар
05.02.2022 12:00 Відповісти
А прикольно, если ракетные "ударялки" сами окажутся мишенями,
причём, высокоточных ракет ?
Авиация - красивое слово, но ещё красивее сыпется с неба,
когда по ней прицельно попадают.
показати весь коментар
05.02.2022 12:19 Відповісти
И готовить диверсионньІе группьІ в российсчкие города, как ето делали чеченцьІ. Буденновск, "Норд Ост". Или громить можна только украинские города, а мокшане только в кино войну будут смотреть?
показати весь коментар
06.02.2022 09:17 Відповісти
Якщо не захистимо свою країну то буде щось накшталт такого
14 признаков фашизма «русского мира»:
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы"!
показати весь коментар
05.02.2022 12:04 Відповісти
Русские народные сказки - новое издание
показати весь коментар
05.02.2022 12:17 Відповісти
зеленьіе дебильі никогда в жизни не получат таких денег если не продадут Украинську незалежність - кацапам. . Приготуйтесь пані і панове цю наволочь - давити - топити у власній сечі і інших водоймах.
показати весь коментар
05.02.2022 12:20 Відповісти
Влажные мечты Кабаева
показати весь коментар
05.02.2022 12:31 Відповісти
Они враги. А твари - это те дерьмаки, кто в париже стал напрямую разговаривать с дынырами...
показати весь коментар
05.02.2022 15:06 Відповісти
Мечтать не вредно. Такие планы ***** просто неосуществимы. Если ***** полезет полномасштабно, будет большая война в Европе, где все пойдет совсем не так как ему бы хотелось
показати весь коментар
05.02.2022 12:47 Відповісти
Соснуть кацапи й ***** "тунця" .... так само як соснули з "новососсієй" !
Слава Захистникам України!
показати весь коментар
05.02.2022 14:46 Відповісти
Для меня такой сценарий не кажется уж таким комичным как заявляют здесь "не тупые, логичные, не дыбилы" . ***** очень продуманный и коварный враг. Атака на наше ПВО само по себе может создать панику в ВСУ, о нашем сцикливом говнокомандующем я вообще молчу, дает команду не отвечать, чтобы "не провоцировать", например! Пойдут массовые минирования и кибератаки, которые уже отрепитированны. Параллельно могут кинуть деврсионные группы для блокировки подвоза угля, вывода из строя электростанций, отключение со стороны Беларусии. Для этого не нужно тысячи людей, а пара сотен обученных боевиков легко завалят мобильную связь. Особенно при поддержке, внутри, опзжопскими выродками, а их дохрена. Наверняка есть дивесионный команды в том числе и в кабинетах. Не исключаю , что **** может даже рубануть интернет кабель в море, для усложнения коммуникации. Представьте, просыпаетесь утром..., а интернета, связи и света нет. Сразу наивного оптимизма может поубавится.
показати весь коментар
05.02.2022 12:57 Відповісти
А Польше ****** - есть в Украине интернет или нет.
С российской авиацией будут работать в любом случае,
независимо от украинских реалий.
И со всем остальным - натовские самолёты целеуказания
не просто так летали вдоль всей линии разграничения.
НАТО не собирается рассчитывать на нашего главнокомандующего.
Пусть катается на лыжах, ест шаурму - это никому не мешает.
показати весь коментар
05.02.2022 13:14 Відповісти
ну да, а если ху*ло будет возникать, что это НАТО ввязалось в войну, ответят так же как и он - настамнет, это авиация Украины, ничего не знаем
показати весь коментар
05.02.2022 20:46 Відповісти
Все правильно, только упоротые диванные патриоты это отказываются понимать
показати весь коментар
06.02.2022 07:36 Відповісти
Надо иметь спец отряды в каждом городе, что б "народных" губернаторов хлопать в течении часа. Быстро, без указаний сверху.
показати весь коментар
05.02.2022 12:57 Відповісти
Я проти диктатури в Україні. Але я сьогодні погоджуюсь на одну диктатуру закону.
показати весь коментар
05.02.2022 13:44 Відповісти
Для цього потрібна демократія, у нас вона відсутня, зате процвітає клептократична олігархократія, від окупації мало чим відрізняється
показати весь коментар
05.02.2022 16:44 Відповісти
Ну, для цього є непоганий вислів- "якщо влада стає злочинною, то право суддею має право бути НАРОД". ДЕМОС-НАРОД.
показати весь коментар
06.02.2022 07:31 Відповісти
Они могут напасть, сказав что это мы на них напали, а они за 1 минуту вытолкали нас со своей территории и ответно пошли в атаку на нашу территорию. Брехливости и подлости х#йла нет пределов.
показати весь коментар
05.02.2022 13:56 Відповісти
У нас уже есть и марионеточный парламент, и марионеточный президент. Зачем при такой пророссийской власти еще и какой-то переворот?
показати весь коментар
05.02.2022 14:02 Відповісти
Антикомпания нового майдана от Порошенка в исполнении Немецко-Кацапских шлюх.
показати весь коментар
05.02.2022 14:31 Відповісти
Тоже такая мысль пришла сразу. Такие "планы переворота" выгодны зеленой власти,чтоб обвинить оппонентов в подготовке этого "переворота".
показати весь коментар
05.02.2022 14:45 Відповісти
Пириварот був анонсований говноБубачкой ще 1 грудня.... Не дають йому західні партнери здати Україну, їздять кожну неділю, зашквар на зашкварі, суспільство скоро може вибухнуть, а тут і "жовта преса Кремля" підключилась використати переворот для провокації на свою користь для нападу на Україну.
показати весь коментар
05.02.2022 14:55 Відповісти
Эх, некому в недорейхе донести недофюреру, шо украинский ветер часто поднимает с наших черноземов значительное количество пыли. Которую кому-то в этот раз придется таки глотать. Или заглатывать. По самое "не балуй".
показати весь коментар
05.02.2022 14:13 Відповісти
Це кацапська дезинформація. Дичарний вброс!
Вони вже мають ручного макаку Зе!ленського і маріонеточний Парламент - Верховну зраду.
МОРДОР боїться перевороту і Нового Майдану від Порошенка. Тому і загодя розпочали антирекламну кампанію проти Нового Майдану саме через Німецьких Шльондр.
Бояться тварюки що Бубочку погонять ссаними тряпками!!!
показати весь коментар
05.02.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 15:02 Відповісти
В случае вторжения, всех опзжоп и их лохторать по законам военного времени уничтожить, как пособников врага!
показати весь коментар
05.02.2022 15:05 Відповісти
у ***** підгорає:

