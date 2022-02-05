Російські офіцери виступили проти війни з Україною та закликали Путіна піти у відставку
Російська громадська організація офіцерів запасу та у відставці "Загальноросійські офіцерські збори" звернулася до влади РФ і співвітчизників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст звернення.
У документі глава "Загальноросійських офіцерських зборів" генерал-полковник у відставці Леонід Івашов закликав російське керівництво не застосовувати силу щодо України.
"Що сьогодні загрожує існуванню самої Росії і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що справді загрози є - країна на межі завершення своєї історії. Усі життєво важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер, а в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обвалення всієї системи.
І це, на наш погляд, головна загроза Російській Федерації. Але це загроза внутрішнього характеру, яка походить від моделі держави, якості влади та стану суспільства. І причини її формування внутрішні: нежиттєздатність моделі держави, повна недієздатність та непрофесіоналізм системи влади та управління, пасивність та неорганізованість суспільства. У такому стані будь-яка країна довго не живе", - переконаний Івашов.
Він підкреслює, що зовнішні загози не настількі серйозні для РФ, тому "ситуація, що нагнітається навколо України, носить, насамперед, штучний, корисливий характер для деяких внутрішніх сил, РФ у тому числі".
У окументі підкреслюється, що Україна отримала незалежність у 1991 році і відтоді має право на самовизначення.
Івашов впевнений, що застосування військової сили проти України "поставить під сумнів існування самої Росії як держави". На його думку, для нинішньої влади РФ, війна є тим засобом, який вирішить завдання утримання на якийсь час своєї "антінаціональної влади", щоб зберегти награбоване у народу багатство.
"Від президента РФ ми, офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці ст. 3 Конституції РФ ("Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її багатонаціональний народ". - Ред.) і піти у відставку", - пише Івашов.
Свобода слова, если это мат... (с)
Хотят ли русские войны ???
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!
Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы - русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?
Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!
Читаю коментарі під цим "обращением" - враження що читаєш якусь совєтську чи гітлєровську агітку. Москалі = росіяни = московити, чи хто вони там - НЕБРАТЬЯ, це скажені імперіалісти, руссофашисти, для котрих всі люди поза мордором і ті що не вірять в %уйла це чуркі, хахли, піндоси.
тьфу.
будь яке кацапське, яке несе про "одиннарод", про "війну почала влада (й не просто російська, а й українська теж), а люди тут ні до чого", от допоки росіянин розповідає таке лайно він йде ***** й нормальним він не є.
тож не бачив я"сотен тісяч нормальніх кацапів". щодо України їх стільки не існує.
декілька десятків (не десятків тисяч, а саме десятків) - можливо.
Вопрос без ответа.
поищите в инете, по нему есть информация кто такой.
хороші й потрібні слова?
а ви чи хтось інший з коментаторів та й сам "цензор" перейшли за посиланням та ознайомились з оригіналом?
а там й про "вінужденніе справедливіе войні, которіе раньше вела россия" отака завжди була курва справедлива країна; й про "обретение россией Кріма и Севастополя", ні, не окупація - "обретение"; й про "ЛНР ДНР" саме так - з великих літер й суб'єктно; й про "геноцид Києва на "юго-востоке".
не читали? то скористайтеся посиланням на цей смітник - почитайте.
там нема про Україну, там про те, що для кацапів відкрита війна не матиме користі.
навіщо "цензор" зробив про це новину мені не зрозуміти.
Уверен, тогда очень многие ждали подобных слов от российских офицеров. Но... не дождались.
Поэтому да - хорошие и нужные. Только вот ПОЗДНО, и толку от них как с козла молока. Раньше надо было раздупляться, а не после почти 8 лет необъявленной войны. Тогда в тексте не было бы ни слова "обретение", ни упоминаний "днр"/"лнр".
ну, значить ви так нічого й не зрозуміли про цих сраних офіцерів сайт яких вздовж та впоперек про "ссср, руських людей, православ'я", ці імперські довбо.о.и цілком схвалюють й окупацію й війну й "руськіймір", вони просто вважають, що час для маштабного вторгнення невдалий.
зніміть вже рожеві окуляри щодо росіян, тим більше, що в вас пам'ять добра.
Насчёт россиян у меня иллюзий давным-давно нет, уже 20 лет как. В своё время ожидал войну с ними в р-не 2025 года, после смены поколений. Ошибся - омразели на 11 лет раньше.
- Так, ну этого знаю ...
- Этого видел ...
- А это кто ?
Жена:
- Так это же ты в отпуск приезжал с Донбасса, в прошлом году ...
- А, ну точно. А это кто, сопливый сидит?
Жена:
- Ну, сидит себе и сидит, тебе - то какая разница !?
Нова війна сприятиме розвалу Росії, Але як точно підмічений геноцид рузьге самими генералами. Одна згадка про вимирання рузьге чого варте. А в цілому ліберальний мілітаризм- захопили, переварили і йдемо дальше без потрясінь основ. Маячня, часу у них немає.
програмюгі, звері, по іп вичислюють регіон, а по регіоні і реклама!
Занадто складні обороти мови . Складні терміни для цього пожежника . Й тому пожежник в них міністр . Що глупійший за ***** . ***** теж такий собі військовий експьорд . Але навколо себе не терпить більш фахових .
Й тому навіть моя подруга в Японії (мати моєї доньки) , яка ранійше терпіти не могла мої розмови про ***** , тепер сама мене "дірку в бошці робить" . Увесь світ наприкінець зрозумів , що в тій бошці (*****) -- невідомо яка каша й є заспокоєння , що здорового глузду там вже не залишилося .
