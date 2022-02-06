УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3777 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 191 8

За добу поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів. Війська РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС

За добу поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів. Війська РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі. В напрямку Талаківки окупанти стріляли із гранатометів, - ООС

За даними штабу, внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Штаб також інформує, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

За добу поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів. Війська РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС 01

Автор: 

обстріл (31008) Донбас (22366) найманці рф (2079) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Германія та ін.ще не озаботились приміненням безпілотників!
показати весь коментар
06.02.2022 08:30 Відповісти
И за что Зеля Меркельшу орденом наградил ? За дулю в НАТО или "за военную помощь№ которой нет? Такое сотворить мог только или враг или идиот
показати весь коментар
06.02.2022 08:42 Відповісти
Цікаві зведення.Тільки на вчерашню ніч влада врітувала що в зоні ООС за добу повне затишшя,а тепер вже говорить що є ранені бійці.По їхнім коментарям видно що вони живуть у ,,пузирі,,де ще риба по 8 гривень та і хліб по 80-100 гривень.Що їм скажуть ранком із будуна про те вони і говорять.
показати весь коментар
06.02.2022 09:10 Відповісти
По перше про військових я і слова не казав.А по друге вкрадується підозра що інформагенство бере зведення із повітря а не озвучує реальний стан на нульовці.
показати весь коментар
07.02.2022 07:31 Відповісти
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!!!
показати весь коментар
06.02.2022 10:41 Відповісти
Одужання хлопцям……
показати весь коментар
06.02.2022 11:56 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
показати весь коментар
06.02.2022 12:40 Відповісти
 
 