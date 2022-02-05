Спалах COVID-19 в Україні: лікарні отримають майже 350 кисневих станцій контейнерного типу

Перші кисневі станції контейнерного типу, закуплені ДП "Медичні закупівлі України", вже перебувають в лікарнях.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"118 кисневих станцій були закуплені за кошти урядової субвенції та наразі монтуються в лікарнях. Окрім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало додатково 225 станцій, їх поставка відбувається вже сьогодні (одна на фото з м. Одеса). Таким чином, після завершення робіт, за один рік кількість постійнодіючих кисневих станцій в країні збільшиться майже у 8 разів", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що у липні 2021 року в країні функціонувало лише 50 кисневих станцій, а після завершення монтажу всіх закуплених буде 385.

