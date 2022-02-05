Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України з 3,9% до 2,9% у поточному році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз зростання ВВП України в 2022 році до 2,9% з 3,9% в торішньому серпневому огляді через уповільнення зростання реальної заробітної плати і приватного споживання, зниження внутрішнього попиту в умовах підвищеного геополітичного ризику і високої ціни на газ.

"Прогнозується, що зростання ВВП прискориться до 3,5% в 2023 році... інфляція залишиться підвищеною на рівні близько 10% в першій половині 2022 року (при подальшому підвищенні облікової ставки НБУ на 200 базисних пунктів до 12%)", – йдеться в повідомленні агентства в суботу про зниження прогнозу рейтингу "B" з "позитивного" на "стабільний".

Згідно з ним, інфляція на кінець 2022 року впаде до 7,9% і 5,3% – на кінець 2023 року.

За оцінками Fitch, дефіцит держбюджету скоротиться цього року до 3,4% ВВП із 3,8% ВВП минулого, при цьому заходи з підвищення податків на 0,5 процентного пункту (п.п.) допоможуть компенсувати поточний тиск на витрати й очікувані субсидії на газ.

Агентство також відзначило зниження держборгу на 9,2 п.п. в 2021 році – до 44,3% ВВП (50,2%, зокрема гарантій) – на рівень кінця 2019 року. "Ми прогнозуємо більш поступове зниження до 42,2% ВВП на кінець 2023 року, що нижче прогнозованого медіанного показника категорії "В" в 67,6%", – йдеться у звіті.

Fitch очікує прискореного виконання в другому кварталі 2022 року поточної програми фінансування МВФ stand by і повної виплати решти коштів у розмірі $2,3 млрд, а потім узгодження цьогоріч нової програми.

"На нашу думку, продовження взаємодії з МВФ залишатиметься ключем у доступі до зовнішнього фінансування", - наголошується в звіті.

Агентство зазначає, що сильно обмежені умови зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів з держпаперів послаблять позицію міжнародних резервів України. За його прогнозами, валютні резерви скоротяться на $6 млрд в 2022 році – до $25 млрд, що еквівалентно 2,8 місяця поточних зовнішніх платежів, а потім частково відновляться до 3,1 місяця на кінець 2023 року.

"Ми припускаємо, що цьогоріч не буде нового випуску суверенних єврооблігацій", – додало Fitch.

Агентство прогнозує, що дефіцит рахунку поточних операцій збільшиться на 1,6 п.п. в 2022 році – до 2,6% ВВП і до 3,4% в 2023 році через погіршення умов торгівлі. Обслуговування суверенного зовнішнього боргу є відносно високим і становить $4,3 млрд у 2022 році і $5,4 млрд у 2023 році, проте існує деяка компенсація за рахунок збільшення фінансування МФО і на двосторонній основі, яке, за оцінками Fitch, становитиме $6 млрд у 2022 році.

