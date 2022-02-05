Політв'язня Абдуллаєва, якого утримують у колонії в РФ, знову перевели до штрафного ізолятора, - Денісова

Громадянина України, незаконно засудженого країною-агресором РФ, Теймура Абдуллаєва знову поміщено до штрафного ізолятора, що негативно позначається на його здоров’ї.

Про це написала у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" вкотре запроторила кримського татарина в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією, продовжуючи так зване "дисциплінарне покарання".

"Теймур перебуває у незаконному ув’язненні в РФ з 7 березня 2020 року. Майже весь цей час він провів у штрафному ізоляторі колонії. До загону суворих умов тримання його випускають лише на короткотривалий термін. Поки Теймур перебуває в ШІЗО, "омонівці", яких привозять до колонії, проводять у нього обшуки й викидають речі, які йому передають рідні", - зазначає Денісова.

Вона також акцентує увагу, що постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм фізичного та психологічного тиску, що прирівнюється до катувань, та прямо порушує статті 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - права на життя.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно забезпечити поновлення прав Теймура Абдуллаєва: привести умови тримання у відповідність до Мінімальних правил поводження з в’язнями, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО", - пише омбудсмен.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на порушення прав Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується у російській колонії, та посилити тиск на країну-окупанта з метою звільнення усіх бранців Кремля", - резюмувала вона.