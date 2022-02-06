Велика Британія та Франція будуть спільно працювати над новими санкціями проти РФ
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Британії.
Джонсон розповів Макрону про свій візит до Києва минулого тижня. Лідери погодилися з тим, що пошук дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості має залишатися першочерговим завданням.
"Прем'єр-міністр і президент Макрон наголосили, що НАТО необхідно об'єднатися перед російською агресією. Вони домовилися продовжити спільну роботу щодо розробки пакету санкцій, які набудуть чинності негайно, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.
Також лідери обговорили свою роботу щодо зміцнення східного флангу НАТО, щоб забезпечити повний захист союзників від зловмисних дій Росії, де б і як би вони не відбувалися.
Прем'єр-міністр Великої Британії ще раз наголосив президенту Макрону на своїй готовності працювати з Францією над спільною проблемою нелегальної міграції в Ла-Манші. Лідери погодилися з необхідністю співпраці, щоб зупинити торговців людьми.
Нагадаємо, 1 лютого прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з візитом, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Франції Емануель Макрон відвідає Київ наступного тижня, 8 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Беда в другом: "Народ безмолвствует".
Думаю, шо и Минск знаю лучше, чем некто
*)
...а Штопор -- это алкогольное... *)
в більшості, хлопці справні....
-Знаєте, чим мені подобаються Люди, такі як Джонсон та Зеленський?! Вони НЕ такі, як всі, це Особистості, які не залежать від того, що про них скажуть інші. Це Політики нової єри, нової Демократії. Вони знають, чого хочуть і все роблять для того, щоб прийти до своєї мети.
саме той випадок коли це принижуе одного і незаслуговано підносить іншого.
Всім без розбору.
І більше нічого не треба видумувати
союз не представляетсься нормальним.
вы ешё напишите что порошенко с зеленским будут совместно работать...