Під час сварки у ТЦ Полтави чоловік зарізав одного опонента та поранив іншого, - поліція
Поліція Полтави розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства чоловіка в торговому центрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.
За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників завдав ножових поранень двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога.
Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження.
Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.
теперь сядет за умышленное. 8 лет минимум.
- потому что придурков очень много по Киеву шатается и быкует ни по детски..
По вагнерівцям теж так почали шукати, хто злив інформацію
видел ролик - чел с другом в кафе сидел и ударил стулом = в кпз говорит - не помню ничего.
заработал себе отсидку.
так и тут наверное - придурок с ножом пошел по водку. даже у всех были бы стволы - как и кто бы среагировал в данном случае? может просто было бы куча раненных и этот чел на отсидке, ну и прочим тоже проблемы
состояние алкогольного опьянения у обвиняемого - отягчающее обстоятельство в суде.
неприятно если не помнишь шо сделал, потом за это сидет
кста, в Индии вроде это "облегчающее". по кр. мере, видел, или читал что то такое
