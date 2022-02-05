Ми звертатимемося до Конституційного суду щодо оскарження указу президента про призначення Сухачова директором ДБР, - Разумков

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика", народний депутат Дмитро Разумков ініціює звернення до Конституційного суду щодо відповідності Основному закону указу президента Володимира Зеленського щодо призначення директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про це він заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, 4 лютого, інфоомує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під новий рік як подарунок… було підписано указ президента про призначення Сухачова на посаду директора ДБР. Це означає…, що було порушено Конституцію в межах повноважень президента. Тому, я думаю, що ми звертатимемося, я впевнений, що колеги до цього приєднаються, до Конституційного суду щодо оскарження цього указу", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ДБР Сухачов їздить на елітному позашляховику, купленому за держкошт, - ЗМІ. ФОТО

За словами народного депутата, президент не міг не знати, що порушує закон.

"Президенту завжди на стіл кладуть довідку, що відповідає законності, що не відповідає законності. Але коли бажання отримати свого керівника ДБР більше, ніж бажання, щоб у цій державі працювали Конституція та закон, то ми отримуємо такий результат", - зазначив Разумков.

Також читайте: Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ, - Лємєнов