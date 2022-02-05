УКР
"Представники" ОРДЛО запевняють, що Єрмак у Парижі зобов'язався розглянути їхні пропозиції, - ЗМІ

"Представники" ОРДЛО запевняють, що Єрмак у Парижі зобов'язався розглянути їхні пропозиції, - ЗМІ

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 8-9 лютого "представники" ОРДЛО Н.Ніконорова та В.Дейнего звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ послу Мікко Кіннунена з листом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA. 

Як зазначає видання, у цьому документі, який є у розпорядженні редакції, вони стверджують, що, за інформацією, отриманою ними від російської сторони, на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 року на рівні політичних радників "українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання представити у Контактну групу свою письмову реакцію на всі наявні на столі переговорів пропозиції щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний та конструктивний діалог щодо їх обговорення та погодження".

Зокрема, йдеться в тому числі про "бачення" та "концептуальні підходи" терористичних утворень "ЛНР" та "ДНР" "до параметрів майбутнього режиму (особливого статусу)", які детально викладено у спрямованому ними у ТКГ 8 жовтня 2020 року та оновленому 23 вересня 2021 року проєкті "Плана дій (Дорожньої карти) щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод".

У листі Дейнего та Ніконорова також пишуть: "Виходимо з того, що до майбутнього засідання Контактної групи 9 лютого 2022 року отримаємо від української сторони письмові позиції щодо нашого проєкту Дорожньої карти".

Спільні пропозиції Ніконорової та Дейнего до засідання ТКГ та її робочих груп 8 та 9 лютого 2022 року містять у тому числі такий пункт: "ОРДЛО до 16 лютого 2022 року подати до Робочої групи з політичних питань доопрацьований проєкт Плану ОРДЛО з урахуванням позиції України, зазначеної у пункті 1.1. 2 цього розділу, або подати свої заперечення на пропозиції України". "Представники" незаконних утворень також пропонують робочій групі з політичних питань до чергового засідання ТКГ 2 березня 2022 року "на підставі представлених Україною та ОРДЛО позицій визначити питання, з яких у сторін є розбіжності, та скласти перелік найбільш значущих розбіжностей для розгляду на засіданні ТКГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання ситуації довкола України, – Зеленський

Крім того, "представники" маріонеткових проросійських режимів припускають, що "з метою подальшого відновлення довіри між Україною та ОРДЛО у сфері безпеки Україна забезпечить негайне вжиття всіх необхідних заходів для звільнення та повернення на територію ОРЛО затриманого Україною представника ОРЛО у СЦКК А.Косяка.

На засіданні ж гуманітарної підгрупи ТКГ Ніконорова та Дейнего пропонують "взяти до відома" "зобов'язання України не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків із ОРДЛО".

"Хочеться вірити, що маріонетки Кремля, як це найчастіше буває, у своєму листі до офіційного представника ОБСЄ у ТКГ М.Кіннунена видають бажане за дійсне. Проте хотілося б повної ясності з цих надзвичайно важливих для України питань. Адже якщо "представники" ОРДЛО не брешуть, то виходить, що в Парижі українська сторона, по суті, пообіцяла не лише сісти за один стіл переговорів з "представниками" незаконних проросійських утворень, чого довгий час домагається Кремль, але навіть уявити "писемну реакцію" на всі пропозиції ОРДЛО вже до 9 лютого. Це, по суті, означатиме де-факто визнання Україною суб'єктності ОРДЛО як сторони переговорів та конфлікту, тобто визнання, що конфлікт на Донбасі є внутрішнім, а не міждержавним", - зазначає видання.

ZN.UA також просить вважати дану публікацію офіційним інформаційним запитом до глави української делегації на переговорах у Парижі 26 січня 2022 р. у "нормандському форматі" на рівні політичних радників керівнику ОПУ А.Єрмака та надати вичерпні відповіді на такі питання:

- Чи взяла українська сторона на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 р. зобов'язання надати свої письмові позиції щодо "проєкту Дорожньої карти" авторства "представників" ОРДЛО?

- Чи має намір українська сторона забезпечити "негайне вжиття всіх необхідних заходів для звільнення та повернення на територію ОРЛО затриманого Україною представника ОРЛО у СЦКК А.Косяка"?

- Чи взяла українська сторона на себе зобов'язання не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків з ОРДЛО?

Читайте також: Зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться 10 лютого у Берліні

"Відсутність публічної відповіді на наш запит вважатимемо підтвердженням тверджень, викладених у листі В.Дейнего та Н.Ніконорової", - резюмує видання. 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1427) ОРДЛО (320)
+93
Єрмак-не "українська сторона"! Україна-не Єрмак!
показати весь коментар
05.02.2022 14:12 Відповісти
+86
А Єрмак хто такий щоб щось комусь обіцяти чи зобовязуватись?
показати весь коментар
05.02.2022 14:13 Відповісти
+75
Это уже никого не удивляет...
показати весь коментар
05.02.2022 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
3 этап:

Восстановление территориальной целостности Украины, после которой у жителей ОРДЛО появится

Возможность получать выплаты и компенсации за разрушенное жилье.

