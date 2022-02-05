УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7164 відвідувача онлайн
Новини
4 354 21

СПГ-термінал буде основним фактором у запобіганні недотримання домовленостей по постачанню газу, - прем'єр Литви Шимоніте

СПГ-термінал буде основним фактором у запобіганні недотримання домовленостей по постачанню газу, - прем'єр Литви Шимоніте

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сподівається на СПГ-термінал у Клайпеді як інструмент протидії можливому тиску в енергетичній сфері з боку Росії, тоді як об'єкт зараз використовується лише на одну десяту.

За даними Gas Infrastructure Europe, з початку 2022 потужності термінала в Клайпеді використовуються на 12%. У 2021 році він відправив до газотранспортної системи 1,575 млрд куб. м газу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми бачимо, що це (термінал СПГ - BNS) буде основним фактором у запобіганні неконвенційним і подібним атакам, недотриманні домовленостей або інших явищ, які не відбуваються у просторі верховенства закону", - сказала Шимоніте на пресконференції за підсумками зустрічі глав урядів країн Балтії, що відбулася в Ризі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь забороняє транзит через свою територію литовських нафтопродуктів

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що латвійське газосховище в Інчукалнсі також може захистити від можливих недружніх дій з боку РФ. "Наразі запаси цього сховища знаходяться в хорошому стані, ця зима трохи тепліша, що означає менше споживання, ніж могло б бути", - сказав Каріньш.

Сховище на сьогодні заповнено на 33%, обсяг активного газу, що зберігається, становить 696 млн куб. м, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для постачання газу з Катару нам потрібно залучати Туреччину, яка має термінали, - Никифоров

Шимоніте наголосила, що країни Балтії спільно працюють над тим, щоб бути готовими до всього. "Представники наших відомств, представники компаній, які відповідають за інфраструктуру, дуже тісно співпрацюють, щоб бути готовими до різних несподіванок, які можуть статися, якщо газ додатково використовуватиметься як засіб тиску на Європейський союз", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, зі свого боку, припускає, що РФ може раптово припинити постачання газу. "Якщо ми залежимо від чогось, то ми можемо бути вразливими, і з цієї причини, відповідаючи на запитання про те, наскільки ми впевнені, що Росія не буде використовувати цей інструмент, я, звичайно, не дуже впевнена, що Росія цього не зробить", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ

газ (10645) Литва (2557) LNG-термінал (94) скраплений газ (1204)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Думаю ,что финам и шведам обязательно надо вступить в НАТО , чтобы Венгрия не заблокировала им помощь
показати весь коментар
05.02.2022 10:50 Відповісти
+4
НАТО "не впрягалось" тому що жодному недоноску не прийшло в голову нападати на члена НАТО і перевірити.
показати весь коментар
05.02.2022 11:15 Відповісти
+4
З твким нато де зрадникі німці і мадяри все блокують а хорвати грозяться забрати своїх вояків невідомо звідки нема чого й робити.Воно гниле за винятком тих держав на яких поки що тримається і які згодом зрозуміють що лб"єднались з лайном яке вже виплтло на поверхню.
показати весь коментар
05.02.2022 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть одно НО . Раша стремиться запустить Северный поток 2 , потом ОНАЖЕ сделает пару террактов на СП2 и потребует разрешить Ей контролировать Балтику . А потом будет как на Азове - кого хочу - того пускаю
Так что финам и шведам - в НАТО , пока не поздно
показати весь коментар
05.02.2022 10:43 Відповісти
Думаю что финам и шведам не обязательно вступать в НАТО - за них все страны (и не только НАТО) и так впрягутся.
показати весь коментар
05.02.2022 10:47 Відповісти
... все нормальные страны...
показати весь коментар
05.02.2022 10:48 Відповісти
Поки що не було преценденту,що НАТО "впряглося" за котрусь з країн - членів і скоріш за все не буде...Договір про колективну оборону як і будь який інший договір має декларативний характер і діє лишень до тієї межі,після якої - смерть...НАТО розпадеться в ту ж хвилину,коли будь яка ядерна держава нападе на буль якого члена НАТО...Така вже людська порода,кожен вступається за свого...Поляк вмре за поляка,але не за турка,німця чи француза,так само як Ви вмрете за свою дитину,а щодо чужих...їх шкода...але...
показати весь коментар
05.02.2022 11:13 Відповісти
НАТО "не впрягалось" тому що жодному недоноску не прийшло в голову нападати на члена НАТО і перевірити.
показати весь коментар
05.02.2022 11:15 Відповісти


