УКР
Новини
16 103 45

"Не можна заробляти на "Газпромі" і на німецькій державі одночасно", - Шредера закликали відмовитись від державних благ

Плани ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера бути обраним у наглядову раду російського газового гіганта "Газпром" викликали масову критику на його батьківщині з боку політиків і громадян.

Реакцію відслідкувало видання Bіld, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки російський правитель проводить політику масованої агресії на кордоні з Україною, гуртує сотні тисяч російських солдатів, а Захід клянеться в єдності у разі можливого вторгнення, Шредер отримує спокусливу пропозицію від свого найближчого друга Путіна - у російській державній компанії "Газпром", - йдеться у статті.

Ця новина наразилася на масову критику з боку різних політичних сил і Асоціації платників податків ФРН, які закликали Шредера відмовитися від благ, які він отримує в Німеччині як колишній глава уряду.

"Я звертаюся до пана Шредера з проханням відмовитися від наданого державою офісу, співробітників і службового автомобіля. Він лобіює інтереси російського бізнесу за допомогою німецької інфраструктури, яка фінансується податками", - заявив віцепрезидент асоціації Міхаель Єгер.

Заступник генерального секретаря ХСС Флоріан Ган підкреслив, що "колишній канцлер від СДПН не може заробляти на "Газпромі" і на німецькій державі одночасно. Кожен, хто обирає шлях служити інтересам Путіна, шкодить Німеччині і не гідний своєї посади"

Депутат Бундестагу від партії "Зелених" Клаудія Мюллер заявила: "Ще раз стає ясно, чиї інтереси представляє Шредер, інтереси російської олігархії навколо Путіна. Це повинно мати наслідки".

Очільник регіональної групи ХСС у Бундестазі Стефан Мюллер також назвав поведінку Ґерхарда Шредера такою, яка шкодить Німеччині. "Треба провести міжпартійні переговори про вилучення оргтехніки. Той, хто дозволяє собі платити автократам, не потребує грошей від німецьких платників податків. Ми повинні розробити правила ділової діяльності колишніх німецьких канцлерів", - сказав депутат парламенту.

Таку ж думку висловила член Вільної демократичної партії (яка входить до правлячої коаліції), голова Комітету з питань оборони Марі Агнес Штрак-Ціммерманн. "Настав час подумати конкретно про те, щоб вилучити обладнання у Ґергарда Шредера, яке надано йому як ексканцлеру. Він завдає шкоди країні, якій призначений служити, і охоче приймає більш ніж добру плату від автократа", - заявила політик.

Як повідомлялося, 77-річний Шредер вже є головою комітету акціонерів Nord Stream AG і президентом ради директорів Nord Stream 2 AG, а також головою наглядової ради російської державної енергетичної компанії "Роснефть" (з 2017 року, його переобрали на цю посаду лише на початку червня 2021 року). Напередодні стало відомо, що друга президента Росії Путіна висунули кандидатом до складу наглядової ради держкомпанії "Газпром", річні загальні збори якої заплановані на 30 червня. Шредер має замінити Тимура Кулібаєва, зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Шредер є єдиним іноземним кандидатом у списку.

Шредер є активним лобістом російських інтересів, він нещодавно обвинуватив Київ у "брязканні зброєю", розкритикував вимоги України щодо поставок зброї, а також давно вимагає скасування санкцій проти РФ. Експолітик до того ж звинуватив НАТО у розгортанні російських військ на кордоні з Україною.

Топ коментарі
+32
Шредер = Ю.Тимошенко
Деньги не пахнут. Нет Родины, нет, совести, нет чести. Есть только выгода от газового пердежа
показати весь коментар
05.02.2022 14:39 Відповісти
+15
Немцы, да какал он на вас и ваши призывы баварскими колбасками. С горкой. Да и германия стала не лидером Европы, а просто *******.
показати весь коментар
05.02.2022 14:46 Відповісти
+13
А вороги України партія зажопників утримується платниками податків і всі мовчать.Таке враження що ***** загрожує всім країнам окрім України.
показати весь коментар
05.02.2022 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
в тему: На брюхе перед убийцей: чем платит Германия за место Шредера в Газпроме

