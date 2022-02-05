УКР
Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України з 3,9% до 2,9% у поточному році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз зростання ВВП України в 2022 році до 2,9% з 3,9% в торішньому серпневому огляді через уповільнення зростання реальної заробітної плати і приватного споживання, зниження внутрішнього попиту в умовах підвищеного геополітичного ризику і високої ціни на газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прогнозується, що зростання ВВП прискориться до 3,5% в 2023 році... інфляція залишиться підвищеною на рівні близько 10% в першій половині 2022 року (при подальшому підвищенні облікової ставки НБУ на 200 базисних пунктів до 12%)", – йдеться в повідомленні агентства в суботу про зниження прогнозу рейтингу "B" з "позитивного" на "стабільний".

Згідно з ним, інфляція на кінець 2022 року впаде до 7,9% і 5,3% – на кінець 2023 року.

За оцінками Fitch, дефіцит держбюджету скоротиться цього року до 3,4% ВВП із 3,8% ВВП минулого, при цьому заходи з підвищення податків на 0,5 процентного пункту (п.п.) допоможуть компенсувати поточний тиск на витрати й очікувані субсидії на газ.

Агентство також відзначило зниження держборгу на 9,2 п.п. в 2021 році – до 44,3% ВВП (50,2%, зокрема гарантій) – на рівень кінця 2019 року. "Ми прогнозуємо більш поступове зниження до 42,2% ВВП на кінець 2023 року, що нижче прогнозованого медіанного показника категорії "В" в 67,6%", – йдеться у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,2%

Fitch очікує прискореного виконання в другому кварталі 2022 року поточної програми фінансування МВФ stand by і повної виплати решти коштів у розмірі $2,3 млрд, а потім узгодження цьогоріч нової програми.

"На нашу думку, продовження взаємодії з МВФ залишатиметься ключем у доступі до зовнішнього фінансування", - наголошується в звіті.

Агентство зазначає, що сильно обмежені умови зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів з держпаперів послаблять позицію міжнародних резервів України. За його прогнозами, валютні резерви скоротяться на $6 млрд в 2022 році – до $25 млрд, що еквівалентно 2,8 місяця поточних зовнішніх платежів, а потім частково відновляться до 3,1 місяця на кінець 2023 року.

"Ми припускаємо, що цьогоріч не буде нового випуску суверенних єврооблігацій", – додало Fitch.

Агентство прогнозує, що дефіцит рахунку поточних операцій збільшиться на 1,6 п.п. в 2022 році – до 2,6% ВВП і до 3,4% в 2023 році через погіршення умов торгівлі. Обслуговування суверенного зовнішнього боргу є відносно високим і становить $4,3 млрд у 2022 році і $5,4 млрд у 2023 році, проте існує деяка компенсація за рахунок збільшення фінансування МФО і на двосторонній основі, яке, за оцінками Fitch, становитиме $6 млрд у 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки погіршило прогноз зростанню ВВП України з 4,1% до 3,4%: уповільнилося надходження інвестицій

Топ коментарі
+5
З такими зарплатами і пенсіями може рости лише зовнішній борг, і то якщо позичать.
05.02.2022 11:19 Відповісти
+5
Странно, выбрали тупого клоуна презедентом и хотят 10% рост ввп. Откуда взяться такому росту? Вы ж голосовали чтобы поржать - так ржите с роста ввп 2.9%!
05.02.2022 11:37 Відповісти
+4
специально для зебуинов-дебилов
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
05.02.2022 11:35 Відповісти
З такими зарплатами і пенсіями може рости лише зовнішній борг, і то якщо позичать.
05.02.2022 11:19 Відповісти
Боюся що не буде і двох.
05.02.2022 11:20 Відповісти
думаю буде. Після 10-відсоткового падіння має бути відскок. Плюс продаж с/г землі.
05.02.2022 11:28 Відповісти
Кому потрібна земля в воюючій країні ? Продавати будуть землю, а держава не спроможна за неї ціну заплатити.
05.02.2022 11:39 Відповісти
Земля продається десь близько 700 евро за гектар. Навіть якщо її всю продати, то цього вистачить тільки на обслуговування боргу протягом одного року.
05.02.2022 12:46 Відповісти
малось на увазі що операції з продажу /обороту землі дадуть номінальний, статистичний, приріст ВВП.
05.02.2022 14:19 Відповісти
тут Міша Кухар про ВВП по-українському, цікаво

Податковий терор, $2 трильйони з криптовалют, наслідки закону №5600 | Михайло Кухар | Є СЕНС - https://www.youtube.com/watch?v=xZyrALgbjSc&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
05.02.2022 11:30 Відповісти
Ми вже досить довгий час відстоюємо Україну в гібрідній війні. Ми вже який місяць стоїмо на порозі відкритої повномасштабної війни. Досить дивно очикувати на зростання ВВП в таких умовах. Мене взагалі дивує що він ще хоч якось росте.
05.02.2022 11:30 Відповісти
специально для зебуинов-дебилов
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
05.02.2022 11:35 Відповісти
Странно, выбрали тупого клоуна презедентом и хотят 10% рост ввп. Откуда взяться такому росту? Вы ж голосовали чтобы поржать - так ржите с роста ввп 2.9%!
05.02.2022 11:37 Відповісти
ну, ви б звичайно накерували....питання стоїть в дешевих енергоносіях, то де накажете їх брати, коли своїх не вистачає, он і Європа вовком вже вити починає
05.02.2022 11:47 Відповісти
Так дешевый газ был летом. Почему зегнида его не покупал?! Почему клоунскся тварь не покупает дешевую энергию украинских АЭС, а барыжит кацапской?! И что пэтя в этом виноват? Может это пэтя простил фирташу 100 млрд долгов в прошлом году?!
05.02.2022 11:59 Відповісти
05.02.2022 11:55 Відповісти
хотя он даже не шут и тем более не клоун или юморист -он просто паяц паяц-кривляка причем криворожского общаговско-гопнического стиля
05.02.2022 12:00 Відповісти
..а на Г+Г скажут, что благодаря Найвэлычнишому лэдарю ********** у Украины наблюдается Вэлыкий отрицательный Рост, чтобы сделать очередную приятность карликовому пунделю Зеле..
05.02.2022 12:01 Відповісти
подивились на Зеленського та погіршили прогноз
05.02.2022 12:27 Відповісти
Еще 2года и рост ВВП будет только в наркоалкогольном дурмане офиса и монобольшинства
05.02.2022 12:29 Відповісти
 
 