2 333 57

Ризик госпіталізації при "Омікроні" на 75% нижчий, ніж при інших штамах COVID-19, - дослідження

Ризик госпіталізації при "Омікроні" на 75% нижчий, ніж при інших штамах COVID-19, - дослідження
Фото: Омікрон

Ризик госпіталізації інфікованих штамом "Омікрон" COVID-19 нижче на 75%, ніж при зараженні іншими штамами коронавірусу, зокрема, "Дельтою".

Такого висновку дійшли португальські вчені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дослідники з Інституту охорони здоров'я імені Рікарду Жорже проаналізували статистику пацієнтів лікарень зі штамом "Омікрон" і дійшли висновку, що серед 100 заражених 25 пацієнтів госпіталізують. У решти 75 осіб спостерігаються симптоми, які не потребують постійного медичного спостереження і госпіталізації.

Також вони дійшли висновку, що люди, інфіковані "Омікроном" і госпіталізовані з ним, в середньому менше за часом перебувають у лікарні, ніж з іншими штамами, а також ризик смертності з "Омікроном" набагато нижчий.

Дослідження проводилося на підставі інформації про грудневих хворих, які проживають у Португалії, і воно дало "обнадійливі результати, що підтверджують висновки аналогічних досліджень, проведених в інших країнах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірус, 185 осіб померли, 9 628 - одужали, - МОЗ

У багатьох країнах світу спостерігається різкий приріст хворих на COVID-19 у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", що з'явився в країнах Африки наприкінці минулого року. Однак у всіх країнах медики відзначають, що незважаючи на те, що "омікроном" заражається більше людей, ніж під час поширення інших штамів, але переносять захворювання люди швидше і легше.

