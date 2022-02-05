УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7396 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 643 38

Bloomberg опублікував перелік міжнародних компаній, які можуть постраждати від нападу РФ на Україну

Bloomberg опублікував перелік міжнародних компаній, які можуть постраждати від нападу РФ на Україну

Ймовірне вторгнення Росії в Україну може призвести до перебоїв у постачанні газу до Європи і вдарити по економіці та компаніях по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

В одній із найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group Inc. зазначають, що Росія є основним постачальником енергоресурсів до Європи, і будь-які перебої з постачанням газу можуть торкнутися, у першу чергу, німецьких компаній, таких як Volkswagen AG, Siemens AG і BASF SE, а також фондових ринків Німеччини. Військове загострення може призвести до зростання цін на нафтопродукти, через що постраждає європейський виробник шин Pirelli & C. SpA.

У компанії з управління активами Amundi зазначають, що через конфлікт між Україною та Росією серйозно постраждають східноєвропейські ринки, особливо польські.

А в одному з найбільших банків світу JPMorgan Chase & Co. попереджають про ризики для німецької компанії з виробництва упаковки Verallia Deutschland, англійської компанії Eurasia Mining Plc та австрійської нафтосервісної компанії Petro Welt Technologies.

За даними Morgan Stanley, внаслідок ескалації конфлікту можуть постраждати азійські компанії, які активно торгують із Росією, такі як Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co, та CCL Products India Ltd. Крім цього проблеми можуть виникнути у швейцарської компанії Coca-Cola HBC AG.

За оцінками аналітиків Morgan Stanley, серед російських банків найбільшому ризику може піддатися "Сбербанк". Як зазначають аналітики, австрійський Raiffeisen Bank International AG став першим європейським банком, який почав виділяти гроші на те, щоб впоратися з потенційними наслідками кризи. У банку зазначили, що від Росії залежить 19% виручки, а також заявили про відсутність проблем у роботі попри геополітичну напруженість.

Читайте також: New York Times про загрозу російського вторгнення до України: РФ перебуває на фінальному етапі підготовки до воєнної операції

Разом з тим, у Goldman стверджують, що виграти від можливого зростання цін на енергоносії можуть європейські нафтогазові компанії, такі як французька TotalEnergies SE, норвезька Equinor ASA.

При цьому, на думку стратегів Morgan Stanley, від деескалації можуть виграти російський ритейлер "Магніт", цифровий банк TCS Group, а також ПАТ "Лукойл".

Автор: 

армія рф (18773) вторгнення (381) газ (10645) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Намалювася ще один "заклятий друг" України...

-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.

-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?

- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...

ДРУГ - до гроба!
показати весь коментар
05.02.2022 18:04 Відповісти
+10
Україна є одним із світових лідерів з експорту зерна. Якось була затримка із відвантаженням пшениці в Єгипет - там почалась революція.
показати весь коментар
05.02.2022 17:37 Відповісти
+9
Тут и без угрозы нападения многие фирмы могут пострадать... То ж то моника не обеспечила безопасное пребывание четы Эрдоган в Украине, наградила ковидом. а шо тогда творится в Украине нагалом ( с ковидом).
показати весь коментар
05.02.2022 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ридаю, аж не можу!
показати весь коментар
05.02.2022 17:37 Відповісти
Україна є одним із світових лідерів з експорту зерна. Якось була затримка із відвантаженням пшениці в Єгипет - там почалась революція.
показати весь коментар
05.02.2022 17:37 Відповісти
Скоро и у нас то же будет, ввиду затрымкы вiдвантаження нам "позолоченного"зерна из Египта.
показати весь коментар
05.02.2022 17:40 Відповісти
О, я как раз об этом написал. Проваленная посевная и половина мира начнет гореть через полгода.
показати весь коментар
05.02.2022 17:51 Відповісти
Тут и без угрозы нападения многие фирмы могут пострадать... То ж то моника не обеспечила безопасное пребывание четы Эрдоган в Украине, наградила ковидом. а шо тогда творится в Украине нагалом ( с ковидом).
показати весь коментар
05.02.2022 17:38 Відповісти
досить тупо стверджувати що Ердоган підчепив цю заразу в Україні...і лайкають тобі представники лохтората Зе
показати весь коментар
05.02.2022 18:57 Відповісти
в случае войны больше всего пострадает блумберг

