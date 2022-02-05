УКР
РФ планує використати ядерну зброю під час військових навчань у лютому, - Financial Times

РФ планує використати ядерну зброю під час військових навчань у лютому, - Financial Times

У США вважають, що РФ цього місяця хоче провести військові навчання з використання ядерної зброї.

Про це Financial Times повідомили джерела в американському Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За даними видання, Росія зробить це як попередження для НАТО, аби Альянс не втручався, якщо Володимир Путін все ж вирішить напасти на Україну.

"Про плани Путіна провести ядерні навчання розповіли голова Комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі та директорка національної розвідки Авріл Хейнс 4 лютого під час виступу в Палаті представників за закритими дверима", - цитує Financial Times слова свого співрозмовника.

Подібні навчання Росії зазвичай включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря та повітря. У США вважають, що цього разу вони відбудуться в лютому, аби пригрозити українським союзникам не втручатися в українсько-російські відносини.

Financial Times вважає, що якщо Путін все ж наважиться на вторгнення, то станеться це в середині лютого - на початку березня.

"Проведення навчань, які збігаються з вторгненням, стане потужним нагадуванням НАТО про потужність ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі", — наголошує видання.

Читайте також: У Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

Експерти повідомляють, що РФ має у своїх сховищах менш ніж 4500 ядерних боєголовок.

"Це було б неймовірно провокаційним і зловісним посилом, якщо б вони зробили це одночасно з вторгненням в Україну", — сказала експертка з ядерної зброї із Гудзонського інститут у Вашингтоні Ребекка Гайнріхс.

армія рф (18773) росія (67880) військові навчання (2814) ядерна зброя (1211)
+57
Прощай Воронеж ...
05.02.2022 12:09
05.02.2022 12:09 Відповісти
+30
Почему только Воронеж? У }{уйла ракеты летают по непредсказуемой траектории.
05.02.2022 12:57
05.02.2022 12:57 Відповісти
+26
скорее бы... и "лебединое озеро" для всего кооператива "озеро" на всех каналах кацапстана
05.02.2022 12:12
05.02.2022 12:12 Відповісти
Ты шляпа! От США до расии 82км!
05.02.2022 16:46
05.02.2022 16:46 Відповісти
Бомбить Аляску? И что это даст ?
05.02.2022 17:03
05.02.2022 17:03 Відповісти
Да и Америке Камчатка нафиг не нужна.
Если влупят, то аж за Урал.
05.02.2022 17:06
05.02.2022 17:06 Відповісти
Давайте уже 3 мировую, с яо, раздолбим эту планету в хлам, че уж там. Зато нато не расширится, че. Дайте уже деду таблеток и рубашку с длинными рукавами. В жопу пусть себе пакету суют вместо швабры.
05.02.2022 12:46
05.02.2022 12:46 Відповісти
пакеты запретили. Будут совать многоразовые тканевые сумки
05.02.2022 12:49
05.02.2022 12:49 Відповісти
Опечатка. Ракету, ясное дело
05.02.2022 12:50
05.02.2022 12:50 Відповісти
пакеты тоже можно
05.02.2022 15:52
05.02.2022 15:52 Відповісти
05.02.2022 15:56
05.02.2022 15:56 Відповісти
фраза "планирует использовать ядерное оружие" подразумевает нанесение по учебной цели реального удара с использованием атомной БЧ. Ну-ну
05.02.2022 12:47
05.02.2022 12:47 Відповісти
+5 - теж назва статті різонула ...
05.02.2022 13:20
05.02.2022 13:20 Відповісти
А фраза "У США вважають, що РФ цього місяця хоче провести військові навчання з використання ядерної зброї.", которая написана на сайте ZN.ua, на который ссылается Цензор, подразумевает отработку навыков использования такого оружия и это не подразумевает боевых пусков\бомбометаний.
Это так же как "учения по использованию бронетехники в наступательном бою" не подразумевают стрельб из этой бронетехники, либо вообще, либо боевыми БП, как минимум.

