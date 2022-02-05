УКР
Новини Війна
Макрон та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації ситуації довкола України, - представник уряду країни Атталь

Макрон та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації ситуації довкола України, - представник уряду країни Атталь

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь розцінив як провідну роль президента Емманюеля Макрона і Франції у врегулюванні напруженості навколо України.

Про це заявив Атталь у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент республіки та Франція відіграють центральну роль у зусиллях з деескалації", - заявив Атталь.

"Ми боремося, мобілізуємося з початку цієї кризи для досягнення деескалації. Президент республіки обмінювався думками майже щодня зі своїми колегами", - повідомив представник уряду Франції, нагадавши про телефонні переговори Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, американським президентом Джо Байденом і контакти з європейськими партнерами.

"Ми не відмовимося від жодних зусиль, щоб прийти до деескалації. Саме з такою метою президент республіки поїде на початку наступного тижня в Росію і в Україну", - сказав Атталь.

Він вважає, що за останні тижні досягнуті "суттєві зрушення". У приклад Атталь навів нараду 26 січня в "нормандському форматі" політичних радників керівників Росії, України, Німеччини та Франції, яку назвав дуже важливою. Він також відзначив ухвалену на цій зустрічі спільну заяву.

Читайте також: Макрон відвідає Україну 8 лютого, - Никифоров

"І після цих обнадійливих зрушень президент республіки вирушить в Росію і в Україну наступного тижня", - резюмував Атталь.

+15
От звіздюк. Сказанув. Похвали мене,моя губонька.
05.02.2022 11:35 Відповісти
+14
Німці бодай каски на словах пообіцяли... А з жабокряків користі, як з козла молока.
05.02.2022 11:36 Відповісти
+12
А конкретно що саме Макарон зробив для України? І взагалі єдине, що я пам'ятаю було корисним для України від Франції це були "містралі", які не надали )(уйлу, але Макрон до цього ніякого відношення немає бо то було у 2014 році!
05.02.2022 11:55 Відповісти
Ми вже бачили! Вам краще допомагати Путлеру зберегти його обличчя.
05.02.2022 11:37 Відповісти
Вы видете центральную роль франции по предотвращению рашисткой оккупации Украины?! И я не вижу. А она есть! По крайней мере так нас убеждают жабоеды
05.02.2022 11:45 Відповісти
Оно и видно, что "центральную роль". Лучше отдайте эту роль другому, вы не справились.
05.02.2022 11:54 Відповісти
У жабоїда вибори на носі, вдає із себе великого демократа.
05.02.2022 11:55 Відповісти
Краще би геронтофіл макрон мовчки свою стару каргу потрахував.
05.02.2022 12:16 Відповісти
Завжди в Галичині все гидке, заразне і мерзенне називали "францою". УНР, ЗУНР (участь Де Голя в потопленні в крові ЗУНР польською армією Галлера), доля Петлюри і французький "суд" над його убивцею-жидом шварцбадом...
05.02.2022 12:00 Відповісти
Франция играет ведущую роль ?? Ну если ведущую роль в принуждении Украины начать исполнять Минск (катастрофически губительный для нее) - то да, тут однозначно ведущую, что бы Макрон стал "Великим Миротворцем" и спас Европу Западную от 5-10 миллионов украинских беженцев, за счет принуждения жертвы агрессии к капитуляции, и за счет чего выиграл выборы свои
05.02.2022 12:05 Відповісти
Макрон, *****, пиарится на горячей теме.

05.02.2022 12:05 Відповісти
"Президент республики и Франция играют центральную роль в усилиях по деэскалации", - заявил Атталь.

