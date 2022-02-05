РФ планує використати ядерну зброю під час військових навчань у лютому, - Financial Times
У США вважають, що РФ цього місяця хоче провести військові навчання з використання ядерної зброї.
Про це Financial Times повідомили джерела в американському Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За даними видання, Росія зробить це як попередження для НАТО, аби Альянс не втручався, якщо Володимир Путін все ж вирішить напасти на Україну.
"Про плани Путіна провести ядерні навчання розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директорка національної розвідки Авріл Хейнс 4 лютого під час виступу в Палаті представників за закритими дверима", - цитує Financial Times слова свого співрозмовника.
Подібні навчання Росії зазвичай включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря та повітря. У США вважають, що цього разу вони відбудуться в лютому, аби пригрозити українським союзникам не втручатися в українсько-російські відносини.
Financial Times вважає, що якщо Путін все ж наважиться на вторгнення, то станеться це в середині лютого - на початку березня.
"Проведення навчань, які збігаються з вторгненням, стане потужним нагадуванням НАТО про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі", — наголошує видання.
Експерти повідомляють, що РФ має у своїх сховищах менш ніж 4500 ядерних боєголовок.
"Це було б неймовірно провокаційним і зловісним посилом, якщо б вони зробили це одночасно з вторгненням в Україну", — сказала експертка з ядерної зброї із Гудзонського інститут у Вашингтоні Ребекка Гайнріхс.
Если влупят, то аж за Урал.
Это так же как "учения по использованию бронетехники в наступательном бою" не подразумевают стрельб из этой бронетехники, либо вообще, либо боевыми БП, как минимум.
Хотя, "навчання з використання ядерної зброї", если будут проводиться с использованием реальной, боевой, а не учебной техники, хоть и не предполагают боевых пусков, но могут предполагать наведение на реальные цели предполагаемого противника. И тут всем нужно молиться, чтобы не случилось ни какого "человеческого фактора" ...
Такі діла ...
у них нема вибору: або турма, або дворик
пенсиона не светит, знают много и сами нагрешили, подельщики разберутся
И жирных гусениц - от них в мозгу заводятся роскошные червяки.
когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет (с)
Почему? Если она взлетит где-нибудь в Подмосковье, а жахнет где-нибудь в глухой российской тайге, то вполне себе можно считать учениями. Просто об этом, как минимум, все должны быть заранее предупреждены, с указанием времени, места пуска и места падения.
Тут правда наверное возникнет спор о том, это учения или испытания ЯО. А Россия, как известно, и подписала, и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Россияне в Европе уже так всех *******, я имею ввиду именно рядовых европейцев!
а ведь бункер не резиновый
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1489853313797525504 5 ч
У посольстві Росії на Філіппінах спалахнула пожежа - будівля посольства сильно постраждала
Провсти наземный ядерный взрыв это нарушение абсолютно всех договоров с 60-х годов...а подземный проводить смысла нет, и это тоже крупнейшее нарушение...
Остается одно взрывать цистерны с соляркой ... значит посмотрим на клоунов...
Кстати о птичках сколько там живых осталось еще в 70-е годы участников учений в Тоцких лагерях?
Вот ядерных взрывов уже много десятков лет не проводилось.
В жопу себе её засунь, гнидозник кабаевский)))
А потім Путін скаже Заходу. "Питання України вирішено, я вже буду гарним хлопчиком, для чого нам сваритися, давайте знімати санкції та будемо торгувати. Знімуть. Заторгують.Років 2-3. А тоді Путін приступить до Прибалтики. Всі розмови наших стратегів про великі втрати росіян при наступі-гівно варті. Наступати вони не будуть. Маючи цілковиту перевагу в ракетах та ядерну зброю-тільки дурень може з криками "Ур-я-я-я" бігти в атаку. А вони точно не дурні.