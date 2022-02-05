Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Окупанти 4 рази відкривали вогонь. На Павлопіль скинули гранатометні постріли із безпілотника, - ООС

Від початку доби, 5 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено на Донбасі, - пресцентр штабу ООС

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.