Судя по тому, что никакой деэскалации не наблюдается, играют херово.
05.02.2022 12:06 Відповісти
Французики из кожи лезут снять бонусов с ситуации
05.02.2022 12:06 Відповісти
Цікаво, а Франція досі продає Мордору тканину "антитепловізор" для військового камуфляжу? У 2015 році ще поставляла...
05.02.2022 12:07 Відповісти
Хорошо,что это лишь тухлый пи#деж. Жабоеды от скромности не умрут.
05.02.2022 12:09 Відповісти
А что так? Не верите? Макрона сам зё поддерживает - величайший и эХфективнейший лидер мировой. Или вам за вновь высаженными деревьями ничего не видно? Так через спутник посмотрите!
05.02.2022 12:18 Відповісти
Мели, Емеля, твоя неделя
05.02.2022 12:22 Відповісти
А что чез неделю? Своих ждешь?
05.02.2022 12:51 Відповісти
Німці і француз грають на стороні Путіна - помагають Байдену всовувати ЛуганДон - сакулину в здорове тіло України. "


Стратагема САККУЛИНА - внедрить ЛуганДон - саккулину в здоровое тело Украины.

Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...

По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "

Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию. ... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W -

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZXbfpBPnexXIA75q30qjUulzNNWwQyUFd844ROZW10BG4viUKSsqUc3YHlhqT5WQwwrLt9js0QcUZCySGhpfYhKVzMrYlI6NDiokEjJ9GAsiiGzQi0UlRY-palRXwhDaf4&__tn__=-UC%2CP-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/2244182772389028?__cft__[0]=AZXbfpBPnexXIA75q30qjUulzNNWwQyUFd844ROZW10BG4viUKSsqUc3YHlhqT5WQwwrLt9js0QcUZCySGhpfYhKVzMrYlI6NDiokEjJ9GAsiiGzQi0UlRY-palRXwhDaf4&__tn__=%2CO%2CP-R 1 February, 12:50 ·
Доступно всем



05.02.2022 12:40 Відповісти
Takoje chuvstvo , chto Makron bil u ZEbobika na masterklass ...
05.02.2022 12:45 Відповісти
Французкие государственные деятели постоянно встречаются с российскими на высшем уровне и подобострастно заглядывают оным в глаза в надежде на мир, чего никогда не случается. Когда грядет очередной кризис, присылают нам побольше одеял и подушек. Крепко сидят на российской газовой игле. Ведут двуличную политику. Наши относительные союзники это США, страны Балтии, Польша и Британия.
05.02.2022 12:53 Відповісти
Що воно несе?????? Коли і що ви зробили для деесколації??????Та ви ще скажіть що ви та німчура наші головні друзі!!!!!!!КУКЛОВОДИ!!!!!!!
05.02.2022 13:06 Відповісти
Ха-ха чогось українці не вкурсі ваших "центральних зусиль" . Британія, США, Канада, Польща та ін. а ви де там "зусиляєтесь"?
05.02.2022 13:17 Відповісти
та ясна річь з таким "Глибоким занепокоєнням" тільки центральна роль правда в іншому місці
05.02.2022 13:36 Відповісти
Жабятник только пуйлу "французскую любовь" раз за разом оказывает.К Украине он не имеет никакого отношения.
05.02.2022 14:05 Відповісти
Ну так,як Саркозі з Грузією*намиротворив*.
05.02.2022 14:09 Відповісти
Що саркозі, що макрон -- трохи кращі за нашого клоуна ))
05.02.2022 15:05 Відповісти
микрон наноомикронович, ты играешь нараССею. Помнишь на вашем Де Жаба ТВ показали карту о оккупированным украинским Крымом, где вы его приписали раССее?Так вот: Эльзас и Лотарингия - это Германия.
05.02.2022 14:13 Відповісти
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuelle Mikron
Qui bat cœur à corps perdu
Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuelle Mikron
Qui vit corps à cœur déçue
05.02.2022 14:16 Відповісти
Абсолютно бесполезные создания как и немцы.
05.02.2022 15:15 Відповісти
О, так! Сам себе не похвалиш, ходиш, як обпльований
05.02.2022 15:32 Відповісти
 
 