Bloomberg опублікував перелік міжнародних компаній, які можуть постраждати від нападу РФ на Україну
Ймовірне вторгнення Росії в Україну може призвести до перебоїв у постачанні газу до Європи і вдарити по економіці та компаніях по всьому світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
В одній із найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group Inc. зазначають, що Росія є основним постачальником енергоресурсів до Європи, і будь-які перебої з постачанням газу можуть торкнутися, у першу чергу, німецьких компаній, таких як Volkswagen AG, Siemens AG і BASF SE, а також фондових ринків Німеччини. Військове загострення може призвести до зростання цін на нафтопродукти, через що постраждає європейський виробник шин Pirelli & C. SpA.
У компанії з управління активами Amundi зазначають, що через конфлікт між Україною та Росією серйозно постраждають східноєвропейські ринки, особливо польські.
А в одному з найбільших банків світу JPMorgan Chase & Co. попереджають про ризики для німецької компанії з виробництва упаковки Verallia Deutschland, англійської компанії Eurasia Mining Plc та австрійської нафтосервісної компанії Petro Welt Technologies.
За даними Morgan Stanley, внаслідок ескалації конфлікту можуть постраждати азійські компанії, які активно торгують із Росією, такі як Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co, та CCL Products India Ltd. Крім цього проблеми можуть виникнути у швейцарської компанії Coca-Cola HBC AG.
За оцінками аналітиків Morgan Stanley, серед російських банків найбільшому ризику може піддатися "Сбербанк". Як зазначають аналітики, австрійський Raiffeisen Bank International AG став першим європейським банком, який почав виділяти гроші на те, щоб впоратися з потенційними наслідками кризи. У банку зазначили, що від Росії залежить 19% виручки, а також заявили про відсутність проблем у роботі попри геополітичну напруженість.
Разом з тим, у Goldman стверджують, що виграти від можливого зростання цін на енергоносії можуть європейські нафтогазові компанії, такі як французька TotalEnergies SE, норвезька Equinor ASA.
При цьому, на думку стратегів Morgan Stanley, від деескалації можуть виграти російський ритейлер "Магніт", цифровий банк TCS Group, а також ПАТ "Лукойл".
-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.
-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?
- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...
В черговому бліндажі російських окупантів вибухнув "газовий балон". Інформація щодо втрат орків уточнюється. Слава Україні та її воїнам
https://twitter.com/i/status/1489910124923740162
Анонс шоу "Квартал-95" на сайте агентства Eventim
Студия "Квартал 95" опубликовала в https://www.facebook.com/kvartal95/posts/5021271197896359 Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии.
Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов".
"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может"
Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал-95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".
Основними країнами-імпортерами української соняшникової олії минулого року залишились країни ЄС - 32%, Індія - 30,5% та Китай - 15,3%.
=====================================
Треба враховувати, що Україна є лідером по експорту соняшникової олії у світі! Якщо Україна буде палати у вогні, ціни взлетять до космосу. Це серйозна проблема для Світу!
Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 2 лютого експортувала 38,6 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 9,2 млн тонн більше, ніж торік.
=======================================
Крім того, Україна одна із лідерів по вирощуванню зернових. Запалає Україна від війни, ціни на зерно у Світі теж взлетять і це порушить баланс світової економіки. У багатьох країнах зерно стане дефіцитом, ціни на зерно взлетять... У багатьох країнах почнеться голод!
Подивіться уважно на основних імпортерів українського зерна ! Це буде потужний удар по економіках рівносильний вибуху атомної бомби!
А ЩО БУДЕ КОЛИ УКРАЇНА ЗАПАЛАЄ У ВОГНІ ВІЙНИ ?!
За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.
За даними продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю - на 31,3%. При цьому ціни на рис знизилися на 4%.
Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.
«У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році», - зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
=============================================
Світові ціни на продовольство зростають четвертий місяць поспіль під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію.
В 30-х. годах она наладила массовае производство напитка в нацистской Германии.
Когда началась война в 39-ом, ей запретили снабжать Германию Cocoй. Тогда они придумали Fantu(не попадающюю под запрет), и прекрасно торговали нею в Германии.