Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну, - МЗС Польщі

Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну, - МЗС Польщі

Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну. Один із варіантів передбачає прямий наступ, інший передбачає гібридне ведення війни — з метою дестабілізувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковськи заявив в ефірі Рolskieradio.

За словами Шинковського, союзники по НАТО готові до обох варіантів агресії Росії проти України.

"Перший сценарій — це сценарій, в якому є прямий наступ та ескалація, а другий, довгостроковий, який не передбачає різкої ескалації, а розрахований на проведення гібридних дій у різних сферах: у сфері кібербезпеки чи інформаційної, що може просто дестабілізувати Україну та весь регіон загалом", - заявив польський дипломат.

Шинковськи додав, що, звісно, є й третій сценарій — деескалація конфлікту. Однак, на його думку, ніщо не вказує на можливість його реалізації зараз.

Читайте також: Ескалація навколо України може обернутись наймасштабнішою кризою з часів Другої світової війни, - глава МЗС Польщі Рау

Наразі польська дипломатія узгоджує питання про санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії у разі нападу на Україну. Це було основною метою візиту міністра закордонних справ Збігнева Рау до США. У міністерстві повідомили, що голова польської дипломатії також прилетить до Києва наступного тижня та відвідає Донбас. Через тиждень, 15 лютого заплановано короткочасний візит міністра Рау до Москви.

армія рф (18793) вторгнення (381) НАТО (6814) Польща (9000) росія (67935) МЗС Польщі (217)
+16
Главное, поменьше озабоченностей и побольше решительных действий. Там, где добро с кулаками кацапские свиньи не водятся.
06.02.2022 10:30 Відповісти
+10
Якщо в Європі буде війна, то нафіг тому Китаю той газ, коли нікому буде купувати китайське гівно.
06.02.2022 10:32 Відповісти
+8
Системы ПВО помогли бы при любых сценариях.
06.02.2022 10:44 Відповісти
Операція Шатун, Як говорив Луценко? І хто ж її в Україні веде?
06.02.2022 10:20 Відповісти
влада i веде! нищему народу откровенно нас..ать, кто будет пуйло или муйло! а вот тем, кто заграбастал "фабрики-заводы", курорты ,тощо ,есть что терять- передел будет кардинальный, не спасёт даже лояльная политика(белый флаг)...
06.02.2022 10:30 Відповісти
Вроді і логічно.
Але в 1917 відомо до чого ця логіка привела.
Так що хай бариги, але свої, а не чужі
06.02.2022 11:07 Відповісти
пролетарии всех стран? протухла уже эта селедка,купите новую
06.02.2022 11:37 Відповісти
я согласен на скумбрию по 8...
06.02.2022 11:40 Відповісти
та и так ясно было,шо из кучки приверженцев зелебоньки
06.02.2022 11:42 Відповісти
та да,при порохе всё зашибись было, но ***** почему то начал выё...ваться именно при зе...
06.02.2022 11:56 Відповісти
именно...ведь не я же сказал "абы не порох"
или парузке "кто угодно,кроме порошенко"
06.02.2022 11:59 Відповісти
порох сам себе приговор подписал, взрастив зе... ну у вас имеется личное мнение - гыг-с вами.. вероятно имеете всех нас?
06.02.2022 17:00 Відповісти
если под всех понимать зелень с русней-то да...
а так вообще то я мирный
06.02.2022 18:18 Відповісти
то вы просто не в курсе...Кроме Пр ямого к ана ла вы никуда не заглядываете...

Почему все больше американцев уверены, что США могут стать со циа листической и даже ком м унистической страной? Мнения историков, политологов, экономистов в проекте «Голоса Америки». Смотрите «Ком м унизм в Америке. Настоящее».
06.02.2022 12:09 Відповісти
а надо куда заглядывать ?на канал наш и ********* с **********?
показати весь коментар
саме ти і береш участь. Тепер ще два роки залишилось розхльобуати
показати весь коментар
власть баллансирует между

сделать вид власти народа, что бы дали денег и не отобрали те, что насобитали

и выполнить рекомендации кураторов
06.02.2022 10:26 Відповісти
Ембарго на поставки енергоносителей в ЕС.

