Макрон, Шольц та Дуда зустрінуться в Берліні 8 лютого, головна тема - Україна, - RMF24

Макрон, Шольц та Дуда зустрінуться в Берліні 8 лютого, головна тема - Україна, - RMF24

Наступного вівторка, 8 лютого, у Берліні проходитиме засідання Веймарського трикутника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24.

За словами голови Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Анджей Дуда говоритимуть про загрозу вторгнення Росії до України. Також в адміністрації польського президента анонсували, що Дуда говоритиме про результати своїх перемовин у Пекіні.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи (через ситуацію довкола України. - Ред.). У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди прозвітувати про свої переговори в Пекіні", - заявив Кумоч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія та Франція будуть спільно працювати над новими санкціями проти РФ

Він додав, що лідери Франції, Німеччини та Польщі давно хотіли зустрітися у такому форматі.

Нагадаємо, планується, що президент Франції Емануель Макрон відвідає Київ наступного тижня, 8 лютого.

Автор: 

Дуда Анджей (805) Макрон Емманюель (1608) Шольц Олаф (1142)
+1
В Німеччині продаються квитки на виступ 95-го кварталу під назвою "російське комедійне шоу".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.de%2Ftickets%2Fe%2F14969770%2Frussische-comedy-show-kvartal-95%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SC95xiW-w9K381-_CFGIZfglWjFT0_odwSs4JBG2plcchQpEcHTSSFvQ&h=AT2rwd-sBupyO29hwur0q9gez4-OkiLRlKgk-XlSsnD1PslPVcDs43nIWYYWh-w5P3fxrEkj6pfe5zrCEIT1fxXLGjI_zKEDQo55g5AHre3HSynCvM3G3BeDcQ_WPk4BL82J&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT35dJ0yH5oBOlbULY5XB8IQeQr1aOHYyHiyNV4mMuwHpLGRpC1FP1dW4g7tniJTi5RW3hETxfq5jsC0J0RXQSuIapjdU7X1BOtXfyDOwy1m7jEqbarr-SHCdfv5mulMAIWzyQLnZ14kEAaQkjYgUsR8cp8y7Fm-2RcTVYfquv5VnITBypL9FvuQdA https://www.hamburg.de/.../russische-comedy-show-kvartal-95/
показати весь коментар
06.02.2022 00:54 Відповісти
+1
Я даю тобі таку можливість, як шанувальнику "таланту" клоуна. Нікого не дивує, що воно до кісток проросійське. Але якщо бєня його посадив в крісло українського президента, то хоч би на цей період трохи утримався від відвертої демонстрації своєї московсько-совєцької сутності.
показати весь коментар
06.02.2022 01:33 Відповісти
+1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.

А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. тож про випадкову помилку не йдеться.
показати весь коментар
06.02.2022 01:38 Відповісти
