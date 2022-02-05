УКР
Новини
З жалем дізнався про позитивний тест на COVID-19 у Ердогана і його дружини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський бажає президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та його дружині Еміне швидкого і легкого одужання.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!", - зазначив він. 

Нагадаємо, напередодні Ердоган відвідав із офіційним візитом Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган повідомив, що заразився "Омікроном"

Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.

За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.

Зеленський Володимир (25542) Туреччина (3680) Ердоган Реджеп Таїп (984) коронавірус (19923)
Ну кто ещё имеет сомнение..что ЗеЧмо реальный Бедоносец!? Оно ещё и заразу разносит....
05.02.2022 16:17 Відповісти
Лучше бы на Олимпиаду к }{уйлу поехал. Заодно бы и в карий глаз ему посмотрел.
05.02.2022 17:05 Відповісти
05.02.2022 16:44 Відповісти
Ну кто ещё имеет сомнение..что ЗеЧмо реальный Бедоносец!? Оно ещё и заразу разносит....
05.02.2022 16:17 Відповісти
ЗЕ, токсичний навіть для друзів України !
05.02.2022 17:04 Відповісти
воно тільки для наших друзів і токсичне... ЗЕлений мімікрон ...
05.02.2022 17:25 Відповісти
Лучше бы на Олимпиаду к }{уйлу поехал. Заодно бы и в карий глаз ему посмотрел.
05.02.2022 17:05 Відповісти
Так зараз навіть до туди зазирнути ***** не дозволяють. За ним навіть туалет возять, щоб його лайно та сеча до врагов нє пАпАла... Так, шо клована не допустять до тЄла Бачте, ***** само сидить...
05.02.2022 18:39 Відповісти
але на цей раз туалет не повезли .бо китайці дозволили іхати ти тільки лошаді з ушаковим та главе роснефті і все..ну хіба що вони будуть його таскати
05.02.2022 18:58 Відповісти
тема,що лише заголовком притягує порохоботів,як мед...
05.02.2022 20:47 Відповісти
... ну а як зелених полудурків бісить!!!))) Соромно почувати себе поціновувачем дурня..? Чи однакові розумом з Земразотою цього не відчувають?
05.02.2022 21:03 Відповісти
Сам провірся,і мочу теж здай!
05.02.2022 16:18 Відповісти
заодно на наркотики перевірять
05.02.2022 16:21 Відповісти
Зечмо, й що до аналiзiв, - не годен.
05.02.2022 16:28 Відповісти
05.02.2022 16:44 Відповісти
Вы не поняли. Это другое.
05.02.2022 17:01 Відповісти
05.02.2022 17:26 Відповісти
Не можна! Бо Це - останне що воно має!
06.02.2022 11:43 Відповісти
Навіщо тоді було його заражати. Одні неприємності приносить клоун.
05.02.2022 16:18 Відповісти
ну при чем тут зеленский?
05.02.2022 16:19 Відповісти
показати весь коментар
Кста, а где там бедная мендельша ... чи отводят ее связи случайные от результатов печальных?
показати весь коментар
Жінка Ердогана була весь час без маски
показати весь коментар
Лафа не вечна, давно в отставке. Пишет мемуары о "найвеличнышем". Не бедствует
показати весь коментар
У Єрдогана и жены есть...у Ермака есть...а у преЗЕдента нет....загадка века...
показати весь коментар
Дерьмак у нього в якості...чоловіка.
показати весь коментар
ну, брезгует омикрон, что поделаешь...
показати весь коментар
Ще й підначує....
показати весь коментар
згадайте з ким зустрічався Ердоган та його дружина пару днів тому.......
зробіть висновок.
не чіпляється зараза до зарази.
05.02.2022 16:28 Відповісти
Цікаві висновки...
-Перші десять країн у світовому списку лідерів вакцинації дали в офіційній світовій статистиці 70 відсотків випадків захворювання. Що цікаво: є два списки вакцинації: в абсолютних значеннях та у відносних на 1000 населення. І в обох випадках лідери саме вакецинованих,...списку надали основну частину заражених.

