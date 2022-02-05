УКР
Зеленський та президент Євроради Мішель обговорили ситуацію довкола України: Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру

Зеленський та президент Євроради Мішель обговорили ситуацію довкола України: Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - написав Зеленський. 

У свою чергу Мішель повідомив у твітері: "Сьогодні вранці знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події щодо ситуації в регіоні. Я підтвердив тверду солідарність ЄС з Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

армія рф (18773) Зеленський Володимир (25542) Шарль Мішель (333)
+8
КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.

Таке бидло.
показати весь коментар
05.02.2022 15:52 Відповісти
+5
Відновити ми можна здавши Україну.
Я розумію, що зеля спить та бачить, але в нас інші плани..
показати весь коментар
05.02.2022 16:22 Відповісти
+2
показати весь коментар
05.02.2022 15:48 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 15:48 Відповісти
и подумал зе, положив трубку после разговора с Европой, наверное моя бабушка согрешила с водолазом
показати весь коментар
05.02.2022 15:48 Відповісти
Сто відсотків. Парадокс в тому, що не можна звинувачувати людину в тому, що вона не розуміє свого нерозуміння.
показати весь коментар
05.02.2022 20:43 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 15:59 Відповісти
хто такий зеленський вже вияснили.
Треба ще вияснити хто ті що за нього голосували)
показати весь коментар
05.02.2022 16:02 Відповісти
ты не голосовал..
показати весь коментар
05.02.2022 16:10 Відповісти
бедному Бубочке эти интуристы нюхнуть не дают, задрали
показати весь коментар
05.02.2022 16:38 Відповісти
а мишель привитый?а то уже понеслось...дермак,эрдоган...
показати весь коментар
05.02.2022 16:40 Відповісти
Попробуй только гнида подписать формулу Швайнмайера, или что-то подобное. Вынесут вперед ногами и никакие монастырские с его Беркутом тебе не помогут.
показати весь коментар
05.02.2022 23:03 Відповісти
 
 