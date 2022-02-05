УКР
Під час сварки у ТЦ Полтави чоловік зарізав одного опонента та поранив іншого, - поліція

Поліція Полтави розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства чоловіка в торговому центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників завдав ножових поранень двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога.

Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження.

Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.

+27
показати весь коментар
05.02.2022 19:35 Відповісти
+11
Только придурки берут в карман нож и идут в магазин...в итоге защитился.
показати весь коментар
05.02.2022 19:34 Відповісти
+10
59 года рождения - это 63 года. Если дед дожил до такого возраста и не сидел ни разу - то нужно внимательно разбираться перед написанием такой статейки, а то он из обвияемого может стать потерпевшим и оборонявшимся от двоих нападающих.
показати весь коментар
05.02.2022 19:59 Відповісти
Сходили на шопінг...
показати весь коментар
05.02.2022 19:30 Відповісти
Снова подача материала с поддержкой нападающей быковни. Пойти на конфликт с человеком 63 лет могут только быкующие. Но виноват исключительно тот, который способен защититься. Не рано ли пришивать ярлык пожилому человеку???
показати весь коментар
06.02.2022 04:22 Відповісти
Алиса права. Быкующие мексиканцы пошли на конфликт с ветераном вьетнамской войны Джоном Рэмбо. Порезали ему лицо и убили приемную дочь. Не знали бедолаги, что лет 40 назад Джон из-за обидевшего его шерифа сжег целый городок. Теперь 75-летний дедуган вырезал ножом сердце у живого главаря, а потом по-стариковски разлагольствовал в кресле-качалке. Трогать стариков не стоит...
показати весь коментар
06.02.2022 09:09 Відповісти
Только придурки берут в карман нож и идут в магазин...в итоге защитился.
показати весь коментар
05.02.2022 19:34 Відповісти
в тц ножичками не торгують, так там і тесак кухонний можна прихватити
показати весь коментар
05.02.2022 19:46 Відповісти
и еще кавказцы.
теперь сядет за умышленное. 8 лет минимум.
показати весь коментар
05.02.2022 20:28 Відповісти
где вы про кавказцев вычитали?
показати весь коментар
05.02.2022 20:35 Відповісти
тільки придурки беруть із собою інструменти для самозахисту. згоден із вами. ви голими руками можете трьох покласти без ушкоджень, правильно розумію?
показати весь коментар
05.02.2022 21:42 Відповісти
Обычным канцелярским ножем, можно такие "автографы оставить" что тесаки и топоры, так это вообще хлам безполезный. Но вы не берите для самозащиты ничего, у нас запрещено давать сдачи.
показати весь коментар
05.02.2022 21:54 Відповісти
хм.. я постоянно с выкидухой хожу .. и знаете почему !?
- потому что придурков очень много по Киеву шатается и быкует ни по детски..
показати весь коментар
06.02.2022 01:07 Відповісти
Викідуха то єрунда, от коли хтось дістає гранату із кишені, очко стискається навіть у самих материх
показати весь коментар
06.02.2022 01:28 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 19:35 Відповісти
Пишаємося
показати весь коментар
05.02.2022 19:37 Відповісти
Це не в перше.
По вагнерівцям теж так почали шукати, хто злив інформацію
показати весь коментар
05.02.2022 23:52 Відповісти
может ужратый был и сидел
видел ролик - чел с другом в кафе сидел и ударил стулом = в кпз говорит - не помню ничего.
заработал себе отсидку.
так и тут наверное - придурок с ножом пошел по водку. даже у всех были бы стволы - как и кто бы среагировал в данном случае? может просто было бы куча раненных и этот чел на отсидке, ну и прочим тоже проблемы
показати весь коментар
05.02.2022 19:45 Відповісти
как бы и что?
состояние алкогольного опьянения у обвиняемого - отягчающее обстоятельство в суде.
показати весь коментар
05.02.2022 20:29 Відповісти
так понятно, но "это другое"
неприятно если не помнишь шо сделал, потом за это сидет
кста, в Индии вроде это "облегчающее". по кр. мере, видел, или читал что то такое
показати весь коментар
06.02.2022 08:00 Відповісти
На 99% певен, чувак урка зі стажем.
показати весь коментар
05.02.2022 23:30 Відповісти
Мы не сошлись во мнениях.
Несогласие в некоторых вопросах богословия.

