За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ

Минулої доби, 5 лютого, в Україні зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також зазначається, що минулої доби 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

За даними МОЗ, також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 госпіталізовано – 4 219 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 летальних випадків – 109;

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 одужало – 6 089 осіб.

Крмі того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 захворіло – 4 284 059 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 одужало – 3 676 068 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 летальних випадків – 101 277

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

Читайте також: Попри рекордні показники захворюваності на COVID-19, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна, - Ляшко

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення", - резюмували в міністерстві охорони здоров'я.

За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ 08

карантин (18172) МОЗ (5423) статистика (2256) коронавірус (19923)
б*же, яхве, возьми взад(вирус), почитаю твои дела с ветхого заветхого(читает)
Б*же, Яхве, так ты оказывается лох, вместо миллиона жертв за день, в мире всего то тысяч 50, слабеешь, так шо пойду учиться на попа - можно делать шо хошь и ты даже не накажешь(как не наказывал 7 тысяч лет, да и 7 миллионов лет - тоже )

статистика до жёппы, ибо я х.з. кто будет бежать в больницу и там или получать новую порцию вируса и ждать, или сраться в очереди и заражать.
реально - статистика с частных клиник шоле? ну просто я вот не попрусь в как там.....поликлинику, вот. разве шо повезут после драки с котом или попами
показати весь коментар
06.02.2022 08:32 Відповісти
Ковидовы поклонники, сколько вчера людей вы двинули шмурдяком-ковидловым? желающих упороться вашим ядом все меньше!
показати весь коментар
06.02.2022 13:02 Відповісти
В більшості випадків люди вдома займаються самолікуванням тому що до сімейного попасти важко а адекватних сімейних лікарів ще менше. Тому хвороба дає ускладнення і звідси летальні випадки.
показати весь коментар
06.02.2022 13:06 Відповісти
У кацапов 180 071 тис захворіли
661 поздихало
Слава КОВІДУ!
показати весь коментар
06.02.2022 13:54 Відповісти
Елена,ну вы и злой человек!люди умирают ,а вам весело!фу быть таким как вы!!!
показати весь коментар
06.02.2022 15:32 Відповісти
кацапи ворог-не людина, нехай здихають
показати весь коментар
06.02.2022 20:51 Відповісти
 
 