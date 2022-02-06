З Путіним така жорстка була розмова, я тричі йому дзвонив, - Лукашенко про подробиці затримання "вагнерівців"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, розповів подробиці затримання у Мінську у серпні 2020 року бойовиків російської ПВК Вагнера, частина з яких воювала на Донбасі проти ЗС України.

Деталі затримання він повідомив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

Білоруський диктатор заявив, що після затримання бойовиків Мінськ передав усю інформацію ФСБ РФ.

"Щоб ви знали: коли ми затримали цих хлопців (бойовиків російської ПВК Вагнера. - Ред.), повністю матеріали ФСБ передали, з Путіним така жорстка була розмова. Тоді нам росіяни не сказали, що там якийсь кріт був. Це почали розслідувати. Я з Путіним тричі на цю тему розмовляв. Він каже: "Чекай, зараз ми розслідуємо, давайте разом з вами, і ми побачимо, звідки ноги ростуть". І це вже через тиждень чи кілька днів з'ясувалося (що це була спецоперація ГУР та СБ України. - Ред.)", - розповів Лукашенко.

"Дуже", - сказав білоруський диктатор.

Він розповів, що тричі зідзвонювався з Путіним із цього приводу

"Прийде час, скажу, як було все. І не просто сказав (Путін у відповідь на дзвінок Лукашенка. - Ред.)", - сказав диктатор.

При цьому, за його словами, історія з вагнерівцями була дрібницею у відносинах між країнами.

"Для мене в наших відносинах з Росією це була порошинка. Що, через це ми бійку мали розпочати? … І я це розумію, і Президент Росії це розуміє. Це не той випадок, щоб нам у клінч зійтися", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.