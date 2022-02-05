Якщо Росія вторгнеться в Україну, то стануть можливими будь-які санкції, - віцеканцлер Німеччини Хабек

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України можливе застосування будь-яких санкцій.

"Можливі будь-які санкції, які годяться для того, щоб змусити Росію відступити", - сказав Хабек у суботу в інтерв'ю медіагрупі Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не має сенсу відкрито обговорювати окремі можливі санкції", - додав віцеканцлер.

Також читайте: Вершбоу про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО"