124 229 252

Російські офіцери виступили проти війни з Україною та закликали Путіна піти у відставку

Російська громадська організація офіцерів запасу та у відставці "Загальноросійські офіцерські збори" звернулася до влади РФ і співвітчизників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст звернення.

У документі глава "Загальноросійських офіцерських зборів" генерал-полковник у відставці Леонід Івашов закликав російське керівництво не застосовувати силу щодо України.

"Що сьогодні загрожує існуванню самої Росії і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що справді загрози є - країна на межі завершення своєї історії. Усі життєво важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер, а в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обвалення всієї системи.

І це, на наш погляд, головна загроза Російській Федерації. Але це загроза внутрішнього характеру, яка походить від моделі держави, якості влади та стану суспільства. І причини її формування внутрішні: нежиттєздатність моделі держави, повна недієздатність та непрофесіоналізм системи влади та управління, пасивність та неорганізованість суспільства. У такому стані будь-яка країна довго не живе", - переконаний Івашов.

Він підкреслює, що зовнішні загози не настількі серйозні для РФ, тому "ситуація, що нагнітається навколо України, носить, насамперед, штучний, корисливий характер для деяких внутрішніх сил, РФ у тому числі".

У окументі підкреслюється, що Україна отримала незалежність у 1991 році і відтоді має право на самовизначення.

Івашов впевнений, що застосування військової сили проти України "поставить під сумнів існування самої Росії як держави". На його думку, для нинішньої влади РФ, війна є тим засобом, який вирішить завдання утримання на якийсь час своєї "антінаціональної влади", щоб зберегти награбоване у народу багатство.

"Від президента РФ ми, офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці ст. 3 Конституції РФ ("Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її багатонаціональний народ". - Ред.) і піти у відставку", - пише Івашов.

+121
показати весь коментар
05.02.2022 20:13 Відповісти
+84
Чем больше оружия получает Украина, тем больше голубей мира вылазит из хрюской пе@ерации. Где же вы были, "офицеры", когда хло в Крым влез?! Где вы были, когда украинцы погибали под ударами хрюсской арты на Донбассе?!
показати весь коментар
05.02.2022 20:17 Відповісти
+74
я бы не относился к этой статье серьёзно! это похоже на операцию по "очеловечению противника", для создания впечатления, что среди рсуких "есть адекватные люди, поэтому может не стоит с ними воевать на смерть, а стоит поговорить"
показати весь коментар
05.02.2022 20:41 Відповісти
Невероятно -- в Ейске -- почти по-европейски!
Свобода слова, если это мат... (с)
показати весь коментар
05.02.2022 22:17 Відповісти
Москалі перед кожною операцією чи то у АРК чи то на лугандоні кричали про адіннарот. Нехай )(.йлу у бункер кричать, а не нам.
показати весь коментар
05.02.2022 22:44 Відповісти
скажу так - они это могут попробовать сказать собакам, которым я их скормлю
показати весь коментар
05.02.2022 22:45 Відповісти
***
Хотят ли русские войны ???
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!

Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы - русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?

Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?

Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!
показати весь коментар
05.02.2022 22:47 Відповісти
Народ це агітка, зайдіть на сайт цієї хитрови%баної ГО "Загальноросійських офіцерських зборів", зверніть увагу не "российских" а "общероссийских" - тобто кацапсько бурятсь кадировської організації.
Читаю коментарі під цим "обращением" - враження що читаєш якусь совєтську чи гітлєровську агітку. Москалі = росіяни = московити, чи хто вони там - НЕБРАТЬЯ, це скажені імперіалісти, руссофашисти, для котрих всі люди поза мордором і ті що не вірять в %уйла це чуркі, хахли, піндоси.
показати весь коментар
05.02.2022 22:55 Відповісти
зараз наші "втомленні" розчуляться й почнуть підвивати - ось які росіяни хороші, "брати".
тьфу.
показати весь коментар
05.02.2022 23:13 Відповісти
макаревич? це той, який розповідав про "єто же нас стравливает власть и российская и украинская, а нам-то, простім, делить нечего, как ни крути "братья" - оцей макаревич? ***** він йде.
будь яке кацапське, яке несе про "одиннарод", про "війну почала влада (й не просто російська, а й українська теж), а люди тут ні до чого", от допоки росіянин розповідає таке лайно він йде ***** й нормальним він не є.
тож не бачив я"сотен тісяч нормальніх кацапів". щодо України їх стільки не існує.
декілька десятків (не десятків тисяч, а саме десятків) - можливо.
показати весь коментар
06.02.2022 13:13 Відповісти
Они кстати евреи
показати весь коментар
06.02.2022 16:27 Відповісти
Ну реально жесть у них, Ельцин сделал Путина преемником и всё, тот клещами вцепился, никто его не хочет, остобрид всём, какой-то рудимент и атавизм этот Путин.., избавьте людей от него....
показати весь коментар
05.02.2022 23:14 Відповісти
В целом хорошие и нужные слова. есть одно НО: где вы, господа офицеры, были почти 8 лет назад, когда ваша страна напала на Украину и развязала войну?
Вопрос без ответа.
показати весь коментар
05.02.2022 23:28 Відповісти
Данный гражданин в отставке с ~2001 года...
поищите в инете, по нему есть информация кто такой.
показати весь коментар
05.02.2022 23:35 Відповісти
серйозно?
хороші й потрібні слова?
а ви чи хтось інший з коментаторів та й сам "цензор" перейшли за посиланням та ознайомились з оригіналом?
а там й про "вінужденніе справедливіе войні, которіе раньше вела россия" отака завжди була курва справедлива країна; й про "обретение россией Кріма и Севастополя", ні, не окупація - "обретение"; й про "ЛНР ДНР" саме так - з великих літер й суб'єктно; й про "геноцид Києва на "юго-востоке".
не читали? то скористайтеся посиланням на цей смітник - почитайте.
там нема про Україну, там про те, що для кацапів відкрита війна не матиме користі.
навіщо "цензор" зробив про це новину мені не зрозуміти.
показати весь коментар
05.02.2022 23:59 Відповісти
у меня хорошая память. Отлично помню, в каком шоке были люди в Украине (и не только в Украине), когда маскали захватили здания СовМина и Верховного Совета в Симферополе, и начали оккупацию Крыма. Лично мне сразу всё стало понятно - это война и она надолго.
Уверен, тогда очень многие ждали подобных слов от российских офицеров. Но... не дождались.
Поэтому да - хорошие и нужные. Только вот ПОЗДНО, и толку от них как с козла молока. Раньше надо было раздупляться, а не после почти 8 лет необъявленной войны. Тогда в тексте не было бы ни слова "обретение", ни упоминаний "днр"/"лнр".
показати весь коментар
06.02.2022 00:52 Відповісти
Поэтому да - хорошие и нужные. Только вот ПОЗДНО
ну, значить ви так нічого й не зрозуміли про цих сраних офіцерів сайт яких вздовж та впоперек про "ссср, руських людей, православ'я", ці імперські довбо.о.и цілком схвалюють й окупацію й війну й "руськіймір", вони просто вважають, що час для маштабного вторгнення невдалий.
