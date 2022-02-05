З початку року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази, - МОЗ

З початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази.

Так станом на 3 лютого включно на стаціонарному лікуванні знаходилось 2 084 дітей з діагнозом COVID-19 та 450 дітей із підозрою на нього. Тоді як на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.

Щоб попередити зараження дітей коронавірусом у МОЗ рекомендують:

- навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

- навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;

- навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора-два метри;

- хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;

- дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;

- вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;

- вакцинуватися самим.

В Україні дітей від 12 років щеплюють від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021-го, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Для того щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.