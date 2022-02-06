УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3920 відвідувачів онлайн
Новини
41 778 209

"А потім я став... Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою", - Зеленський привітав дружину із днем народження

"А потім я став... Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою", - Зеленський привітав дружину із днем народження

Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав першу леді країни Олену Зеленську із днем народження.

Теплі слова вітання глава держави опублікував у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли", - написав Зеленський .

Читайте також: "У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження

А потім я став... Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою, - Зеленський привітав дружину із днем народження 01
А потім я став... Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою, - Зеленський привітав дружину із днем народження 02

Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (25558) привітання (747) Зеленська Олена (260)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+115
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
показати весь коментар
06.02.2022 09:26 Відповісти
+73
показати весь коментар
06.02.2022 09:43 Відповісти
+68
Ленку подставил, Скумбрией ей теперь до конца жизни зваться
показати весь коментар
06.02.2022 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Зеля накосячил. не выполнил план по воровству за неделю
показати весь коментар
06.02.2022 18:23 Відповісти
Я вот никак не пойму - почему пишет он, а стыдно всегда мне?
И еще меня гложет одна тоска, Сократ.

Как, как объяснить его прихильникам, что именно в этом тексте не так? Они ж не поймут.

Они ж не поймут, что сама идея вот такого вот публичного душевного стриптиза на весь Фейсбук - это пошло. Такие вещи говорят лично. Ей одной. С глазу на глаз. Эти слова - только для вас двоих. А когда ты начинаешь орать их на всю Ивановскую - это пошло. Это как пиписькой на рояле играть у всех на виду.(с)
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4337014459732087
показати весь коментар
06.02.2022 19:11 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 19:20 Відповісти
Семейка уродов: муженек бездарный косноязычный нарколыга и вор , жена-ни рыба(по 8) ни мясо, мелкие--на крыс похожи... (или на богдана?)---ну и семейка!
спасибо жителям Кривбасса за........ ..........дальше сами знаете.
показати весь коментар
07.02.2022 00:20 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 01:08 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 00:22 Відповісти
а патом мнє далі под сраку
і я біжал, Ленка, біжал...
ти сховалася на Сейшелах,
а я співав...
показати весь коментар
07.02.2022 15:02 Відповісти
Щирі вітання! https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya-mami/ Привітання з Днем народження мамі !
показати весь коментар
20.09.2022 21:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 