Ризик госпіталізації при "Омікроні" на 75% нижчий, ніж при інших штамах COVID-19, - дослідження
Ризик госпіталізації інфікованих штамом "Омікрон" COVID-19 нижче на 75%, ніж при зараженні іншими штамами коронавірусу, зокрема, "Дельтою".
Такого висновку дійшли португальські вчені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Дослідники з Інституту охорони здоров'я імені Рікарду Жорже проаналізували статистику пацієнтів лікарень зі штамом "Омікрон" і дійшли висновку, що серед 100 заражених 25 пацієнтів госпіталізують. У решти 75 осіб спостерігаються симптоми, які не потребують постійного медичного спостереження і госпіталізації.
Також вони дійшли висновку, що люди, інфіковані "Омікроном" і госпіталізовані з ним, в середньому менше за часом перебувають у лікарні, ніж з іншими штамами, а також ризик смертності з "Омікроном" набагато нижчий.
Дослідження проводилося на підставі інформації про грудневих хворих, які проживають у Португалії, і воно дало "обнадійливі результати, що підтверджують висновки аналогічних досліджень, проведених в інших країнах".
У багатьох країнах світу спостерігається різкий приріст хворих на COVID-19 у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", що з'явився в країнах Африки наприкінці минулого року. Однак у всіх країнах медики відзначають, що незважаючи на те, що "омікроном" заражається більше людей, ніж під час поширення інших штамів, але переносять захворювання люди швидше і легше.
А чого ще можна було б чекати від проплаченого бота?
основною рушійною силою тут є багатомільярдні закупки "вакцин" і збагачення фармацевтичних компаній під багатомільярдні відкати чиновникам за закупки.
Коли ця афера випливе на поверхню - вона матиме ефект по злочинності, вищий за світові війни.
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу.
"Ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози", - заявив він.
Пиницилин-и все О.К.
Пандемия. Есть о чем задуматься (6 частей) от https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
Вакцинированые тоже разносят вирус.
Ну переносят может легче-так это они спасают свое очко.
И зачем все эти ограничения для непривитых?
Зато вакцинированные от ковида люди переносят Омикрон очень тяжело, а трижды вакцинированные - умирают от Омикрона.
Таких зарегистрированных случаев уже немало, несмотря на то что трижды вакцинированных еще пока мало в мире.
Но вот когда трижды вакцинированных будет много для них штамм Дельта будет за счастье.
В Израиле сейчас мор среди уколотых 3 и 4 раза.
"- 80% серьезных случаев COVID - у полностью вакцинированные", - признался директор больницы Ихилов.
- Вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжелой болезни", - говорит профессор Яаков Джеррис.
Действительно ли израильские больницы перегружены непривитыми пациентами с COVID [как о том пишут газеты]? По словам профессора Яакова Джерриса, ситуация совершенно противоположная!
"Прямо сейчас большинство наших тяжелых случаев вакцинированы, - сказал Джеррис в интервью 13 каналу Новостей. - Им сделали по меньшей мере три инъекции... Только двадцать-двадцать пять процентов наших пациентов не вакцинированы ".
https://www.israelnationalnews.com/news/321674