зніміть вже рожеві окуляри щодо росіян, тим більше, що в вас пам'ять добра.
показати весь коментар
06.02.2022 03:00 Відповісти
Речь не о конкретном случае (кто такой Ивашов я знаю), а вообще.
Насчёт россиян у меня иллюзий давным-давно нет, уже 20 лет как. В своё время ожидал войну с ними в р-не 2025 года, после смены поколений. Ошибся - омразели на 11 лет раньше.
показати весь коментар
06.02.2022 06:26 Відповісти
В шоке были оттого, что новая украинская власть против тех 20 человек, захвативших те здания, так ничего и не предприняла. Некогда было, на потоки как раз садились, делили, что кому достанется...
показати весь коментар
06.02.2022 09:53 Відповісти
по Крыму у русских сентименты были всегда, даже у тех кто сегодня против войны с Украиной. Если сделать такую пирамиду приоритетов, отжать Крым - по мнению абсолютного большинства русских, в том числе и по мнению подписантов вот этого обращения к Путину и т.д. это благое дело. "Донбасс" - тут уже гораздо меньше сторонников, по сравнению с Крымом. И конечно же еще меньше тех кто хочет войны с Украиной. Поэтому вовсе не удивляет что Ивашов против войны с Украиной, но в принципе по Крыму и вост. Украине у него и его сторонников нет особых возражений
показати весь коментар
06.02.2022 12:18 Відповісти
Да, Вы правы.
показати весь коментар
07.02.2022 00:34 Відповісти
Каждый офицер ПВО России может стать Героем для всего мира . Стоит только нажать нужную кнопку, когда литерный с Путиным будет в зоне поражения его дивизиона.
показати весь коментар
05.02.2022 23:35 Відповісти
Ельцинский генерал который стал православным русским националистом. Антисемит судя по высказываниям.
показати весь коментар
05.02.2022 23:39 Відповісти
Возвращается кацапский ахвицер после долгого отсутствия домой, а дом - полон детей:
- Так, ну этого знаю ...
- Этого видел ...
- А это кто ?
Жена:
- Так это же ты в отпуск приезжал с Донбасса, в прошлом году ...
- А, ну точно. А это кто, сопливый сидит?
Жена:
- Ну, сидит себе и сидит, тебе - то какая разница !?
показати весь коментар
05.02.2022 23:58 Відповісти
Про освобождение Крыма от козломордых забыл упомянуть.
показати весь коментар
06.02.2022 00:00 Відповісти
Ахфицер справжній рузкій. І 100% виконує поставлене завдання.
показати весь коментар
06.02.2022 00:21 Відповісти
ТОВАРИЩ СУХОВ ГОВОРИТ - ЛУЧШЕ КОНЕЧНО ПОМУЧАТСЯ !)
показати весь коментар
06.02.2022 00:25 Відповісти
В цьому зверненні все чітко сказано- все что обрели пора сохранять и не начинать нових войн.
Нова війна сприятиме розвалу Росії, Але як точно підмічений геноцид рузьге самими генералами. Одна згадка про вимирання рузьге чого варте. А в цілому ліберальний мілітаризм- захопили, переварили і йдемо дальше без потрясінь основ. Маячня, часу у них немає.
показати весь коментар
06.02.2022 00:58 Відповісти
Хе-хе, так виглядає страх. Військові люди розуміють до чого все іде і який чекає результат, але ні, викрутитись вже не вдасться
показати весь коментар
06.02.2022 01:21 Відповісти
Федерастам вірити не можна. Вони просто підстелюють собі щоб їх офіцерів на війні не різали як свиней.
показати весь коментар
06.02.2022 01:45 Відповісти
в мене теж іноді перекривае...
показати весь коментар
06.02.2022 02:35 Відповісти
не думаю шо в нас одна і теж сама реклама.
програмюгі, звері, по іп вичислюють регіон, а по регіоні і реклама!
показати весь коментар
06.02.2022 02:45 Відповісти
Івашов це офіцер так соромливо себе назвав . А на справді , це один з інтелектуалів в тій армії . Не впевненний , що Шойгу щось зрозумів би в цьому зверненні .

