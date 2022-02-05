РФ планує використати ядерну зброю під час військових навчань у лютому, - Financial Times

У США вважають, що РФ цього місяця хоче провести військові навчання з використання ядерної зброї.

Про це Financial Times повідомили джерела в американському Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За даними видання, Росія зробить це як попередження для НАТО, аби Альянс не втручався, якщо Володимир Путін все ж вирішить напасти на Україну.

"Про плани Путіна провести ядерні навчання розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директорка національної розвідки Авріл Хейнс 4 лютого під час виступу в Палаті представників за закритими дверима", - цитує Financial Times слова свого співрозмовника.

Подібні навчання Росії зазвичай включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря та повітря. У США вважають, що цього разу вони відбудуться в лютому, аби пригрозити українським союзникам не втручатися в українсько-російські відносини.

Financial Times вважає, що якщо Путін все ж наважиться на вторгнення, то станеться це в середині лютого - на початку березня.

"Проведення навчань, які збігаються з вторгненням, стане потужним нагадуванням НАТО про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі", — наголошує видання.

Експерти повідомляють, що РФ має у своїх сховищах менш ніж 4500 ядерних боєголовок.

"Це було б неймовірно провокаційним і зловісним посилом, якщо б вони зробили це одночасно з вторгненням в Україну", — сказала експертка з ядерної зброї із Гудзонського інститут у Вашингтоні Ребекка Гайнріхс.