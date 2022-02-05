УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7396 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 193 48

Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним, - заступник глави Міноборони Маляр

Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним, - заступник глави Міноборони Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що президентові Росії Володимиру Путіну вигідно, щоб в Україні його вважали божевільним, хоча насправді він дуже добре прораховує всі свої кроки.

Про це вона сказала в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Маляр зазначила, що в 2022 році "немає сенсу захоплювати територію зі знищенням інфраструктури", бомбардувати житлові райони та руйнувати міста. За словами заступниці міністра, сьогодні "дешевше і простіше" завойовувати території та впливати на політику інших держав гібридними методами.

Вона нагадала, що у великих містах України, крім дорослих, є сотні тисяч дітей.

"Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю, давайте не будемо нагнітати", – заявила Маляр.

На заперечення, що це логічне міркування, а Путін – божевільний, заступниця міністра сказала, що це "російський наратив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про те, що РФ доправляє до кордону з Україною кров та медичні матеріали - не відповідає дійсності, - заступник глави Міноборони Маляр

"Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним. Він не божевільний, він дуже добре прораховує всі свої кроки і дуже добре знає, що він робить. І він, між іншим, дуже сильно зважує свої кроки – саме тому не прийнято остаточного рішення, яким способом далі розвиватиметься ситуація", – вважає Маляр.

Вона наголосила, що за всіх імперських амбіцій Путіну і Росії дуже важливо "зберегти обличчя", а готовність України до протистояння та підтримка її іншими країнами дуже сильна. За словами заступниці міністра, передбачити ситуацію в умовах мінливості сучасної політики вкрай складно, обставини можуть змінитися будь-якої миті, треба щодня відстежувати стан справ.

Автор: 

вторгнення (381) путін володимир (24833) Маляр Ганна (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
****...Немцов
показати весь коментар
05.02.2022 18:48 Відповісти
+10
То понятно. Кстати также можна сказать и про одну хрипатую крысу. Только та прикидывается дурачком.
показати весь коментар
05.02.2022 18:49 Відповісти
+9
І у сирійських містах, і у лівійських, і навіть російських (тому ж Грозному) були тисячі, десятки тисяч жінок і дітей. Проте кацапські аерокацманавти ці міста успішно бомбардували. Чому пані Маляр вважає, що українські міста для цих пуцинських аерокосмонавтів якісь інші?
показати весь коментар
05.02.2022 19:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****...Немцов
показати весь коментар
05.02.2022 18:48 Відповісти
Так пуйло саме таким і є-****...й причому наглухо...
показати весь коментар
05.02.2022 18:50 Відповісти
оо, вы почитайте как рсукая бухая солдатня "зачищала" пригород Грозного!!! и у вас отпадут все вопросы стоит ли брать в руки оружие в ответ на рсукого с оружием, пришедшего к вам домой
показати весь коментар
05.02.2022 21:24 Відповісти
То понятно. Кстати также можна сказать и про одну хрипатую крысу. Только та прикидывается дурачком.
показати весь коментар
05.02.2022 18:49 Відповісти
Андрій Ви все таки рахуєте його , що воно прикидається ? Роль ушльопка не так легко грати , хоча воно трохи якоби актор. Я все таки думаю , що тут самий справжній діагноз який ставлять психотерапевти.
показати весь коментар
07.02.2022 09:56 Відповісти
За словами заступниці міністра, сьогодні "дешевше і простіше" завойовувати території та впливати на політику інших держав гібридними методами. Джерело:

он что-то знает.
может потому, что его и тех, этажем выше, уже гибридизировали?
показати весь коментар
05.02.2022 18:51 Відповісти
Навіщо взагалі за нього постійно казати? Ви робите з нього надлюдину,яка розробляє якісь плани.Це не ***** розробляє і думає,а цілий штаб покидьків.
показати весь коментар
05.02.2022 18:51 Відповісти
Він не божевільний. Він просто психопат. Це дещо інше..
показати весь коментар
05.02.2022 18:54 Відповісти
Есть выражение :" Хочешь мира готовься к войне" но это не про зеленую ботву им ближе : " Хочешь мира раздвигай ноги.".
показати весь коментар
05.02.2022 18:55 Відповісти
для підготовки до війни потрібні кошти, а в країні їх катма, бо все до рук буржуї прибрали: і надра, і землі, і заводи з пароплавами....вони ж свої прибутки на військо викидувати не будуть.....хіба що для піару для майбутніх виборів....
показати весь коментар
05.02.2022 19:41 Відповісти
Ніхто коврових бомбардувань не робитиме. І танками в Харків не заїзжатиме.
Підірвуть пару ТЕС і ЛЕПи, ляже вся комуналка. Розгорнуть табори в полях і чекатимуть.

