Депутат Бундестагу від ХДС Кізеветтер виступив за "часткове" надання зброї Україні

Представник Християнсько-демократичного союзу з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер на тлі загострення ситуації на кордоні Росії та України виступив за "часткове" постачання зброї Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це пише Spiegel.

"Вибіркове постачання зброї в Україну допомогло б посилити ефект залякування, щоб змінити розрахунки <...> та (запобігти) домінуванню Росії при ескалації ситуації", – заявив Кізеветтер.

Зокрема, як можливі види озброєнь, які слід направити Києву, політик назвав постачання для телекомунікаційної розвідки, прилади нічного бачення, протитанкові технології та зенітні ракети, "тобто, швидше, оборонну зброю".

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Бербок поїде на лінію зіткнення на Донбасі. У січні Бербок вже була у Києві перед поїздкою до Москви.