https://www.youtube.com/watch?v=FeEvzNmY67g
показати весь коментар
05.02.2022 15:26 Відповісти
Аякже, якже Тимошенко не обісрати. А ти не хочеш його порівняти з порошенком та ліпецькою фабрикою? Чи у Юльки в рашці заводи як у нього? Шоколадні аферисти.
показати весь коментар
05.02.2022 16:52 Відповісти
Тимошенко могла подать в суд на Украину и выиграть его спокойно, за то, что ее посадил Янукович. Но https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/11/7251202/ она подала в суд на американских адвокатов, что сфальсифицировали против нее сведения, на основании которых ее и посадили и выиграла у этой адвокатской конторы !
Так что не нужно тут с больной головы на здоровую свои фантазии распространять.
показати весь коментар
05.02.2022 17:02 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:11 Відповісти
После того как ты выбрал ЗЕшмарклю кацапскую подстилку.....откровенного предателя и украинафоба....Шрёдера и немцев упрекать просто смешно. Если тебе какаяразница,перестать стрелять и колени перед куйло...то почему немцы виноваты???Вчера вроде были венгры и китайцы ....странная ЛОГИКА обиженного ребенк))
показати весь коментар
05.02.2022 15:56 Відповісти
Ню ню, вы мистеру картошке, уже все цветы подарили?
показати весь коментар
05.02.2022 16:36 Відповісти
Это привычка в чужие разговоры своё жало засунуть....или ты просто решила за парня своего заступиться?( цветочки не колениперед куйло которые ты выбрал,терпила из ЗЕборделя...ржустебянемогу)
показати весь коментар
05.02.2022 17:28 Відповісти
Да мы выбрали и мы можем выбрать другого, а вы как были сцикунами и терпилами так ими и останитесь
показати весь коментар
05.02.2022 18:37 Відповісти
5 раз за гречку ...раз за сериальчик...4000 ойро получил,зебил?)) .. 5 РАЗ лохом это почетней даже .... 73% выбрали как куйло приказал -..с любым кроме Порошенко. Лучше бы у ваших родичей 2 копейки нашлось.....или вы каплей высохли,зебилье продажноеМало вас Янук обул....ЗеБеня довершит начатое.
показати весь коментар
05.02.2022 19:28 Відповісти
Я за клоуна не голосовал, но сделал бы это с удовольствием лишь бы не быть оккупированными трусами как вы
показати весь коментар
05.02.2022 19:56 Відповісти
Идиот! Следующий твой выбор - апостол мунтян или мария деви христос, лишь бы не Порошенко!
показати весь коментар
05.02.2022 22:12 Відповісти
Хрюсская пе@ерация - это выгребная яма планеты, куда стекается всё дерьмо. И это было бы даже не плохо, если бы они молча воняли себе, но ведь паскудники плескаются в дерьме, пытаясь забрызгать все кругом.
показати весь коментар
05.02.2022 14:52 Відповісти
двуличные пи**расы. почему швайнмайеру нельзя в "грязьпром", а трубу из паРашы от того же "грязьпрома" тянуть можно? это называется попыткой делать хорошую мину при плохой игре.
показати весь коментар
05.02.2022 15:01 Відповісти
Подонок!
показати весь коментар
05.02.2022 15:14 Відповісти
Первый "пошел"... Анжеле приготовиться !
показати весь коментар
05.02.2022 15:15 Відповісти
Чтобы немец да отказался сам добровольно от каких-либо благ?
Да он за сосиску лишнюю удавится, а вы его просите от шарового офиса с охраной отказаться...
показати весь коментар
05.02.2022 15:19 Відповісти
Зря обращаются…..Шрёдер - наглый и без морали…..
показати весь коментар
05.02.2022 15:20 Відповісти
удивительно, что оказывается в германии есть нормальные люди...
показати весь коментар
05.02.2022 15:23 Відповісти
Что,еще до сих пор не поняли что они акционеры,тоесть собственники отрезка трубы?И даже покинув пост в управлении директоров всеравно труба будет являтся их собственностью.Да вот только никто не обращает внимание на то что как в СП-1 так и в СП-2 вкладывались средства ЕС а собственниками стали Шредер СП-1 и Меркель СП-2.Интересно кто там представляет Австрию.
показати весь коментар
05.02.2022 15:24 Відповісти
Друг *****? У него нет друзей, только приближенные к корыту, подельники и полезные инструменты. И еще 140млн рабов.
показати весь коментар
05.02.2022 15:26 Відповісти
Шредер-политическая шлюха!
показати весь коментар
05.02.2022 15:29 Відповісти
кремлядь, ординська шльондра. щоб ти вдавилося...