Хотя, "навчання з використання ядерної зброї", если будут проводиться с использованием реальной, боевой, а не учебной техники, хоть и не предполагают боевых пусков, но могут предполагать наведение на реальные цели предполагаемого противника. И тут всем нужно молиться, чтобы не случилось ни какого "человеческого фактора" ...
05.02.2022 13:38
05.02.2022 13:38 Відповісти
Вы сейчас в Воронеже находитесь?
05.02.2022 14:10
05.02.2022 14:10 Відповісти
А-ха-ха! Смешно, ага ...
05.02.2022 14:54
05.02.2022 14:54 Відповісти
Не виключено що український безпілотник орлан ,який літав на бульбонією шукав куди направити українську ядерну балістичну ракету,на спільних навчаннях.
05.02.2022 12:48
05.02.2022 12:48 Відповісти
пох... 'двічі не вмирати..."
05.02.2022 12:48
05.02.2022 12:48 Відповісти
И КАК СВЯЗАТЬ НАПИСАННОЕ В ЗАГЛАВИИ ЧТО РОССИЯ ГОТОВА ПРИМЕНИТ при учениях ядерную ракету...? это как...и куда будут стрелять ядерной ракетой.в космос или куда? такое написали уже...а ниже мол учения ..это разные вещи...статья и заглавие статьи..((
05.02.2022 12:51
05.02.2022 12:51 Відповісти
Трудности перевода судя по всему.
05.02.2022 13:34
05.02.2022 13:34 Відповісти
Лично мне это говорит о том, что в самой расеи дела совсем плохи, потому как идти на конфронтацию со всем миром - ну это либо шиза либо деваться некуда от собственных проблем, и выход тогда один: убегать от них устроив войну с другим государством (любым кто слабее).
05.02.2022 12:52
05.02.2022 12:52 Відповісти
Це як рахувати ... У Китаї 1,5 млрд душ.
Такі діла ...
05.02.2022 13:21
05.02.2022 13:21 Відповісти
ще раз:
у них нема вибору: або турма, або дворик
пенсиона не светит, знают много и сами нагрешили, подельщики разберутся
05.02.2022 13:45
05.02.2022 13:45 Відповісти
severnoje koreja toze vsex pugala i pugajet jadernim oruzyjam,no finale teper daze miaso tolko po praznikam mozet kusat,vidimo i raske tak budet
05.02.2022 12:52
05.02.2022 12:52 Відповісти
Яке м'ясо, -- зазвичай вони їдять. як і в'єтнамці -- усе, що рухається.
05.02.2022 16:17
05.02.2022 16:17 Відповісти
Кузнечиков и собак, не способных убегать.
И жирных гусениц - от них в мозгу заводятся роскошные червяки.
05.02.2022 17:09
05.02.2022 17:09 Відповісти
да... від ціх руських в живому вигляді користі для суспільства я дійсно бачу все менше і менше....
05.02.2022 12:56
05.02.2022 12:56 Відповісти
естественно, 69 - терять уже нечего. учитывая хулиганское прошлое, хочется пошухерить на весь мир напоследок
05.02.2022 13:02
05.02.2022 13:02 Відповісти
Если стрельба будет вестись ракетой с ядерний боеголовкой то это уже не учения. Маловероятно. Путин гопник, но отнють не самоубийца. Если предположить что он все таки отдаст такой приказ, то последствия для него будут очень плохими . В живых ему уже не остаться. Свои же придушат. При всем безумии кремлевской верхушки, там ещё есть люди которые соображают трезво, и понимают к чему это может привезти.
05.02.2022 13:06
05.02.2022 13:06 Відповісти
оптымист вы, батенька
когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет (с)
05.02.2022 13:47
05.02.2022 13:47 Відповісти
Если стрельба будет вестись ракетой с ядерний боеголовкой то это уже не учения.

Почему? Если она взлетит где-нибудь в Подмосковье, а жахнет где-нибудь в глухой российской тайге, то вполне себе можно считать учениями. Просто об этом, как минимум, все должны быть заранее предупреждены, с указанием времени, места пуска и места падения.
Тут правда наверное возникнет спор о том, это учения или испытания ЯО. А Россия, как известно, и подписала, и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
05.02.2022 14:02
05.02.2022 14:02 Відповісти
Краще би попала на московський полігон
05.02.2022 14:24
05.02.2022 14:24 Відповісти
когда же уже эта падаль здохнет......
05.02.2022 13:08
05.02.2022 13:08 Відповісти
Если они это сделают, у НАТО не останется выбора, кроме как начать миротворческую операцию в России.