его аналитика будет никому не нужна, потому как не будет читателей
в живых
показати весь коментар
05.02.2022 17:42 Відповісти
Кроме того, пострадает половина мира, так как у Украины будут проблемы с посевной, а мы кормим кучу стран. Это голод и бунты, которые прокатятся по половине земного шара.
показати весь коментар
05.02.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 17:57 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 18:00 Відповісти
Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ
показати весь коментар
05.02.2022 18:01 Відповісти
Кто бы сомневался.
показати весь коментар
05.02.2022 18:26 Відповісти
Намалювася ще один "заклятий друг" України...

-За даними Breaking Defense, Україна розраховувала отримати ізраїльські протитанкові комплекси Spike, які є на озброєнні Литви та Естонії. Ще більший арсенал ізраїльської зброї має Латвія. Вона має варіанти цих протитанкових систем під назвами LR, LR2, ER і SR.

-Але... Коли Естонія, Латвія та Литва оголосилипро їхпередачу Укераїні , щоб отримали дозвіл на передачу Україні зброї для підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, то Ізраїль заявив, що не дозволяє передачу цими країнами своєї зброї Україні !?!?

- А сам Ізраїль навідріз відмовився надавати БУДЬ-ЯКУ зброю Україні і заборонив іншим передавати Україні зброю свого виробництва...

ДРУГ - до гроба!
показати весь коментар
05.02.2022 18:04 Відповісти
Протухшие консервы Пуйла взрываются все громче. Видны страны (вернее их коррумпированные верхушки) на зарплате у Рашки
показати весь коментар
05.02.2022 18:12 Відповісти
в случае иудеев действует обычный для них принцип, дружу с тем с кем выгодней
показати весь коментар
05.02.2022 19:00 Відповісти
SPIKE это лучший противотанковый комплекс в мире. Помимо "выстрелил и забыл", на ракете есть еще камера, позволяющая оператору в последний момент выбрать цель атаки из нескольких. Плюс огромная дальность на некоторых модификациях
показати весь коментар
05.02.2022 19:19 Відповісти
А потом удивляются, откуда берется антисемитизм...
показати весь коментар
06.02.2022 00:27 Відповісти
Бідні компанії. Люди ж ніщо, а гроші - всьо.
показати весь коментар
05.02.2022 18:09 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц


В черговому бліндажі російських окупантів вибухнув "газовий балон". Інформація щодо втрат орків уточнюється. Слава Україні та її воїнам

https://twitter.com/i/status/1489910124923740162
показати весь коментар
05.02.2022 18:14 Відповісти
а де єнотик???
показати весь коментар
05.02.2022 18:31 Відповісти
тоесть, если рф со своей мощью своей армии нападет на Украину,
если будет куча "мяса", миллионы трупов с обеих сторон и полное разрушение городрв фабрик заводов,
это херня......
главное что б не зацепило экономику германии, а то упадут акции компаний.
ГЕНИАЛЬНО, ВОСХИТИТЕЛЬНО!!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 18:30 Відповісти
Тут окрім Германських фірм майже ніхто не постраждає,хоча Германія мала 8 років для організації альтернативних мереж постачання ресурсів а вона замість цього практично знищувала Україну на угоду агресора московита.А це 8 років а не 8 місяців.
показати весь коментар
05.02.2022 18:40 Відповісти
Германія канєшно мудаки, але погляньте на українську вулицю Банкову)
показати весь коментар
05.02.2022 18:52 Відповісти
блумбэрг ху....мбэрг...хахахаха животные доигрались с рашкой... до сюсюкались в дружбу и поддержку её технологиями...консультациями....фондами помощи разными, открытием отношений с чистого листа.... разрешением газовой трубы строительства и другими печеньками для рашки.... а теперь скоты пожинайте свои плоды ....рашка вас всех взяла и обосцала и зашугала.....(( извините что так... просто я зол на них((
показати весь коментар
05.02.2022 18:41 Відповісти
Дебіли! У разі військових дій постраждають люди! Багато людей! І країни постраждають! Біженців буде від мільйона до трьох. Які нафіґ компанії? Про компанії ніхто і думати не буде!
показати весь коментар
05.02.2022 18:43 Відповісти
та ні шановні не постраждають, просто почнеться 3тя світова вона вже почалася просто ще не в гарячій фазі
показати весь коментар
05.02.2022 18:45 Відповісти

