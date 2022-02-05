Бойовики з безпілотника атакували Павлопіль: пошкоджено житловий будинок та будівлю недіючої школи

Сьогодні, 5 лютого, бойовики скинули з безпілотника саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль під Маріуполем.

Про це розповів у коментарі "Новинам Донбасу" голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на територію Павлополя близько 12:15 з безпілотника бойовиків було скинуто чотири саморобні вибухові пристрої. Удар припав на будівлю школи та житлові приватні будинки на вулиці Молодіжній.

"Два потрапили у недіючу школу, пошкодили дах. Два впали поруч із житловим будинком, у будинку пошкоджено два вікна", - розповів голова ВЦА.

Він додав, що постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.