За добу поранено двоє воїнів внаслідок російських обстрілів. Війська РФ 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Штаб також інформує, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.