Совпадение???? (не думаю!)))))


Анонс шоу "Квартал-95" на сайте агентства Eventim

Студия "Квартал 95" опубликовала в https://www.facebook.com/kvartal95/posts/5021271197896359 Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии.
Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов".

"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может"
Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал-95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".
показати весь коментар
05.02.2022 19:15 Відповісти
У 95 кварталі українським є лише антиукраїнізм.
показати весь коментар
05.02.2022 20:02 Відповісти
гарно сказано !
показати весь коментар
05.02.2022 20:03 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3312527/************************************************************
Основними країнами-імпортерами української соняшникової олії минулого року залишились країни ЄС - 32%, Індія - 30,5% та Китай - 15,3%.

=====================================
Треба враховувати, що Україна є лідером по експорту соняшникової олії у світі! Якщо Україна буде палати у вогні, ціни взлетять до космосу. Це серйозна проблема для Світу!
показати весь коментар
05.02.2022 19:23 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:24 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3313611/eksport_zernovyh_perevyschyv_38_milyioniv_tonn_minagropolityky
Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 2 лютого експортувала 38,6 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 9,2 млн тонн більше, ніж торік.
=======================================

Крім того, Україна одна із лідерів по вирощуванню зернових. Запалає Україна від війни, ціни на зерно у Світі теж взлетять і це порушить баланс світової економіки. У багатьох країнах зерно стане дефіцитом, ціни на зерно взлетять... У багатьох країнах почнеться голод!

Подивіться уважно на основних імпортерів українського зерна ! Це буде потужний удар по економіках рівносильний вибуху атомної бомби!
показати весь коментар
05.02.2022 19:39 Відповісти
Ітак врахуйте ситуацію у світі !

А ЩО БУДЕ КОЛИ УКРАЇНА ЗАПАЛАЄ У ВОГНІ ВІЙНИ ?!

За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.


За даними продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю - на 31,3%. При цьому ціни на рис знизилися на 4%.

Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.

«У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році», - зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
показати весь коментар
05.02.2022 19:44 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362062-oon-u-sviti-dorozcaut-produkti-najbilse-moloko-i-zerno.html ООН: у світі дорожчають продукти, найбільше - молоко і зерно

=============================================
Світові ціни на продовольство зростають четвертий місяць поспіль під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію.
показати весь коментар
05.02.2022 19:48 Відповісти
Coca-Cola выкрутится.
В 30-х. годах она наладила массовае производство напитка в нацистской Германии.
Когда началась война в 39-ом, ей запретили снабжать Германию Cocoй. Тогда они придумали Fantu(не попадающюю под запрет), и прекрасно торговали нею в Германии.
показати весь коментар
05.02.2022 19:42 Відповісти
Это да.Война-это вообще хорошо для науки и бизнеса.Плохо только только отдельным людям и домохозяйствам.А так да.Если не учитывать их интересы,то можно многого достичь на их смерти
показати весь коментар
05.02.2022 20:20 Відповісти
Ой, ой, ой! А те, що в Україні п'ятнадцять ядерних реакторів та туєва хуча хімічних підприємств це нічого? У разі війни вам усім Чернобиль та Херосіма дитячою забавкою здасться.
показати весь коментар
05.02.2022 22:57 Відповісти
 
 