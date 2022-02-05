США просять Японію ввести санкції проти РФ за агресію проти України, - Kyodo

Сполучені Штати Америки закликають Японію розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій проти Москви у разі вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Японія відклала свою відповідь на запит США, побоюючись можливих наслідків для відносин з Росією та двосторонніх питань, включаючи давню територіальну суперечку, в якій Токіо прагне знайти прорив.

Нагадаємо, наприкінці січня 2022 року президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі у віртуальному форматі обговорили протистояння Китаю, а також прихильність стримуванню російської агресії стосовно України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі вторгнення РФ до України енергетична криза може зачепити й Азію, - посол Корсунський

Згодом посол Мацуда Кунінорі заявив, що реакція Японії буде "дуже потужною" у випадку нового вторгнення Росії до України.