Макрон, Шольц та Дуда зустрінуться в Берліні 8 лютого, головна тема - Україна, - RMF24

Наступного вівторка, 8 лютого, у Берліні проходитиме засідання Веймарського трикутника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24.

За словами голови Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Анджей Дуда говоритимуть про загрозу вторгнення Росії до України. Також в адміністрації польського президента анонсували, що Дуда говоритиме про результати своїх перемовин у Пекіні.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (через ситуацію довкола України. - Ред.). У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні", - заявив Кумоч.

Він додав, що лідери Франції, Німеччини та Польщі давно хотіли зустрітися у такому форматі.

Нагадаємо, планується, що президент Франції Емануель Макрон відвідає Київ наступного тижня, 8 лютого.