дослідження (623) карантин (18172) госпіталізація (190) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+8
Мож кто не догнал, щеплення делается для того, чтобы человек не умер, а выжил, даже заразившись ковидом. Тобто процент умерших от ковида среди вакцинированных на порядки ниже, чем у антиваксеров... Кто не догоняет, я не виноват.
показати весь коментар
05.02.2022 12:51 Відповісти
+4
"Роззуй" мізки. Щеплення робляться, щоб підвищити імунітет і , відповідно, спротив організму(мів) до зарази (інфекції). Світ (принаймні цивілізований) проходить уже по 3 -4 - навіть п"ятому "кругу" "вакцинації", а захворюваність у світі невпинно зростає в геометричній прогресії. Який тут (нах.) "імунітет" і "ефективність"?
показати весь коментар
05.02.2022 12:44 Відповісти
+3
ЗЫ... А то что вакцинированный заразившись ковидом -19 более легко переносит заболевание и указивает на эффективность вакцинирования.
показати весь коментар
05.02.2022 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зря такую новость запустили. Теперь антиваксеры и подавно занавесят на вакцинацию.
показати весь коментар
05.02.2022 12:28 Відповісти
"Роззуй" мізки. Щеплення робляться, щоб підвищити імунітет і , відповідно, спротив організму(мів) до зарази (інфекції). Світ (принаймні цивілізований) проходить уже по 3 -4 - навіть п"ятому "кругу" "вакцинації", а захворюваність у світі невпинно зростає в геометричній прогресії. Який тут (нах.) "імунітет" і "ефективність"?
показати весь коментар
05.02.2022 12:44 Відповісти
Мож кто не догнал, щеплення делается для того, чтобы человек не умер, а выжил, даже заразившись ковидом. Тобто процент умерших от ковида среди вакцинированных на порядки ниже, чем у антиваксеров... Кто не догоняет, я не виноват.
показати весь коментар
05.02.2022 12:51 Відповісти
ЗЫ... А то что вакцинированный заразившись ковидом -19 более легко переносит заболевание и указивает на эффективность вакцинирования.
показати весь коментар
05.02.2022 12:55 Відповісти
Неправда.
показати весь коментар
05.02.2022 13:23 Відповісти
на нет и суда не
показати весь коментар
05.02.2022 13:53 Відповісти
Не неправда, а дешева маніпуляція.
А чого ще можна було б чекати від проплаченого бота?
показати весь коментар
05.02.2022 16:02 Відповісти
Поки що немає ні ближніх, ні, тим більше віддалених достовірних результатів лікування вакцинованих у порівнянні з невакцинованими. При записах в історії хвороби померлого вакциновані перетворюються в невакцинованих з допомогою ручки і двох букв. Така політика, бо
основною рушійною силою тут є багатомільярдні закупки "вакцин" і збагачення фармацевтичних компаній під багатомільярдні відкати чиновникам за закупки.
Коли ця афера випливе на поверхню - вона матиме ефект по злочинності, вищий за світові війни.
показати весь коментар
05.02.2022 13:14 Відповісти
Вот интересно, почему даже служители бога открывают при монастырях пункты вакцинации, даже в гундяевском сатанате... Вот только в Украине этот сатанат блеет о вреде вакцинирования. Это во-первых, если бы фармацевты так наживались на вакцинах, то неужели правители всех стран такие дураки и не видят подвоха, что оплачивают вашу вакцинацию?
показати весь коментар
05.02.2022 13:22 Відповісти
От того, что в Украине умерло от ковида более 100 тыс чел за 1.5 года, вииграли только производители гробов и ритуальные конторы
показати весь коментар
05.02.2022 14:10 Відповісти
Ну да. а антиваксеры этому способствовали... Вот правильно люди говорят(это к антиваксам), шо порою лучше промолчать - рыло сделать, типо, умный, да и прислушаться к умным.
показати весь коментар
05.02.2022 16:40 Відповісти
спасибо , что расспамили. Я никогда антиваксеров не спамлю, чтобы они сами могли ориентироваться в чем они не правы... А главное, если бы весь мир, пошел на поводу у антиваксеров, То сейчас не только бы транспорт, останивился чи магазины позакрывались... Антиваксеры даже в тырнете не бавились бы, невакцинированным на работу - низзя.
показати весь коментар
05.02.2022 12:59 Відповісти
MORE... ЗЫ... потому я иногда взываю к совести антиваксеров, бо они - ждуны, присосались пиявкой к всеобщему иммунитету. За счет ваксеров, хотят пережить ковид... Вот только ковид таких и любит.
показати весь коментар
05.02.2022 13:06 Відповісти
На фоні зростання захворюваності на "Омікрон" влада Ізраїлю рекомендувала всім громадянам країни віком від 60 років, а також медичним працівникам зробити четверте щеплення від коронавірусу.

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет нагадав, що ізраїльські громадяни були першими, хто отримав третю дозу.

"Ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози", - заявив він.
показати весь коментар
05.02.2022 13:15 Відповісти
Евреи чепухой маяться не будут, особенно когда припекает.
показати весь коментар
05.02.2022 13:18 Відповісти
В Ізраїлі використовують дві вакцини - Pfizer/BioNTech та Moderna. Обидві є новітніми мРНК-препаратами. Перед допуском на ринок вони продемонстрували ефективність проти коронавірусу на рівні близько 95 відсотків.
показати весь коментар
05.02.2022 13:19 Відповісти
Жлобы борятся любыми методами за жизнь своих налогоплательщиков. И факт того, что колличество ковидных трупов у них уменьшается, доказывает эффективность такой борьбы
показати весь коментар
05.02.2022 14:13 Відповісти
це бот. у нього робота така невибаглива - маніпулювати, а то й просто брехати
показати весь коментар
05.02.2022 12:48 Відповісти
Ну вобщем "Омикрон" это как триппер.
Пиницилин-и все О.К.
показати весь коментар
05.02.2022 13:02 Відповісти
кста, изначально ( в довакцинный период), среди тех, кто использовал противоспидные лекарства от ковида, летальных случаев не было.
показати весь коментар
05.02.2022 13:11 Відповісти
Эта инфа из куллуаров ООН(официально не могли заявить, бо еще не до конца исследована эффективность лекарств от ковида).
показати весь коментар
05.02.2022 13:13 Відповісти
Для меня ковид -это миниСПИД(на время, пока человек болеет ковидом, имунная система ушла на "Фронт" с ковидом. Все остальные болячки, вирусы безнаказанно в это время могут сожрать организм за считанные дни).
показати весь коментар
05.02.2022 13:52 Відповісти
!!!
показати весь коментар
05.02.2022 13:58 Відповісти
у минулому році один раз хворів ковідом та у позаминулому один... у серпгі минулого року вакцинувався пфайзером - восени зовсім нічим не хворів... зараз дитина зі школи принесла омікрон.... ну так собі самопочуття.. трохи голова болить , ніс якось припух, незрозуміло чи холодно чи жарко, але взагалі то не те що було у минулих роках...очі наче піском.. нюх не втратив, було щось зі смаком... пару годин якесь усе огидне.. доречі жінка не вакцинувалася і поки що взагалі нічого... але пройшло ще дуже мало часу десь тиждень від зараження
показати весь коментар
05.02.2022 13:09 Відповісти
у дитини у класі каратнин - захворіли майже усі
показати весь коментар
05.02.2022 13:11 Відповісти
На Кипре у внука в школе - то же. Сидит на дистанционке.
показати весь коментар
05.02.2022 13:14 Відповісти
і ще - після зараження перше що було у мене - підвищена дративливість.. у дитини незвична теж поведінка - плаксивий був, дратівливий, нежить, чхає досі, кашель...
показати весь коментар
05.02.2022 13:18 Відповісти
Не, мое первое заражение в довакционный период сразило напрочь, но выпутался, как бы там ни было. второй раз еще не пробовал.
показати весь коментар
05.02.2022 13:24 Відповісти
https://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/ https://defence-line.org/2022/02/pandemiya-est-o-chem-zadumatsya-chast-1/

