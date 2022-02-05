Сподіваємося, Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою, - Квін

США уважно стежать за діями Росії та допомагають Україні підготуватися зустріти виклик, якщо РФ вирішить вдатися до агресивних дій.

На цьому наголосила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо бути певні, що фокус уваги - на небажаних діях Росії", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні.

​​"Можливо, вони неминучі, можливо - трохи віддалені чи це просто погрози. Тож поки ми не знаємо, що задумав Путін. Треба чекати і дивитися", - додала Квін.