Жители получат амнистию, возможность детям учиться на родном??? языке???.

Будет действовать запрет на люстрацию !!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 23:47 Відповісти
У нас (у НППЕ) также имеется альтернативный? Законопроект о переходном периоде
Для КАБМИНА!

Мы готовы помогать государству!

Дата публикации 1 февраля 2022г !!!
Кто хочет ознакомится - NPPE. ORG. UA



Смотрите на Ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=UxLglegicB8

показати весь коментар
05.02.2022 23:49 Відповісти
Глядя и слушая Сивоху , сложилось впечатление, что представлял он этот опус от имени и по поручению... догадайтесь от кого...

Такой себе вброс в массы . С чего то же надо надо начинать.

Посмотрите, у вас будет такое же впечатление
показати весь коментар
05.02.2022 23:55 Відповісти
добре, що ЗЕрмак - ніхто і може розглядати будь-що від будь-кого, і це не призведе до жодних результатів чи наслідків!
показати весь коментар
06.02.2022 00:49 Відповісти
ermak-NIXTO !
показати весь коментар
06.02.2022 01:00 Відповісти
Внезапно))
показати весь коментар
06.02.2022 04:25 Відповісти
Эту так называемую ТКГ, разогнать к чертям собачьим, как пособников террористов, за легализацию террористических банд л/днр, участники ТКГ это преступники и пособники террористов их нужно судить за гос. измену. А ермак и его сородичи- убийцы украинцев, никонорова, дейнего, и прочий биомусор из руSSкого мира должны быть ликвидированы.
показати весь коментар
06.02.2022 04:42 Відповісти
вову зеленого послать на стажировку в ИЗРАИЛЬ . там ему расскажут как евреи ведут ..переговоры.. с палестинскими террористами
показати весь коментар
06.02.2022 06:43 Відповісти
Вовку послать в израиль, не надо так шутить, оно не обучаемое, дурака учить, что мертвого лечить
показати весь коментар
07.02.2022 07:42 Відповісти
Якщо за слимака зе ще хтось голосував і його дії типу легітимні (хоча за них він ще буде перед судом відповідати), то дєрьмака (завгоспа по суті) ніхто від імені України не уповноважував робити будь-які заяви. І за зраду (вагнерівці), перевищення і узурпацію влади цей персонаж точно сяде.
показати весь коментар
06.02.2022 06:29 Відповісти
и как это вашу зеленую мать понимать ---- там в лугандоне вся верхушка сепаров с паспортами северной бензоколонки и партбилетами ..единой русни.. это знают все . даже ..кандидат наук.. кыва-шизонутый . не знает только вова ..полшестого . что в дыныры уже 800 000 паспортов ***** роздал --- вот когда на центральной площади донецка сложат все эти аусвайсы и сожгут . тогда и пагаварим
показати весь коментар
06.02.2022 06:31 Відповісти
Вже вкотре пишу-Мінськ, як і нормандський формат, себе віджив. Саме завдяки жабоїдам і німакам, основним "батькам і натхненникам" нормандського формату з їхнім вічним "занепокоєнням" розв'язало руки пуйлу і сталось те, що сталось. І світ це побачив і зрозумів...нарешті. Та і Україна вже не та. Якщо і вирішувати щось дипломатично потрібна нова площадка з новими учасниками -США, Британією та навіть з Туреччиною. Світова спільнота повинна показати своє ставлення до пуйла.
А Єрмак може"розглянути" постачання паперу і скрепок...по скидці для ордло, тільки і всього. Та і за це можна притягнути...за розтрату державного майна.
показати весь коментар
06.02.2022 07:01 Відповісти
єрмака и всіх ждунів путіна депортувати на ордло назавжди,можете захопити і бєню з його опг і зеленим поцонариком
показати весь коментар
06.02.2022 07:02 Відповісти
депортувати. тільки не в ОРДЛО, а у Жовті Води на шахту з видобутку палива до ядрьоних реакторів. нехай тепер приносять користь не запарєбріку, а Україні. і все оте шобло зібрати до однієї бригади з одним планом. нехай там дивляться одне на одного, хто сачкувати буде і хто там буде чужу норму тягти "за компот".
показати весь коментар
06.02.2022 18:49 Відповісти
вава заявляв , що він прийшов з д"Єрмаком , з ним разом і піде , але є пропозіція : щоб гнати глиста Роялисту ПОТРІБНА клізма !!!
показати весь коментар
06.02.2022 08:41 Відповісти
так, клізма! відро скипідару з патефонними голками...
показати весь коментар
06.02.2022 18:51 Відповісти
ярмак и зе - вороги ниции!
показати весь коментар
06.02.2022 11:00 Відповісти
Хіба не соромно в Парижі обіцяти одне, а в Києві на 180град. інше, може вас обрехали, зробіть на весь Голос звернення.
показати весь коментар
06.02.2022 11:14 Відповісти
Сором??? Це не про них.
показати весь коментар
06.02.2022 11:35 Відповісти
Ось і підтвержується інформація про те, що Шмаркля хоче підписати капітутуляцію. Тобто мир любою ціною. І все тільки заради того щоб перезбратися на новий срок і далі грабувати Україну.
показати весь коментар
06.02.2022 11:32 Відповісти
І це пояснює агресивну антизахідну риторику цієї жи@дівської влади, яка лунає останнім часом від її представників.
показати весь коментар
06.02.2022 11:34 Відповісти
другий термін? смієтеся? у мене стійке передчуття, шо воно й першого терміну не висидить. гопнік же ж чітко сказав зеленим шмарклям: "РАСТОВ -- НЄ РЄЗІНАВИЙ !"
показати весь коментар
06.02.2022 18:55 Відповісти
Мне ваще реально накакать , что заявляют представители ордло! вот еще бы я слушал!!
показати весь коментар
06.02.2022 11:33 Відповісти
Потом когда-то опять соберется ТСК во главе с Безуглой, которая заявит, что Ермак опять не имел права представлять Украину на этих переговорах, а Зеленского там не было.
И сделает вывод, что никто не виноват из власти в сливе Украины.
показати весь коментар
06.02.2022 12:59 Відповісти
Вас тролять, а ви на вуха локшину навішали. Повірити гопникам - це себе не поважати.
показати весь коментар
06.02.2022 14:18 Відповісти
Это я тебя потролил, а ты уши развесил, еще и поучаешь.
Ты научись сначала сам себя уважать, недонаполеон
показати весь коментар
06.02.2022 15:17 Відповісти
Вони, гопники, навіть брехати не навчились. А ще зібрались керувати черговою абхазією.
показати весь коментар
06.02.2022 14:21 Відповісти
та ніхто там нічим не збирається керувати; керувати (як і зара) будуть з кремля. а у Києві зара керують не зєлєбобіки, а волохата бабуся коломойша.
показати весь коментар
06.02.2022 19:03 Відповісти
Прям, як США дало гарантію ..... ...йлу про нерозширення НАТО !! З ким поведешся, від того й наберешся. Брехні.
показати весь коментар
06.02.2022 14:24 Відповісти
При владі явні вороги українського народу. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показати весь коментар
06.02.2022 15:39 Відповісти
Как то непонятно: ***** с бульбофюрером рассказывают про готовящееся "нападение" Украины на донбабве, а даунбасцы рассказывают про выполнение их каких то письменных претензий. Кто то из них один бреше или как всегда вместе брешут?
показати весь коментар
06.02.2022 16:37 Відповісти
Маю надію побачити суд над цим запроданцем коли-небудь у найближчому майбутньому. В зв'язку з державною зрадою.
показати весь коментар
06.02.2022 22:02 Відповісти
Зюзя держит рядом с собой крота Ермака. Да и сам он на кого работает?
Европа и США помогают нам, а Зю им дули в кармане держит
показати весь коментар
06.02.2022 23:48 Відповісти
Глава ОП Ермак - агент ГРУ РФ, уши и глаза Москвы в Украине, - офицер КГБ СССР Швец. ВИДЕО