Пандемия. Есть о чем задуматься (6 частей) от https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados
показати весь коментар
05.02.2022 13:14 Відповісти
Скажите вкратце, просветите , мол, нужно вакцинироваться или нет.
показати весь коментар
05.02.2022 13:15 Відповісти
тут кожен сам повинен вирішувати для себе що обере зважаючи на своє здоров`я. зрозуміло, що від вибору залежатиме й фінансове благполуччя і здоров`я. Заштрик - не панацея... бо багато знаю випадкиів ускладнень і після щеплення, і після ковіду і навіть від ліків кроворозріджуючих.... тож... бережіться не слухайте свинособацюр та пропагандонів і звертайте увагу на своє здоров`я. Пясля одужання я буду робити бустерну - тому що дуже с багатьма людьми працюю
показати весь коментар
05.02.2022 13:33 Відповісти
А при чем здесь "з багатьми людьми"?
Вакцинированые тоже разносят вирус.
Ну переносят может легче-так это они спасают свое очко.
И зачем все эти ограничения для непривитых?
показати весь коментар
05.02.2022 14:07 Відповісти
Шобы непривитые не умерли, к тому же непривитые чаще заболевают
показати весь коментар
05.02.2022 21:45 Відповісти
Нам главное на вакцинах меньше умереть, пока ковид основательно не мутирует в обычный грипп
показати весь коментар
05.02.2022 21:47 Відповісти
А вибора нет. Вакцинация принудительна.
показати весь коментар
05.02.2022 13:42 Відповісти
а почему принудительна?
показати весь коментар
05.02.2022 13:54 Відповісти
от работы отстраняют. Жить на что?
показати весь коментар
05.02.2022 15:42 Відповісти
Тю, через осознание в правильности выбора вакциноваться, все прблемы уходят стороной.
показати весь коментар
05.02.2022 16:37 Відповісти
этот выбор не является правильным для всех. У меня у отца тяжелейшая побочка после вакцинации. Сейчас появились противовир. препараты которые реально работают. На них и надо делать акцент, а не колоть всех как стадо баранов.
показати весь коментар
05.02.2022 16:39 Відповісти
Когда эти препараты пройдут испытания, тогда только можно ими воспользваться, а пока более полупроверена - вакцина.
показати весь коментар
05.02.2022 21:48 Відповісти
с добрым утром. Они уже одобрены FDA и EMA
показати весь коментар
05.02.2022 22:33 Відповісти
Дык, придет время их прием(во внутрь) разрешат записывать вместо вакцинации. Вот как-то странно, химию(вакцинацию - нет) химию в таблетках - да... Где логика?
показати весь коментар
05.02.2022 22:53 Відповісти
логика что вы вакцинируете г*ом здоровых. А "химию" пьет больной человек, когда есть показания. Разницу улавливаем??
показати весь коментар
05.02.2022 22:56 Відповісти
читай, ботяра, "у нищих слуг нет" (с)
показати весь коментар
05.02.2022 13:18 Відповісти
Не знаю, и нафига тогда пытаться общаться на форуме...ХМЫ...
показати весь коментар
05.02.2022 13:25 Відповісти
ЗЫ... улыбнуло... железная логика у слуг урода( слуги - только у богатых).
показати весь коментар
05.02.2022 13:27 Відповісти
А, чуть не забыл...На форумах котируется тега в 1-2 предложение, портянки никто не читает. Форум - не тот формат, чтобы кого-то заморачивать цидулой.
показати весь коментар
05.02.2022 13:31 Відповісти
О чем вы. если в основном болеют непривитые дети. Или вы своих привили?
показати весь коментар
05.02.2022 13:32 Відповісти
дети болеют просто гриппом или сезонным орз , к вашей модной болезни они не имеют НИКАКОГО отношения !!! КРАПКА МЛЯ
показати весь коментар
05.02.2022 13:50 Відповісти
Заметано. На нет и суда нет.
показати весь коментар
05.02.2022 13:55 Відповісти
встречался мне один субчик-начальник, у которого 47 человек заболели ковидом, а он считал , что обычным флю, так он со своих антиваксерных позиций считал, потому и не докладывал начальству, чтобы не выводить весь технологический процесс на карантин и не лишать боса прибыли. В итоге, на его совести - один покойник, молодой парень 25 лет... Сразу же и дезинфекция началась и отбор проб на ковид, которые и показали повальное заражение ковидом. А сам остолоп перед тем переболел, то его ковид и не тронул.
показати весь коментар
05.02.2022 14:20 Відповісти
Что это за флаг такой? Саудовской аравии?
показати весь коментар
05.02.2022 14:36 Відповісти
Для невакцинированного человека Омикрон - это обычный насморк.
Зато вакцинированные от ковида люди переносят Омикрон очень тяжело, а трижды вакцинированные - умирают от Омикрона.
Таких зарегистрированных случаев уже немало, несмотря на то что трижды вакцинированных еще пока мало в мире.
Но вот когда трижды вакцинированных будет много для них штамм Дельта будет за счастье.
В Израиле сейчас мор среди уколотых 3 и 4 раза.
показати весь коментар
05.02.2022 18:11 Відповісти
Ты какой-то бред пишешь, я вакцинирован двумя дозами пфайзера и через полгода нормально омикрон перенес
показати весь коментар
05.02.2022 18:20 Відповісти
Просто повезло, А вот, что из Израиля сообщают.

"- 80% серьезных случаев COVID - у полностью вакцинированные", - признался директор больницы Ихилов.
- Вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжелой болезни", - говорит профессор Яаков Джеррис.
Действительно ли израильские больницы перегружены непривитыми пациентами с COVID [как о том пишут газеты]? По словам профессора Яакова Джерриса, ситуация совершенно противоположная!
"Прямо сейчас большинство наших тяжелых случаев вакцинированы, - сказал Джеррис в интервью 13 каналу Новостей. - Им сделали по меньшей мере три инъекции... Только двадцать-двадцать пять процентов наших пациентов не вакцинированы ".

https://www.israelnationalnews.com/news/321674
показати весь коментар
05.02.2022 19:21 Відповісти
 
 