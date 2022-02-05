Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи "Метінвест" - документи

Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній "Метінвест", на яких правоохоронні органи проводили обшуки 1 лютого через нібито податкові порушення.

про це повідомляється в листах Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби України, які опинилися в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляло видання, група компаній "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що в 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

Минулий рік став рекордним за сумою виплачених податків за всю історію існування "Метінвесту". Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація і підвищення операційної ефективності компанії.

Водночас, 1 лютого, правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи через нібито податкові порушення.

Як зазначав у коментарі політолог Микола Давидюк, подібні дії призводять до тиску на український бізнес і створюють негативний інвестиційний клімат в країні.











