Ризик госпіталізації при "Омікроні" на 75% нижчий, ніж при інших штамах COVID-19, - дослідження

Фото: Омікрон

Ризик госпіталізації інфікованих штамом "Омікрон" COVID-19 нижче на 75%, ніж при зараженні іншими штамами коронавірусу, зокрема, "Дельтою".

Такого висновку дійшли португальські вчені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дослідники з Інституту охорони здоров'я імені Рікарду Жорже проаналізували статистику пацієнтів лікарень зі штамом "Омікрон" і дійшли висновку, що серед 100 заражених 25 пацієнтів госпіталізують. У решти 75 осіб спостерігаються симптоми, які не потребують постійного медичного спостереження і госпіталізації.

Також вони дійшли висновку, що люди, інфіковані "Омікроном" і госпіталізовані з ним, в середньому менше за часом перебувають у лікарні, ніж з іншими штамами, а також ризик смертності з "Омікроном" набагато нижчий.

Дослідження проводилося на підставі інформації про грудневих хворих, які проживають у Португалії, і воно дало "обнадійливі результати, що підтверджують висновки аналогічних досліджень, проведених в інших країнах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірус, 185 осіб померли, 9 628 - одужали, - МОЗ

У багатьох країнах світу спостерігається різкий приріст хворих на COVID-19 у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", що з'явився в країнах Африки наприкінці минулого року. Однак у всіх країнах медики відзначають, що незважаючи на те, що "омікроном" заражається більше людей, ніж під час поширення інших штамів, але переносять захворювання люди швидше і легше.