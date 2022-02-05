УКР
Депутат Бундестагу від ХДС Кізеветтер виступив за "часткове" надання зброї Україні

Депутат Бундестагу від ХДС Кізеветтер виступив за "часткове" надання зброї Україні

Представник Християнсько-демократичного союзу з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер на тлі загострення ситуації на кордоні Росії та України виступив за "часткове" постачання зброї Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це пише Spiegel.

"Вибіркове постачання зброї в Україну допомогло б посилити ефект залякування, щоб змінити розрахунки <...> та (запобігти) домінуванню Росії при ескалації ситуації", – заявив Кізеветтер.

Зокрема, як можливі види озброєнь, які слід направити Києву, політик назвав постачання для телекомунікаційної розвідки, прилади нічного бачення, протитанкові технології та зенітні ракети, "тобто, швидше, оборонну зброю".

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Бербок поїде на лінію зіткнення на Донбасі. У січні Бербок вже була у Києві перед поїздкою до Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Фінляндія вирішать, чи отримає Україна естонські гаубиці, - посол ФРН Фельдгузен

Топ коментарі
+16
Израиль отказался давать Украине оружие. Мало того, запретил другим странам передавать израильское оружие Украине. С кем там ЗЕ договаривался о свободной торговле и о предоставлении жидам пенсии?
05.02.2022 13:37 Відповісти
+12
Про улучшение отношений с Венгрией он тоже говорил....он много говорит...больше ничего не умеет...
05.02.2022 13:45 Відповісти
+8
Аж целый один депутат?
Это в корне меняет дело.
05.02.2022 13:36 Відповісти
Аж целый один депутат?
Это в корне меняет дело.
05.02.2022 13:36 Відповісти
вчера было ноль, сегодня один, завтра 2.
календарик подарить?
05.02.2022 13:43 Відповісти
До обіцяних на словах касок додати ще й ремінці?
05.02.2022 13:54 Відповісти
депутат говорит об оружии
05.02.2022 14:04 Відповісти
******* дні до дємбеля ? Тоді іще і голочку візміть , щоб дні проколювати на календарику ((( Депутати бундесраші змінити свою думку можуть лише коли самим у дупу жарений півень клюне , до того вони будуть висловлювати занепокоєність і заробляти гроші на контрактах з рашкою (( Змінити кардинально ситуацію може тільки одне - коли Україна на офіційному рівні запитає нащадків нацистів про відшкодування збитків , завданих Україні , їхніми "дєдамі" під час другої світової (( Про виплати в"язням і підневільним працівникам мені не розповідайте , я про це вам можу багато цікавого розповісти краще за інших ((
05.02.2022 14:07 Відповісти
потомки фашистов?

а вы потомок работорговцев

а солтенберг потомок варваров поклоняющихся Одину

и чего вы покупаете автомобили потомков?
05.02.2022 14:29 Відповісти
А ви іще і безграмотний як я подивлюся (( не розумієте різниці між нацистами і фашистами , мабуть русскій не тільки за вимовою (( саме тому так до работоргівлі тягне , адже кріпацтво в Україні саме кацапня завела (( Ну а щодо авто - я люблю і купляю їх у нащадків самураїв ))) То що там далі скаже мені нащадок орди ? ))
05.02.2022 18:04 Відповісти
это те самураи, потомки союзников гитлера?
05.02.2022 18:07 Відповісти
Як безгамотно написаний коментар (( , але що візьмеш із нащадка орди ?(( нащадки самураїв - саме так я написав ; ну і союзником Японія була не у Адольфа Алуїзовича , а у Німеччини (( переставайте думати скрєпними шаблонами (( І іще одне - Японія , уклавши із совецьким союзом угоду про ненапад дотримувалася її до 1945 року , поки совєти вирішили її порушити і віроломно напали на японські території )) Так що самураям респект - вони не орда , слово тримати уміють ))
05.02.2022 19:09 Відповісти
значит, как вы пишите, сейчас в германии потомки нацистов
а в японии - потомки союзников германии,
вы там не запутались, историограф?
05.02.2022 19:17 Відповісти
Звичайно що ні у чому не заплутався , на противагу вам я ж не є нащадком орди )) японська ідеологія часів першої половини 20 століття носить назву " японський фашизм " а не "німецький нацизм" то з якого дива нащадків тодішніх японців називати нащадками нацистів? ))
P.S. Я вже писав - тільки виховані у дусі кацапської ідеології не розуміють різниці між нацизмом і фашизмом (( саме для них їхні "дєди мачілі фашістов в Германіі " і саме для таких ідіотів ******* Україна є осередком " фашизму " ((

До речі - а чому це носій " вєлікого і магучєго під польським прапорцем ? За аквафреш соромно ?
05.02.2022 20:02 Відповісти
в начале прошлого века германию и японию обьединяло общее видение, что их рассы выше других плюс раздел мира. японцы захватили тогда китай и полазии. кроме того японцы напали на США, участника антигитлеровской коалиции.