Да! Одно место из Блаженного Августина.
показати весь коментар
05.02.2022 19:48 Відповісти
Може це: "Господи, даруй мені стриманість та благочестя! Але не поспішай, о Господи..."
показати весь коментар
05.02.2022 19:58 Відповісти
59 года рождения - это 63 года. Если дед дожил до такого возраста и не сидел ни разу - то нужно внимательно разбираться перед написанием такой статейки, а то он из обвияемого может стать потерпевшим и оборонявшимся от двоих нападающих.
показати весь коментар
05.02.2022 19:59 Відповісти
если они не доставали ножи - деду светит максималка. 8 лет.
показати весь коментар
05.02.2022 20:30 Відповісти
если это не их нож
показати весь коментар
05.02.2022 20:33 Відповісти
Двоє - це вже група осіб. Не є перевищенням необхідної міри самооборони захист зі зброєю від групи осіб. А умисного тут ніяк немає.
показати весь коментар
05.02.2022 20:45 Відповісти
Про самооборону дед будет рассказывать на следствии. Но выживший докажет, что дед набросился на них из хулиганских побуждений с целью убить. Выходит, что все-таки умышленное плюс нанесение тяжких телесных. Выходит что до 15 лет.
показати весь коментар
05.02.2022 21:16 Відповісти
Есть камеры видеонаблюдения.
показати весь коментар
05.02.2022 22:02 Відповісти
Я мав на увазі якщо людина захищалася. Якщо ж напав, то треба відповідати "по повній".
показати весь коментар
05.02.2022 22:13 Відповісти
просто те двое были без масок...
показати весь коментар
05.02.2022 23:44 Відповісти
наконец то, хоть до кого то дошло! "дед" попросил одеть маску, т.к. 63 года - опасность от омикрона прямая - те его послали, будучи под мухой, тогда дед не выдержал, и ударил ножом, щас многие носят ножи- время такое, шо ограбить могут посреди дня...
показати весь коментар
06.02.2022 08:10 Відповісти
Нервы сдали....
показати весь коментар
05.02.2022 20:04 Відповісти
Хочешь сходить за покупками бери с собой нож, топор или вилы.. Ну конечно если нет кольта, винчестера или пулемета " Максим".
показати весь коментар
05.02.2022 20:09 Відповісти
Кулемет Максим важкенький буде. Хіба що за станок тягнути як кравчучку.
показати весь коментар
05.02.2022 20:47 Відповісти
зато он кошечек кормил возле дома и даже собачку спас с холодной речки...
показати весь коментар
05.02.2022 20:13 Відповісти
дед двоих укатал. странная ситуация. инфы мало
показати весь коментар
05.02.2022 20:33 Відповісти
Какой он, пля, дед? 63 - это дед?
показати весь коментар
05.02.2022 20:48 Відповісти
бывший зек а не дед. не каждый переступит черту отняв жизнь другого человека. с ножом в кармане обычные люди не ходят.
показати весь коментар
05.02.2022 20:57 Відповісти
домьісльі. мсра не упустили бьі шанса упомянуть о судимостях
показати весь коментар
05.02.2022 21:08 Відповісти
я із двома ножами ходжу. а ви як від групи осіб захищати будете себе чи родину? голими кулаками? ну нехай щастить
показати весь коментар
05.02.2022 21:41 Відповісти
Посадят, за ношение холодного оружия в таком количестве.
показати весь коментар
05.02.2022 22:37 Відповісти
Просто жесть. Шо за бредятіна? Кількість немає значення від слова абсолютно, мають значення розміри та ознаки бойового. Ну навіщо писати фігню будучи тупим в таких справах? Тоді всіх потрібно пересадити всіх у кого на кухні більше 2 ножів.
показати весь коментар
06.02.2022 00:22 Відповісти
у мене немає холодної зброї. у нас більшість ножів, які можна використати для самооборони, не потребують особливих дозволів, тому купувати і носити їх можна вільно.
показати весь коментар
06.02.2022 01:31 Відповісти
Нормально так, отстоял свои права) Верняк два черта веера растопырили, вот получили свое. Молодец мужик!
показати весь коментар
05.02.2022 21:05 Відповісти
Кто прав в этой ситуации, никто не знает, пусть следствие разбирается.
показати весь коментар
05.02.2022 22:40 Відповісти
 
 