Занадто складні обороти мови . Складні терміни для цього пожежника . Й тому пожежник в них міністр . Що глупійший за ***** . ***** теж такий собі військовий експьорд . Але навколо себе не терпить більш фахових .

Й тому навіть моя подруга в Японії (мати моєї доньки) , яка ранійше терпіти не могла мої розмови про ***** , тепер сама мене "дірку в бошці робить" . Увесь світ наприкінець зрозумів , що в тій бошці (*****) -- невідомо яка каша й є заспокоєння , що здорового глузду там вже не залишилося .

А ось я як не призирливо не ставлюся до ***** ... але глузд (хоч й не зовсім здоровий) поки йще бачу .
Інакше - ну навіщо Ралдугіну 3 млд. баксоїдів в Панамі ?!
показати весь коментар
06.02.2022 03:47 Відповісти
Политтехнологии не меняются!!! Не можешь-возглавь их! Нужно же управлять рационально теми кто против, при этом завуалировано поменять единочастно и пиково их мнение....в момент "х" предложить решение меньшее из зол,))) а оно заранее спрогнозированное ....
показати весь коментар
06.02.2022 03:58 Відповісти
Я бы не очень верил таким заявлениям.

Когда бомбили Донбасс предварительно отняв Крым эти же офицеры орали Браво ВВП мы с вами народ поддерживает.



Война для русских хороша тогда, когда они могут воспользоваться плодами победы, а когда в Украине уже совсем другая армия и оружия очень много то эти же офицеры уже понимают что не всем им получится увидеть победу и их это уже отрезвляет.



Завтра забери у Украины все оружие и мнение этих офицеров изменится, потому что война для русских станет не такой разрушительной. Русские офицеры как флюгер, куда дует ветер туда и поворачиваются.
показати весь коментар
06.02.2022 05:48 Відповісти
и мозгов у тебя как у столяра
показати весь коментар
07.02.2022 23:40 Відповісти
Ты не по адресу. Кацапские кремлеботы собираются в другом месте.
показати весь коментар
15.02.2022 23:19 Відповісти
Что это он упомянул демографию? Ведь не все так плохо, вот Рамзан рассказал царьку силиконовому, что в Чечне с демографией все в порядке, плодятся, динамика положительная. Так что прогресс налицо. Если сейчас, чтобы получить пи@ды от черно@опого, нужно ехать из Воронежа в Москву, то скоро эта услуга будет предоставляться в любой точке вяликой страны!
показати весь коментар
06.02.2022 07:37 Відповісти
Ну и всё. Хана Ивашову. Подписал себе и своей организации смертный приговор. ***** не простит.( Констатация факта)
показати весь коментар
06.02.2022 07:37 Відповісти
Та хрен поймешь тех "ивашовых"! Гиркин вон также с "критикой" выступает, но живой, падла. Поверить ещё можна будет когда там от Москвы до самых до окраин "валынская резня" начнется. А пока это что-то похоже на бунт на коленях перед домом барина.
показати весь коментар
06.02.2022 08:06 Відповісти
А по моему это уже последний крик о надвигающейся катастрофе которая может произойти в России вследствии действий Путлера в отношении Украины и Запада в целом!! И не украинцев жалеет Ивашов!! Просто он осознает гибель России в результате такой политики.
показати весь коментар
06.02.2022 08:33 Відповісти
Так завжди було , ми завжди були добрими людьми .
Не якого прощення !
Смерть ворогам !!!
показати весь коментар
06.02.2022 09:11 Відповісти
Ивашов ещё живой и переобулся в прыжке? Вот его цитата, если кто не в курсе (теж мені, голуб миру...):

Проводимая в современной России политика, направленная на разрыв с традиционными для нашей страны ценностями православно-славянской цивилизации и замену их иными цивилизационными моделями (западной или исламской), является губительной для государствообразующих народов России, в первую очередь - русского народа, ведёт к дальнейшему ослаблению и уже в обозримой перспективе - к уничтожению российской государственности.
- 2004
показати весь коментар
06.02.2022 10:43 Відповісти
Для Вас це новина , що якась кількість російських націоналістів підтримала Майдан Гідності в Україні ?! Для їх це як ознака слов"янського спротиву окупаційній владі й криміналітету .
Той же Сергій Міронов - він йще відомий черносотенець . ***** ненавидить люто .

Світ він такие й не чорно-білий . Він полосатий . Той же Навальний в тіж 2000х те ж був ярим націоналістом . А зараз навіть Гарі Каспаров в іміграції визнає Навального лідером саме демократичної опозиції .