«Завершить свою історію». Загальноросійські офіцерські збори виступили проти війни з Україною

5 лютого, 14:57
2171





https://nv.ua/world/geopolitics/ugroza-vtorzheniya-rf-obshcherossiyskoe-oficerskoe-sobranie-vystupilo-protiv-voyny-50214268.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке


Прапор Росії (Фотоixabay)

Глава Загальноросійських офіцерських Зборів генерал-полковник Леонід Івашов у своєму зверненні до громадян і президента РФ Володимира Путіна закликав російське керівництво не застосовувати https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-vtorgnennya-rf-ssha-diznalisya-pro-raptove-rishennya-putina-perenesti-yaderni-navchannya-50214242.html силу щодо України .

Про це http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79 повідомляє пресслужба загальноросійських зборів.
Він вважає, що вторгнення РФ в Україну поставить під сумнів існування самої Росії як держави.
Він також відкрито критикує нинішню систему влади, яка привела Російську Федерацію до стійкої деградації, включаючи демографію, та всіх життєво важливих сфер життя країни, що неминуче призведе Росію до «завершення своєї історії».




Читайте також:

https://nv.ua/ukr/world/countries/zagroza-rosiyskogo-vtorgnennya-armiya-rf-na-kordonah-gotova-napasti-novini-ukrajini-50214218.html https://nv.ua/ukr/world/countries/zagroza-rosiyskogo-vtorgnennya-armiya-rf-na-kordonah-gotova-napasti-novini-ukrajini-50214218.html Російська армія проходить останні етапи підготовки до вторгнення в Україну - NYT

