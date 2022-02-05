УКР
Новини Війна
4 640 49

Сподіваємося, Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою, - Квін

Сподіваємося, Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою, - Квін

США уважно стежать за діями Росії та допомагають Україні підготуватися зустріти виклик, якщо РФ вирішить вдатися до агресивних дій.

На цьому наголосила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо бути певні, що фокус уваги - на небажаних діях Росії", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні.

​​"Можливо, вони неминучі, можливо - трохи віддалені чи це просто погрози. Тож поки ми не знаємо, що задумав Путін. Треба чекати і дивитися", - додала Квін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Думаю, президент Зеленський вибрав хороший підхід, щоб не наганяти паніку. Паніка користі не принесе, - Квін. ВIДЕО

Повну версію інтерв’ю щодо російської загрози з боку Росії, вступу України в НАТО та майбутнього Мінських угод дивіться на ютуб-сторінці програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Автор: 

росія (67880) Шустер Савік (362) Квін Крістіна (110)
Топ коментарі
+7
чому не вважае? - вважае.
мабуть ви були відсутні....
05.02.2022 21:12 Відповісти
+6
05.02.2022 21:58 Відповісти
+5
У меня огромные сомнения, что там, за поребриком, в искусственно созданной, путём оккупации, так называемой "стране" что имеет с 1721 года самоназвание "Российская Империя", а по сути улус орды Московия, умеют считать. Посудите сами, ежели у них в президентах-царях тупой выкидыш тупой уборщицы цеховых сортиров от говна, мочи и блевотины ленинградского пролетариата, коего она понесла после соития в одном из сортиров того же завода, от тупого вахтёра-стукача, то что тогда можно говорить про умственные способности населения этого гнойника человечества? А тем более рассчитывать на то, что там, в Параше, могут что то там просчитать? Второй пример - их министр обороны тувинец который по своим умственным способностям еле смог окончить среднюю школу и только благодаря папе-коммунисту и его дружбе с алкашом Ельциным пристроился на первоначальную должность и сделал карьеру вылизывая жопу вышестоящих начальников. И т.д.
05.02.2022 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може їм клюева-підрахуя надіслати? - той напідрахуюе як потрібно!
05.02.2022 21:05 Відповісти
божественный украинский язык: "вова пусин - ты ********!"
05.02.2022 21:20 Відповісти
Яка гарна Леді !!!
05.02.2022 21:06 Відповісти
Шариков: Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
Преображенский: А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнёс:
- Ну, желаю, чтобы все…
05.02.2022 21:06 Відповісти
Что-то не пойму я. Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. А от вас только и слышу: "Дурак, дурак". Видно только профессорам разрешается ругаться в РэСэФэСэРе, а?
05.02.2022 21:07 Відповісти
​​"Можливо, вони неминучі, можливо - трохи віддалені чи це просто погрози. Тож поки ми не знаємо, що задумав Путін. Треба чекати і дивитися"

Не чекати треба, а готуватися.
05.02.2022 21:08 Відповісти
расия крым захватила и девятый год терроризирует донбас,почему то это запад не считает агрессией *****.
05.02.2022 21:08 Відповісти
05.02.2022 21:12 Відповісти
Смерть цапам!
05.02.2022 21:10 Відповісти
У московитів залишилось уже тільки два вибори,воювати з Україною або усунути ***** від влади та залишити окуповані території України зваливши все на нього.Хоча сам ***** не зробив би нічого даже не завязав би собі шнурки.
Хоча друга відмазка буде дієвою але це не буде значити що московити не почнуть окупацію заново через деякий час.
05.02.2022 21:17 Відповісти
Рашодебилы никогда считать не умели и просчитывать тоже.У них все держится на их сакраментальном "авось"
05.02.2022 21:23 Відповісти
У меня огромные сомнения, что там, за поребриком, в искусственно созданной, путём оккупации, так называемой "стране" что имеет с 1721 года самоназвание "Российская Империя", а по сути улус орды Московия, умеют считать. Посудите сами, ежели у них в президентах-царях тупой выкидыш тупой уборщицы цеховых сортиров от говна, мочи и блевотины ленинградского пролетариата, коего она понесла после соития в одном из сортиров того же завода, от тупого вахтёра-стукача, то что тогда можно говорить про умственные способности населения этого гнойника человечества? А тем более рассчитывать на то, что там, в Параше, могут что то там просчитать? Второй пример - их министр обороны тувинец который по своим умственным способностям еле смог окончить среднюю школу и только благодаря папе-коммунисту и его дружбе с алкашом Ельциным пристроился на первоначальную должность и сделал карьеру вылизывая жопу вышестоящих начальников. И т.д.
05.02.2022 21:25 Відповісти
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79 http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79


ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА РАССЕЙСКИХ ОФИЦЕРОВ К ПРЕСТУПНИКУ ПУЙЛУ С ТРЕБОВАНИЕМ

УЙТИ В ОТСТАВКУ !

https://content.foto.my.mail.ru/mail/brasilez2010/3452/h-3582.jpg

https://content.foto.my.mail.ru/mail/brasilez2010/4183/h-4256.jpg

Председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации «Канун войны»:

Обращение Общероссийского офицерского собрания
к президенту и гражданам Российской Федерации

Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война - это огромная трагедия, чье - то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории.

Ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой.

А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо - страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов, может привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет.

Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но, по нашей экспертной оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют.

Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

Руководство РФ до сих пор не признало результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского переговорного процесса, подчеркивало принадлежность их территорий и населения к Украине.

Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР.

Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго - восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти.

Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только.

Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по - прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней.

Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.

Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса обязаны будут объявить России войну.

Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано «освобождать» Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ.

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

Не понимать таковых последствий президент и правительство, министерство обороны не могут, не настолько они глупы.

Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны, и возможного развязывания широко масштабных военных действий? А что таковые будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск - не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.

По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны.

И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем.

От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы.

Председатель Общероссийского офицерского собрания Генерал-полковник Ивашов Л.Г

Предлагаем Вам высказать своё мнение по этому Обращению.

Председатель Совета ООС полковник Петров В.П. и я поддерживаем это обращение и предлагаем поддержать его от имени Совета.
05.02.2022 21:30 Відповісти
ще не вмерла росія ?
05.02.2022 21:37 Відповісти
може і не вмерла, але смердить, як мертва
05.02.2022 21:40 Відповісти
есть пуйло - есть рассея, нет пуйла - кирдык рассее.

паРаша уже явно присмерти, вовсю репетирует вонючка.))