-Другий парадокс полягає в тому, що приблизно третина статистики офіційної захворюваності - це хибнопозитивні тести. По суті, можна говорити про епідемію тестів, а не епідемію захворювання.

-При цьому саме захворювання, як не дивно, але існує, причому окремо від будь-якої статистики. Невакциноване тотально населення бідних країн Африки спокійно перехворіло, без кричущих "втрат", або - як зараз модно говорити, - «безсимптомно»
05.02.2022 17:01 Відповісти
стверджувати нічого не буду бо наче не дурак а ніхрена не розумію.
африку брати не буду а от Швеція практично без обмежень і проблем проходить пандемія.
так що питаннь більше чим відповідей
05.02.2022 17:33 Відповісти
В Швеции после первой волны избыточная смертность была значительно выше, чем в соседних странах. Они сделали выводы и одними из первых вакцинировали население. Без лишней шумихи в СМИ - просто взяли и вакцинировали. Забили на все теории заговора, фарммафию и прочее - взяли и вакцинировали. И сработало - вот так вот бывает. А у отсталых стран до сих пор возникают вопросы...
05.02.2022 18:24 Відповісти
а чтоб не было вопросов.
президент, ОП, ВР и кабмин, должны сделать прививки.
с одной коробки с людьми и первыми.
все вопросы отпадут.
а если, как у нас, с трибуны ВР кричать что это заговор,
будет куча вопросов.
05.02.2022 18:50 Відповісти
Вони вакцинувалися файзером перші, ще коли в країні для лікарів його не було. Моїх знайомих і родичів лікарів навесні вакцинували індійською і китайською вакциною. Тиждня два тому вони усі похворіли на омікрон, легко. Причому родичі з Рівного і сусід з Луцька, захворіли майже одночасно.
05.02.2022 19:12 Відповісти
якраз просто пояснюється. В країнах з високим рівнем вакцинації високий і рівень тестування. Якби в нас перевіряли всіх підряд то було б не 40 а 400 тисяч в день.
05.02.2022 18:41 Відповісти
Хло теперь точно с ним встречаться не будет
05.02.2022 16:29 Відповісти
ермак заболел вова разносчик а эрдоган заразился бядоносец ЗЕ
05.02.2022 16:29 Відповісти
оно еще и троллит Эрдогана
05.02.2022 16:30 Відповісти
бедоносца на костер!
05.02.2022 16:31 Відповісти
Но сначала хутю.
05.02.2022 16:33 Відповісти
до
05.02.2022 16:46 Відповісти
Дурачок, из-за своей никчемности пасонул (мячиком) невпопад... Теперь очередь за паном Эрдоганом. Мож ему еще и могарь выкатим.
05.02.2022 16:32 Відповісти
Сцицерон Бедоносец.
05.02.2022 16:34 Відповісти
оспади...
даже эти чисто протокольные слова у клована выглядят мелкопакостным издевательством... каким-то черным юмором...неискренними и...шкодливо-виноватыми...
05.02.2022 16:37 Відповісти
Ахренеть! Осталось молиться, шоб мосты через Босфор не упали.
А с другой стороны - Путин с Зеленским никогда не встретиться - будет бояться шо после встречи все источники нефти и газа в России иссякнут...
05.02.2022 16:40 Відповісти
Не, там достаточно бояться , шобы бункер не проржавел. Бо в остальном, бойся или нет, кацапы сами муйлушу скоро изничтожат.
05.02.2022 16:45 Відповісти
Бедовый...
05.02.2022 16:40 Відповісти
зекрысу пора дустом обрабатывать
05.02.2022 16:40 Відповісти
терерь пан Эрдоган будет знать, как с дураком связываться.
05.02.2022 16:42 Відповісти
зэ-предатель контактировал так что пора на удаленку -тихонечко в лес
05.02.2022 16:43 Відповісти
Якось дивно співпало з оголошенням "стратегічного союзу" Росії і Китаю. Та чого не буває...
05.02.2022 16:47 Відповісти
На час таукитайской аленьяды?
05.02.2022 16:51 Відповісти
много-ходов-очка...
05.02.2022 16:58 Відповісти
05.02.2022 17:01 Відповісти
Если бы не анализ, Эрдоган бы свой "ковид" и не почувствовал.
Больше информационного шума, чем симптомов.
05.02.2022 16:49 Відповісти
ІЗРАЇЛЬ.

