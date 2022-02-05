Попри рекордні показники захворюваності на COVID-19, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна, - Ляшко

Незважаючи на рекордні показники захворюваності на COVID-19 в Україні, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"При значних цифрах захворілих, у ковідних реанімаціях кількість пацієнтів незначна. Серед тяжких випадків - невакциновані. Про це під час спілкування на селекторі з керівниками ковідних лікарень в обласному департаменті охорони здоров'я Одеської ОДА поінформували головні лікарі", - зазначив Ляшко.

За його словами, це ще раз підтверджує, що збільшення кількості вакцинованого прошарку населення - фундамент для подолання епідемії.

