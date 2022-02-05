Макрон та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації ситуації довкола України, - представник уряду країни Атталь

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь розцінив як провідну роль президента Емманюеля Макрона і Франції у врегулюванні напруженості навколо України.

Про це заявив Атталь у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент республіки та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації", - заявив Атталь.

"Ми боремося, мобілізуємося з початку цієї кризи для досягнення деескалації. Президент республіки обмінювався думками майже щодня зі своїми колегами", - повідомив представник уряду Франції, нагадавши про телефонні переговори Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, американським президентом Джо Байденом і контакти з європейськими партнерами.

"Ми не відмовимося від жодних зусиль, щоб прийти до деескалації. Саме з такою метою президент республіки поїде на початку наступного тижня в Росію і в Україну", - сказав Атталь.

Він вважає, що за останні тижні досягнуті "суттєві зрушення". У приклад Атталь навів нараду 26 січня в "нормандському форматі" політичних радників керівників Росії, України, Німеччини та Франції, яку назвав дуже важливою. Він також відзначив ухвалену на цій зустрічі спільну заяву.

"І після цих обнадійливих зрушень президент республіки вирушить в Росію і в Україну наступного тижня", - резюмував Атталь.