а как по мне - за антинемецкой вашей риторикой, ухи москвы торчат
только москва хочет рассороть Украину с Германией, которая дружно с самого 2014 года признала московию агрессором
05.02.2022 20:34 Відповісти
На початку минулого століття спільним у історії Німеччини та Японії була перша світова війна , у якій Японія була на боці Антанти що воювала проти Німеччини ((( ось такі спільні погляди на світ німців та японців століття тому ((

А щодо " ухів" - я свої за польським прапором , на відміну від декого , не ховаю - це по перше ; по друге - не можна " рассоріть" там , де дружби ніколи не було (( Прописна істина - друг пізнається в біді , нині вона нв поверхні - вісім років війни , загарбані рашкою українські землі , а " дружні нам німці" лопотять про надання нам допомоги у випадку російської агресії , а самі з рашкою як рідні сестри((((( Мати таких " друзів" - ворогів не треба (((
05.02.2022 20:51 Відповісти
слушай, дорогой.
козырь высылает шифровки в москву, - немцы виноваты?
ты врага ищи под носом, а не в далеких странах, а как найдешь - так тебя и зауважают.
05.02.2022 21:00 Відповісти
Що ж це ти дорогой так швидко тон поміняв ? Мені ворогів шукати потреби не має , вони себе так як ти самі палять ! Бувай , великий дружок германців , з русешвайне душком !
05.02.2022 21:40 Відповісти
ти или ребенок, который не может понять прочитанное

или рублевый тролль
06.02.2022 06:58 Відповісти
Все простіше - просто ти проксисерверний ботик ((
06.02.2022 10:13 Відповісти
ясно
рублевый тролль
хотя, может и гривне-ермаковый
06.02.2022 10:19 Відповісти
Какцапику ))) на мене це не діє ))) А от себе палиш , репетуючи дєржі вара ))
06.02.2022 10:31 Відповісти
ясно, ермаковый, свой-родимый
06.02.2022 10:34 Відповісти
Израиль отказался давать Украине оружие. Мало того, запретил другим странам передавать израильское оружие Украине. С кем там ЗЕ договаривался о свободной торговле и о предоставлении жидам пенсии?
05.02.2022 13:37 Відповісти
израиль пусть гасит иранскую бомбу, нам западного оружия хватит
05.02.2022 13:44 Відповісти
Що "гасит", хай ізраїль погасить свої ядерні боєголовки, які має незаконно.
05.02.2022 14:26 Відповісти
где-то я это уже слышал, не подскажите где?
05.02.2022 14:30 Відповісти
Может ты сначала Беню выдашь, которого Израиль и США ищут?
05.02.2022 15:26 Відповісти
Про улучшение отношений с Венгрией он тоже говорил....он много говорит...больше ничего не умеет...
05.02.2022 13:45 Відповісти
Да и говорит он "так себе". Переводчики плачут.
05.02.2022 14:02 Відповісти
Правильно, не каждый сможет перевести с биполярного украинского.....
05.02.2022 14:05 Відповісти
Иде ви таки видели от даже на минуточку отам биполярный та ещё и украинский? Отвратительная помесь русского с ивритом и сленгом криворожской шпаны из ротового отверстия морального урода научившегося кривляться перед дворовыми шоб не получить саечку или там до примера пенделя. И фсёёёё.
05.02.2022 14:32 Відповісти
Да Вы просто историю Израиля плохо знаете.Израиль создало СССР и его жителей выходцев из совка составляет более чем 90%.Да и где еще скрываться совковым и ********** ублюдкам если не в Израиле?
05.02.2022 14:11 Відповісти
От падлюки. А як Сталин им оружие давал в1949 для войны з арабами, так бегали з его портретами по Тель-Авиву.
05.02.2022 14:21 Відповісти
Я лично не знаю такого государства, как "Израиль". Есть временно оккупированные евреями территории арабов в Палестине.
05.02.2022 14:29 Відповісти
классическая коломойско-кремлевская позиция
05.02.2022 15:27 Відповісти
А граждане израиля сидят в Верховней Раде и качают бабло из Украины.
Один Рабинович чего стоит.
05.02.2022 14:34 Відповісти
Так мы их здесь укрываем, в Израиле бы их на кичу уже засадили, а Коломойского американцам бы передали.
05.02.2022 15:30 Відповісти
Боґя, мы в курсе что вы их здесь укрываете
07.02.2022 16:00 Відповісти
А азербайджанцям дав. І безпілотники, і **********. Тут головне дозволити цим іудеям будувати у Бабиному Яру все, що душа забажає. І до цадика Нахмана пускати десятками тисяч.
05.02.2022 14:52 Відповісти
Изриалитяне в твиттере пишут, что на иврите нигде сообщений об этом нет. Мало того, их руководство вроде как обещает поддержать Украину.
Где правда - хз.
06.02.2022 01:21 Відповісти
Є ще люди у Німеччині
Для початку можна було би дозволити іншим країнам постачати зброю німецького походження до України, вони чекають лише цього дозволу...
05.02.2022 13:38 Відповісти
Вал Мишель

Невестка пропагандона Киселя оказалась порноактрисой.

