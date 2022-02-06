УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3920 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 019 29

З Путіним така жорстка була розмова, я тричі йому дзвонив, - Лукашенко про подробиці затримання "вагнерівців"

З Путіним така жорстка була розмова, я тричі йому дзвонив, - Лукашенко про подробиці затримання "вагнерівців"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, розповів подробиці затримання у Мінську у серпні 2020 року бойовиків російської ПВК Вагнера, частина з яких воювала на Донбасі проти ЗС України.

Деталі затримання він повідомив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

Білоруський диктатор заявив, що після затримання бойовиків Мінськ передав усю інформацію ФСБ РФ.

"Щоб ви знали: коли ми затримали цих хлопців (бойовиків російської ПВК Вагнера. - Ред.), повністю матеріали ФСБ передали, з Путіним така жорстка була розмова. Тоді нам росіяни не сказали, що там якийсь кріт був. Це почали розслідувати. Я з Путіним тричі на цю тему розмовляв. Він каже: "Чекай, зараз ми розслідуємо, давайте разом з вами, і ми побачимо, звідки ноги ростуть". І це вже через тиждень чи кілька днів з'ясувалося (що це була спецоперація ГУР та СБ України. - Ред.)", - розповів Лукашенко.

"Дуже", - сказав білоруський диктатор.

Він розповів, що тричі зідзвонювався з Путіним із цього приводу

"Прийде час, скажу, як було все. І не просто сказав (Путін у відповідь на дзвінок Лукашенка. - Ред.)", - сказав диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК не враховує або фальсифікує мої свідчення про спецоперацію по "вагнерівцях", - Бурба. ВIДЕО

При цьому, за його словами, історія з вагнерівцями була дрібницею у відносинах між країнами.

"Для мене в наших відносинах з Росією це була порошинка. Що, через це ми бійку мали розпочати? … І я це розумію, і Президент Росії це розуміє. Це не той випадок, щоб нам у клінч зійтися", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.

Автор: 

Білорусь (8082) Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24841) росія (67935) ПВК Вагнер (1547)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
06.02.2022 10:08 Відповісти
+11
враг у ворот, а ключи от ворот у крота
показати весь коментар
06.02.2022 09:39 Відповісти
+10
Пороли лукашенку жорстко...
В оце я повірю
показати весь коментар
06.02.2022 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пороли лукашенку жорстко...
В оце я повірю
показати весь коментар
06.02.2022 09:37 Відповісти
Кроти в ОП можуть сидіти тихо до якогось часу, щоб зайвий раз не світитись. Але у вирішальний момент знову зіллють якусь супер важливу інформацію.
показати весь коментар
06.02.2022 11:42 Відповісти
Де ще кротам сидіти як не в ОПє ?
показати весь коментар
06.02.2022 11:45 Відповісти
враг у ворот, а ключи от ворот у крота
показати весь коментар
06.02.2022 09:39 Відповісти
Жесткачь,ну прямо якийсь бдсм-двох гвалтівників...
показати весь коментар
06.02.2022 09:41 Відповісти
вбивця
показати весь коментар
06.02.2022 09:43 Відповісти
А что насчет заявлений, что это хрюссия воду мутит в Беларуси? Таракан ничего не пояснил каловьеву за эти свои слова?
показати весь коментар
06.02.2022 09:43 Відповісти
Прогиб зарахував путін та винагородив йолупа старого аншлюзом Білорусії нагнавши металолому який запише у борг держави Білорусь.Дві речі які чому везе ***** з народом рф та йолупам з Білорусії.
показати весь коментар
06.02.2022 09:49 Відповісти
Потім завгосп потяг ...йло у парашу. І там його з правої, потім з лівої, а потім з обох. Допоки завгосп .... не прокинувся у холодному поту. "Не закладуть, собаки. Це ж тільки сон."
показати весь коментар
06.02.2022 09:49 Відповісти
Правильно звучит Лука вылизал анус Х#йлу и фейсом прикрыл ягодницы...
показати весь коментар
06.02.2022 09:49 Відповісти
фуууу
показати весь коментар
06.02.2022 10:07 Відповісти
Пиликай но знай меру, звонило оно, если бы не наш прЭзидент, ты был бы в дупе
показати весь коментар
06.02.2022 09:51 Відповісти
лукашенка солльет клована?
показати весь коментар
06.02.2022 09:51 Відповісти
вагнеровцами управляет клован
показати весь коментар
06.02.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 10:08 Відповісти
Бреше !
показати весь коментар
06.02.2022 10:16 Відповісти
Сдохнет туПин - сдохнеш и ты бульбофюрер..
показати весь коментар
06.02.2022 10:19 Відповісти
"Жостка пагаварил" стоя раком.
показати весь коментар
06.02.2022 10:30 Відповісти
"Настанет время, скажу, как было все. И не просто сказал (Путин в ответ на звонок Лукашенко. - Ред.)", - сказал диктатор"
Да уже Беллинкэт всё рассказал. Этот картофельный барон со страху подумал, что уже и "старший брат" решил ему майдан устраивать и свергать. С перепугу взял их тёпленькими, после звонка от директора турбазы, где остановились наёмники. Который сразу их вычислил- "чтоб руссотуристы, да не набухивались до состояния, когда "асфальт встаёт и бьёт по голове? Не может такого быть!". В кремле сами в шоке от новостей батьки- вроде план по превращению его в карманного болванчика совсем другой? Что происходит то?!"
В итоге взяли показания у "граждан с кредитами за стиральную машинку", выяснили детали и обстоятельства, и всё поняли....
показати весь коментар
06.02.2022 10:32 Відповісти
3 раза звонил, извинялся?
показати весь коментар
06.02.2022 10:38 Відповісти
Лукошенко маньяк и убийца!!! Х...ли его слушать?
показати весь коментар
06.02.2022 10:43 Відповісти
Вірно, давно пора його вислуховувати психіатрам!
показати весь коментар
06.02.2022 10:58 Відповісти
А з ОРДЛО ще "пред*ява" не прийшла за збитий їхній безпілотник? Він просто "заблукав".
показати весь коментар
06.02.2022 10:55 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 11:03 Відповісти
диктатор лукашеску - це друг преЗедента...який здав йому вагнерівців...коли буде розслідуватись вагнергейт...коли баканови вскриють агента "козирь" та агента "клоуна"?!

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
06.02.2022 11:35 Відповісти
Зебабуін злив всю інфу кремлівському фюреру , а Лука і його херойство про затримання вагнерівців - це для прикриття нашого зекрота на Банковій 😡
показати весь коментар
06.02.2022 14:14 Відповісти
Трижды звонил... Извинялся...
показати весь коментар
06.02.2022 14:16 Відповісти
Это уже полный треш. Это усатое недоразумение вообще понимает что оно говорит?
показати весь коментар
06.02.2022 18:26 Відповісти
 
 