Бывший офицер советского КГБ Юрий Швец назвал главу Офиса Президента Андрея Ермака "ушами и глазами Москвы" и заявил о его причастности к организации "вербовочной" встречи Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане и возбуждением уголовного дела против нынешнего президента США Джо Байдена Украине.

показати весь коментар
06.02.2022 23:58 Відповісти
вот, дермо... коцапское, вонючее
показати весь коментар
07.02.2022 01:50 Відповісти
сколько можно терпеть этого чудилу, куда смотрит контрразведка мля? 8
показати весь коментар
07.02.2022 01:52 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 02:36 Відповісти
Ті, хто в 2019 голосували за Зеленського і "Слуг народу" - не мали розуму.
Ті, хто і в 2022 підтримують цю ЗЕлену Бенямафію - не мають совісті.
Ті, хто і на наступних виборах голосуватимуть за них - не мають серця.😡
показати весь коментар
07.02.2022 02:42 Відповісти
У Зеленского любимое животное это кроты.
показати весь коментар
07.02.2022 04:26 Відповісти
У меня сосед , хороший мужик, таксист, можно его уполномочить, что нибудь подписать, и то лучше будет
показати весь коментар
07.02.2022 07:45 Відповісти
если дерьмак на самом деле офицер, то честные офицеры стреляются... но так как душа у него дерьмовая, то зассыт этот сцуцырон застрелиться...
показати весь коментар
07.02.2022 07:54 Відповісти
Ермак все может:он может брать взятки за должности и это не коррупция,он может праздновать день рождение,одновременно между тостами проводить совещание по застройке резиденции,он вообще за три дня после заболевания короновирусом получил отрицательный тест и приступил к работе...
показати весь коментар
07.02.2022 12:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 