05.02.2022 21:58 Відповісти
Очень любопытно конечно вдруг такое заявление. Хорошо кстати прописано. Есть тут вишенка на тортик как всегда. Этот генерал поддержал захват Крыма в 2014г. Если кто то здесь денег дал за такое заявление, то не важно сколько, важно кто? Только ждать нам далее. Если пойдёт подобное от других групп---это уже будет кое что. Но не верю в перемены сильные---там такого не будет никогда. И не было сроду. В этом кстати сила их.
05.02.2022 22:58 Відповісти
не зробить... бо ***** дурне. Поки зуби цим падлам не пообламуємо - ніхрена не буде. Бити треба - по яйцям і зубам одночасно.... І ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
05.02.2022 21:32 Відповісти
погнали
показати весь коментар
05.02.2022 21:32 Відповісти
Классно видно как клюет вниз труба при выходе ракеты. Писали о том, что важно это учитывать. Тоесть отдача плучается отрицательная, и тот кто привык стрелять из огрестрела с традиционной отдачей назад на первом выстреле может налажать.
05.02.2022 22:19 Відповісти
Стартовая реактивная струя закидывает вперёд.
05.02.2022 22:48 Відповісти
на расее мозговнет рулит. ани- апшипка природы !
05.02.2022 21:34 Відповісти
Війна буде, рано чи пізно.
Ми знаємо, що РФ - Московія, а Україна - Русь. І Путін це знає.
А отже самим своїм існування Україна руйнує "русскій мір", бо то не "русскій", а "московський мір".
05.02.2022 21:39 Відповісти
Чёрт побери, ну причём здесь эти буквы? Московия, Подмосковия, Русь не Русь. Кому какая польза или вред от тех давно сформировавшихся нынешних названий? Что вам даёт это словоблудие с названиями? Как это связано с жизнью с государственностью. Ну давайте всех поперемименуем, и что тогда наступит мир и счастье?
05.02.2022 23:07 Відповісти
Ну ви тільки уявіть, якщо дійсно назвати РФ - Московія, а Україну - Русь.
Ну от реально.
Та РФ ніколи цього не зробить. НІКОЛИ! Бо вся їх державність тримається на байках сформованих в 19-му столітті.
Так, я впевнений, аби РФ дійсно перейменувати в Московію, то не буде ніякої причини нападати на Україну.
Так, я розумію, що Путін ідіот, але він дійсно спить і бачить відновлену Російську імперію. Я ж не винен, що він імперіаліст.
Як казав Сунь-Цзи: "на першому місці краще перемогти без війни, на другому знищити повністю".
Як на мене, єдиний шанс перемогти без війни, це деморалізувати саму ідею "русского міра".
Нема ідеї, ніхто й не піде воювати. Вийде не вийде - але це спроба.
06.02.2022 00:33 Відповісти
Путін просто не визнає Україну, як державу. Ну не може він. Навіть очі закриває, коли українці виходять на олімпіаді. У нього таке велике ЧСВ, що він дозволяє собі закрити очі, якщо щось не так, як він хоче. Самі росіяни не хочуть війни, тільки зомбовані. А зомбовані постійно повторюють собі: "бандера, фашисти, Сорос, СРСР і т. п."... а це вже психічна хвороба. Тільки когнітивний дисонанс виб'є їх з цього стану. Зупинка світу. І визнати для них, що вони ніякого відношення не мають до Русі - один з таких методів.
06.02.2022 00:45 Відповісти
ви не дооцінюєте силу пропоганди, саме пропоганда розв'язала другу світову
06.02.2022 00:49 Відповісти
Так все це тільки слова, але хіба конституція - це не слова? Саме поняття державності - це суто ноосфера. А ноосфера - має пряме відношення на наше життя. Те саме Глобальне потепління. Хто винен в цьому? Хіба не супердержави? Хіба не ноосфера? Ми люди, і ми частина Землі, і ноосфера - теж частина Землі.
06.02.2022 01:01 Відповісти
так що - так, не буде "русского міра" - не буде і війни !
06.02.2022 01:26 Відповісти
