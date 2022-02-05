УКР
2 990 29

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то стануть можливими будь-які санкції, - віцеканцлер Німеччини Хабек

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то стануть можливими будь-які санкції, - віцеканцлер Німеччини Хабек

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України можливе застосування будь-яких санкцій.

"Можливі будь-які санкції, які годяться для того, щоб змусити Росію відступити", - сказав Хабек у суботу в інтерв'ю медіагрупі Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Не має сенсу відкрито обговорювати окремі можливі санкції", - додав віцеканцлер.

Німеччина (7735) санкції (12747) Габек Роберт (78)
Топ коментарі
+8
"Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України"

Ще один у анабіозі десь останні вісім років провів
05.02.2022 11:24 Відповісти
05.02.2022 11:24 Відповісти
+7
"Якщо Росія вторгнеться в Україну..."
Так вже, ще у 2014 році.
І шо?
05.02.2022 11:33 Відповісти
05.02.2022 11:33 Відповісти
+6
Дурачьё европейское! Они не понимают, что они - следующие. Тут не санкции нужны, не болтовня - помогать Украине надо.
05.02.2022 11:20 Відповісти
05.02.2022 11:20 Відповісти
05.02.2022 11:20 Відповісти
Тільки в Раші є поговірка,аналог відомої цитати Ніцше - "все що нас не вбиває - робить сильнішими"...Вона звучить так - "нас **...т - а ми крєпчаєм".Тому санкціі нічого не дадуть,тобто абсолютно...Треба звертати увагу на першу частину цитати...
05.02.2022 11:21 Відповісти
05.02.2022 11:21 Відповісти
"Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України"

Ще один у анабіозі десь останні вісім років провів
05.02.2022 11:24 Відповісти
05.02.2022 11:24 Відповісти
Подлецы-с...
05.02.2022 11:47 Відповісти
05.02.2022 11:47 Відповісти
Найстрашнішими санкціями з боку Німеччини по відношенню до рашки стане постачання Україні 5000 касок (( вони цією санкцією вже весь світ налякали , правда , думають коли її в дію вводити , як кацапи Україну захоплять , чи як про відновлення НДР оголосять ((
05.02.2022 11:25 Відповісти
05.02.2022 11:25 Відповісти
05.02.2022 11:33 Відповісти
Ну так, європейці нічого не робили, поки 13 000 воїнів, з 15 000, не те, що без єдиного пострілу, а просто перейшли на службу до окупанта. Про простих жителів і говорити нічого
05.02.2022 23:05 Відповісти
05.02.2022 23:05 Відповісти
сценарий полномасштабного вторжения включает в себя три этапа, первый из которых - это сдача городов. Российская армия планирует взять в блокаду крупные города страны после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях.

Следующим этапом будет активизация в городах уже завезенных агентурных ячеек и лояльных Путину политиков. В украинские города проникнут агенты спецслужб. Отмечается, что перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.

Российские спецслужбы должны будут "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".

По отчетам разведки, которые оказались в распоряжении Bild, этот план будет использоваться в ключевых городах Украины до тех пор, пока все мегаполисы страны "мирным путем" не перейдут под контроль России.
05.02.2022 11:34 Відповісти
05.02.2022 11:34 Відповісти
Внимание, модер! Вражеский бот!
05.02.2022 11:49 Відповісти
05.02.2022 11:49 Відповісти
То не чіпай свою жінку. Донбас належить Україні , це навіть Путлер визнав.
05.02.2022 11:56 Відповісти
05.02.2022 11:56 Відповісти
После воплощения в жизнь первого этапа, когда все крупные города страны окажутся под контролем России, Кремль намерен создать фиктивный парламент, так называемую "Народную раду", который должен заменить настоящий парламент, и объявить его недействительным.

"Эта "Народная рада" станет марионеточным законодательным органом Украины из так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами", - говорится в отчете разведки.

Согласно плану, из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной, будучи в полной зависимости от России.

Такие действия будут сопровождаться пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".
05.02.2022 11:35 Відповісти
05.02.2022 11:35 Відповісти
Россия завезла в ОРДЛО горючее, вооружение и военную технику - разведка.
05.02.2022 11:39 Відповісти
05.02.2022 11:39 Відповісти
Німчура своє пре, газ їм зрозуміло, що важні ще за якусь там Україну
05.02.2022 11:51 Відповісти
05.02.2022 11:51 Відповісти
А можна..."спочатку гроші..в ввечері стільці"!?
05.02.2022 11:56 Відповісти
05.02.2022 11:56 Відповісти
Україна повинна робити висновки, на Францію та Німечину немає чого розраховувати,там правлять гроші а не демократія.
05.02.2022 11:58 Відповісти
05.02.2022 11:58 Відповісти
Как и во всей прогнившей Европе..
05.02.2022 12:02 Відповісти
05.02.2022 12:02 Відповісти
Якщо Росія вторгнеться в Україну, тоді навіть Німеччина рішуче і сміливо поставить в Україну не 5000 касок, а 5001!
05.02.2022 12:10 Відповісти
05.02.2022 12:10 Відповісти
Здогадайтеся, за чиї гроші РФ усі ці роки переозброювалася і мілітаризувалася. Газ можна було би купувати у багатьох країн, можна розвивати ядерну й альтернативну енергетику, але чомусь Німеччина вперто продовжує фінансувати й накачувати мільярдами валюти саме РФ. Для чого?
05.02.2022 12:13 Відповісти
05.02.2022 12:13 Відповісти
- https://t.me/tanya_adams/1688 https://t.me/tanya_adams/1688


РОССИЙСКАЯ комик- группа Квартал 95 собралась на гастроли в Германию.
05.02.2022 12:19 Відповісти
05.02.2022 12:19 Відповісти
супер-пупер гансо- озабоченности приготовлены
05.02.2022 12:21 Відповісти
05.02.2022 12:21 Відповісти
НЕБЛАГОДАРНЫЕ ХОХЛЫ!
5000 стальных шлемов от Германии это вам не чепуха!
Сняты с консервации и готовятся к отправке, как только начнётся конвенционная а не гибридная война !
Что ни каска то огурчик!
05.02.2022 12:36 Відповісти
05.02.2022 12:36 Відповісти
Це не ті каски що у 1914 році німці під мокшею загубили?
05.02.2022 13:02 Відповісти
05.02.2022 13:02 Відповісти
Таки да. Фрицы они сентиментальные, выкупили, почистили, подкрасили и вам подарят. Одного глазету пошло, туды его в качель!
05.02.2022 13:13 Відповісти
05.02.2022 13:13 Відповісти
ну не пропадати ж добру! Німці знають ціну грошам, навіть совість продали
05.02.2022 14:00 Відповісти
05.02.2022 14:00 Відповісти
якщо вторгнуться то можете тоді санкції в сраку собі засунути... москалям ваші санкції як блоха для собаки, а от гарна ломака"зброя" собаку трохи стримує
05.02.2022 13:39 Відповісти
05.02.2022 13:39 Відповісти
Да знаем.Бюргеры балалаечников закидают касками.
05.02.2022 14:07 Відповісти
05.02.2022 14:07 Відповісти
Скоро этот Хабек со своей зелёной подругой Бербок свалят с политической арены. Двое необразованных дебила пришли к власти.
05.02.2022 16:12 Відповісти
05.02.2022 16:12 Відповісти
РФ вторглась в Україну ще в 2014 році,а ви ще санкцій не ввели,чекаєте вже на третє вторгнення.
05.02.2022 21:59 Відповісти
05.02.2022 21:59 Відповісти
 
 