А ось я як не призирливо не ставлюся до ***** ... але глузд (хоч й не зовсім здоровий) поки йще бачу .
Інакше - ну навіщо Ралдугіну 3 млд. баксоїдів в Панамі ?!
Когда бомбили Донбасс предварительно отняв Крым эти же офицеры орали Браво ВВП мы с вами народ поддерживает.
Война для русских хороша тогда, когда они могут воспользоваться плодами победы, а когда в Украине уже совсем другая армия и оружия очень много то эти же офицеры уже понимают что не всем им получится увидеть победу и их это уже отрезвляет.
Завтра забери у Украины все оружие и мнение этих офицеров изменится, потому что война для русских станет не такой разрушительной. Русские офицеры как флюгер, куда дует ветер туда и поворачиваются.
Не якого прощення !
Смерть ворогам !!!
Проводимая в современной России политика, направленная на разрыв с традиционными для нашей страны ценностями православно-славянской цивилизации и замену их иными цивилизационными моделями (западной или исламской), является губительной для государствообразующих народов России, в первую очередь - русского народа, ведёт к дальнейшему ослаблению и уже в обозримой перспективе - к уничтожению российской государственности.
- 2004
Той же Сергій Міронов - він йще відомий черносотенець . ***** ненавидить люто .
Світ він такие й не чорно-білий . Він полосатий . Той же Навальний в тіж 2000х те ж був ярим націоналістом . А зараз навіть Гарі Каспаров в іміграції визнає Навального лідером саме демократичної опозиції .
Ви йще почитайте , що пише йще один ворог ***** - Євген Понасенков .
Він абсолютно прозахідний . Але за захід по наполеонівским канонам . Де усякі ліваки це вороги рівня ***** й моськовского імперіалізма . Більші вороги для його тільки ісламісти . Історик , режисер, співак (классики) , культуролог й колекціонер . Але ж й расист (такий ... дуже інтелігентно спробує довести, що китайська історія 4 тисятиріч -- лайно . Японці - так собі креативщики. Араби ніколи не були розвинутимі . Іудеї -- виключно правих поглядів мають право буди європейцями . Центр світу -- европейці в генетичному сенсі . Але не ліві ... Короче - цікавий феномен , бо падло талановите й для такого гіперснобізму має підставу . Хоча - дуже хітливу й інколи комедну .
Гіркін тому приклад, критикує, але вбивав і очолював!
Русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы, мордва и другие народы России!
Идет война с братским украинским и другими народами, проживающими на Украине.
Это не ваша война, это война лишь одного-единственного человека, военного преступника, имя которого Владимир Путин.
Никому, повторяю твердо, никому в России, кроме него лично она не нужна. Не нужна она генералитету, глубоко понимающая суть этой авантюры. Не нужна она и олигархам России, в один миг из-за санкций лишившихся всех своих десятков миллиардов долларов. Не нужна она и вам, простым солдатам, женам, детям и матерям, потому что приносит лишения и потери в каждый дом.
Скажите тысячам русских жен и матерей, которые потеряли своих мужей и детей, скажите украинцам в России, составляющим 2 процента от населения России,
почему и за что Путин лишает этих людей право быть украинцами и иметь свою державу?
Как вообще эта война могла начаться? Это по каким таким тактико-политическим планам? Ради чего все эти огромные жертвы с обеих сторон, тысячи и тысячи невинных солдат и мирного населения? Скажите вашему народу, генералы! Скажите своим матерям, женам, детям! Скажите откровенно это вашим солдатам! Не нужна эта война вашему солдату, которого вы бросаете умирать за идеи одного-единственного клептократа.
Путин за 20 лет вероломно и полностью захватил все ветки власти в России: и исполнительную, и судебную, и законодательную.
Все под его полным контролем, как он любит поговаривать, на карандаше. Но этот его авторитарный режим еще и клептократический, потому что он опирается не только на все ветви власти, но еще и на прикормленных олихархов, чиновников и приближенных, которые финансируют и обслуживают все прихоти Путина и пьют кровь народов России.
Вокруг себя Путин сформировал вот эту шайку из своего окружения, может быть из нескольких сотен человек, которая экономически грабит русских и другие народы,
внутри самой России.
Вспомните время, кто видел и слышал его молодым, 20 лет назад, - какие он слова говорил, какие нужные и важные
дела начинал делать. Эх! Не верится, что это один и тот же человек. Как он обманул россиян. Из лидера нации он превратился в изгоя не только для граждан России,
но и для всего мира.
Обращаюсь к военным и особенно к совету офицеров России - немедленно повлияйте всеми возможными средствами и методами, обзванивайте знакомых генералов,
принимающих участие в этой авантюре, сообщайте о бессмысленности этой братоубийственной войны, пусть перестанут выполнять преступные приказы. Это не идет в разрез, не нарушает присягу. Это, наоборот, идет во исполнения присяги, в которой сказано, что необходимо отказываться исполнять преступные приказы. Танки давят мирные машины, ракеты попадают в жилые дома. Это факты сегодняшних дней. Такой "русский мир" Украине не нужен.
Сделайте все от вас зависящее, сделайте также обращение к народу, чтобы матери не отдавали своих детей на эту бессмысленную для всех нас войну. Нам всем нужен мир и мирное сосуществование, а не братоубийственная война!