За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 3 173 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 3 173 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 378 971), зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 569).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли: 1 641 жінка віком від 18 до 92 років, 1 093 чоловіки віком від 18 до 92 років, 219 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 220 хлопчиків від 3 днів до 17 років.

Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 569). Серед них: 5 жінок від 62 до 87 років, 6 чоловіків від 72 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізовано 79 хворих на коронавірус та 253 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 915 подолали коронавірус (загалом 340 573).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (504), Дарницькому (402) та в Оболонському (397).

