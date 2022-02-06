Білорусь та РФ 11 лютого проводитимуть навчання біля кордонів з Україною

Білорусь та Росія проводитимуть поблизу кордонів України навчання "Союзна рішучість".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо ми раніше не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми, виходячи з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки, змушені розглядати зокрема й південний напрямок. Насамперед для захисту південних кордонів Союзної держави", - сказав секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу ОНТ.

Видання із посиланням на Міноборони РФ уточнює, що навчання проходитимуть 11 лютого.

"Загалом у тактичних навчаннях візьме участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

У заході задіяні підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу. Маневри відбудуться на полігоні "Кузьмінський".

У ході навчання мотострілецькі та танкові підрозділи спільно з артилерійськими батареями розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин та артилерійських знарядь. Командири всіх рівнів мають відпрацювати управління підрозділами під час ведення оборони, відновлення боєздатності після ударів умовного супротивника та перехід у наступ.

У маневрах, зокрема, задіятимуть танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-3, а також безпілотники, котрі коригуватимуть вогонь артилерії.

