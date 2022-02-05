США засуджують рішення РФ щодо заборони Deutsche Welle, - речник Держдепу Прайс
США виступають на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle, якій напередодні заборонили працювати в Росії.
Про це заявив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп.
Він зазначив, що Вашингтон "солідарний з Deutsche Welle і Німеччиною".
"США засуджують рішення російської влади закрити московське бюро Deutsche Welle", - йдеться в повідомленні.
Ми осуждаєм...
Осуждаєте чи обсуждаєте?..
Спочатку обсуждаєм,а потім осуждаєм...
І шо?..
Та нічо,просто стоїмо і осуждаєм...
То добре,нехай вам щастить у вашій нелегкій борні...
Тогда им не придётся осуждать закрытие в параше чего-либо.