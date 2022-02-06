Україна може втратити до 25 тисяч військових через російське вторгнення, - Reuters

Росія зосередила біля кордонів України 70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це із посиланням на двох американських чиновників на умовах анонімності, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла до 83 з 60 станом на п’ятницю і ще 14 перебувають у дорозі.

Як зазначає видання, очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам пересуватися бездоріжжям. Такі умови зберігатимуться до кінця березня.

Один з посадовців сказав, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

Раніше Washington Рost писав про те, що Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.