Правительство страны НАТО полностью уничтожено - это НЕ НАПАДЕНИЕ?
(под Смоленском)



Повеселили Вы меня...
показати весь коментар
05.02.2022 11:17 Відповісти
Хороший пример. Потому вы и гадите исподтишка что открыто напасть ссыкотно.
показати весь коментар
05.02.2022 11:22 Відповісти
Вот в том то и дело - что каким бы не было нападение найдётся способ чтобы нападение не признать нападением.
Ну ещё например - Польша напала на радиостанцию в Глайвице и Гитлеру пришлось её оккупировать или убийство в Сараеве австрийского эрцгерцога...
показати весь коментар
05.02.2022 11:31 Відповісти
таки Польша напала? Я так и знал.
И Финляндия на совок, тоже наверно напала. И Украина на расиюшку в 2014?
показати весь коментар
05.02.2022 11:35 Відповісти
я именно об этом. Страны НАТО так и расскажут.
показати весь коментар
05.02.2022 11:48 Відповісти
От и саддам так думал.
показати весь коментар
05.02.2022 11:51 Відповісти
Ещё один очень хороший пример.
"Буря в пустыне" это НЕ операция НАТО, это операция США и союзников.
А НАТО - гавно. Именно поэтому зе-гниды заблокировали запрос от Рады к США с просьбой дать статус союзника США вне НАТО, объяснив что нужно только НАТО...
показати весь коментар
05.02.2022 11:58 Відповісти
Какіе ваши доказательства,нас там нету,із за чуток починать войну?Повеселили!
показати весь коментар
05.02.2022 13:05 Відповісти
та там ещё хуже - одна из стран НАТО может заблокировать другим странам помогать пострадавшей стране - мс. мой пост ниже. (если я не ошибаюсь в своей логике)
показати весь коментар
05.02.2022 11:19 Відповісти
Думаю ,что финам и шведам обязательно надо вступить в НАТО , чтобы Венгрия не заблокировала им помощь
показати весь коментар
05.02.2022 10:50 Відповісти
согласен. Но тогда получается что НАТО работает на агрессора?

Получается что при нападении на страну стран НАТО одна из стран откажется признавать что было нападение и другие страны не смогут оказать даже помощь оружием?
толково.
А я думал зачем путен впихнул в НАТО своих шестёрок.

Да, кстати - когда путен уничтожил ВСЁ польское правительство под Смоленском НАТО сделало вид что ничего не заметило и продолжало целовать путена в зад.

Так что НАТО - дерьмо. (так же как и ЕС)
Нужно держаться нормальных стран...
показати весь коментар
05.02.2022 11:15 Відповісти
No NATO dajut vojska vsem stranam,vot Polsu nedavno pokrepleinije prislo.Nu sto eto znacit kazetsia tam 2000 soldat s texnikoj,meloc po vasemu.No oni zdelajet to sto raske vo sne ne snilos jesli sto.MRLS pritacyli soboj eto znacit vse objekti dopustim Belorus mogut bit unictozeni za cytanyje minuti,to jest vsio PVO v tom cysle na rostojanyje do 300 kilometrov,a bez PVO potom pticki poletiat i mogut bombit sto xocet.
ES vy govorite 0,kak to pro dengi zabyli napisat sto Polsa v god ot ES polucajet 12 miliardov evro,eto ne kredit idiot
показати весь коментар
05.02.2022 12:47 Відповісти
"No NATO dajut vojska vsem stranam..." - НАТО даёт?

Или амеры?...
показати весь коментар
05.02.2022 16:57 Відповісти
Da NATO dajiot,Litve glavnyje jest nemci ix soldati tut bolsinstvo,Latviji Kanada,Estoniji brity.Amerikansi toze tut jest no ne bolsinstvo ix soldat
показати весь коментар
05.02.2022 17:01 Відповісти
З твким нато де зрадникі німці і мадяри все блокують а хорвати грозяться забрати своїх вояків невідомо звідки нема чого й робити.Воно гниле за винятком тих держав на яких поки що тримається і які згодом зрозуміють що лб"єднались з лайном яке вже виплтло на поверхню.
показати весь коментар
05.02.2022 11:25 Відповісти
а чого лише думати? Реально Росія може припинити постачати газ до Європи і до України, по чому взагалі буде газ для нас за 1 тис кубів якщо скраплений газ купляти?
показати весь коментар
05.02.2022 11:52 Відповісти
 
 