Великі міста на Півдні і Лівому березі через тиждень викинуть білі прапори
показати весь коментар
05.02.2022 18:59 Відповісти
А ВСУ что будут делать?
показати весь коментар
05.02.2022 19:03 Відповісти
Трошки повоює. Як показали Іловайськ і Дебальцево.
Заробітчани і аватари порозбігаються.
А потім найвідчайдушні будуть партизанити
показати весь коментар
05.02.2022 19:53 Відповісти
А в рашці ТЕС , або кримський міст з чф залишаться цілими в такому випадку?
показати весь коментар
05.02.2022 20:12 Відповісти
В тому і штука - ВСУ заборонено навіть мріяти про удари по території кацапів.
А тільки такі удари нас врятують.
І навіть удари заборонені всякими конвенціями. Ну ічкерія показала, як можна перемогти кацапів
показати весь коментар
05.02.2022 20:24 Відповісти
Ниче не заборонено.
показати весь коментар
05.02.2022 20:34 Відповісти
так, сам залужный на днях про это сказал!
показати весь коментар
06.02.2022 03:08 Відповісти
може і того, що ви сказали, не буде. Якщо ціна на газ буде захмарна - ляже за рік-другий економіка, тоді супротиву як такого не буде. Впереді посівна компанія - де буде фермер брати міндобрива і головне - по якій ціні...
показати весь коментар
05.02.2022 19:45 Відповісти
Пуйло нагадує мені онаніста в парку.
Схема така.
Відкрив пальто, потряс бубенчиками, налякав жінку - отримав задоволення.
показати весь коментар
05.02.2022 19:17 Відповісти
відхожу ваід теми: ага, деяких жінок налякаєш цим бідний ананіст і сам може перелякатись...
показати весь коментар
05.02.2022 19:47 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:50 Відповісти
Міноборони - Резнік(ов), Маляр... Шалом, придурки...
показати весь коментар
05.02.2022 19:21 Відповісти
не смішіть. куйло-говоряща голова чєкістів, що правлять кацапією. сам він думає тільки про те, коли його грохнуть
показати весь коментар
05.02.2022 19:25 Відповісти
великолепный комент под кацапским траурным видео https://www.youtube.com/watch?v=-Lwv6M_0Kuc Груз-200



https://www.youtube.com/channel/UCBJ0KUiFpz98USRyZPar0UQ Старик Кабаев

А где весь альбом скачать можно?
показати весь коментар
05.02.2022 19:26 Відповісти
Хорошие Гостинцы-200, годные, побольше бы таких!
показати весь коментар
05.02.2022 19:33 Відповісти
Вона нагадала, що у великих містах України, крім дорослих, є сотні тисяч дітей.

"Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю, давайте не будемо нагнітати", - заявила Маляр. - приклад покалічених і вбитих дітей Грозного,сірійського міста Ідліб вказують на те,що рашиста відбілюють в українській владі.
показати весь коментар
05.02.2022 19:28 Відповісти
Bravo!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.02.2022 19:30 Відповісти
І у сирійських містах, і у лівійських, і навіть російських (тому ж Грозному) були тисячі, десятки тисяч жінок і дітей. Проте кацапські аерокацманавти ці міста успішно бомбардували. Чому пані Маляр вважає, що українські міста для цих пуцинських аерокосмонавтів якісь інші?
показати весь коментар
05.02.2022 19:36 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:36 Відповісти
відкрили новину - цим методом багато хто користується, в 2004 році на мітинги хто дітей приводив?
показати весь коментар
05.02.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:54 Відповісти
то про який підхід і до чого він є у президента, крім великого будівництва https://ideone.com/Tgc5wf . https://ideone.com/embed/3XuU8F . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-******-man-no-way-home-2021-online-free-6i2o.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-******-man-no-way-home-2021-online-free-j7l3f.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-******-man-no-way-home-full-tvs.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/download-******-man-no-way-home-movie-ibm.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-jackass-forever-2022-full-movie-tvs.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-jackass-forever-2022-online-free-6i2o.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-moonfall-2021-online-free-6i2o.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-moonfall-full-movie-tvs.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-scream-2022-online-free-6i2o.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-the-matrix-resurrections-2022-online-free-6i2o.pdf . https://www.stfx.ca/sites/default/files/webform/watch-veeramae-vaagai-soodum-2022-online-free-6i2o.pdf . https://challonge.com/8vzpiaa . https://ameblo.jp/chinesereda/entry-12725302089.html . https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-408411.html . https://open.firstory.me/story/ckza2ttjz0j2108985czvm4ia . http://forum.ppr.pl/viewtopic.php?p=1875520 . http://chetaka.com/groups/topic/view/group_id/11156/topic_id/20464/post_id/344675 . http://www.scientix.eu/es_ES/web/scientix-cop-4/topic-1/-/message_boards/message/1144431 . https://www.shadowville.com/board/general-discussions/nachonachoijjj . http://mcspartners.ning.com/photo/albums/saryejuijv . http://zacriley.ning.com/photo/albums/saryejuijv . https://caribbeanfever.com/photo/albums/saryejuijv . http://allabouturanch.com/forum/topics/saryejuijv .
показати весь коментар
05.02.2022 19:37 Відповісти
Ці руки не крали Крим, ці руки Крим тільки прибрали
показати весь коментар
05.02.2022 19:38 Відповісти

