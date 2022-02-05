УКР
США засуджують рішення РФ щодо заборони Deutsche Welle, - речник Держдепу Прайс

США засуджують рішення РФ щодо заборони Deutsche Welle, - речник Держдепу Прайс

США виступають на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle, якій напередодні заборонили працювати в Росії.

Про це заявив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп.

Він зазначив, що Вашингтон "солідарний з Deutsche Welle і Німеччиною".

"США засуджують рішення російської влади закрити московське бюро Deutsche Welle", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія припиняє мовлення Deutsche Welle у межах країни у відповідь на заборону пропагандистського каналу RT DE у ФРН

Держдепартамент США (1675) заборона (1474) росія (67880) США (24357) канал (116)
+2
Осуждать мало ,надо наказывать ...
05.02.2022 12:50
+2
Удивительно наблюдать за истерикой всякой расейской швали о том, что на АМЕРИКАНСКОЙ видео платформе YouTube стали прикрывать каналы АНТИАМЕРИКАНСКОЙ направленности. Идите на свои рутубы (котоыре нахер никому не нужны) и там вещайте, погань кацапоидная!
05.02.2022 13:49
+1
БЕСПИЛОТНОЕ ПОЗОРИЩЕ: Шойгу посетил НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ завод по производству беспилотников
https://www.youtube.com/watch?v=kYNcyrMgtH0
05.02.2022 12:58
Осуждать мало ,надо наказывать ...
05.02.2022 12:50
БЕСПИЛОТНОЕ ПОЗОРИЩЕ: Шойгу посетил НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ завод по производству беспилотников
https://www.youtube.com/watch?v=kYNcyrMgtH0
05.02.2022 12:58
Ви шо робите?
Ми осуждаєм...
Осуждаєте чи обсуждаєте?..
Спочатку обсуждаєм,а потім осуждаєм...
І шо?..
Та нічо,просто стоїмо і осуждаєм...
То добре,нехай вам щастить у вашій нелегкій борні...
05.02.2022 13:10
Штатам надо закрыть парашу насовсем.
Тогда им не придётся осуждать закрытие в параше чего-либо.
05.02.2022 13:12
Да запретите рашу тудей по сему миру и в расчете.
05.02.2022 13:23
05.02.2022 13:24
Руский Ваня слухав Д.W.!?
05.02.2022 13:42
Так у Німеччині ж заборонили RT. Який удар по німецьким медіа?! Тепер Московія про життя у Німеччині дивитиметься очима Солов'йова, Скабєєвой, Кисельова і т.д..
05.02.2022 13:44
І років через 100, коли в Германії покажуть що саме про них усілякі **********, соловйови та кісєльови казали, у Рейхстазі висловлять "надзвичайну стурбованість" і "суворо засудять"? О! То буде великий удар по времлядям... Якщо на той час вони ще будуть існувати, як і решта світу.
05.02.2022 13:54
Удивительно наблюдать за истерикой всякой расейской швали о том, что на АМЕРИКАНСКОЙ видео платформе YouTube стали прикрывать каналы АНТИАМЕРИКАНСКОЙ направленности. Идите на свои рутубы (котоыре нахер никому не нужны) и там вещайте, погань кацапоидная!
05.02.2022 13:49
А вот в Украине заблокировали мокшанские социальные сети в который украинцы могли образумить мокшан и рассказать и показать как живем мы украинцы но в свободном и открытом доступе остались все мокшанские пропогандистские теле и радиоканалы в отличии от платных украинских для украинцев. И ничего никто не возмущается даже украинская власть.
05.02.2022 14:44
 
 