Зеленський та президент Євроради Мішель обговорили ситуацію довкола України: Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову із Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - написав Зеленський.
У свою чергу Мішель повідомив у твітері: "Сьогодні вранці знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події щодо ситуації в регіоні. Я підтвердив тверду солідарність ЄС з Україною".
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар05.02.2022 15:52 Відповісти Посилання
+5 Ksenia VB
показати весь коментар05.02.2022 16:22 Відповісти Посилання
+2 Voc Vox
показати весь коментар05.02.2022 15:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.
Таке бидло.
Треба ще вияснити хто ті що за нього голосували)
Я розумію, що зеля спить та бачить, але в нас інші плани..