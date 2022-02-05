УКР
Спалах COVID-19 в Україні: лікарні отримають майже 350 кисневих станцій контейнерного типу

Спалах COVID-19 в Україні: лікарні отримають майже 350 кисневих станцій контейнерного типу

Перші кисневі станції контейнерного типу, закуплені ДП "Медичні закупівлі України", вже перебувають в лікарнях.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"118 кисневих станцій були закуплені за кошти урядової субвенції та наразі монтуються в лікарнях. Окрім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало додатково 225 станцій, їх поставка відбувається вже сьогодні (одна на фото з м. Одеса). Таким чином, після завершення робіт, за один рік кількість постійнодіючих кисневих станцій в країні збільшиться майже у 8 разів", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що у липні 2021 року в країні функціонувало лише 50 кисневих станцій, а після завершення монтажу всіх закуплених буде 385.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, - Ляшко

Спалах COVID-19 в Україні: лікарні отримають майже 350 кисневих станцій контейнерного типу 01

Автор: 

Топ коментарі
+8
+6
+5
Спалах - це результ того , шо зевлада сняла с карантина зоны 100 процентного риска. И сейчас тормозит не сильно то и вводит ограничения.
05.02.2022 17:56 Відповісти
Кислородных станций много не бывает? Увеличить их количество в 7,5 раз, теперь ковиду мало не покажется!
05.02.2022 17:57 Відповісти
Шо-та у антиваксеров затянулся противакцинний вечерний опохмел. А то бы доказывали, шо все так задумано, мол, чем больше переболеют, тем быстрее обретем коллективный иммунитет.
05.02.2022 18:02 Відповісти
225 станцій, їх поставка відбувається вже сьогодні (одна на фото з м. Одеса), - дык, и в августе-сентябре то же самое говорили, а воз и ныне там.
05.02.2022 18:10 Відповісти
Каарочи, зебуины получается в прошлом гогду не ударили палец о палец, - Він(Віктор Ляшко) також нагадав, що у липні 2021 року в країні функціонувало лише 50 кисневих станцій, а після завершення монтажу всіх закуплених буде 385 .
05.02.2022 18:13 Відповісти
Здесь мы видим , шо станций будет в около 7 раз больше... Но ведь омикрон на порядок заразнее.
05.02.2022 18:14 Відповісти
Вони крали мільярди з ковідного фонду.
Наприклад уряд затвердив 125 млрд гривень, а вже на голосування у ВР потрапило лише 65.
Решту розсіяли по кишенях.
05.02.2022 18:19 Відповісти
Ось тепер i маемо. Чи вiдповiсть хто за це злодiйство проти нас.
05.02.2022 18:22 Відповісти
Може, то й на краще. Бо 60% з 65 переклали на крадівництво.
То і з 125 теж вкрали б 60%.
05.02.2022 19:57 Відповісти
Видко, шо антиваксери заре пораются по хазайству...
05.02.2022 18:18 Відповісти
( з монтажу кисневих станцiй)
05.02.2022 18:19 Відповісти
Що це ви один на гілці ?
Невже невакциновані зебілята того...вже - нє савсєм с намі ?
05.02.2022 18:21 Відповісти
Не, они местами делают наскоки - фундамент под ними уже шаткий. Да и сейчас, мабуть, - время расслабухи перед выходными.
05.02.2022 18:24 Відповісти
Имел ввиду наскоки на предыдущие ковидные темы.
05.02.2022 18:26 Відповісти
Вони певно всі в тероборону записались. Тренуються окупанта бити. Всі ж як один до 2019 в бій рвались.
05.02.2022 18:30 Відповісти
Та да, откатные банки на выходные закрыти. В другие дни некогда
05.02.2022 18:31 Відповісти
Как-то и смешно и грустно , ведь с большенством антиваксеров будем по одну сторону баррикад, прикрывая друг-другу спины.
05.02.2022 18:32 Відповісти
То ж вони до цього довели.
Вистачило розуму та зухвалості обрати пораженческу владу, яка три роки гаяла час і ніяк не зміцнювала оборону держави. От фуйлуша і підловив момент. Тепер вашу і мою спину буде прикривати якесь сцикливе непорозуміння.
05.02.2022 18:35 Відповісти
Прорвемся , пани Ксения. Дай бог, всем здоровья.
05.02.2022 18:40 Відповісти
О, вечерний опохмел закончился - лед тронулся...
05.02.2022 18:27 Відповісти
Так влада заявила що витратила міліарди на забеспечення кинснем лікарень на 100%.Звіт за 2021-й рік.А лікарні виявляється тільки ще лише дістають те чим їх держава забезпечила в повній мірі ще у 2021-му році..ЦІКАВО...
05.02.2022 18:35 Відповісти
А мне и не интересно - це велике крадiвництво...бо в данный момент мы не можем ничего существенного поделать... Здесь назревает(через 2 рочки) к ногтю...
05.02.2022 18:44 Відповісти
Та біда,одних до нігтя а нових адекватних просто нема.Ось і прийдеться вибирати із тих хто так чи інакше грабував нас із Вами та Україну та винен що ми томчемось вже 30-ть років у лайні.
05.02.2022 18:51 Відповісти
Это жистя... Евреев 40 лет водили пустыней, поки вони не отямились.
05.02.2022 18:59 Відповісти