Россияне в Европе уже так всех *******, я имею ввиду именно рядовых европейцев!
05.02.2022 13:10
05.02.2022 13:10 Відповісти
ну не всех... в германии и франции некоторые просто дро*ат на них
05.02.2022 15:45
05.02.2022 15:45 Відповісти
дообеспокоивались, дермократы херовы...
05.02.2022 13:13
05.02.2022 13:13 Відповісти
Підбурювати кого і до чого?
05.02.2022 13:32
05.02.2022 13:32 Відповісти
***** не надейся на безвозмездный ядерный удар по Украине, мы тебе тварюка закинем в кремль ядерный чемодан.
05.02.2022 13:24
05.02.2022 13:24 Відповісти
Снова мир радиацией будут травить, скорее всего на Новой земле о. Северный.
05.02.2022 13:25
05.02.2022 13:25 Відповісти
Там и по Камчатке могут трахнуть... Ведь там дорога тока до селения Малки (средина Камчатки), а дальше хоть трава не расти , аж до Чукотки... А кста. там то к Камчатке, то к Владивостоку часто течение приносит то радиацию , да так, шо по радио объявляют закрывать даже форточки и заделывать щели влажной тряпкой, то какие-то яды идут, да так, шо на узбережье дохлую рыбу, звездочек и иже морскую живность выкидывает немеряно... Камчадалы не дадут соврать.
05.02.2022 14:02
05.02.2022 14:02 Відповісти
За ЯВ по камчатке и ДВ "таварищ" СИ ему гланды через опу вырвет
05.02.2022 22:25
05.02.2022 22:25 Відповісти
Вообще-то использование ядерного оружия-это непосредственно взрыв. Разве это не запрещено? Всё остальное-полёты болванок с имитацией.
05.02.2022 13:31
05.02.2022 13:31 Відповісти
http://www.Bible-For-You.org/kraeved/gorbach.php чернобыль ничему не научил...
а ведь бункер не резиновый
05.02.2022 13:32
05.02.2022 13:32 Відповісти
таку вже хєрню несуть, що на голову не налазить...
05.02.2022 13:33
05.02.2022 13:33 Відповісти
Як каже бабця"Боже,яке воно,кончене.
05.02.2022 13:33
05.02.2022 13:33 Відповісти
hochu domoy v UA@hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1489853313797525504 5 ч



У посольстві Росії на Філіппінах спалахнула пожежа - будівля посольства сильно постраждала
05.02.2022 13:51
05.02.2022 13:51 Відповісти
Больше похоже на предупредительный инфовброс...(на случай "он ******** этот путин") ..типа предугадал, значит мысли не возникнут...
Провсти наземный ядерный взрыв это нарушение абсолютно всех договоров с 60-х годов...а подземный проводить смысла нет, и это тоже крупнейшее нарушение...
Остается одно взрывать цистерны с соляркой ... значит посмотрим на клоунов...

Кстати о птичках сколько там живых осталось еще в 70-е годы участников учений в Тоцких лагерях?
05.02.2022 13:51
05.02.2022 13:51 Відповісти
Він просто хворий на всю голову.
05.02.2022 13:52
05.02.2022 13:52 Відповісти
средневековый ботоксный гном карлик пыня горбун падишах король ватоЛюдолвик ватников №1
05.02.2022 16:30
05.02.2022 16:30 Відповісти
Такоі країни як Россія не повинно бути. Її треба розчуленими на кілька малих держав і забрати ядерну зброю. Світ, нарешті, стане мирним і спокійним.
05.02.2022 13:53
05.02.2022 13:53 Відповісти
Ну положим ядерное оружие регулярно тестируется на учениях (правда носители, а не сами заряды). Не так давно с подлодки запускали 4 баллистических ракеты залпом.

