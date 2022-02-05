УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7396 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 292 14

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Окупанти 4 рази відкривали вогонь. На Павлопіль скинули гранатометні постріли із безпілотника, - ООС

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Окупанти 4 рази відкривали вогонь. На Павлопіль скинули гранатометні постріли із безпілотника, - ООС

Від початку доби, 5 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено на Донбасі, - пресцентр штабу ООС

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Окупанти 4 рази відкривали вогонь. На Павлопіль скинули гранатометні постріли із безпілотника, - ООС 01

Автор: 

обстріл (30978) Донбас (22366) найманці рф (2076) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Швидкого одужання нашому захисникові.
показати весь коментар
05.02.2022 17:21 Відповісти
+12
Про вогонь у відповідь ,тиша ..((
показати весь коментар
05.02.2022 17:30 Відповісти
+11
Очень хреново что благодаря усилиям зелупы в сводках вынуждены писать не "ответным огнем", а "благодаря усилиям".
показати весь коментар
05.02.2022 17:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашому захисникові.
показати весь коментар
05.02.2022 17:21 Відповісти
Про вогонь у відповідь ,тиша ..((
показати весь коментар
05.02.2022 17:30 Відповісти
Очень хреново что благодаря усилиям зелупы в сводках вынуждены писать не "ответным огнем", а "благодаря усилиям".
показати весь коментар
05.02.2022 17:37 Відповісти
Намалювася ще один "заклятий друг" України...

-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.

-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?

- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...

ДРУГ - до гроба!
показати весь коментар
05.02.2022 18:02 Відповісти
"Тель Авив - мацква, Тель Авив - мацква, ла ла ла ....." . Ета другое, там же наши, панимаеш .... ?
показати весь коментар
05.02.2022 18:55 Відповісти
Breaking Defense is produced by Breaking Media, a highly innovative business-to-business digital media company based in New York City, Breaking Media's properties include industry leading media such as Above the Law, Dealbreaker, Fashionista, MedCity News and Breaking Energy.

https://breakingdefense.com/about/
показати весь коментар
05.02.2022 19:26 Відповісти
давно уже пора отбалансировать все отношения друзьси московскими...и начать с Яра, который тихой сапой превращают в центр холокоста, ...отзыва подписи под признанием самого холокоста до признания Голодоморов, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, перенос могилы Цадыка известного на землю обетованную, ну и др. мероприятия, менее известные и значимые, выполнять начинать пора ...в Украине много рычагов влияния, которые давно пора включать..
показати весь коментар
05.02.2022 23:25 Відповісти
Треба відповідати от так,но не при сскливом ZEgandjne,:
Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 10:58
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322941/
https://twitter.com/i/status/1489607053039570952
https://twitter.com/i/status/1489721716293128199
показати весь коментар
05.02.2022 18:46 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:52 Відповісти
Отак цивілізовано гасять вату:

Проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 18:05
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322970/
показати весь коментар
05.02.2022 18:52 Відповісти
Благодаря усилиям наших воинов! - это хорошо. Только вот один вопросик?, и он относится больше до командиров - которые обязаны контролировать наше небо, как так сталось, что соответствующие службы ВСУ позволили вражеским беспилотникам так далеко залететь и сбросить мины на мирных граждан, да ещё на школу - слава богу, что детки не пострадали. А где оборудование которое "глушит" беспилотники, нам его передают другие страны для борьбы с беспилотниками, где же оно тогда используется!?.
показати весь коментар
05.02.2022 19:19 Відповісти
Одужання…….
показати весь коментар
05.02.2022 19:26 Відповісти
Как всегда.

Утром в Багдаде все спокойно. Спите спокойно, ЗЕбилы, и не забывайте про уринотерапию.

Вечером список обстрелов и раненые.

Но утром ЗЕбилы уже не помнят вечер и можно все по новой.
показати весь коментар
05.02.2022 20:02 Відповісти
Одужання й повернення!
показати весь коментар
06.02.2022 08:45 Відповісти
 
 