У вас в голове салат оливье. Сами постоянно несёте всякую пургу, при этом ещё и пытаетесь что то про зомбованных россиян и психичну хворобу калякать. Уже дошли до Ноосферы. Чего у вас следуещее, Атланты, Рептилоиды? Вы на себя посмотрите со стороны! Упёрлись как в стену в символизмы и ничего вокруг не видите. А миром вообще правит желудок, а не ноосфера. Сфера производства вас должна интересовать. Рынки сырья, рынки сбыта, вот, что должно обсуждаться на этом форуме, а не всякие переименования улиц, стран, повал бетонных ленинов. Кому это надо, какая от этого польза? Ну вот, что вам дала та справка о подлинности Украинской религии, на телячьей коже, которую Порошенко в Стамбуле купил? А носились с ней даже атеисты как дурни со ступами, радости не было предела. И сейчас тоже самое. Зачем Вы снова изобретаете велосипед, когда он уже давно изобретён. Все и так знают, что Россия это Московия. (Забавные аналогии получаются если страны начать называть по их столицам. Как будет тогда называться Украина, Киевляндия или как в новой транскрипции Kuivia? Или Подмосковия?) Это же во всех школьных учебниках уже как лет 150, без изменений переиздают буква в букву в разделе Киевская Русь. Писатели в своих произведениях много писали о Московии. Алексей Толстой в книге"Пётр I", отлично всё описал. В общем, гляжу на вас и удивляюсь. Даже не верится, что так можно людям голову заморочить. Кино и Немцы! Как это не будет Русского мира? А куда же Вы денете те сто миллионов выходцев из Киевской Руси? Ведь, у них во всех музеях висят и лежат всякие, шабли, рушныки, прялки, картины, топоры и прочие артефакты Киевской Руси. Они же до сих пор орут на коршуна летающего возле их цыплят, гай гай, или шугу шугу, песни варэничкив на варю голуб мий сызенькый или нэсеГаля воду. (кстати, а что это за Барвынок, который вьеться?) А города золотого кольца основанные князем Владимиром и его детьми? Два областных центра, даже имена их носят, Ярославль и Владимир. А на чьих костях Питер стоит. А чьей кровью Крым полит? Хм. Ноосфера!
06.02.2022 10:29 Відповісти
не осилил ваш бред, видно что вьі ограниченньіе, а позтому идите ко всем чертям
06.02.2022 15:53 Відповісти
А ты вытри губы салфеткой. На них ещё остался этот бред.
06.02.2022 16:47 Відповісти
уверен что тьі даже в Бога не вериш... тьі вьімирающий вид, а по сему ко всем чертям, ко все чертям
06.02.2022 17:26 Відповісти
Как же я могу не верить в Бога с таким душеспасителем как ты. Ты же меня недавно убедил, что Бог, кроме Адама и Евы, в восемнадцатом веке создал ещё одну дополнительную сто миллионную партию людей и назвал их Русскими. А иначе откуда бы они взялись? А вот ты со своими чертыханиями, всё таки атеист. Чистая душа у тебя?
06.02.2022 18:05 Відповісти
Тим білбше що всі підрахуї вже там...
05.02.2022 21:54 Відповісти
05.02.2022 21:58 Відповісти
Не думаю что США будут третий раз кормить козломордых. Они уже два раза это делали, причем тогда речь шла про множество народов в империи, а сейчас всем будет пофиг, ну разве что придет настоящий сеньор голодомор и по маскве будут валятся трупы зеленбергов и прочих, кому фамилии Екатерина II раздала.
05.02.2022 23:05 Відповісти
Нічого ніхто не рахуватиме зараз.
Хутін готував грунт для нападу 20 років (будував обхідні газогони, зкуповував європейців, промивав мізки нашим громадянам серіалами про спецназ і т.д. і т.п).
Тепер він не відступить, до слушнішої нагоди він може і не дожити.
Війна буде

А санкції йому до лампочки- в його бункері від санкцій ні холодно ні жарко
05.02.2022 22:26 Відповісти
Свиня вообще не считает ошибкой пожрать.Вам пани Куин треба брать не воспетую классиками,а современную Рашку,а опасаться не быть сожранной свиньёй
05.02.2022 22:41 Відповісти
Тінь Сонця - Їхали козаки (Вогнем і мечем) https://youtu.be/CUk9Oc_HyI8 https://youtu.be/CUk9Oc_HyI8
Ну короче.....
05.02.2022 22:45 Відповісти
Тааак, цеж країна, де роблять підрахунки, все там б..ть підраховано
06.02.2022 01:57 Відповісти
?что вы хотите от этой бабы? Что она вообще может ?и что она делает в Украине ? Следит за тем чтобы не давали визы тем украинцам которые хотят поехать в США навестить своих родителей проживающих там или других родственников? Позорище.!
06.02.2022 04:33 Відповісти
Она надееться!! Хотите помочь Украине так откройте безвиз . И Байден говорил что все люди которые seek for silent из за войн в мире могут рассчитывать на США. США по его обещаниям примут всех кто нуждается в мирном крове.все врут и слабаки.
06.02.2022 04:42 Відповісти
 
 