Голохвостий Сцицерон | ЗЕралаш N°45 https://www.youtub#%D0%97%D0%95%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88 https://www.youtub#ЗЕралаш
а кому служыть сама Маляр?
показати весь коментар
05.02.2022 19:38 Відповісти
В глаз всем булавочкой,
Я больной со справочкой.
показати весь коментар
05.02.2022 19:53 Відповісти
Діти, жінки та інфраструктура не налякали ***** ні в Чечні ні в Сирії.
У ***** дійсно з мізками все добре, а вот у Маляр щось я маю сумніви.
показати весь коментар
05.02.2022 19:54 Відповісти
" Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним. " Аню, вийди на червону площу, бажано до "лобного места", вимови або напиши лише два слова : " ОН йо-нутый " , й через 0,3 секунди ти зрозумієш, шо кому вигідно ! Хай земля тобі....
показати весь коментар
05.02.2022 20:06 Відповісти
ну якщо шовінізм, імперіалізм та мегаломанія - це не божевілля, тоді що?
показати весь коментар
05.02.2022 20:41 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 21:53 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047692149058&comment_id=Y29tbWVudDo1MTc2ODYwMzI5MDI1NDAzXzUxNzcwOTY1MTkwMDE3ODQ%3D&__cft__[0]=AZVSF8chjMnfPm-dENAg6vmb2dDxzkdNtD2zlWhwu-Q84C0gy4ojphCHlLYaFJuMajMTldlzfN6MdVE_FXoCThNRXSAu51kbsmND0Jqgb3MXq5PhGZreHV4GKUZgCgqzPHrDsMf0NF38BDcKbkNFByn7irt2Ncv0jLRr-kNmVFHiuLLGKQaYrbEsFBYkVQIIDag&__tn__=R*F Зла Поетка

Лежить Владімір, наче у труні
Закривши очі, склавши нАвхрест руки
Лежить, не дише. Радісно мені!
Якби ж інфаркт його завершив муки!

Якийсь інсульт чи тромб - це неважливо!
Яка різниця, що б його скосило?
Аби лежав хоч рівно, чи хоч криво
Але в труні.
Усі були б щасливі.
показати весь коментар
05.02.2022 21:54 Відповісти
"Путіну вигідно, щоб його вважали божевільним" Ні, він вважає Захід сцикунами.
показати весь коментар
05.02.2022 22:10 Відповісти
пані Маляр)) тож не діти московитів, 21 століття кажете хм ракетний удар по Ізраїлю але Цахал вміє захистити своїх дітей і свій народ... тим паче що для ***** це маленькі бандерівці
показати весь коментар
05.02.2022 22:37 Відповісти
психо-ПАТ:
показати весь коментар
06.02.2022 01:49 Відповісти
Это типа также как Чикатило было выгодно что его считали маньяком и это его заводило ещё больше
показати весь коментар
06.02.2022 01:53 Відповісти
это говорит баба - зам главы минобороны . судя по всему через семь лет войны ни бомбоубежищ, ни обучения населения и вообще нихрена не готово и готовиться не собирается. потому что - зачем? да и армии тоже не надо. а боинг сбили случайно. и градами фигачили тоже просто так, салюты пускали. все о физиономии Хйла переживают - очевидно для Мавзолея берегут, чтобы не испортилось.
показати весь коментар
06.02.2022 03:05 Відповісти
""Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю, давайте не будемо нагнітати", - заявила Маляр."

_Идиотка юродивая! Ты знаешь что эти людоеды в Алеппо творили? И не только там!
показати весь коментар
06.02.2022 03:44 Відповісти
Маляр - хорошая подруга Арестовича
показати весь коментар
07.02.2022 16:07 Відповісти
 
 