Невесткой пропагандона Дмитрия Киселёва, который предлагал закапывать сердца геев, оказалась порноактриса-лесбиянка Олеся Киселёва aka Bendy Q / Britney S / Lesya Bender. Спалилась она, как обычно, по родинкам. Не помогли даже накачанные сиськи и губы.
05.02.2022 13:38 Відповісти
Карабины Маузер К-98 пистолеты-пулеметы Фольмер Мп-40?
Или это уже перебор и рассчитывать на столь современное оружие не стоит?
05.02.2022 13:38 Відповісти
Получим "Максимы", а патроны к ним, когда паРашка нападет...
05.02.2022 13:40 Відповісти
Лиха беда начало.
05.02.2022 13:44 Відповісти
А я бы не стал опускаться до кацапских пропагандонов, которые тоже одного депутата найдут и раздувают во всех своих, просто Господи "СМИ". Германия уже себя показала, все остальное - софистика!
05.02.2022 13:57 Відповісти
05.02.2022 14:00 Відповісти
Мы поняли.Частично- это стрелкотня без ударников,пушки без затворов,гранаты без запалов и т.д.
05.02.2022 14:09 Відповісти
Україні пора вже призупинити вести пусті переговори з фашистами, і так як вони підтримують Рашу, війти з мінського формату
05.02.2022 14:11 Відповісти
"с фашистами", ну-ну, продолжай-развивай, бредятину
06.02.2022 07:18 Відповісти
Да Герамния просрала ЕС,страны присоеденившиеся к ЕС в надежде на Германию уже поняли что и они будут преданы Германией как и Украина.Грядет новое объединение первой ласточкой которого является Украина-Польша и Великобритания вот и своими высерами хотят спасти ЕС который благодаря им себя исчерпал.Перемудрили сами себя.
05.02.2022 14:17 Відповісти
P.S.Украина убогая которая не прогнулась перед ********** мокшандией в испитании оказалась более надежной чем зажиточная Германия к которой стремились страны убегавшие от совка в надежде что немцы их защитят а они на всех наложили.
05.02.2022 14:24 Відповісти
геополитик сливка - немцы - обманщики
06.02.2022 07:20 Відповісти
геополитик сливка, а козырь враг или обманщик?
06.02.2022 07:22 Відповісти
Наведите примеры когда немцы небыли обманщиками из истории еще из крестовых походов?
А на счет стратега скажу так,верить безоговорочно немцам нельзя так как арийские амбиции у них в крови,как у цыган воровство.А страны бывшего Варшавского договора и бывших окупированых и разделеных стран между СССР и Германией стран которые потянулись к так званой свободной Европе уже видят что в критические моменты их сдадут именно те на кого имели надежду,тоесть Германию.
Пойди ***** на Польшу или прибалтийские страны реакция Германии была бы точно такая,ведь не на Германию то ***** вторгается.
06.02.2022 08:54 Відповісти
германия запретила трансляцию РТ у себя в стране,
нам бы запретить участников вагнергейта и
заняться своими кротами и троллями, а не винить германию, которая не угрожает своими войсками на границе Украины
06.02.2022 09:29 Відповісти
"к так званой свободной Европе"

эта фраза - контрольная
06.02.2022 09:31 Відповісти
геополитик сливка - немцы - враги
06.02.2022 07:19 Відповісти
Шо? Дробовики без прикладів?
05.02.2022 14:20 Відповісти
Цей герр совєцьку окупацію пережив у іншій країні? 🤔 Виглядає на те, що його бабцю кацапи не ґвалтували.
05.02.2022 14:23 Відповісти
Дотих горщиків що пообіцяли додадуть ще й ручки для комплектації і будуть частково вагітними. Світ вже побачив що ви за лайно і знає що від вас очікувать.
05.02.2022 14:29 Відповісти

https://mil.in.ua/uk/news/markobook-konvertuye-kovidnu-tysyachu-dlya-povernys-zhyvym-ta-gospitalyeriv/ Markobook конвертує «ковідну тисячу» для Повернись живим та Госпітальєрів
05.02.2022 14:35 Відповісти
Немцы исправляются. Спасибо и на этом. А еще я думаю,не зря все это. Видно раху решили окончательно извести всем миром. Раньше еще колебались.
05.02.2022 14:52 Відповісти
Це ,як потрони будуть проварювать!?
05.02.2022 16:13 Відповісти
Змилувався Бог над раком, причепив йому хвіст.
05.02.2022 16:14 Відповісти
Ну как давать, будут менять на дешёвую скумбрию.
05.02.2022 18:45 Відповісти
"то есть, скорее, оборонительное оружие"
Дайте жирафу жену антилопу
05.02.2022 19:49 Відповісти
Владимир Высоцкий - Песенка про жирафа и антилопу https://youtu.**************
05.02.2022 19:51 Відповісти
 
 