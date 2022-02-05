"Представники" ОРДЛО запевняють, що Єрмак у Парижі зобов'язався розглянути їхні пропозиції, - ЗМІ

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 8-9 лютого "представники" ОРДЛО Н.Ніконорова та В.Дейнего звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ послу Мікко Кіннунена з листом.

Як зазначає видання, у цьому документі, який є у розпорядженні редакції, вони стверджують, що, за інформацією, отриманою ними від російської сторони, на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 року на рівні політичних радників "українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання представити у Контактну групу свою письмову реакцію на всі наявні на столі переговорів пропозиції щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний та конструктивний діалог щодо їх обговорення та погодження".

Зокрема, йдеться в тому числі про "бачення" та "концептуальні підходи" терористичних утворень "ЛНР" та "ДНР" "до параметрів майбутнього режиму (особливого статусу)", які детально викладено у спрямованому ними у ТКГ 8 жовтня 2020 року та оновленому 23 вересня 2021 року проєкті "Плана дій (Дорожньої карти) щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод".

У листі Дейнего та Ніконорова також пишуть: "Виходимо з того, що до майбутнього засідання Контактної групи 9 лютого 2022 року отримаємо від української сторони письмові позиції щодо нашого проєкту Дорожньої карти".

Спільні пропозиції Ніконорової та Дейнего до засідання ТКГ та її робочих груп 8 та 9 лютого 2022 року містять у тому числі такий пункт: "ОРДЛО до 16 лютого 2022 року подати до Робочої групи з політичних питань доопрацьований проєкт Плану ОРДЛО з урахуванням позиції України, зазначеної у пункті 1.1. 2 цього розділу, або подати свої заперечення на пропозиції України". "Представники" незаконних утворень також пропонують робочій групі з політичних питань до чергового засідання ТКГ 2 березня 2022 року "на підставі представлених Україною та ОРДЛО позицій визначити питання, з яких у сторін є розбіжності, та скласти перелік найбільш значущих розбіжностей для розгляду на засіданні ТКГ".

Крім того, "представники" маріонеткових проросійських режимів припускають, що "з метою подальшого відновлення довіри між Україною та ОРДЛО у сфері безпеки Україна забезпечить негайне вжиття всіх необхідних заходів для звільнення та повернення на територію ОРЛО затриманого Україною представника ОРЛО у СЦКК А.Косяка.

На засіданні ж гуманітарної підгрупи ТКГ Ніконорова та Дейнего пропонують "взяти до відома" "зобов'язання України не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків із ОРДЛО".

"Хочеться вірити, що маріонетки Кремля, як це найчастіше буває, у своєму листі до офіційного представника ОБСЄ у ТКГ М.Кіннунена видають бажане за дійсне. Проте хотілося б повної ясності з цих надзвичайно важливих для України питань. Адже якщо "представники" ОРДЛО не брешуть, то виходить, що в Парижі українська сторона, по суті, пообіцяла не лише сісти за один стіл переговорів з "представниками" незаконних проросійських утворень, чого довгий час домагається Кремль, але навіть уявити "писемну реакцію" на всі пропозиції ОРДЛО вже до 9 лютого. Це, по суті, означатиме де-факто визнання Україною суб'єктності ОРДЛО як сторони переговорів та конфлікту, тобто визнання, що конфлікт на Донбасі є внутрішнім, а не міждержавним", - зазначає видання.

ZN.UA також просить вважати дану публікацію офіційним інформаційним запитом до глави української делегації на переговорах у Парижі 26 січня 2022 р. у "нормандському форматі" на рівні політичних радників керівнику ОПУ А.Єрмака та надати вичерпні відповіді на такі питання:

- Чи взяла українська сторона на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 р. зобов'язання надати свої письмові позиції щодо "проєкту Дорожньої карти" авторства "представників" ОРДЛО?

- Чи має намір українська сторона забезпечити "негайне вжиття всіх необхідних заходів для звільнення та повернення на територію ОРЛО затриманого Україною представника ОРЛО у СЦКК А.Косяка"?

- Чи взяла українська сторона на себе зобов'язання не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків з ОРДЛО?

"Відсутність публічної відповіді на наш запит вважатимемо підтвердженням тверджень, викладених у листі В.Дейнего та Н.Ніконорової", - резюмує видання.