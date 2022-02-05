"Не можна заробляти на "Газпромі" і на німецькій державі одночасно", - Шредера закликали відмовитись від державних благ

Плани ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера бути обраним у наглядову раду російського газового гіганта "Газпром" викликали масову критику на його батьківщині з боку політиків і громадян.

Реакцію відслідкувало видання Bіld, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки російський правитель проводить політику масованої агресії на кордоні з Україною, гуртує сотні тисяч російських солдатів, а Захід клянеться в єдності у разі можливого вторгнення, Шредер отримує спокусливу пропозицію від свого найближчого друга Путіна - у російській державній компанії "Газпром", - йдеться у статті.

Ця новина наразилася на масову критику з боку різних політичних сил і Асоціації платників податків ФРН, які закликали Шредера відмовитися від благ, які він отримує в Німеччині як колишній глава уряду.

"Я звертаюся до пана Шредера з проханням відмовитися від наданого державою офісу, співробітників і службового автомобіля. Він лобіює інтереси російського бізнесу за допомогою німецької інфраструктури, яка фінансується податками", - заявив віцепрезидент асоціації Міхаель Єгер.

Заступник генерального секретаря ХСС Флоріан Ган підкреслив, що "колишній канцлер від СДПН не може заробляти на "Газпромі" і на німецькій державі одночасно. Кожен, хто обирає шлях служити інтересам Путіна, шкодить Німеччині і не гідний своєї посади"

Депутат Бундестагу від партії "Зелених" Клаудія Мюллер заявила: "Ще раз стає ясно, чиї інтереси представляє Шредер, інтереси російської олігархії навколо Путіна. Це повинно мати наслідки".

Очільник регіональної групи ХСС у Бундестазі Стефан Мюллер також назвав поведінку Ґерхарда Шредера такою, яка шкодить Німеччині. "Треба провести міжпартійні переговори про вилучення оргтехніки. Той, хто дозволяє собі платити автократам, не потребує грошей від німецьких платників податків. Ми повинні розробити правила ділової діяльності колишніх німецьких канцлерів", - сказав депутат парламенту.

Таку ж думку висловила член Вільної демократичної партії (яка входить до правлячої коаліції), голова Комітету з питань оборони Марі Агнес Штрак-Ціммерманн. "Настав час подумати конкретно про те, щоб вилучити обладнання у Ґергарда Шредера, яке надано йому як ексканцлеру. Він завдає шкоди країні, якій призначений служити, і охоче приймає більш ніж добру плату від автократа", - заявила політик.

Як повідомлялося, 77-річний Шредер вже є головою комітету акціонерів Nord Stream AG і президентом ради директорів Nord Stream 2 AG, а також головою наглядової ради російської державної енергетичної компанії "Роснефть" (з 2017 року, його переобрали на цю посаду лише на початку червня 2021 року). Напередодні стало відомо, що друга президента Росії Путіна висунули кандидатом до складу наглядової ради держкомпанії "Газпром", річні загальні збори якої заплановані на 30 червня. Шредер має замінити Тимура Кулібаєва, зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Шредер є єдиним іноземним кандидатом у списку.

Шредер є активним лобістом російських інтересів, він нещодавно обвинуватив Київ у "брязканні зброєю", розкритикував вимоги України щодо поставок зброї, а також давно вимагає скасування санкцій проти РФ. Експолітик до того ж звинуватив НАТО у розгортанні російських військ на кордоні з Україною.