Бойовики з безпілотника атакували Павлопіль: пошкоджено житловий будинок та будівлю недіючої школи
Сьогодні, 5 лютого, бойовики скинули з безпілотника саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль під Маріуполем.
Про це розповів у коментарі "Новинам Донбасу" голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на територію Павлополя близько 12:15 з безпілотника бойовиків було скинуто чотири саморобні вибухові пристрої. Удар припав на будівлю школи та житлові приватні будинки на вулиці Молодіжній.
"Два потрапили у недіючу школу, пошкодили дах. Два впали поруч із житловим будинком, у будинку пошкоджено два вікна", - розповів голова ВЦА.
Він додав, що постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
сбить бы их, а еще вызвать "Риперы" и "Байрактары", а не мямлить бы, подумал деятель и жалобно заскулил - Боевики сбросили,а мы приняли(плак-плак)
Неплохо, нету разведки шоб точку взлета сделать отправной точкой делегации к Кобздону.
мы же подкрепляли совок мясом и мозгами, они запомнили.
это так, то шо я бы вспомнил на их месте. ты смотри по истории, браток.
и за каски им кланяться надо, а не за то шо должны были Леопарды давать(рашке то)
- Таке повідомлення українських ЗМІ було-б дуже доречне в такій ситуації, але не при цій владі.