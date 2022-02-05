Якщо Росія вторгнеться в Україну, то стануть можливими будь-які санкції, - віцеканцлер Німеччини Хабек
Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України можливе застосування будь-яких санкцій.
"Можливі будь-які санкції, які годяться для того, щоб змусити Росію відступити", - сказав Хабек у суботу в інтерв'ю медіагрупі Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не має сенсу відкрито обговорювати окремі можливі санкції", - додав віцеканцлер.
Топ коментарі
+8 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар05.02.2022 11:24 Відповісти Посилання
+7 Vlad Lancev
показати весь коментар05.02.2022 11:33 Відповісти Посилання
+6 Andrew86
показати весь коментар05.02.2022 11:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще один у анабіозі десь останні вісім років провів
Так вже, ще у 2014 році.
І шо?
Следующим этапом будет активизация в городах уже завезенных агентурных ячеек и лояльных Путину политиков. В украинские города проникнут агенты спецслужб. Отмечается, что перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.
Российские спецслужбы должны будут "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".
По отчетам разведки, которые оказались в распоряжении Bild, этот план будет использоваться в ключевых городах Украины до тех пор, пока все мегаполисы страны "мирным путем" не перейдут под контроль России.
"Эта "Народная рада" станет марионеточным законодательным органом Украины из так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами", - говорится в отчете разведки.
Согласно плану, из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной, будучи в полной зависимости от России.
Такие действия будут сопровождаться пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".
РОССИЙСКАЯ комик- группа Квартал 95 собралась на гастроли в Германию.
5000 стальных шлемов от Германии это вам не чепуха!
Сняты с консервации и готовятся к отправке, как только начнётся конвенционная а не гибридная война !
Что ни каска то огурчик!