3 628 59
Попри рекордні показники захворюваності на COVID-19, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна, - Ляшко
Незважаючи на рекордні показники захворюваності на COVID-19 в Україні, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна.
Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"При значних цифрах захворілих, у ковідних реанімаціях кількість пацієнтів незначна. Серед тяжких випадків - невакциновані. Про це під час спілкування на селекторі з керівниками ковідних лікарень в обласному департаменті охорони здоров'я Одеської ОДА поінформували головні лікарі", - зазначив Ляшко.
За його словами, це ще раз підтверджує, що збільшення кількості вакцинованого прошарку населення - фундамент для подолання епідемії.
Топ коментарі
+5 Yuriy Smith
показати весь коментар05.02.2022 18:51 Відповісти Посилання
+3 xoxoxo
показати весь коментар05.02.2022 21:04 Відповісти Посилання
+3 Игорь Монахов
показати весь коментар06.02.2022 00:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в деяких місцях орудує дельта - там більше летальних випадків.
Тож омікрону трапляється менше незнайомих.
Так шо щеплення не панацея, стережіться підступного віруса...
да блин, это же зашквар, мы же Евро..... ээээ, ну да, тогда можно послать куда то это существо?
Не пошлю, он будет ведь "вечно гореть"
прямо как и Сралин - так "горит" шо аж все мигом хотят так же тоже
ізраїльська статистика.
Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 40% заражених коронавірусом у країні - у віковій категорії 0-19 років. І лише 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старше 60 років.
Більшість людей старше 60 років повністю вакциновані, і відсоток тяжкохворих серед них набагато нижчий, ніж серед невакцинованих. Серед громадян у віковій категорії 60+ тяжкохворих нещеплених - 373 на 100 тисяч, тяжкохворих та щеплених давно (більше півроку) - 110/100 тисяч, тяжкохворих та повністю щеплених - 30/100 тисяч. При цьому на тлі високої зараженості в абсолютних числах кількість тяжкохворих серед повністю вакцинованих людей похилого віку зростає: на даний момент серед тяжкохворих у категорії 60+ нещеплених - 362, щеплені давно (більше півроку) - 94, повністю щеплені - 413. У вікових категоріях молодше 60 років серед тяжкохворих нещеплених абсолютна більшість.
Но в исраэле нет антиваксеров!
Писали же в новостях что там всех укололи, и не просто укололи а уже по пятому разу колят
В спам, рузькэ
зараз відношення важкохворих вакцинованих до невакцинованих менше як 1 до 10-ти.
ПЕРЕКОНЛИВО.
ЩОБ підтвеодити істину,що антиваксери-довбо..оби.
Теща, жена и я не привиты, и похер никто не болел