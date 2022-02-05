Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили координацію між НАТО та ЄС на тлі скупчення військ РФ біля України
Генеральний секретар НАТО Столтенберг Єнс провів телефонну розмову із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої проінформував її про ситуацію довкола України.
Про це Столтенберг написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження воєнного нарощення Росії і дестабілізаційних процесів в Україні і біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі імовірних санкцій", - заявив Столтенберг.
