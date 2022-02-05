Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним, - заступник глави Міноборони Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що президентові Росії Володимиру Путіну вигідно, щоб в Україні його вважали божевільним, хоча насправді він дуже добре прораховує всі свої кроки.
Про це вона сказала в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Маляр зазначила, що в 2022 році "немає сенсу захоплювати територію зі знищенням інфраструктури", бомбардувати житлові райони та руйнувати міста. За словами заступниці міністра, сьогодні "дешевше і простіше" завойовувати території та впливати на політику інших держав гібридними методами.
Вона нагадала, що у великих містах України, крім дорослих, є сотні тисяч дітей.
"Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю, давайте не будемо нагнітати", – заявила Маляр.
На заперечення, що це логічне міркування, а Путін – божевільний, заступниця міністра сказала, що це "російський наратив".
"Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним. Він не божевільний, він дуже добре прораховує всі свої кроки і дуже добре знає, що він робить. І він, між іншим, дуже сильно зважує свої кроки – саме тому не прийнято остаточного рішення, яким способом далі розвиватиметься ситуація", – вважає Маляр.
Вона наголосила, що за всіх імперських амбіцій Путіну і Росії дуже важливо "зберегти обличчя", а готовність України до протистояння та підтримка її іншими країнами дуже сильна. За словами заступниці міністра, передбачити ситуацію в умовах мінливості сучасної політики вкрай складно, обставини можуть змінитися будь-якої миті, треба щодня відстежувати стан справ.
"Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю, давайте не будемо нагнітати", - заявила Маляр. - приклад покалічених і вбитих дітей Грозного,сірійського міста Ідліб вказують на те,що рашиста відбілюють в українській владі.
