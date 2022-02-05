Ми звертатимемося до Конституційного суду щодо оскарження указу президента про призначення Сухачова директором ДБР, - Разумков
Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика", народний депутат Дмитро Разумков ініціює звернення до Конституційного суду щодо відповідності Основному закону указу президента Володимира Зеленського щодо призначення директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.
Про це він заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 4 лютого, інфоомує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під новий рік як подарунок… було підписано указ президента про призначення Сухачова на посаду директора ДБР. Це означає…, що було порушено Конституцію в межах повноважень президента. Тому, я думаю, що ми звертатимемося, я впевнений, що колеги до цього приєднаються, до Конституційного суду щодо оскарження цього указу", - сказав Разумков.
За словами народного депутата, президент не міг не знати, що порушує закон.
"Президенту завжди на стіл кладуть довідку, що відповідає законності, що не відповідає законності. Але коли бажання отримати свого керівника ДБР більше, ніж бажання, щоб у цій державі працювали Конституція та закон, то ми отримуємо такий результат", - зазначив Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.instagram.com/kievskiy_tort_moskva/
А от Сватів продає особисто твій мудрий вибір через офшори.
То шведи, ****, винні. Вони ше й комуналку в Криму платять
Он пытается собрать аморфную массу приспособленцев, которых всегда большинство в любом обществе.
Такой себе политический желатин - не сладкий, не горький, не кислый. Говорит правильные слава, но ничего не делает. Ушел от зашкваренных "ЗЕленых", но показательно не пристал ни к патриотам ЕС и Голос, ни к украиноненавистникам ОПЗЖ, рассчитывая откусить и всех трех (зомби-маргиналы БЮТ и низкорейтинговые партии не в счет)
Если он начнет действовать, и сможет реально добиться наказания ЗЕсброд за нарушение конституции, Законов, Прав, то его шансы на следующих выборах серьезно вырастут. Иначе, он скатится до уровня заурядного балабола и демагога