У зверненні наголошується, що Росія наразі не має зовнішніх загроз, тому «ситуація, яка нагнітається навколо України, має, насамперед, штучний, корисливий характер деяких внутрішніх сил, РФ зокрема».
За словами Івашова, для нинішньої влади РФ війна є тим засобом, який вирішить завдання утримання на деякий час своєї антинаціональної влади, щоб зберегти награбовані у народу багатства.
Далі була вимога від офіцерських зборів до Путіна припинити злочинну політику провокування війни з Україною і залишити свою посаду згідно з конституцією РФ.
показати весь коментар
05.02.2022 15:20 Відповісти
хана этому генералу и офицерам...
показати весь коментар
05.02.2022 16:06 Відповісти
або *****
показати весь коментар
05.02.2022 16:08 Відповісти
Те кто говорит что всё нереально просто имеют инерцию мышления.
показати весь коментар
05.02.2022 15:46 Відповісти
Союзна держава, з жовтоблакитним на кремлі - єдиний можливий формат. *****, зелена пліснява, бульбофюрер та інші в Гаагу, заборона кгб-нквд-фсб. СЛАВА НАЦІІ. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ.
показати весь коментар
05.02.2022 16:06 Відповісти
кацапо-фашисто будем еп@шить со всех стволов!
показати весь коментар
05.02.2022 16:10 Відповісти
ну мечтать не вредно я думаю они до границы не дойдут и доллар будет по 1000 и фекальная колбаса
показати весь коментар
05.02.2022 16:25 Відповісти
В Україні ледь не весь час незалежності маріонеткова влада. Лише у2004 все пішло не за планом і кремль вирішив знищити Ющенка, хоча й не вийшло, але все устаканилося у правильному напрямку.
показати весь коментар
05.02.2022 16:54 Відповісти
Чувствую, что если начнется, то никто с полицией и судами заморачиваться не будет с ватниками. Народ должен отбросить свою природную доброту в эти тяжелые часы и давить колорадов, иначе раздавят его. Аброськины, Голубаны, Киви и прочая шушера типа Шуфричей и Мураевых должны пойти на удобрения.
показати весь коментар
05.02.2022 17:11 Відповісти
Без сомнения, вся верхушка жопоблока, москальского *********** и прочие коллаборанты и агенты влияния должны быть немедленно уничтожены в первые часы возможного вторжения!
показати весь коментар
05.02.2022 18:58 Відповісти
Камикадзе Путин: Немецкая разведка раскрыла план "российского блицкрига" по Украине
https://www.youtube.com/watch?v=mCJ--7P8oAI
показати весь коментар
05.02.2022 17:16 Відповісти
Абсолютно согласен !!Что надо развивать оборону на околицах и внутри крупных городов, которые могут стать неприступной крепостью на многие дни и месяцы для путинских бандюг!! Урок Донецка надо помнить!! Тогда. в 2014-2015 годах, Порошенко и его продажные генералы и меры с губернаторами, послушались этого недобитого жида-предателя, мера города Донецка, Лукьянченко А.А и вывели из Донецка все войска.., что бы не дай бог ни один снаряд или бомба не попали бы на город. И что????.. Пуйло-***** спокойно обошёл своими войсками вокруг Донецка , и взял его практически без единого выстрела!! А можно было внутри города обороняться месяцами и годами!! Ведь это цитадель на века!!.. И Может быть и не было сегодня этих предательских фашистких ОРДЛО. ..... Примером может послужить оборона донецкого аэропорта.. Маленькое сооружение, а оборонялось почти год!! Нет ..Взяли и Сохранили город ДОНЕЦК, для Пуйла-*****!!Спрашивается , для кого сохранили??? Для руцкого мира или Для русских фашистов!!...Да лучше бы там остались бы одни руины!! Не было бы ДОНЕЦКА, не было бы и ОРДЛО!! .... А этого мера Донецка,Лукьянченко А. А давно надо было бы повесить на Хрещатике, в назидание другим продажным горе-мерам и горе- губернаторам!! Добкину -попкину , Пуйло -*****, предлагал 500 млн доллларов за сдачу Харькова. А итересно колько получил от путина этот недобитый жидяра Лукьянченко, за сдачу ДОНЕЦКА???... СБУ!!!АЛЛО !!ВЫ ГДЕ?? РАБОТАЙТЕ... !!
показати весь коментар
05.02.2022 17:21 Відповісти
иди в жопу московит со своей околицей
показати весь коментар
05.02.2022 17:43 Відповісти
Шоб я был такой умный "сейчас", как Марк Муржи "потом".
Это первое впечатление, а во-вторых и общий посыл вроде бы "в струю", а всё равно попахивает "поребриком"...
показати весь коментар
05.02.2022 17:51 Відповісти
По любому так и есть. Перебрик ольгинский по любому
показати весь коментар
05.02.2022 17:56 Відповісти
Кстати, слово "фашисты" употребляется так часто, что хочется поискать в тексте и "деды воевали".
показати весь коментар
05.02.2022 18:19 Відповісти
Старалась людина, а ви так
показати весь коментар
05.02.2022 23:07 Відповісти
А потом референдум про пожизненное звание императора для *****)
показати весь коментар
05.02.2022 17:56 Відповісти
Наряд сил для осади великих мист бильд посчитал?
показати весь коментар
05.02.2022 18:29 Відповісти
А смотрящим по "Украине" ( что бы сгладить впечатление от навязанного "союза") выберут ( назначат) "гамбургского пориЕта" Мудрилу Пидалика Речистого ( или вы думаете это не возможно.. не обольщайтесь) ну не Мураева, Медведева или Киву же в самом деле...
показати весь коментар
05.02.2022 19:09 Відповісти
вот по этому всю 5-ю колонну во главе с меРтвечуком, малоПИД,,,роским, бениным Нарко-Дегенератом, Дермаком, пальчевским, деркачем, рабиновичем и т.д нужно отправлять в ПИД,,,рашенский Фекалистан по частями....согласно военному времени!!!
показати весь коментар
05.02.2022 21:23 Відповісти
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79 http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79


ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА РАССЕЙСКИХ ОФИЦЕРОВ К ПРЕСТУПНИКУ ПУЙЛУ С ТРЕБОВАНИЕМ

УЙТИ В ОТСТАВКУ !

https://content.foto.my.mail.ru/mail/brasilez2010/3452/h-3582.jpg

https://content.foto.my.mail.ru/mail/brasilez2010/4183/h-4256.jpg

Председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации «Канун войны»:

Обращение Общероссийского офицерского собрания
к президенту и гражданам Российской Федерации

Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война - это огромная трагедия, чье - то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории.

Ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой.

А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо - страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов, может привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет.

Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но, по нашей экспертной оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют.

Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

Руководство РФ до сих пор не признало результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского переговорного процесса, подчеркивало принадлежность их территорий и населения к Украине.

Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР.

Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго - восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти.

Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только.

Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по - прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней.

Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.

Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса обязаны будут объявить России войну.

Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано «освобождать» Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ.

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

Не понимать таковых последствий президент и правительство, министерство обороны не могут, не настолько они глупы.

Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны, и возможного развязывания широко масштабных военных действий? А что таковые будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск - не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.

По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны.

И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем.

От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы.

Председатель Общероссийского офицерского собрания Генерал-полковник Ивашов Л.Г

Предлагаем Вам высказать своё мнение по этому Обращению.

Председатель Совета ООС полковник Петров В.П. и я поддерживаем это обращение и предлагаем поддержать его от имени Совета.
показати весь коментар
05.02.2022 21:23 Відповісти
Роль городов в обороне явно преувеличивается.Запереть обороняющегося в неподвижности -самое то для агрессора. Но то таке. Сегодня ключевой вопрос - координация обороны в отсутствии номинального главно- и прочих командующих. Без лидера начнется атаманщина.Сегодня куда идет ,то что нам везут, если лидер против обороняться? В 14 году армия перекрыла доступ добробатов к 45мм артиллерии,минометам и гранатометам(хотя те криком кричали) ,но не препятствовали разграблению сепарами складов на донбассе. В результате потеряли часть территории,а добробаты выродились в банды или ушли в нацгвардию(к "ментам",а не к военным). Сегодня теробороне уряд тоже советует покупать помповые ружья...
показати весь коментар
05.02.2022 21:54 Відповісти
з посиланням на дані служби іноземної розвідки видання стверджує, що російська армія після вторгнення в Україну має намір знищити українські війська в польових умовах, а потім - осадити великі міста та активізувати розміщені у них агентурні осередки. У них буде завдання створити проросійське керівництво, яке б домовилося "про капітуляцію та здачу" міст. Після отримання контролю над усіма великими містами влада Росії нібито створить "народну раду" з представників, які пройшли відбір спецслужб. Цей орган дозволив би створити в Україні "ерзац-уряд" та "маріонетковий режим". Джерело:
Таке, як то кажуть - ср*ло - мазала
З Німеччини щось нічого гарного для України не виходить.
показати весь коментар
05.02.2022 23:04 Відповісти
Питання -

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЩОБ РИГІВ (ОПЗЖ) НАРЕШТІ ВИЗНАЛИ СЕПАРАТИСТСЬКОЮ ПАРТІЄЙ.
ВОНИ Є СЄПАРИ І ЦЬОГО НЕ ПРИХОВУЮТЬ
Першими понесуть ключі від міст кацапам.
показати весь коментар
05.02.2022 23:11 Відповісти
Как выглядит военный лагерь *********

под Речицей в Беларуси


не особо впечатаяет...

5.02.2022, 22:25

Швейцарская компания BAP Intel поделилась свежими съемками военного лагеря под Речицей, пишет телеграмм-канал https://t.me/flagshtok/6852 «Флагшток» .

https://i.c97.org/ai/453673/aux-head-1644088895-20220205_zima_360.jpg

Вчерашняя ясная погода позволила провести космическую съемку. Сам лагерь расположен между деревнями Ямполь и Безуев (совсем недалеко от проведения сегодняшних показательных выступлений военных).

https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-1.jpg

https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-2.jpg

https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-3.jpg

https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-4.jpg

https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-5.jpg

https://i.c97.org/ai/453673/aux-1644088760-6.jpg
показати весь коментар
06.02.2022 00:15 Відповісти
А тим часом невідомві патоірти все ще не вбили Ківу. Нодопрацьовочка
показати весь коментар
06.02.2022 01:05 Відповісти
Все ще попереду
показати весь коментар
06.02.2022 06:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 