УКР
Бойовики з безпілотника атакували Павлопіль: пошкоджено житловий будинок та будівлю недіючої школи

Сьогодні, 5 лютого, бойовики скинули з безпілотника саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль під Маріуполем.

Про це розповів у коментарі "Новинам Донбасу" голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на територію Павлополя близько 12:15 з безпілотника бойовиків було скинуто чотири саморобні вибухові пристрої. Удар припав на будівлю школи та житлові приватні будинки на вулиці Молодіжній.

"Два потрапили у недіючу школу, пошкодили дах. Два впали поруч із житловим будинком, у будинку пошкоджено два вікна", - розповів голова ВЦА.

Він додав, що постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Донбас (22366) Донецька область (9648) бойові дії (4651)
Даже не удивлен. Школы, больницы и детсады ето первые мишени для рузькогомира. Где там немцы со своей озабоченностью? Ах, да, они же только визжат когда мы росийские гаубицы портим.
05.02.2022 15:35 Відповісти
шойговцы не иначе.
сбить бы их, а еще вызвать "Риперы" и "Байрактары", а не мямлить бы, подумал деятель и жалобно заскулил - Боевики сбросили,а мы приняли(плак-плак)

Неплохо, нету разведки шоб точку взлета сделать отправной точкой делегации к Кобздону.
05.02.2022 15:31 Відповісти
...продолжается 100500-ое "перемирие" Бубочки.
05.02.2022 15:35 Відповісти
они павлпольцам каски дадут, чтоб от снарядов защитить
05.02.2022 15:58 Відповісти
а что ты хотел?
мы же подкрепляли совок мясом и мозгами, они запомнили.
это так, то шо я бы вспомнил на их месте. ты смотри по истории, браток.
и за каски им кланяться надо, а не за то шо должны были Леопарды давать(рашке то)
05.02.2022 16:56 Відповісти
Ну вот как и ожидалось. Если начаись обстрелы и обострение значит ЗЕ и Дерьмак решили поехать на очередные переговоры с окупантами.
05.02.2022 15:37 Відповісти
Так то ж хунта,запитайте місцевих,99% підтвердять!
показати весь коментар
Какие боевики?, если это делается под командованием оккупационной российской армией, Новоазовск захватили войска российской армии в 2015году, для того чтобы донецкие продажные чиновники могли покупаться в Азовском море.
05.02.2022 15:58 Відповісти
Новоазовск не имеет выхода к морю, выход к морю дальше по селам. А Новоазовск захватили, когда русня на Мариуполь двигалась. Но Ахмет с Путькой порешал за бабки и Мариуполь трогать не стали, чтобы татарин заводы не потерял экспортные. Ну а не отдавать же Новоазовск обратно, там дыныра и окопалась. Они и Широкино тогда захватили, которое наши отбили потом.
06.02.2022 09:47 Відповісти
на неоккупированную территорию беспилотником сбросили взрывчатку?? на школу?? охренеть просто...
05.02.2022 16:00 Відповісти
"... Учні місцевої школи за здану мукулатуру в місцевій "кооперації" вільно купили пару гаубиць і почали стріляти по горобцям. В результаті невмілої стрільби було знищено укріпрайон на неконтрольованій території і вбито пару сотень бойовиків. Розуміємо "озабоченність" російської сторони. Учням поставлені незадовільні оцінки, але це діти нерозумні, тому просимо не надавати цій події розголосу!"
- Таке повідомлення українських ЗМІ було-б дуже доречне в такій ситуації, але не при цій владі.
05.02.2022 16:17 Відповісти
https://www.thesun.co.uk/news/17547128/moment-hero-female-ukrainian-sniper-shoots-russian-separatists-dead/ Снайпер ВСУ работает по цели...
05.02.2022 16:36 Відповісти
следующий...
05.02.2022 16:57 Відповісти
Жми кнопку - зови санитаров!
05.02.2022 17:05 Відповісти
А як же протидронові рушниці? Чому не задіяли?
05.02.2022 16:56 Відповісти
это меня тут сволочи, заплевали, дня 3 назад, шо школы (НЕ) будет ***** обстреливать...
05.02.2022 17:21 Відповісти
 
 