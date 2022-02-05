Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Окупанти 4 рази відкривали вогонь. На Павлопіль скинули гранатометні постріли із безпілотника, - ООС
Від початку доби, 5 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як зазначається, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.
-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?
- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...
ДРУГ - до гроба!
https://breakingdefense.com/about/
Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 10:58
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322941/
https://twitter.com/i/status/1489607053039570952
https://twitter.com/i/status/1489721716293128199
Проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку
СУБОТА, 5 ЛЮТОГО 2022, 18:05
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/5/7322970/
Утром в Багдаде все спокойно. Спите спокойно, ЗЕбилы, и не забывайте про уринотерапию.
Вечером список обстрелов и раненые.
Но утром ЗЕбилы уже не помнят вечер и можно все по новой.