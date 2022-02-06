Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну, - МЗС Польщі

Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну. Один із варіантів передбачає прямий наступ, інший передбачає гібридне ведення війни — з метою дестабілізувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковськи заявив в ефірі Рolskieradio.

За словами Шинковського, союзники по НАТО готові до обох варіантів агресії Росії проти України.

"Перший сценарій — це сценарій, в якому є прямий наступ та ескалація, а другий, довгостроковий, який не передбачає різкої ескалації, а розрахований на проведення гібридних дій у різних сферах: у сфері кібербезпеки чи інформаційної, що може просто дестабілізувати Україну та весь регіон загалом", - заявив польський дипломат.

Шинковськи додав, що, звісно, є й третій сценарій — деескалація конфлікту. Однак, на його думку, ніщо не вказує на можливість його реалізації зараз.

Наразі польська дипломатія узгоджує питання про санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії у разі нападу на Україну. Це було основною метою візиту міністра закордонних справ Збігнева Рау до США. У міністерстві повідомили, що голова польської дипломатії також прилетить до Києва наступного тижня та відвідає Донбас. Через тиждень, 15 лютого заплановано короткочасний візит міністра Рау до Москви.