Ви йще почитайте , що пише йще один ворог ***** - Євген Понасенков .
Він абсолютно прозахідний . Але за захід по наполеонівским канонам . Де усякі ліваки це вороги рівня ***** й моськовского імперіалізма . Більші вороги для його тільки ісламісти . Історик , режисер, співак (классики) , культуролог й колекціонер . Але ж й расист (такий ... дуже інтелігентно спробує довести, що китайська історія 4 тисятиріч -- лайно . Японці - так собі креативщики. Араби ніколи не були розвинутимі . Іудеї -- виключно правих поглядів мають право буди європейцями . Центр світу -- европейці в генетичному сенсі . Але не ліві ... Короче - цікавий феномен , бо падло талановите й для такого гіперснобізму має підставу . Хоча - дуже хітливу й інколи комедну .
показати весь коментар
06.02.2022 12:55 Відповісти
както пофиг. молчали 8 лет и тут вылезли. уроды как и остальные рашковаты.
показати весь коментар
06.02.2022 11:36 Відповісти
Кацапам вірити-себе не поважать!
Гіркін тому приклад, критикує, але вбивав і очолював!
показати весь коментар
06.02.2022 14:10 Відповісти
Обращение к совету офицеров и народам России

Русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы, мордва и другие народы России!

Идет война с братским украинским и другими народами, проживающими на Украине.

Это не ваша война, это война лишь одного-единственного человека, военного преступника, имя которого Владимир Путин.

Никому, повторяю твердо, никому в России, кроме него лично она не нужна. Не нужна она генералитету, глубоко понимающая суть этой авантюры. Не нужна она и олигархам России, в один миг из-за санкций лишившихся всех своих десятков миллиардов долларов. Не нужна она и вам, простым солдатам, женам, детям и матерям, потому что приносит лишения и потери в каждый дом.

Скажите тысячам русских жен и матерей, которые потеряли своих мужей и детей, скажите украинцам в России, составляющим 2 процента от населения России,
почему и за что Путин лишает этих людей право быть украинцами и иметь свою державу?

Как вообще эта война могла начаться? Это по каким таким тактико-политическим планам? Ради чего все эти огромные жертвы с обеих сторон, тысячи и тысячи невинных солдат и мирного населения? Скажите вашему народу, генералы! Скажите своим матерям, женам, детям! Скажите откровенно это вашим солдатам! Не нужна эта война вашему солдату, которого вы бросаете умирать за идеи одного-единственного клептократа.

Путин за 20 лет вероломно и полностью захватил все ветки власти в России: и исполнительную, и судебную, и законодательную.

Все под его полным контролем, как он любит поговаривать, на карандаше. Но этот его авторитарный режим еще и клептократический, потому что он опирается не только на все ветви власти, но еще и на прикормленных олихархов, чиновников и приближенных, которые финансируют и обслуживают все прихоти Путина и пьют кровь народов России.

Вокруг себя Путин сформировал вот эту шайку из своего окружения, может быть из нескольких сотен человек, которая экономически грабит русских и другие народы,
внутри самой России.

Вспомните время, кто видел и слышал его молодым, 20 лет назад, - какие он слова говорил, какие нужные и важные
дела начинал делать. Эх! Не верится, что это один и тот же человек. Как он обманул россиян. Из лидера нации он превратился в изгоя не только для граждан России,
но и для всего мира.

Обращаюсь к военным и особенно к совету офицеров России - немедленно повлияйте всеми возможными средствами и методами, обзванивайте знакомых генералов,
принимающих участие в этой авантюре, сообщайте о бессмысленности этой братоубийственной войны, пусть перестанут выполнять преступные приказы. Это не идет в разрез, не нарушает присягу. Это, наоборот, идет во исполнения присяги, в которой сказано, что необходимо отказываться исполнять преступные приказы. Танки давят мирные машины, ракеты попадают в жилые дома. Это факты сегодняшних дней. Такой "русский мир" Украине не нужен.

Сделайте все от вас зависящее, сделайте также обращение к народу, чтобы матери не отдавали своих детей на эту бессмысленную для всех нас войну. Нам всем нужен мир и мирное сосуществование, а не братоубийственная война!
показати весь коментар
26.02.2022 23:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 