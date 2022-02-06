Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну, - МЗС Польщі
Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну. Один із варіантів передбачає прямий наступ, інший передбачає гібридне ведення війни — з метою дестабілізувати Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковськи заявив в ефірі Рolskieradio.
За словами Шинковського, союзники по НАТО готові до обох варіантів агресії Росії проти України.
"Перший сценарій — це сценарій, в якому є прямий наступ та ескалація, а другий, довгостроковий, який не передбачає різкої ескалації, а розрахований на проведення гібридних дій у різних сферах: у сфері кібербезпеки чи інформаційної, що може просто дестабілізувати Україну та весь регіон загалом", - заявив польський дипломат.
Шинковськи додав, що, звісно, є й третій сценарій — деескалація конфлікту. Однак, на його думку, ніщо не вказує на можливість його реалізації зараз.
Наразі польська дипломатія узгоджує питання про санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії у разі нападу на Україну. Це було основною метою візиту міністра закордонних справ Збігнева Рау до США. У міністерстві повідомили, що голова польської дипломатії також прилетить до Києва наступного тижня та відвідає Донбас. Через тиждень, 15 лютого заплановано короткочасний візит міністра Рау до Москви.
Але в 1917 відомо до чого ця логіка привела.
Так що хай бариги, але свої, а не чужі
или парузке "кто угодно,кроме порошенко"
а так вообще то я мирный
Почему все больше американцев уверены, что США могут стать со циа листической и даже ком м унистической страной? Мнения историков, политологов, экономистов в проекте «Голоса Америки». Смотрите «Ком м унизм в Америке. Настоящее».
сделать вид власти народа, что бы дали денег и не отобрали те, что насобитали
и выполнить рекомендации кураторов
Тогда ***** начнет весь свой газ тулить в Китай, а китайцы если не дураки мигом урежут цену вдвое
И теперь осталась одна Украина которая противостоит новому переделу Европы и которую никто не хотел принять в ЕС.
ЕС разваливается на глазах и на первое место выходит Украина-Польша и Великобритания.А Германия как всегда в говне.
Браття українці - виконує Юрій Городецький
Вчера разговаривал с сестрой родной живет в РФ юрист!!! Какую она мне несла ватную чушь!!!
Это просто ЖУТЬ!!! ПОМОГИТЕ ИМ- я не могу говорить даже с родной сестрой!!
В неї влучив інформаційний постріл (насправді - ціла злива) і захист не витримав.
Там вже відбулося масове ураження, розмовляти запізно - тільки діяти.
До речі, аналогія із зомбуванням досить влучна.