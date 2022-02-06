"А потім я став... Ну ніби як головним. А ти… Ну ніби як першою", - Зеленський привітав дружину із днем народження

Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав першу леді країни Олену Зеленську із днем народження.

Теплі слова вітання глава держави опублікував у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли", - написав Зеленський .

Читайте також: "У нас іще все попереду, маємо все намріяне втілити": Зеленська привітала чоловіка з днем народження



