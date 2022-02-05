Російські офіцери виступили проти війни з Україною та закликали Путіна піти у відставку

Російська громадська організація офіцерів запасу та у відставці "Загальноросійські офіцерські збори" звернулася до влади РФ і співвітчизників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст звернення.

У документі глава "Загальноросійських офіцерських зборів" генерал-полковник у відставці Леонід Івашов закликав російське керівництво не застосовувати силу щодо України.

"Що сьогодні загрожує існуванню самої Росії і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що справді загрози є - країна на межі завершення своєї історії. Усі життєво важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер, а в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обвалення всієї системи.

І це, на наш погляд, головна загроза Російській Федерації. Але це загроза внутрішнього характеру, яка походить від моделі держави, якості влади та стану суспільства. І причини її формування внутрішні: нежиттєздатність моделі держави, повна недієздатність та непрофесіоналізм системи влади та управління, пасивність та неорганізованість суспільства. У такому стані будь-яка країна довго не живе", - переконаний Івашов.

Він підкреслює, що зовнішні загози не настількі серйозні для РФ, тому "ситуація, що нагнітається навколо України, носить, насамперед, штучний, корисливий характер для деяких внутрішніх сил, РФ у тому числі".

У окументі підкреслюється, що Україна отримала незалежність у 1991 році і відтоді має право на самовизначення.

Івашов впевнений, що застосування військової сили проти України "поставить під сумнів існування самої Росії як держави". На його думку, для нинішньої влади РФ, війна є тим засобом, який вирішить завдання утримання на якийсь час своєї "антінаціональної влади", щоб зберегти награбоване у народу багатство.

"Від президента РФ ми, офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці ст. 3 Конституції РФ ("Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її багатонаціональний народ". - Ред.) і піти у відставку", - пише Івашов.