показати весь коментар
05.02.2022 15:38 Відповісти
Ого. Чувак в дирекции Роснефти с 2017, а возбудились по этому поводу только сейчас? Что-то пинг долгий у немцев.
показати весь коментар
05.02.2022 15:46 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/5/f/d/8/5fd83444b0fe6ce2e0e5e4e6b0dc7d08/original.jpghttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=228082019532326&set=p.228082019532326&type=3&__cft__[0]=AZWfKSI2MC6E-swE-6cd-CRQaQ_UlsS4cYy88y19qrvufhabowu6OLdfFKCzZbhuEQTY1hyXYSK1jsCPpdFcuHZmbxF8MQGMCCTsQhxNNBL9kbU65gaICT3Lnp40-PcD7by4ZoKKIUk3kMUrFbrC83_vB3DnZwxAlvzB6ZemtJkkFQ&__tn__=R]-R .
показати весь коментар
05.02.2022 15:48 Відповісти
Він лобіює інтереси російського бізнесу за допомогою німецької інфраструктури, яка фінансується податками", це ж саме всі роки свого правління виконувала завербований рашистами ексканцлер Меркель
показати весь коментар
05.02.2022 15:50 Відповісти
І хто би на його місці відмовився від благ? Покажіть такого.
показати весь коментар
05.02.2022 15:51 Відповісти
Критика среди немцев такая массовая, правда об этом я узнал на украинском сайте.
показати весь коментар
05.02.2022 15:57 Відповісти
не удивляет что германцы так тепло относятся к засРашке, они 300 лет ей владели и управляли. НО, вонючие финно угорские болота им нужны только для нефти-газа, а остальное они себе не представляют без Украины. это как супермаркет и рядом помойка. с помойки обнимаются и целуются, а из маркета посылают дружно НХ.
показати весь коментар
05.02.2022 16:22 Відповісти
Ну почему же нельзя? Вот, смотрите, у него же получается!
показати весь коментар
05.02.2022 16:54 Відповісти
Если Шрёдера лишат всех пост-канцлеровских коврижек,
это значит, что эпоха "путин-ферштейн" стремительно проходит.
Меркель следующая.
показати весь коментар
05.02.2022 16:59 Відповісти
Меркель так вилизала путлєру дупу за свій останній строк, що заробила на пакет "олл-інклюзів" в ********* незалежно від того, що там відбувається в Німеччині зараз.

Але "фрау Штазі" не подумала, що путлєр - це не людина, а отже виконувати свої обіцянки та надавати "тепле місце" в газпромах - не дуже вже і поспішає. Шредер, он, в 77 років примушений "шустрити" так, що аж курвиться за ним, в його "лоббізмі" інтересів путлєра. І аби щось від путлєра отримати, молоденькій, 67-річній Ангелі ще потрібно багатенько побігати і попрацювати на кремлівського щура.
показати весь коментар
05.02.2022 18:27 Відповісти
Скоро и Меркель всплывет где нибудь в Газпроме.
показати весь коментар
05.02.2022 17:03 Відповісти
О! Неужели до немцев что-то стало доходить? Хорошо бы, если они всмотрятся, во что превратила Германию фрау Риббентроп (некая Макрель), загадившая Германию и всю Европу зверушками со всех континентов и выплачивавшую миллиарды евро на содержание этих "беженцев", не знающих слов "труд" и "работа". Тогда немцы, возможно, и вовсе потребуют ее высылки из страны (но это не точно).
показати весь коментар
05.02.2022 17:37 Відповісти
Бюргери щось запіздозрювали?
показати весь коментар
05.02.2022 17:44 Відповісти
Это жлоб немецкий. А жлобы никогда от благ не отказываются...
показати весь коментар
05.02.2022 18:05 Відповісти
Шрёдер вошёл в историю через "мэм" шредеризация.
Немецкое пиво скисает, а Порше и Мерседес корродируют
раньше положенного, чтобы не видеть этого позора.
показати весь коментар
05.02.2022 18:09 Відповісти
Канцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз на тисячоліття.
показати весь коментар
05.02.2022 18:12 Відповісти
ото в нього, при наявності купи посад в ************** компаніях ще й державний офіс з машиною від Німеччини?!?

Оце "фрау штазі" (Меркель) загналась. Так лизати дупу путєру - це вже ні в які вопрота не лізе...

Але навіть "критика", бач, іде не від "шкодить інтересам держави Німеччина" а від "на гроші платників податків жирує, жук".
показати весь коментар
05.02.2022 18:19 Відповісти
ох там і концервів московських не менше ніж у нас
показати весь коментар
05.02.2022 18:50 Відповісти
-
показати весь коментар
05.02.2022 23:20 Відповісти
 
 