УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7164 відвідувача онлайн
Новини
2 877 52

Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи "Метінвест" - документи

Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній "Метінвест", на яких правоохоронні органи проводили обшуки 1 лютого через нібито податкові порушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в листах Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби України, які опинилися в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляло видання, група компаній "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що в 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

Минулий рік став рекордним за сумою виплачених податків за всю історію існування "Метінвесту". Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація і підвищення операційної ефективності компанії.

Водночас, 1 лютого, правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи через нібито податкові порушення.

Як зазначав у коментарі  політолог Микола Давидюк, подібні дії призводять до тиску на український бізнес і створюють негативний інвестиційний клімат в країні.

Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи Метінвест - документи 01
Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи Метінвест - документи 02
Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи Метінвест - документи 03
Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи Метінвест - документи 04
Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи Метінвест - документи 05
Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи Метінвест - документи 06

ГЗК (174) Метінвест (1007)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
1 лютого - історичний день для Польщі, оскільки у країні набуло чинності рішення щодо найбільшого в історії зменшення податків.

Уряд вирішив боротись з інфляцією шляхом зниження ПДВ на основні товари. Зокрема зменшив ПДВ на:

- Паливо з 23% до 8%;
- Газ з 23% до 0%;
- Продукти харчування з 5% до 0%;
- Електрику з 23% до 5%;
- Добрива з 8% до 0%.

Саме ця реформа польського уряду простимулює розвиток бізнесу та створить для його роботи сприятливі умови. В той час коли наш західний партнер веде політику, що спрямована на регулювання рівня інфляції, наш уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та інші харчові продукти.
‼️зниження ПДВ - один з найкращих способів підвищити купівельну спроможність людей.

показати весь коментар
05.02.2022 10:59 Відповісти
+4
Надо искать тупую крысу на "Метінвест" , которая невпопад, но наруку настучала зебуинам. Которые пополняют бюджет не производя, а за счет стяжательства. Это мыслимо , "Метінвест" уплатил налогов больше , чем за предыдущие годы, а зебилам этого - мало. А кто заплатит за моральный ущерб и блокирование нормальной работы "Метінвест"?
показати весь коментар
05.02.2022 10:42 Відповісти
+4
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты. -Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка /США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского/ Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка. Мировой еврейский капитал своего смотрящего не сдаст.
показати весь коментар
05.02.2022 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це зі слайдів яки презентував Монастирський у Трускавці

показати весь коментар
05.02.2022 10:34 Відповісти
Україні добряче повезло, що бодай падатковая в в нас не продажня та некорумпована. Кришталево чесні працівники Податкової -запорука розвитку країни!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 10:53 Відповісти
налоговая проверила, и подтвердила, что монополист может покупать за 1 и продавать за 10

а пьяный трухин увез очередной чемодан с печеньками
показати весь коментар
05.02.2022 10:34 Відповісти
Та, дрібниці, тепер ДБР, СБУ та БЕБ у повній бойовій амуніції з обшуками прийдуть до Податковоі, голови Податкової та їхніх родичів
показати весь коментар
05.02.2022 10:38 Відповісти
Так сомнения біли только у Коломойского.
показати весь коментар
05.02.2022 10:41 Відповісти
Надо искать тупую крысу на "Метінвест" , которая невпопад, но наруку настучала зебуинам. Которые пополняют бюджет не производя, а за счет стяжательства. Это мыслимо , "Метінвест" уплатил налогов больше , чем за предыдущие годы, а зебилам этого - мало. А кто заплатит за моральный ущерб и блокирование нормальной работы "Метінвест"?
показати весь коментар
05.02.2022 10:42 Відповісти
Ну, якщо Ахметов впреться, то, звісно, то виграє суди, і розплачуватися буде держава з держбюджету з наших кишень
показати весь коментар
05.02.2022 10:48 Відповісти
Дык, об чем речь... недолугi зебилы правят бал, хотят еще и заработаь не напрягаясь, но в итоге , еще и заплатят из бюджета.
показати весь коментар
05.02.2022 11:31 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 10:45 Відповісти
НУ, Зе власть , ЧЕГО МОЛЧИМ ? Где уменьшение налогов по примеру Греции и Польши?
показати весь коментар
05.02.2022 10:46 Відповісти
В Польщі навпаки різко в минулому році підняли податки на великий бізнес. А розмір сплати податків на девіденти не так як у нас 5%, а ціле жахіття для великого бізнесу -24%.
показати весь коментар
05.02.2022 10:56 Відповісти
1 лютого - історичний день для Польщі, оскільки у країні набуло чинності рішення щодо найбільшого в історії зменшення податків.

