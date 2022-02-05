Перша група американських військових прибула до Німеччини у рамках посилення військ НАТО

У п'ятницю, 4 лютого, до Німеччини прибула перша група з двох тисяч американських військовослужбовців, яких Сполучені Штати вирішили перекинути до Європи на тлі російської військової загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Три військово-транспортні літаки з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії США приземлилися на авіабазі у Вісбадені на заході ФРН, повідомив представник американського міністерства оборони. За його словами, цьому рішенню передувало "тісне узгодження з німецькими союзниками".

У зв'язку з кризою довкола України Вашингтон 2 лютого оголосив, що відправить 1700 солдатів і офіцерів до Польщі і ще 300 - до Німеччини. Йдеться про бригадну тактичну групу, дислоковану на військовій базі Форт Брегг у штаті Північна Кароліна. У свою чергу 1000 американських військовослужбовців, які перебували у федеральній землі Баварія, будуть переміщені до Румунії. "Поточна ситуація змушує нас посилити позиції стримування та зміцнити оборону на східному фланзі НАТО", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.