Bloomberg опублікував перелік міжнародних компаній, які можуть постраждати від нападу РФ на Україну

Ймовірне вторгнення Росії в Україну може призвести до перебоїв у постачанні газу до Європи і вдарити по економіці та компаніях по всьому світу.

В одній із найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs Group Inc. зазначають, що Росія є основним постачальником енергоресурсів до Європи, і будь-які перебої з постачанням газу можуть торкнутися, у першу чергу, німецьких компаній, таких як Volkswagen AG, Siemens AG і BASF SE, а також фондових ринків Німеччини. Військове загострення може призвести до зростання цін на нафтопродукти, через що постраждає європейський виробник шин Pirelli & C. SpA.

У компанії з управління активами Amundi зазначають, що через конфлікт між Україною та Росією серйозно постраждають східноєвропейські ринки, особливо польські.

А в одному з найбільших банків світу JPMorgan Chase & Co. попереджають про ризики для німецької компанії з виробництва упаковки Verallia Deutschland, англійської компанії Eurasia Mining Plc та австрійської нафтосервісної компанії Petro Welt Technologies.

За даними Morgan Stanley, внаслідок ескалації конфлікту можуть постраждати азійські компанії, які активно торгують із Росією, такі як Food Empire Holdings Ltd., Japan Petroleum Exploration Co, та CCL Products India Ltd. Крім цього проблеми можуть виникнути у швейцарської компанії Coca-Cola HBC AG.

За оцінками аналітиків Morgan Stanley, серед російських банків найбільшому ризику може піддатися "Сбербанк". Як зазначають аналітики, австрійський Raiffeisen Bank International AG став першим європейським банком, який почав виділяти гроші на те, щоб впоратися з потенційними наслідками кризи. У банку зазначили, що від Росії залежить 19% виручки, а також заявили про відсутність проблем у роботі попри геополітичну напруженість.

Разом з тим, у Goldman стверджують, що виграти від можливого зростання цін на енергоносії можуть європейські нафтогазові компанії, такі як французька TotalEnergies SE, норвезька Equinor ASA.

При цьому, на думку стратегів Morgan Stanley, від деескалації можуть виграти російський ритейлер "Магніт", цифровий банк TCS Group, а також ПАТ "Лукойл".