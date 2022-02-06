УКР
Велика Британія та Франція будуть спільно працювати над новими санкціями проти РФ

Велика Британія та Франція будуть спільно працювати над новими санкціями проти РФ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Британії.

Джонсон розповів Макрону про свій візит до Києва минулого тижня. Лідери погодилися з тим, що пошук дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості має залишатися першочерговим завданням.

"Прем'єр-міністр і президент Макрон наголосили, що НАТО необхідно об'єднатися перед російською агресією. Вони домовилися продовжити спільну роботу щодо розробки пакету санкцій, які набудуть чинності негайно, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США просять Японію ввести санкції проти РФ за агресію проти України, - Kyodo

Також лідери обговорили свою роботу щодо зміцнення східного флангу НАТО, щоб забезпечити повний захист союзників від зловмисних дій Росії, де б і як би вони не відбувалися.

Прем'єр-міністр Великої Британії ще раз наголосив президенту Макрону на своїй готовності працювати з Францією над спільною проблемою нелегальної міграції в Ла-Манші. Лідери погодилися з необхідністю співпраці, щоб зупинити торговців людьми.

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з візитом, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Франції Емануель Макрон відвідає Київ наступного тижня, 8 лютого.

Також читайте: Британський пакет економічних санкцій проти РФ запровадять автоматично у разі вторгнення до України, - Джонсон

