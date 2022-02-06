"А потім я став... Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою", - Зеленський привітав дружину із днем народження
Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав першу леді країни Олену Зеленську із днем народження.
Теплі слова вітання глава держави опублікував у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли", - написав Зеленський .
И еще меня гложет одна тоска, Сократ.
Как, как объяснить его прихильникам, что именно в этом тексте не так? Они ж не поймут.
Они ж не поймут, что сама идея вот такого вот публичного душевного стриптиза на весь Фейсбук - это пошло. Такие вещи говорят лично. Ей одной. С глазу на глаз. Эти слова - только для вас двоих. А когда ты начинаешь орать их на всю Ивановскую - это пошло. Это как пиписькой на рояле играть у всех на виду.(с)
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4337014459732087
спасибо жителям Кривбасса за........ ..........дальше сами знаете.
і я біжал, Ленка, біжал...
ти сховалася на Сейшелах,
а я співав...