З жалем дізнався про позитивний тест на COVID-19 у Ердогана і його дружини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський бажає президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та його дружині Еміне швидкого і легкого одужання.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Ердоган відвідав із офіційним візитом Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган повідомив, що заразився "Омікроном"

Раніше повідомлялось, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.

За даними джерел "УП", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на COVID-19 кілька днів тому.