Ми звертатимемося до Конституційного суду щодо оскарження указу президента про призначення Сухачова директором ДБР, - Разумков

Ми звертатимемося до Конституційного суду щодо оскарження указу президента про призначення Сухачова директором ДБР, - Разумков

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика", народний депутат Дмитро Разумков ініціює звернення до Конституційного суду щодо відповідності Основному закону указу президента Володимира Зеленського щодо призначення директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про це він заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 4 лютого, інфоомує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під новий рік як подарунок… було підписано указ президента про призначення Сухачова на посаду директора ДБР. Це означає…, що було порушено Конституцію в межах повноважень президента. Тому, я думаю, що ми звертатимемося, я впевнений, що колеги до цього приєднаються, до Конституційного суду щодо оскарження цього указу", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ДБР Сухачов їздить на елітному позашляховику, купленому за держкошт, - ЗМІ. ФОТО

За словами народного депутата, президент не міг не знати, що порушує закон.

"Президенту завжди на стіл кладуть довідку, що відповідає законності, що не відповідає законності. Але коли бажання отримати свого керівника ДБР більше, ніж бажання, щоб у цій державі працювали Конституція та закон, то ми отримуємо такий результат", - зазначив Разумков.

Також читайте: Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ, - Лємєнов

ДБР (3736) Разумков Дмитро (1528) Сухачов Олексій (66)
Топ коментарі
+11
разумков - такое же зеленое чмо как и его бывшие однопартийцы... просто обиженное и потому злое
05.02.2022 09:56 Відповісти
+8
ЗЕчмо болт положил на Конституцию
05.02.2022 09:48 Відповісти
+6
Конституційний суд вибраний так само. Все зелене. А розумков цього не знає?
05.02.2022 09:46 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
а що на це скажуть"західні партнери"?
05.02.2022 09:45 Відповісти
Конституційний суд вибраний так само. Все зелене. А розумков цього не знає?
05.02.2022 09:46 Відповісти
Шо то Разумкова дуже багато сьогодні, к чому би це.
05.02.2022 09:47 Відповісти
Просто, один абзац его испражнений разбили по темам.
05.02.2022 09:49 Відповісти
Ворог ворога завжди чійсь друг.
05.02.2022 09:48 Відповісти
ЗЕчмо болт положил на Конституцию
05.02.2022 09:48 Відповісти
Шото Розумков зашевелился . Может его хутин готовит возглавить марионеточный режим в Украине ???
05.02.2022 09:49 Відповісти
Нi, це щоби ми отримали вiд нього вiдразу раз i назавжди.
05.02.2022 09:52 Відповісти
За ***** не знаю, але Ахкакойінвестор певно хоче мати кишенькового президента і зРаду, тому і спонсує і Разумкова, і Яйценюка, і шЛяшко, і Авакова і увесь бордель з журнашлюх таких як Гондон, Шустрий та ін
05.02.2022 10:20 Відповісти
А зараз який? Хто там зарплату з Росія 1 отримує на прокаті "Сватів"?
05.02.2022 10:36 Відповісти
А хто цукерками і тортамі на Росії торгує?
05.02.2022 10:40 Відповісти
хто?)
05.02.2022 10:41 Відповісти
Рошен в пальті

https://www.instagram.com/kievskiy_tort_moskva/
05.02.2022 10:45 Відповісти
Рошен тутди возять такі як ти молороси.
А от Сватів продає особисто твій мудрий вибір через офшори.
05.02.2022 10:48 Відповісти
Тільки права на прокат продані здається там якимось шведам і ще до 2019 року.
05.02.2022 10:55 Відповісти
Я знаю. "Єта другоє".
То шведи, ****, винні. Вони ше й комуналку в Криму платять
05.02.2022 11:03 Відповісти
Чучело, а где в твоем высере корпорация рошен торгующая в москве?
05.02.2022 11:15 Відповісти
разумков - такое же зеленое чмо как и его бывшие однопартийцы... просто обиженное и потому злое
05.02.2022 09:56 Відповісти
А мож и не обиженное, а все по плану, бо зебилорейтинг стремится к нолю.
05.02.2022 10:05 Відповісти
Димон - это новая кукла, вместо зашкваренного членограя. Очередная дурилка для лохов
05.02.2022 10:44 Відповісти
рыги аналов бывших не бывает, мальчик не старайся, борец ты наш за демократию и справедливость, тебе ничего не светит на пост президента пиарься не пиарься
05.02.2022 10:06 Відповісти
Та ви шо?! Ніяка Ванга не могла нагадать що клоун- піаніст стане президентом! Мудрий нарід сам вирішить!
05.02.2022 13:20 Відповісти
Шо за нове порося той Розумков
05.02.2022 10:09 Відповісти
дбр-гбр, курвопрокуратура и т.п. уже 5 лет получают ни за что бешенные бабки, ничего не делая... солдаты с офицерами, защищая Украину в окопах и рискуя своей жизнью, зарабатывают меньше уборщицы супермаркета... а не проще ли эти все бюро, прокурватуры и прочую шлопупонь разогнать и до окончания контракта отправить в окопы в зоны соприкосновения и оплату привязать к зарплате рядового?
05.02.2022 10:22 Відповісти
Набу нормально роет под зеленых барыг. А гбр - это чисто зеленско-портновская говноконтора по сливу работы Набу
05.02.2022 11:17 Відповісти
А довжини піпіськи вистачить звернутись? Чи ви вагою яєць збираєтесь взяти?
05.02.2022 10:26 Відповісти
Так. Запишем и этого "черта"
05.02.2022 10:38 Відповісти
разумков два роки робив це разом і раптом прозрів. Авакян теж, ну прям непримирима опозиція. Цука як же ви заіпали вашим переобуванням.
05.02.2022 10:39 Відповісти
Разумков строит свою политическую карьеру не на идеологии, и его электорат не те, кто "за него", а те, кто "против них". Тех, кто против всех - красных, белых, голубых, зеленых....
Он пытается собрать аморфную массу приспособленцев, которых всегда большинство в любом обществе.
Такой себе политический желатин - не сладкий, не горький, не кислый. Говорит правильные слава, но ничего не делает. Ушел от зашкваренных "ЗЕленых", но показательно не пристал ни к патриотам ЕС и Голос, ни к украиноненавистникам ОПЗЖ, рассчитывая откусить и всех трех (зомби-маргиналы БЮТ и низкорейтинговые партии не в счет)
Если он начнет действовать, и сможет реально добиться наказания ЗЕсброд за нарушение конституции, Законов, Прав, то его шансы на следующих выборах серьезно вырастут. Иначе, он скатится до уровня заурядного балабола и демагога
05.02.2022 11:14 Відповісти
З призначенням гендиректора ДК "Укроборонпром" така сама колізія.
05.02.2022 13:08 Відповісти
 
 