Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили координацію між НАТО та ЄС на тлі скупчення військ РФ біля України

Генеральний секретар НАТО Столтенберг Єнс провів телефонну розмову із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої проінформував її про ситуацію довкола України.

Про це Столтенберг написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження воєнного нарощення Росії і дестабілізаційних процесів в Україні і біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі імовірних санкцій", - заявив Столтенберг.

слава Богу, что сильный прав.
А сильный он потому, что ходит в спортзал, а не пьет боярышник
05.02.2022 16:46 Відповісти
я про вас
05.02.2022 16:56 Відповісти
Путінобот повилазили. Іде інформаційна війна. А куя вам лапотним.
05.02.2022 17:01 Відповісти
у таких инфобойцов аргументов ноль, только копни
05.02.2022 17:04 Відповісти
05.02.2022 17:19 Відповісти
этот пост выиграл первое место в конкурсе бессмысленности
05.02.2022 17:25 Відповісти
Маразм Путина. Лидер РФ снова облажался(https://www.youtube.com/watch?v=pHKejZiGGAA
05.02.2022 18:28 Відповісти
 
 