У суботу, 5 лютого, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові дані щодо епідемії коронавірусу. Йде п'ята хвиля епідемії.

Загалом з початку пандемії країни було виявлено 3137000 заражених. З учорашнього ранку виявлено близько 38 тисяч нових заражених. Кількість заражених враховується за ПЛР-тестами та тестами у пунктах перевірок (позитивний результат домашнього тесту у статистиці не враховується, якщо він не підтверджений на пункті перевірки).

На даний момент заражено 370798 осіб.

За останню добу проведено 167 507 тестів. У 25,49% випадків виявлявся коронавірус.

9135 хворих на COVID-19 померли (+55 за період, що минув з ранку п'ятниці). 94% померлих за останній місяць були старшими за 60 років. Середня летальність при зараженні коронавірусом - 0,3%.

2805 хворих у лікарнях, інші одужують у спеціально обладнаних готелях або в домашніх умовах.

Стан 1213 пацієнтів оцінюється лікарями як тяжкий, 270 підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО.

Індекс зараження (індекс репродукції вірусу, що показує, скільком людям у середньому один заражений його передає) - близько 0,90 (поступово знижується).

Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 40% заражених коронавірусом у країні - у віковій категорії 0-19 років. І лише 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.

Більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих.
Серед громадян у віковій категорії 60+ тяжкохворих нещеплених - 373 НА 100 тисяч,
тяжкохворих та щеплених давно (більше півроку) - 110/100 тисяч,
тяжкохворих та повністю щеплених - 30/100 тисяч.
При цьому на тлі високої зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає: на даний момент серед тяжкохворих у категорії 60+ нещеплених - 362, щеплені давно (більше півроку) - 94, повністю щеплені - 413. У вікових категоріях молодше 60 років серед тяжкохворих нещеплених абсолютна більшість.