Уряд вирішив боротись з інфляцією шляхом зниження ПДВ на основні товари. Зокрема зменшив ПДВ на:

- Паливо з 23% до 8%;
- Газ з 23% до 0%;
- Продукти харчування з 5% до 0%;
- Електрику з 23% до 5%;
- Добрива з 8% до 0%.

Саме ця реформа польського уряду простимулює розвиток бізнесу та створить для його роботи сприятливі умови. В той час коли наш західний партнер веде політику, що спрямована на регулювання рівня інфляції, наш уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та інші харчові продукти.
‼️зниження ПДВ - один з найкращих способів підвищити купівельну спроможність людей.

показати весь коментар
05.02.2022 10:59 Відповісти
Ой, вы только забыли указать что это временная мера ) по сути она несёт тот же смысл что и госрегулирование !
Проблема что у Польши что и у нас - антимонопольный комитет не работает от слова совсем !
А вот ситуация с метинвестом как раз обратна. Видать тут комментаторы уж очень по детски идеализируют все или не знают саму суть работы правоохранительных органов.
Что показывают данные письма с налоговой ? Да ровным счётом ничего ) на данный момент налоговая задолженность может и не светиться в системе так как идёт расследование ! При чем тут органы налоговые ? Если была попытка уклонение от налогообложения незаконным путем - ее и не будет отображать в системе )
Карочь, ахметыч, иди в суд и доказывал а не цацки-пецки тут публикуете )
показати весь коментар
05.02.2022 11:15 Відповісти
Тому що в Україні бюджети на податки пишуть таки євреї, як Гетьманцев та Трухін, а підписують Шмигаль та Зеленський.

Це гірька, але правда, бо вони не наши і їм інтереси України та української нації по цімбалах.
показати весь коментар
05.02.2022 14:27 Відповісти
До чого тут євреї? Ізраїль - суто єврейська держава. а їхній прем'єр перед Нетанйаху був змушений полишити цю найвищу посаду за корупцію та відсидів у в'язниці - реальний, не умовний строк. З попереднім ПМ Нетанйаху, через його корупційний скандал, жодна партія не захотіла йти до коаліції, і він позбувся посади. Ви з вашим печерним антисемітизмом ладні мати у владі найгірших або найнепридатніших, тільки б з красивою анкетою. До Зеленського, всі Президенти і прем'єри були українцями. І що, це призвело до розквіту? До речі, ви молитесь на Польщу. А прем'єр, який підняв польську економіку - єврей, Тадеуш Мазовецький. Тупість та жадібність не мають національності. Час би це й зрозуміти.
показати весь коментар
05.02.2022 17:13 Відповісти
До Зеленського був єврей Порошенко та його найближче оточення - Грановський, Коваленко, Свінарчук, Пашинський, Яценюк, Гройсман...

А що, Зеленський, Єрмак, Шмигаль, Гетьманцев, Трухін, Третьякова, Кіріл Тимошенко, Шурма, Вітренко... не євреї?
показати весь коментар
05.02.2022 17:18 Відповісти
Ви перелічили цілу низку прізвищ. Ви можете підтвердити, що всі згадані Вами люди є реально євреями? Виглядає, Ви називаєте євреями всіх, хто Вам не подобається. До Вашого відома: національність визначається залежно від національності батьків та має підтверджуватися документально. Любов чи нелюбов населення до цього стосунку не має.
показати весь коментар
05.02.2022 17:39 Відповісти
Це я тільки декілька призвіщ назвав. А їх у нашої владі набагато більше. Відсоток серед населення дуже маленький, на фронті майже немає, зате владу в Україні просто окупували, куди не підешь - керівник єврей.

