New York Times про загрозу російського вторгнення до України: РФ перебуває на фінальному етапі підготовки до воєнної операції

Росія поки не готова до вторгнення на українську територію, однак перебуває на фінальному етапі підготовки до воєнної операції.

Про це The New York Times повідомили джерела в українському командуванні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Зокрема, співрозмовники видання відзначили перекидання до Криму за останні два тижні близько 10 тисяч російських військових та приведення низки підрозділів, які розміщені на півострові, у стан підвищеної бойової готовності. Також джерела в українському командуванні висловили занепокоєння тим, що до Криму направлено підрозділ Росгвардії, який, як вони вважають, може використовуватися для контролю за захопленою територією.

За межами Криму біля кордону з Україною, як зазначають опитані виданням аналітики, спостерігається підготовка "як за підручником" до військової операції — розгортання шпиталів та систем зв'язку, радіоелектронного придушення, перекидання авіації та додаткових військових підрозділів.

Завершити підготовку до воєнної операції, за оцінками експертів, Росія може упродовж кількох тижнів. Поки що, як зазначають вони, у Росії біля кордонів достатньо військовослужбовців, але не повністю вибудовані лінії постачання та інша інфраструктура.

Втім співрозмовники видання як в українському командуванні, так і серед експертів вважають, що, як і раніше, незрозуміло, які саме цілі переслідує Росія, розгортаючи війська біля кордону з Україною.