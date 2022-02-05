Створення маріонеткового парламенту та приєднання України до союзної держави Росії та Білорусі, - Bild опублікував "путінський план держперевороту"

Німецький таблоїд Bild написав про план президента РФ Володимира Путіна здійснення державного перевороту в Україні, який нібито включає в себе встановлення контролю за великими українськими містами, створення "народної ради" - маріонеткового парламенту та включення України до союзної держави Росії та Білорусі.

Про це йдеться у статті "Путінський план державного перевороту в Україні" від 4 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Із посиланням на дані служби іноземної розвідки видання стверджує, що російська армія після вторгнення в Україну має намір знищити українські війська в польових умовах, а потім - осадити великі міста та активізувати розміщені у них агентурні осередки. У них буде завдання створити проросійське керівництво, яке б домовилося "про капітуляцію та здачу" міст. Після отримання контролю над усіма великими містами влада Росії нібито створить "народну раду" з представників, які пройшли відбір спецслужб. Цей орган дозволив би створити в Україні "ерзац-уряд" та "маріонетковий режим".

ФСБ, за даними Bild, "нині готує проросійські групи для розгортання в Україні".

Встановлений Росією маріонетковий уряд, як стверджує видання, оголосив би надзвичайний стан та створив би систему таборів для незгодних мешканців України. Перед ним також буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії". Підсумком має стати Союзна держава "з місцевими маріонетковими режимами, за радянською системою".

Повномасштабне вторгнення, за повідомленням Bild, може відбутися "вже в лютому, але не пізніше березня", якщо президент Росії Володимир Путін "не передумає".

Як повідомляється, посольство Росії у коментарі Bild назвало подану газетою інформацію "дивною сумішшю спекуляцій та чуток" і відмовилося коментувати її.

Зазначимо, що про плани Росії привести до влади в Україні проросійського лідера у січні заявляла Великобританія. США 4 лютого повідомили, що російська влада може зняти фейкове відео про напад на територію Росії або на російськомовних жителів Донбасу, щоб створити привід до вторгнення в Україну.