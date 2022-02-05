Зеленський та президент Євроради Мішель обговорили ситуацію довкола України: Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - написав Зеленський.

У свою чергу Мішель повідомив у твітері: "Сьогодні вранці знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події щодо ситуації в регіоні. Я підтвердив тверду солідарність ЄС з Україною".