На жаль нас водять вже 30-ть років за ніс але ми так і не спроможні вибрати проукраїнську владу.Думаю що ак буде і через два роки.Гречка та суповий набір творять дива.Особливо на сході України та Закарпатті.
05.02.2022 19:04 Відповісти
Доживемо побачимо. Весь мир нас не для того вооружает, шобы мы гречкой грезили.
05.02.2022 19:08 Відповісти
Дай то Бог...
05.02.2022 19:41 Відповісти
Кого нас ? Населення має соціалістичні запити - як там у постулатах - від кожного по можливості і кожному по потребі ? Отак і розводять лошків, годуючи локшину з телеканалів.
Все ж таки після Майдану ми спромоглись обрати українську владу, але далі, знову ж таки, розуму не вистачило її переобрати.
05.02.2022 19:08 Відповісти
Нас - Украину.
05.02.2022 19:40 Відповісти
Ви праві,населення ще має соціалістичні запити особливо на пенсії та на медецинські послуги.Адже стажу роботи пенсіонери мають по 40-50-років а дістають практично соціальні(циганські) пенсії як і ті що ніколи не робили.Тим більше що даже при совку підприємства у повному обсязі сплачували як у пенсійний так і у медичні фонди (ФСС) гроші із яких зникли у невідомому напрямку.Тим більше що вже при незалежній хто працював платив як у пенсійний так і в соціальні фонди але чомусь пенсійний фонд офіційно рахує стаж лише із 2004-го року(зайдіть на сайт пенсійного фонду) який знову хочуть обнулити та ввести накопичувальний фонд який знову може щезнути як і страховий який проіснував у 90-ті рік чи два та щез разом із коштами.
05.02.2022 20:21 Відповісти
Але ж ви обирали владу спільно. Спільно не висували ніяких вимог. Жили як стадо. То чого дивуватись результатам?
05.02.2022 20:24 Відповісти
По перше чому,,ви,, а не ми із Вами?А по друге в Україні всі вибори окрім перших являються нелегетивними так як вони порушують Конституцію України у правах вибору.Так як у виборчих бюлетнях всюди була відсутня графа ,,Проти всіх,, що порушувала волевиявлення народу.А по третье вибирати має більшість із виборців а не більшість проголосувавших.Наглядний приклад.ЗЕ вибрало 73% із 47% зявившихся на вибори а не 73% від виборців.Тобто більшість 53% не зявилась на вибори але замість того щоб вибори були не дійсними президентом зробили ЗЕ так як порушуючи Конституцію в бюлетнях була відсутня строка ,,Проти всіх,,
05.02.2022 20:37 Відповісти
Яскравий приклад того, що достатньо двох галімих ботів щоб загадити всю новину
05.02.2022 18:43 Відповісти
Мабуть це тому що Ви теж купуєте рибу по 8 гр за кіло.Живете не на землі а на ,,небесах,,Спустіться на землю.
05.02.2022 18:48 Відповісти
Разве чел, который шифруется, имеет храбрость спуститься на землю?
05.02.2022 18:56 Відповісти
Во, третий выповз... SURE , антиковидный вечерний опохмел закончился, методички в нужных руках.
05.02.2022 18:57 Відповісти
Скорее всего не имеет своего,хоть и не правого,мнения.Что сказали то и делает.
05.02.2022 18:58 Відповісти
Приспособленцы звычайнi. Пыня вон главный приспособленец всех времен и народо. Его дед до революции стряпал в ленинградски ресторанах буржуям. После стряпал Ленину, Крупской, затем Сталин. Так он вывел в НКВДэшные люди своего сынка. Который был внедрен в гитлеровскую полицию под Варшавой и участвовал в подавлении варшавского восстания. В аглицких архивах есть документы и фото пыниного тятьки.. Затем папаня пристроил и сынка пыню, который в школе рассекал в шузах "прощай молодость" . За что был подопущен в школьном туалете своими же пацанами.
05.02.2022 19:06 Відповісти
А як думаєте чому архіви НКВД в Україні відкриті тільки для ,,обраних істориків,,а не для всіх охочих?Хоча по заявах влади вони розсекречені.Мені вважається тому що і тепер нами правлять ті або їх зливаники які сотнями розтрілювали та знищували жителів України.
05.02.2022 19:39 Відповісти
А они, как леччики-ястребки работают - парами, или звеньями, а то и ээскадрилиями! Хотя, скорее истребители-бонбардировщики - гамно от 50 кг и более мечуть!
05.02.2022 18:55 Відповісти
Так. Це немов пілот і штурман - одна звивина на двох ))
05.02.2022 19:17 Відповісти
Першого заспамили , другий виповз...
05.02.2022 18:45 Відповісти
Заповзай туди де тобі й місце.. ))
05.02.2022 18:48 Відповісти
Типо, не иди прротив течения , не иди по течению... Иди туда, куда тебе нужно... Вот бы антиваксеры и зебики это правило усвоили, мол архи нужным направлением сейчас является борьба со спидом и укрепление армии.
05.02.2022 18:54 Відповісти
Получат кислородные станции? А нам же говорили, что все деньги ушли в асфальт!
05.02.2022 18:55 Відповісти
коли в реанімації як ковідхворий лежиш - ще держава умовно безплатно лікує на стаціонарі в лікарнях, коли переводять з реанімації в звичайну плату, зазначаючи, що від кові вилікували - хоч шкуру з себе продавай, бо гроші з кишені течуть рікою, а не маєш- дороговказ на двері з випискою....оце така в нас соціальноорієнтована держава
05.02.2022 19:08 Відповісти
05.02.2022 19:41 Відповісти
 
 