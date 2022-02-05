Макрон та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації ситуації довкола України, - представник уряду країни Атталь
Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь розцінив як провідну роль президента Емманюеля Макрона і Франції у врегулюванні напруженості навколо України.
Про це заявив Атталь у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент республіки та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації", - заявив Атталь.
"Ми боремося, мобілізуємося з початку цієї кризи для досягнення деескалації. Президент республіки обмінювався думками майже щодня зі своїми колегами", - повідомив представник уряду Франції, нагадавши про телефонні переговори Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, американським президентом Джо Байденом і контакти з європейськими партнерами.
"Ми не відмовимося від жодних зусиль, щоб прийти до деескалації. Саме з такою метою президент республіки поїде на початку наступного тижня в Росію і в Україну", - сказав Атталь.
Він вважає, що за останні тижні досягнуті "суттєві зрушення". У приклад Атталь навів нараду 26 січня в "нормандському форматі" політичних радників керівників Росії, України, Німеччини та Франції, яку назвав дуже важливою. Він також відзначив ухвалену на цій зустрічі спільну заяву.
"І після цих обнадійливих зрушень президент республіки вирушить в Росію і в Україну наступного тижня", - резюмував Атталь.
Нема віри французам.
Судя по тому, что никакой деэскалации не наблюдается, играют херово.
Стратагема САККУЛИНА - внедрить ЛуганДон - саккулину в здоровое тело Украины.
Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...
По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "
Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию. ... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W -
