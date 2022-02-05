Під час сварки у ТЦ Полтави чоловік зарізав одного опонента та поранив іншого, - поліція

Поліція Полтави розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства чоловіка в торговому центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників завдав ножових поранень двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога.

Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водія, який побив перехожого через зауваження про паркування, взято під варту з альтернативою застави у 1 млн грн, - Максимець

Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.