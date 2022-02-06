Білорусь та РФ 11 лютого проводитимуть навчання біля кордонів з Україною
Білорусь та Росія проводитимуть поблизу кордонів України навчання "Союзна рішучість".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Якщо ми раніше не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми, виходячи з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки, змушені розглядати зокрема й південний напрямок. Насамперед для захисту південних кордонів Союзної держави", - сказав секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу ОНТ.
Видання із посиланням на Міноборони РФ уточнює, що навчання проходитимуть 11 лютого.
"Загалом у тактичних навчаннях візьме участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.
У заході задіяні підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу. Маневри відбудуться на полігоні "Кузьмінський".
У ході навчання мотострілецькі та танкові підрозділи спільно з артилерійськими батареями розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин та артилерійських знарядь. Командири всіх рівнів мають відпрацювати управління підрозділами під час ведення оборони, відновлення боєздатності після ударів умовного супротивника та перехід у наступ.
У маневрах, зокрема, задіятимуть танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-3, а також безпілотники, котрі коригуватимуть вогонь артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...перекрашенный...*)
и "приенененый" ?
писок стули, "гроза" автобана.
джамала тільки сюди не достае і здрастуй 14й - ностальґія...
и на кацапов мы хотим напасть, и на беларусов.
Когда это мы стали такими могущественными и кровожадными?
а главное - на хрена козе баян??
ну на хрена нам прибацанная беларсуь с ее совком?? ну придурки....
Ну і в боксі найстрашніший удар - зустрічний
а як так - не розумію постачання, ні 7ме ні 8ме
а як да - то майже все.
но е ще союзникі які стомили бубовню.
куди складаеться допомога союзників треба знати кожному українцю,
бо е підозра вона не в війську.
Нет такой войны, которую Америка бы не просрала...
Готов культурно поспорить.
С матюками, прошу не обращаться...*)