Білорусь та РФ 11 лютого проводитимуть навчання біля кордонів з Україною

Білорусь та Росія проводитимуть поблизу кордонів України навчання "Союзна рішучість".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо ми раніше не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми, виходячи з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки, змушені розглядати зокрема й південний напрямок. Насамперед для захисту південних кордонів Союзної держави", - сказав секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу ОНТ.

Видання із посиланням на Міноборони РФ уточнює, що навчання проходитимуть 11 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планує використати ядерну зброю під час військових навчань у лютому, - Financial Times

"Загалом у тактичних навчаннях візьме участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

У заході задіяні підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу. Маневри відбудуться на полігоні "Кузьмінський".

У ході навчання мотострілецькі та танкові підрозділи спільно з артилерійськими батареями розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин та артилерійських знарядь. Командири всіх рівнів мають відпрацювати управління підрозділами під час ведення оборони, відновлення боєздатності після ударів умовного супротивника та перехід у наступ.

У маневрах, зокрема, задіятимуть танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-3, а також безпілотники, котрі коригуватимуть вогонь артилерії.

Також читайте: Лукашенко переконаний, що війна з Україною тривала б "максимум три-чотири дні"

Білорусь (8082) росія (67935) військові навчання (2815)
+19
о даже как! піденний напрямок оказывается представляет угрозу беларуси....
и на кацапов мы хотим напасть, и на беларусов.
Когда это мы стали такими могущественными и кровожадными?
а главное - на хрена козе баян??

ну на хрена нам прибацанная беларсуь с ее совком?? ну придурки....
показати весь коментар
06.02.2022 01:18 Відповісти
+16
Ми ж два місяці чекали поки вони стянуть весь металолом, і тільки як вони будуть повністю готові. Ми на них раптом і неочікувано нападемо.
показати весь коментар
06.02.2022 01:21 Відповісти
+9
Вже не Білорусь, а Бєларуссія - західно-мокшанська волость, на жаль
показати весь коментар
06.02.2022 03:40 Відповісти
Коментувати
Напился, так молчи! (с)
...перекрашенный...*)
и "приенененый" ?
показати весь коментар
06.02.2022 01:45 Відповісти
ти не в темі, schweinehund...
писок стули, "гроза" автобана.
показати весь коментар
06.02.2022 01:52 Відповісти
Борщаговка форева! *)
показати весь коментар
06.02.2022 01:53 Відповісти
це я смалю тебе барана, бо ти вже набрид
показати весь коментар
06.02.2022 02:00 Відповісти
гавкотя від перекрашених синов ненени.
джамала тільки сюди не достае і здрастуй 14й - ностальґія...
показати весь коментар
06.02.2022 01:48 Відповісти
ріхнат ахметов добре мене зрозумів.
показати весь коментар
06.02.2022 01:58 Відповісти
Насправді, це ідеальна ситуація для удару. Гітлер в 41 так зробив і знищив за 3 місяці всю кадрову армію совка.
Ну і в боксі найстрашніший удар - зустрічний
показати весь коментар
06.02.2022 03:43 Відповісти
Возможно вот-так и захватят Украину!
показати весь коментар
06.02.2022 12:54 Відповісти
"Страна на грани завершения своей истории": Загальноросійська спілка офіцерів виступили проти війни з Україною та закликали Путіна піти у відставку 😠
показати весь коментар
06.02.2022 01:26 Відповісти
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. (с)
показати весь коментар
06.02.2022 01:46 Відповісти
Кремлевские игры. Играют в разные мнения, что бы удобно было слиться.
показати весь коментар
06.02.2022 11:39 Відповісти
Чем дольше кацапы будут топтаться за паребриком тем больше ништяков ВСУ получит.
показати весь коментар
06.02.2022 01:29 Відповісти
нема загрози - так сказав ваш презідент!
а як так - не розумію постачання, ні 7ме ні 8ме
показати весь коментар
06.02.2022 05:18 Відповісти
ні попередні 6....
показати весь коментар
06.02.2022 05:24 Відповісти
Яке принципове значення має позиція лише однієї людии?!
показати весь коментар
06.02.2022 06:26 Відповісти
ніякої якщо та одна особа не ваш презідент.
а як да - то майже все.
показати весь коментар
06.02.2022 08:33 Відповісти
тварі бо....
но е ще союзникі які стомили бубовню.
куди складаеться допомога союзників треба знати кожному українцю,
бо е підозра вона не в війську.
показати весь коментар
06.02.2022 01:30 Відповісти
Та, вашим похибу, куда бабло и стволы сливать... -- у багатых свои причуды.
Нет такой войны, которую Америка бы не просрала...
Готов культурно поспорить.
С матюками, прошу не обращаться...*)
показати весь коментар
06.02.2022 01:49 Відповісти
А концлагеря тоже потренируетесь строить
показати весь коментар
06.02.2022 01:47 Відповісти
невже почнеться? ну що ж....і білоруси попадуть під роздачу
показати весь коментар
06.02.2022 03:35 Відповісти
Вже не Білорусь, а Бєларуссія - західно-мокшанська волость, на жаль
показати весь коментар
06.02.2022 03:40 Відповісти
400 чол особового складу. З застосуванням ядерної зброї... Дуже дивні батальонні навчання...
показати весь коментар
06.02.2022 06:54 Відповісти
Стійке" ащущеніє" що путлєр хоче використати скаженого луку чи то для casus beili чи для відволікання сил, погрожуючи з півночі. Ця потвора вже " ощущає" що війна з Україною займе в нього 3-4 дні.
показати весь коментар
06.02.2022 07:53 Відповісти
Чекайте провокаціі.
показати весь коментар
06.02.2022 10:14 Відповісти
Не сцы. 400 мотострелков и 70 единиц техники- это пыль для моряков.
показати весь коментар
06.02.2022 11:12 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 10:29 Відповісти
и этому усатому гаулейтеру Зелебеня слил труды наших разведчиков ? Так на чьей строне орудует Зелебенский ?
показати весь коментар
06.02.2022 11:21 Відповісти
Ну примерно батальон. И да, Кузьминский полигон это Ростовская область РФ. Совсем рядом с границей РБ с Украиной
показати весь коментар
06.02.2022 12:24 Відповісти
12-19 февраля самая опасная неделя в плане возможного вторжения москалей в Украину, далее шансы на это очень резко падают!
показати весь коментар
06.02.2022 13:29 Відповісти
 
 