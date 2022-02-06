За добу в Україні зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, 109 осіб померли, 6 089 - одужали, - МОЗ

Минулої доби, 5 лютого, в Україні зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431).

Також зазначається, що минулої доби 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

За даними МОЗ, також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 219 осіб;

летальних випадків – 109;

одужало – 6 089 осіб.

Крмі того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 284 059 осіб;

одужало – 3 676 068 осіб;

летальних випадків – 101 277

проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення", - резюмували в міністерстві охорони здоров'я.