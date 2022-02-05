УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9164 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 953 24

Перша група американських військових прибула до Німеччини у рамках посилення військ НАТО

Перша група американських військових прибула до Німеччини у рамках посилення військ НАТО

У п'ятницю, 4 лютого, до Німеччини прибула перша група з двох тисяч американських військовослужбовців, яких Сполучені Штати вирішили перекинути до Європи на тлі російської військової загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Три військово-транспортні літаки з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії США приземлилися на авіабазі у Вісбадені на заході ФРН, повідомив представник американського міністерства оборони. За його словами, цьому рішенню передувало "тісне узгодження з німецькими союзниками".

У зв'язку з кризою довкола України Вашингтон 2 лютого оголосив, що відправить 1700 солдатів і офіцерів до Польщі і ще 300 - до Німеччини. Йдеться про бригадну тактичну групу, дислоковану на військовій базі Форт Брегг у штаті Північна Кароліна. У свою чергу 1000 американських військовослужбовців, які перебували у федеральній землі Баварія, будуть переміщені до Румунії. "Поточна ситуація змушує нас посилити позиції стримування та зміцнити оборону на східному фланзі НАТО", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американські десантники прибули до Польщі. ВІДЕО+ФОТО

Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.

Німеччина (7736) США (24357) військовослужбовці (4941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Не пойму на хрена в Германии. В Польшу надо, в Страны Балтии, в Словакию.
показати весь коментар
05.02.2022 13:12 Відповісти
+8
Ну конечно, они ж очень нужны именно в Германии.
показати весь коментар
05.02.2022 13:02 Відповісти
+8
Я бы на месте Штатов, после всех тех кульбитов, что вытворяет Германия, показательно отправил бы американских военных во все страны НАТО, которые это присутствие запросили, а в Германию нет. Пусть бы бюргеры немецкие вопросом задались почему так и неуютно себя почувствовали бы. А то они Германию пупом Европы считают.
показати весь коментар
05.02.2022 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну конечно, они ж очень нужны именно в Германии.
показати весь коментар
05.02.2022 13:02 Відповісти
Я бы на месте Штатов, после всех тех кульбитов, что вытворяет Германия, показательно отправил бы американских военных во все страны НАТО, которые это присутствие запросили, а в Германию нет. Пусть бы бюргеры немецкие вопросом задались почему так и неуютно себя почувствовали бы. А то они Германию пупом Европы считают.
показати весь коментар
05.02.2022 13:10 Відповісти
немцы--предатели. поэтому там должны стоять войска америки,чтобы не получить удар в спину. германия--московская подстилка. немцев ***** как скот, у них на генетическом коде записалось--рашу нужно бояться и лизать им все органы,иначе ******* по зверски.
показати весь коментар
05.02.2022 13:43 Відповісти
Німці сильна нація, коли отримає ****.лєй і прийдуть такі як Гітлер і Гіммлер. А зараз вони ситі, ліниві і бояться те втратити...
показати весь коментар
05.02.2022 18:02 Відповісти
Кожна тисяча додаткових американських військ в Європі зменшує на десятки тисяч військ парашкінців, які Пуйло гіпотетично може кинути проти України.
показати весь коментар
05.02.2022 13:03 Відповісти
Яким чином????
показати весь коментар
05.02.2022 13:20 Відповісти
Коли йшла Кримська війна 1853-1856 років Росія із армії в 1млн 200 тисяч змогла використати в Криму близько сотні тисяч вояків. Більшість армії стерегла Пробалтику та Царство Польське.
показати весь коментар
05.02.2022 13:58 Відповісти
Не пойму на хрена в Германии. В Польшу надо, в Страны Балтии, в Словакию.
показати весь коментар
05.02.2022 13:12 Відповісти
На фоне отказа снабжать нас оружием, на фоне непозволения другим передавать их оружие нам, на фоне облёта Британией территории Германии с оружием для нас (хотя с точки зрения безопасности и насыщенного авиапотока над Германией чего б не лететь над морем?) - и чтобы не сложилось у некоторых ощущения, что Германия с кацапами "братья" и НАТО ей побоку, для того Германия и показывает, что всё в порядке. Хотя 1000 улетели в Румынию, а взымен только 300 прибыло, Т.е. число военных США уменьшилось в Баварии на 700 солдат.
показати весь коментар
05.02.2022 13:38 Відповісти
а чего так за прокацапское гавно так безпокоится, )) ну говорят что в Штатах образование никакое для простых людей, они наверно географию плохо учили))))
показати весь коментар
05.02.2022 13:22 Відповісти
на х* они в германии? у них же параша друг и стратегический партнер....
показати весь коментар
05.02.2022 13:31 Відповісти
Их просто расквартировывают по всей Европе. Если что до передовой ближе чем из Штатов лететь
показати весь коментар
05.02.2022 13:34 Відповісти
Вал Мишель


Невестка пропагандона Киселя оказалась порноактрисой.

Невесткой пропагандона Дмитрия Киселёва, который предлагал закапывать сердца геев, оказалась порноактриса-лесбиянка Олеся Киселёва aka Bendy Q / Britney S / Lesya Bender. Спалилась она, как обычно, по родинкам. Не помогли даже накачанные сиськи и губы.



показати весь коментар
05.02.2022 13:33 Відповісти
Хай їм свої шоломи і видадуть!
показати весь коментар
05.02.2022 13:37 Відповісти
США в данном случае поступают абсолютно правильно, они усиливают свои позиции в Европе и показывают *********, что даже в Германии, которая в целом лояльна к *********, они все контролируют. Хочу напомнить, что рашу тудей уже пинками гонят из эфиров в Германии на очереди и другие страны, вся разница между США и ********** в том, что ********* пытается играть в "чапаева", а США играют в шахматы, поэтому США и выиграют в долгосрочной перспективе.
показати весь коментар
05.02.2022 13:46 Відповісти
немцы--друзья путина. там нужны америкосы,чтобы небыло удара в спину.
показати весь коментар
05.02.2022 13:49 Відповісти
Німеччина багата, може сама майже любу армію утримувати.
показати весь коментар
05.02.2022 13:54 Відповісти
зачем они там нужны .если они партнёры россии по газовой трубе, по непостаче и блокировке оружия украине .а тут вновь снова назначения экс канцлера шрёдэра возглавить должность в газпроме.... чего они будут угрожать своим людям...? неужели взрослые люди сильного мира сего нихрена совсем своей головой несоображают что германия россии не враг и там дополнительные военные не нужны?((
показати весь коментар
05.02.2022 13:58 Відповісти
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/us-troop-reinforcements-arrive-in-poland/ar-AATv27X?ocid=msedgntp Підкріплення американських військ прибуло до Польщі (msn.com)
показати весь коментар
05.02.2022 14:47 Відповісти
Отличная радостная новость!! Что ***** -пуйло ?? **********??
показати весь коментар
05.02.2022 16:42 Відповісти
Дуже х-ва новина. Зріє війна. У нашій хаті і на нашій землі. І не за наші інтереси...
показати весь коментар
05.02.2022 18:18 Відповісти
А от кого Германию "защищать" по ходу у них все нормально. Давайте перебрасывать в Херсонскую, Харьковскую,Сумскую, Полтавскую, Запорожскую области
показати весь коментар
05.02.2022 19:46 Відповісти
Надо было вместо солдат НАТО послать в Германию самолет с ган***ми.
показати весь коментар
05.02.2022 22:29 Відповісти
 
 