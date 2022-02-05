УКР
США просять Японію ввести санкції проти РФ за агресію проти України, - Kyodo

США просять Японію ввести санкції проти РФ за агресію проти України, - Kyodo

Сполучені Штати Америки закликають Японію розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій проти Москви у разі вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Японія відклала свою відповідь на запит США, побоюючись можливих наслідків для відносин з Росією та двосторонніх питань, включаючи давню територіальну суперечку, в якій Токіо прагне знайти прорив.

Нагадаємо, наприкінці січня 2022 року президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі у віртуальному форматі обговорили протистояння Китаю, а також прихильність стримуванню російської агресії стосовно України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі вторгнення РФ до України енергетична криза може зачепити й Азію, - посол Корсунський

Згодом посол Мацуда Кунінорі заявив, що реакція Японії буде "дуже потужною" у випадку нового вторгнення Росії до України.

+23
Курилы-это Япония!
показати весь коментар
05.02.2022 22:32 Відповісти
+21
І Сахалін.
показати весь коментар
05.02.2022 22:33 Відповісти
+16
И Сахалин. Там до сих пор действует японская узкоколейка.
показати весь коментар
05.02.2022 22:34 Відповісти
Это хорошее замечание.Бо у нас тоже советская с москалями.ЖД должно перейти на ЕС колию,или армии РФ,всегда смогут использовать нашу ЖД,для переброски войск под Париж
показати весь коментар
05.02.2022 23:08 Відповісти
Эта проблема давно разрешима - переставить вагоны на платформу с узкой колеей.
показати весь коментар
05.02.2022 23:16 Відповісти
А Япония как-то говорила, что поддерживая территориальную целостность Украины, в случае ухудшения ситуации на восточном фронте, готова санкционно давить каазлабад. Зебики даже не дадут соврать.
показати весь коментар
05.02.2022 22:33 Відповісти
зебіки дадуть збрехати всім і самі перші збрешуть - геть сумніви...
показати весь коментар
05.02.2022 22:57 Відповісти
Сурми кличуть до хору на вакансію тенора в пеклі.
показати весь коментар
05.02.2022 22:36 Відповісти
Ай да, кабысдох. Жирные бухари мож уже накликали, бо водка кончилась... https://youtu.be/WHqC8PJeQeA Камаринская -"Танец маленьких лебедей".
показати весь коментар
05.02.2022 23:04 Відповісти
а шо Україна до Японії? - "не розхитуйте сакуру, бо зеленеих стошнюе?"
показати весь коментар
05.02.2022 22:37 Відповісти
ще один завод тойота побудують )))
показати весь коментар
05.02.2022 22:38 Відповісти
ти живешь y пороха в голові, всі йоґо думки і дії знаешь наперед
показати весь коментар
05.02.2022 22:46 Відповісти
Япония всегда помогала Украине в борьбе с наРФией.
Странно, что они еще не присоединились к санкциям.
показати весь коментар
05.02.2022 22:55 Відповісти
Япония вернёт свои территории только после разгрома параши. Как и Украина.
показати весь коментар
05.02.2022 23:00 Відповісти
а може краще відкрити другий фронт у разі вторгнення, чи на це сили духу не стане? Толку мені з тих санкцій, коли поряд будуть гинути мої близькі та рідні.
показати весь коментар
05.02.2022 23:08 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 23:20 Відповісти
Есть друганы старинные на ДВ.
...там все давно готовы стать японцами без боя... ...правда, кормит их Китай...
В США никто не хочет. Странно, но факт...
показати весь коментар
05.02.2022 23:28 Відповісти
называть русню с 3,14дорашки "старинные друзья " уже само по себе камингаут...
показати весь коментар
06.02.2022 02:45 Відповісти
Мене страшенно дивує , що за нас , украінців , переживають найбільше
американці , а наш гавнокомандуючий тим часом в @ уй не дує і спокійно нюхає дві біленькі доріжки та кайфує 😡
показати весь коментар
05.02.2022 23:36 Відповісти
...ваш "гавнокомандуючий", как раз за вас -- украинцев -- больше всех и переживает! -- шо бы Беню не обидели...*)
показати весь коментар
05.02.2022 23:47 Відповісти
- Куди подівся барановірус?
- Пішов шукати СНІД...
показати весь коментар
06.02.2022 08:42 Відповісти
Полностью поддерживаю!

Но тогда давайте так, как Шура Балаганов называл "только по справедливости"(С).
Сусед Японии на западе, на которого Госдеп предлагает Японии наложить санкции, тот же самый, что у Украины на востоке.
И что характерно, аппетиты территориальные у суседа совершенно не зависят от того, сусед он с востока от страны или с запада.
Однако, в отличие от Украины, у Японии НЕТ АРМИИ, у Японии есть лишь силы самообороны.
Зато у суседа Японии есть крепкие дружбаны в регионе, причем оба глав-дружбана - Китай и КНДР - имеют ЯО, а у Японии, как и у Украины, ЯО нет.

И потому, чтобы было "по справедливости" (как сказал Шура Балаганов) либо разрешите Японии иметь армию, изменив статью японской конституции, либо расширьте закон о нераспространении, и дайте возможность Японии получить свое ЯО.

"Сформированы в https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 году из созданных двумя годами ранее Национальных сил безопасности (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA яп. 保安隊 хоантай). Основной задачей Сил самообороны является оборона государства, защита свобод и независимости Японии. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Девятая статья Конституции Японии сильно ограничивает военную деятельность Сил самообороны, не связанную непосредственно с обороной страны." (Википедия)
показати весь коментар
06.02.2022 10:08 Відповісти
 
 