Тогда ***** начнет весь свой газ тулить в Китай, а китайцы если не дураки мигом урежут цену вдвое
06.02.2022 10:29 Відповісти
Якщо в Європі буде війна, то нафіг тому Китаю той газ, коли нікому буде купувати китайське гівно.
06.02.2022 10:32 Відповісти
Китайцы и так покупают у пуйла газ по 140 дол. о причем по газопроводу,что рашка за свои деньги построила.
06.02.2022 10:53 Відповісти
Ценами на энергоносители рулят не Китай, а европейские биржи. Если исключить Россию, то это приведёт к противоположному результату- цены взлетят до небес. Что не может себе позволить прагматичная Европа.
06.02.2022 11:02 Відповісти
Jesli amerikansi nalozit sankciji na energonasitelej rosiji,tak i kitajci budet nepokupat.Dlia cego kitajcam imet problemi jesli u nix export v ameriku jest na 15 raz bolse cem v rosiju.
06.02.2022 11:14 Відповісти
Якщо чекати нападу то це програти.Треба негайно ввести санкції, щоб обкурені зрозуміли розмір своєї обкуреності. Для чого непоправимі жертви?
06.02.2022 10:30 Відповісти
наприклад вводять зараз, рубль відразу падає до 200 за бакс, населення жебракує і хоче скинути пукіна. Питання в тому що тоді втрачати тому старому мурлу, як не задіяти всі сили на війну і не тільки проти України.
06.02.2022 11:22 Відповісти
треба признати, )(уйло свій шанс втратив в 2014 році.Тепер він дооорого заплатить за свої хотелки.
06.02.2022 10:30 Відповісти
Главное, поменьше озабоченностей и побольше решительных действий. Там, где добро с кулаками кацапские свиньи не водятся.
06.02.2022 10:30 Відповісти
Системы ПВО помогли бы при любых сценариях.
06.02.2022 10:44 Відповісти
Трохи пізно. Системи ППО, та ще й натівського зразка потрібно ще освоїти. Тому оптимальним мені здається був би варіант, коли НАТО оголошує і забезпечує небо над Україною безпольотну для військових літаків зоною. Як це було свого часу у Югославії. Це можна зробити, не заходячи на територію України.
06.02.2022 11:15 Відповісти
ЄС має бути готовий прийняти Мінімум 10 000 000 - 15 000 000 біженців!
06.02.2022 10:55 Відповісти
Второй вариант "вечный", и он был всегда. Тем более пока плешивый у власти, бо они там, судя по всему, давно уже сумасшедшие старцы. Уже совсем далеки от современного мира и не способны понять чем мыслит этот мир.
06.02.2022 10:59 Відповісти
А Украина хочет просто уничтожать агресора невзирая на все методики нападения на страну которые изображают в комиксах сраны разыгривающие возможности нападения.Ведь они еще играют в политику и благородство потому что это пока что не касается их самих.Но окупация Украины равнозначна окупации Польши,Словакии,Чехии.прибалтийских стран.Венгрия своим молчанием просто надеется возобновить Австро_Венгерскую империю,Ромуния оттяпать часть Закарпаття.
И теперь осталась одна Украина которая противостоит новому переделу Европы и которую никто не хотел принять в ЕС.
ЕС разваливается на глазах и на первое место выходит Украина-Польша и Великобритания.А Германия как всегда в говне.
06.02.2022 11:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TOavor5_Nlc
Браття українці - виконує Юрій Городецький
06.02.2022 11:08 Відповісти
А я считаю руководители мировых держав должны по всем каналам обращаться и к народу России и к офицерам армии РФ!!!! Им надо ДОНЕСТИ!!!! ОНИ УСЛЫШАТ!
Вчера разговаривал с сестрой родной живет в РФ юрист!!! Какую она мне несла ватную чушь!!!
Это просто ЖУТЬ!!! ПОМОГИТЕ ИМ- я не могу говорить даже с родной сестрой!!
06.02.2022 11:13 Відповісти
Пропаганда - це зброя, просто прийміть вашу сестру як "жертву пропаганди".
В неї влучив інформаційний постріл (насправді - ціла злива) і захист не витримав.
Там вже відбулося масове ураження, розмовляти запізно - тільки діяти.
До речі, аналогія із зомбуванням досить влучна.
06.02.2022 11:25 Відповісти
Как сказал Пионтковский , в расеи произошло не обалванивание народа , а уже одибиливание
06.02.2022 13:19 Відповісти
 
 