Вот ядерных взрывов уже много десятков лет не проводилось.
05.02.2022 14:01
05.02.2022 14:01 Відповісти
типове залякування. а для того щоб вірили - використали крисних ідіотів з преси для яких така інфа це хайп і гроші
05.02.2022 14:02
05.02.2022 14:02 Відповісти
беСпутин антихрист люциферович больной на голову шизик. дедушка старый ему все равно. Правильно Б.Немцов сказал: δляΔенемир беСпутин он ΈδΉγΤЬІЍ, чтоб вы понимали©.
05.02.2022 14:04
05.02.2022 14:04 Відповісти
Взорвите над германией. Думаю они не будут против шалостей союзников.
05.02.2022 14:14
05.02.2022 14:14 Відповісти
Макет ядерного взрыва на российских военных учениях ''Кавказ-2020''
05.02.2022 15:05
05.02.2022 15:05 Відповісти
***** идет ва-банк. Гаага в лучшем случае.
05.02.2022 15:52
05.02.2022 15:52 Відповісти
А навіщо тоді потрібне те нікчемне НАТО, якщо воно лякається якихось військових навчань ерефії з надувною ядерною бімбою ))
05.02.2022 15:52
05.02.2022 15:52 Відповісти
А окружение Пуйла согласно на ядерную войну, чтобы потерять всю прелесть жизни? Вопрос риторический. Все это нагнетание до усёру. Кто первый обделался, тот и проиграл.
05.02.2022 16:08
05.02.2022 16:08 Відповісти
45 слоев краски и перфокарты..может ****** на мавзолей и кратор ..шоб гваделупу смыло
05.02.2022 16:29
05.02.2022 16:29 Відповісти
Плешивое дрябложопое х@йло видать знатно обосрало мебель в кремле чем-то жидким, раз решило своим ржавым ядерным "артефактом" потрясти...
В жопу себе её засунь, гнидозник кабаевский)))
05.02.2022 16:59
05.02.2022 16:59 Відповісти
У росії багато головок (не встигне всі запустити), але немає ПРО. У США є те й інше. То кого вони лякають?
05.02.2022 18:22
05.02.2022 18:22 Відповісти
Ну это как кокаиновая ломка.Под кокаином я герой,а без, лишь тварь дрожащая за дозу зарублю старушку.
05.02.2022 19:45
05.02.2022 19:45 Відповісти
Ці ублюдки взірвуть самі себе,будьте певні.
05.02.2022 21:49
05.02.2022 21:49 Відповісти
05.02.2022 21:57
05.02.2022 21:57 Відповісти
Реально дело ее хуже, ядерную бомбу будут испытывать в ходе захвата Украины. Ужос!
05.02.2022 23:01
05.02.2022 23:01 Відповісти
Я БЫ ИСКЛЮЧИЛ ВЕНГРИЮ ИЗ НАТО И ПРИНЯЛ В НАТО УКРАИНУ И ДАЛ ЕЙ ТРЕТИЙ В МИРЕ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ !)
06.02.2022 01:29
06.02.2022 01:29 Відповісти
УКРАИНА УЖЕ МОЖЕТ МИНИРОВАТЬ ГРАНИЦУ И ПРОВОДИТЬ НА НЕЙ ДИЗИНФЕКЦИЮ !)
06.02.2022 01:32
06.02.2022 01:32 Відповісти
В ЧЕМ ПРИКОЛ МАЛЕНЬКИХ СТРАН !?) В ТОМ ЧТО ОНИ НЕ БУДУТ ДРУГ ПО ДРУГУ СТРЕЛЯТЬ ЯДЕРНЫМИ РАКЕТАМИ !!!
06.02.2022 01:53
06.02.2022 01:53 Відповісти
Як США заставили капітулювати Японію? Дуже просто. Вдарили по Хіросімі і сказали "здавйтесь". Японці-ні. Вдарили по Нагасакі і сказали знову "здавайтесь"ю, бо ми будемо послідовно нищити всі ваші міста. Японія через Швецію запросила перемовини. А чому б так не зробити Путіну? Вдарити по якому-небудь райцентру і сказати "Здавайтеся". Захід звичайно стурбується. Якщо ми скажемо-ні. Вдарить далі. Може Захід і введе санкції але ми здамося, оскільки іншого виходу не буде. Юо крім символічних свнкцій, які Путіну до сраки, та стурбованості Заходу ми нічого не почуємо. З Росією воювати він точно не буде.
А потім Путін скаже Заходу. "Питання України вирішено, я вже буду гарним хлопчиком, для чого нам сваритися, давайте знімати санкції та будемо торгувати. Знімуть. Заторгують.Років 2-3. А тоді Путін приступить до Прибалтики. Всі розмови наших стратегів про великі втрати росіян при наступі-гівно варті. Наступати вони не будуть. Маючи цілковиту перевагу в ракетах та ядерну зброю-тільки дурень може з криками "Ур-я-я-я" бігти в атаку. А вони точно не дурні.
06.02.2022 10:22
06.02.2022 10:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 