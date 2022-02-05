США засуджують рішення РФ щодо заборони Deutsche Welle, - речник Держдепу Прайс

США виступають на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle, якій напередодні заборонили працювати в Росії.

Про це заявив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп.

Він зазначив, що Вашингтон "солідарний з Deutsche Welle і Німеччиною".

"США засуджують рішення російської влади закрити московське бюро Deutsche Welle", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія припиняє мовлення Deutsche Welle у межах країни у відповідь на заборону пропагандистського каналу RT DE у ФРН