І чім більше їх у українській владі, тім все гірше та гірше наше життя, тім все більше та більше корупція, тім все більш нахабно євреї поводжують себе у нашої країні, а потім нахапавши, нанесши велику шкоду, збігають у Ізраіль, як наприклад Табачник та Ставіцький. І зуперечень цім фактам у вас немає та бути не може.
показати весь коментар
05.02.2022 20:24 Відповісти
І при чому тут антисемітізм? Я добре відношусь до таких семітських народів, як палестинці, мальтійци, ліванці, сірійці. По євреїв я так сказати не можу, тому може я юдофоб та русофоб, тому що я також не люблю кацапів та їх євреїв-керівників Путіна, Медведева, Лаврова, Сечіна, Патрушева, Бортнікова, Суркова, Козака, Ротенберга, Деріпаску, Жиріновського...
показати весь коментар
05.02.2022 17:22 Відповісти
Ви перелічили цілу низку прізвищ. Ви можете підтвердити, що всі згадані Вами люди є реально євреями? Виглядає, Ви називаєте євреями всіх, хто Вам не подобається. До Вашого відома: національність особи визначається залежно від національності батьків та має підтверджуватися документально. Любов чи нелюбов населення до цього стосунку не має.
P.S. В українській мові нема конструкції "Я відношусь...", але є "Я ставлюся..." Віднести можна хіба що на цвинтар.
показати весь коментар
05.02.2022 17:44 Відповісти
Коли збігають у Ізраіль, то все стає зрозумілим, коли у сінагогу їдуть, то все зрозуміло, коли біля Стіни кипу на голову надягають, то все зрозуміло.
показати весь коментар
05.02.2022 20:26 Відповісти
Шановний.Перед цими 5 відсотками у нас сплачують податок на прибуток 18 %, ПДВ,.а лише після цього 5%, та ще й військовий збір
показати весь коментар
05.02.2022 11:27 Відповісти
Україна це особливий "кейс", ну не можна все брати з Європи 1 в 1, ми повинні йти своїм шляхом (Зебіли)
показати весь коментар
05.02.2022 11:12 Відповісти
Чекають , шо их вынесут со всеми их манатками .
показати весь коментар
05.02.2022 11:26 Відповісти
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты.
показати весь коментар
05.02.2022 11:11 Відповісти
Охрана хозяина-главная задача Баканова. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие ("Метинвест"), с которым конкурирует Коломойский.
показати весь коментар
05.02.2022 11:09 Відповісти
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты.
показати весь коментар
05.02.2022 11:12 Відповісти
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты. -Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка /США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского/ Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка. Мировой еврейский капитал своего смотрящего не сдаст.
показати весь коментар
05.02.2022 11:27 Відповісти
Да какой конкурент то ? Куда Коломойскому до СКМ ?)) Но и создавать и идеализировать и тем более называть "иностранным" метинвест точно низя ))
То ещё дерьмо
показати весь коментар
05.02.2022 11:18 Відповісти
СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский 21.07.2019, 15:00
показати весь коментар
05.02.2022 11:31 Відповісти
не бреши-это Ахметова заводик.
показати весь коментар
05.02.2022 11:34 Відповісти
См.выше, мигрант.
показати весь коментар
05.02.2022 11:38 Відповісти
Основными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 акционерами Группы Метинвест являются Группа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 Ринату Ахметову , и Группа «Смарт-холдинг», (23,76 %), основатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Новинский , которые принимают участие в управлении Метинвестом на партнерских началах.
показати весь коментар
05.02.2022 11:42 Відповісти
Ахметов верни Украине 18 млрд грн ренты.
показати весь коментар
05.02.2022 11:24 Відповісти
а чЬО тока ахметка. А карабас-барабас шо привилегированный, вместе с зебилом. клован сам же выхвалявся шо ухилявся от налогов, бо так все делали.
показати весь коментар
05.02.2022 11:29 Відповісти
Не пытайся перевести стрелки.Здесь статья про вора Ахметова.
показати весь коментар
05.02.2022 11:32 Відповісти
А я и не перевожу. Просто, в унисон теме статьи, говорю, шо нужен комплексный подход, а не выборочный, как хочется зебилам.
показати весь коментар
05.02.2022 11:52 Відповісти
мародерские кума путина усиляли и ты не жалуешься.
показати весь коментар
05.02.2022 11:54 Відповісти
А шо , кума недоустранили?
показати весь коментар
05.02.2022 12:20 Відповісти
Зеленые его на ноль помножили
показати весь коментар
05.02.2022 12:21 Відповісти
Тогда и его туда же(комплекснео).
показати весь коментар
05.02.2022 12:21 Відповісти
А Ахметов, для тутошних ,писак уже хороший???
показати весь коментар
05.02.2022 12:22 Відповісти
Да, "спортивная рыбалка" как всегда, Пришли,показали корочки,остановили процесс,"забрали налог на ЖИЗНЬ, для себя,чиновника. А государство? Кому оно надо,оно нужно для того что бы обеспечить" крышу" для беспредела. Бандиты В ЗАКОНЕ! Там КЛЕЙМА негде ставить,оптимизируют все( как иначе,сравнить платежи Арселор Митер и этих. Смешно. Но на нет и СУДА нет.
показати весь коментар
05.02.2022 13:22 Відповісти
 
 