https://www.newsru.co.il/health/05feb2022/minzdrav821.html
05.02.2022 20:51 Відповісти
Бєдоносець
05.02.2022 16:49 Відповісти
Ходяча зенаркоманська чума , до якої нічого не липне , так
стверджують фахівці по ковіду , стосовно
обкурених і нюхачів 😆
05.02.2022 16:50 Відповісти
05.02.2022 16:52 Відповісти
Не, ще муйлушi в очики подивитися.
05.02.2022 16:53 Відповісти
Шобы скоропостижно заплющились.
05.02.2022 16:54 Відповісти
когда удобно:
Трамп
Елдак и его президент Зеля
прочие
и вот Султан.
Прикольная штука же - чуть надо шото делать = Achtung! Я - заразилси...
тупо недельку поржать над видосиками, а у кого - то и накидать видосиков - Ой, Зеля посрал, ой, немимо унитаза, ой, елдак держал ему елРУ.
Смехо.вато.
хотя, может и заразил, вспомним поездки нашего - в Японии даже храм сгорел, не говоря уже о прочих вещах
05.02.2022 16:53 Відповісти
Шо там храм, собор парижской ... не устоял
05.02.2022 16:56 Відповісти
неустойки-сс)
если "прикинуть" сколька бабла шло на эти капища... ну просто - кто-то последнюю козу везет продавать в город, но видит это, и такой: Да, верняк попы не брешут, ведь без бошьей помощи такое не отстроить то(а попы жадно гребут бабло с таких лохов)
то же самое наша мазапа - тупо столько бабла просрала на портретики и иконостасики шо просрала даже страну всю.
еще и проклинают в тех же капищах
05.02.2022 17:35 Відповісти
Ща опять из Украины начнут выгонять валюту инвесторы, если даже Эрдогана заразили у нас ковидом... Что за правителей нам в наказание послала судьба. Мыслимо , президентские кулуары -рассадник ковида. А что тогда по стране творится.
05.02.2022 17:32 Відповісти
Вова - иди туда через, что тебя папа сделал и откуда ты, гнида, на свет божий появился - в жопу.
05.02.2022 17:50 Відповісти
Віслюк апокаліпсісу…
05.02.2022 17:56 Відповісти
У Зеленського все не як у людей. Приїхав Ердоган на кілька годин, і все одно ухитрились заразити...
05.02.2022 18:02 Відповісти
А мож то был приказ от пыни. шобы Эрдоган обходил Украину стороной...
05.02.2022 18:07 Відповісти
С зюзей многие иноземцы встречались и только один Эрдоган умудрился заболеть. А ботва пеной исходит на пустом месте. И кто же клоун?
05.02.2022 18:24 Відповісти
Канешно Шмаркля и токо Шмаркля,да и те кто яго вибрали.
05.02.2022 18:54 Відповісти
О ЗЕбил, когда тарифы снизят и злочинно незаконный курс доллара который барига обвалил в 5 раз но ЗЕбубочка вернёт справедливый законный курс па 8????
05.02.2022 19:49 Відповісти
Похоже Зе чмо его и заразило
05.02.2022 18:38 Відповісти
С сожалением узнал о положительном тесте на COVID-19 у Эрдогана и его жены, - Зеленский

Тупой Бедосик! ты хоть что-то вообще можешь контролтровать кроме органа для работы на рояле ? даже со ртом какая-то чепуха зеленского происходит - не может выговорить россия-окупант, российские фашисты, птн - пнх, на друзей Украины катит не нагнетайте, ОПЗЖ и сепары уже 2 года ходят непизж*нные, судьи, прокуроры ноги вытирают.....
05.02.2022 18:46 Відповісти
А вот я с радостью узнаю и заболевании и смерти четы зиленских и их родственников.
05.02.2022 18:58 Відповісти
Валиколепный повод свалить из страны на 2 месяца на самоизоляцию, куда нибудь на тропический остров.
05.02.2022 18:59 Відповісти
Зеля-бідоносець карає всіх хто цим нехтує. Мене за спам забанять, якщо почну тут перераховувати де він був, і що там сталось., і які біди спіткали того, хто з ним поручкався.
05.02.2022 19:06 Відповісти
У МЕТОДИЧКАХ ПОРОХОБОТІВ НОВИЙ ТЕРМІН...



Бєдоносець



Зеля-бідоносець карає всіх


..

Тупой Бедосик!


05.02.2022 20:55 Відповісти
Слідуючий штам корони назвуть "зеленим" !
05.02.2022 19:15 Відповісти
Для умников!, сегодня заболеть корона -вирусов, а что бы тест показал на другой день положительный???, так это просто чушь собачья. А вот Эрдоган к нам прилетел с корона - вирусом, это факт.
05.02.2022 19:24 Відповісти
це вже вірогідна статистика, куди б поїхав зеленське ху#ло, чи де б воно не приперлося, всюди у оточуючих виникають великі проблеми
05.02.2022 19:29 Відповісти
Головне, що з "бєдоносцем" все добре 😂 ...
05.02.2022 19:38 Відповісти
05.02.2022 21:05 Відповісти
Вакцинируйтесь! Не тупите!
Переболеют все,рано или позно.Никуда ковид 19 не денется.
05.02.2022 21:12 Відповісти
Тест на ковид даёт нормальный результат после нескольких дней болезни. Так что это вирус недельный, я думаю .
05.02.2022 23:09 Відповісти
 
 