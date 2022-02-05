З початку року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази, - МОЗ

УКР
З початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так станом на 3 лютого включно на стаціонарному лікуванні знаходилось 2 084 дітей з діагнозом COVID-19 та 450 дітей із підозрою на нього. Тоді як на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.

Щоб попередити зараження дітей коронавірусом у МОЗ рекомендують:

- навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
- навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;
- навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;
- хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;
- дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;
- вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;
- вакцинуватися самим.

В Україні дітей від 12 років щеплюють від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021-го, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Для того щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.

діти (5316) МОЗ (5423) коронавірус (19923)
+1
Дык, и понятно, бо деток не вакцинировали.
05.02.2022 12:41 Відповісти
+1
врачи говорят, что у 10% заболевших коронавирусом (омикроном) малышей до года (мне очень-очень нравится слово "немовлята" - оно соответствует) имеют какие-то высыпания на коже (похожие на экзему или дерматиты)...
05.02.2022 13:21 Відповісти
05.02.2022 12:41 Відповісти
врачи говорят, что у 10% заболевших коронавирусом (омикроном) малышей до года (мне очень-очень нравится слово "немовлята" - оно соответствует) имеют какие-то высыпания на коже (похожие на экзему или дерматиты)...
05.02.2022 13:21 Відповісти
Що означає висип на шкірі у немовлят?

Будь-які висипання на шкірі у дитини свідчать про те, що в її організмі не все гаразд. Наприклад, часто висип на обличчі в новонароджених має алергічний характер або говорить про хворобу, яка почалася.

Висипка у дитини на тілі: симптоми, причини,
фото з поясненнями

Висип на шкірі у малюків з'являється досить часто, і у батьків завжди виникає багато питань з цього приводу
05.02.2022 13:36 Відповісти
ой...чтоб не быть голословным я сейчас поищу этот материал (не хочется конечно на рашаговносми выходить)))) но по-моему это было в местной прессе Днепра....дайте несколько минут)))
05.02.2022 13:51 Відповісти
не люблю виглядати брехуном... та я не знайшов того , шо шукав...
тільки загальні матеріали..
а там були фото від лікарки з ковідного відділення лікарні з висипами на малечі і підписам шось накшталт - от такі мені останнім часом трапляються симптоми короновірусу (чи омікрону) у діточок..(немовлятиків до року)

а це те...що мені трапилось...

https://medicover.ua/koronavirus/wysypka.html

пошукаю ще...треба правильно ставити питання (щоб не вилазило с-ру відповіді))))
05.02.2022 14:15 Відповісти
 
 