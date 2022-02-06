УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10710 відвідувачів онлайн
Новини Війна
20 599 144

Україна може втратити до 25 тисяч військових через російське вторгнення, - Reuters

Україна може втратити до 25 тисяч військових через російське вторгнення, - Reuters

Росія зосередила біля кордонів України 70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це із посиланням на двох американських чиновників на умовах анонімності, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла до 83 з 60 станом на п’ятницю і ще 14 перебувають у дорозі.

Як зазначає видання, очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам пересуватися бездоріжжям. Такі умови зберігатимуться до кінця березня.

Один з посадовців сказав, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

Раніше Washington Рost писав про те, що Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.

Читайте також: Члени НАТО готові до двох сценаріїв нападу Росії на Україну, - МЗС Польщі

Автор: 

армія рф (18793) вторгнення (381) кордон (4927) росія (67935) США (24372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
А московія втратить в три рази більше!
Наступати це не оборонятись!
показати весь коментар
06.02.2022 10:49 Відповісти
+25
Пік замерзання 15 лютого? Серйозно? Вже танути все починає і до 20 лютого морозів не чекаємо точно, а далі ще не ясно.
показати весь коментар
06.02.2022 10:51 Відповісти
+21
З нашими гамнакамандуючими - ветеринаром Даніловим, кловуном Зеленським сценарістом Ермаком, генералом Юзіком, генштабом в кварталі95 можливо очікувати чого завгодно.
показати весь коментар
06.02.2022 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Давити козломордих потрібно по всьому світу
показати весь коментар
06.02.2022 11:41 Відповісти
х..я какая-то , а не статья
показати весь коментар
06.02.2022 11:51 Відповісти
конечно может !
особенно если в первые минуты и часы наше верховное божество-командующий прикинется ветошью!! а если раздуплится и прикажет отвечать из всего что есть в наличии, всем, что нам подарили или продали в последние недели... когда оно не уйдет в нирвану а призовет всю Европу если не помогать, то хотя бы не мешать нашим воинам, ветеранам, волонтерам, патриотам, людям обороняться и... прицельно отбивать раша пушечное мясо!...
именно в первые минуты-часы-сутки... пока не рассеялся дым и не заскавчали "миротворцы", призывающие сдаться на милость оккупанта...
показати весь коментар
06.02.2022 11:51 Відповісти
Важно не потерять боевой дух после пепрвых крупных потерь.
показати весь коментар
06.02.2022 11:55 Відповісти
а от чего это зависит?
от тех кто может и должен поддержать этот дух, вдохновить на сопротивление и возглавить его !!!
сможет ли ото шо с булавой это сделать???? вот это и есть самая главная (и дай Бог чтоб не фатальная) ошибка тех, кто ему доверил наши жизни!!!
показати весь коментар
06.02.2022 12:01 Відповісти
и да! забыл уточнить...сколько дней давали на взятие ДАПа????
и сколько он продержался на самом деле???
математический расчет и человеческий фактор - не всегда совпадают...
показати весь коментар
06.02.2022 11:57 Відповісти
https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/73688929/ Боровшись с расширением НАТО на восток, не заметили расширения Чечни на север. В самом центре города в столице Урала. Екатеринбурге, https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/ Кавказцы, устроившие рейдерский захват в «Манхэттене», оккупировали бизнес-центр

https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/?discuss=1
показати весь коментар
06.02.2022 12:02 Відповісти
Гарно бавитись у солдатики на столику. Видно, що американці не надто цікавилися співвідношенням загиблих військових на Донбасі. Навіть з урахуванням Іловайськ і Дебальцевого співвідношення не на користь кацапів. А що стосується суто оборонних боїв у приміській забудові, тобто у Донецькому аеропорту, то там взагалі для кацапів співвідношення непристойне. І треба розуміти, що з кацапської сторони проти українців працювала переважно спецура, а з української - добровольці, з яких не всі були спеціалістами саме у військовій справі. Звичайно, слід врахувати фактор можливого задіяння кацапський літунів і "Іскандерів", але тоді слід врахувати і позитивні зміни в українській ППО, якій-не-якій, але не такій вже і відсталій. У Сирії кацапським літунам взагалі ніяка ППО не протистояла. А якщо наші союзники забезпечать закрите небо, як над Югославією своо часу, то таке співвідношення (2,5 до 1 на користь кацапів можна вважати фантастикою. Тому я вважаю, що на початку співвідношення може бути паритетних (один до одного), а потім чим далі, тим співвідношення все більше буде на користь українців. Бо спеців у кацапів не так уже і багато. А вже наступні військові другого ешелону у ЗСУ все ж якісно кращі.
показати весь коментар
06.02.2022 12:07 Відповісти
А якщо наші союзники забезпечать закрите небо....

мечты-мечты...
показати весь коментар
06.02.2022 17:43 Відповісти
😉 Скажімо, не мрії, а досить притомні очікування. Потрібно спостерігати за переміщенням натівських есмінців у Середземному і Чорному морях.
показати весь коментар
06.02.2022 17:51 Відповісти
ваши слова да Богу в уши....
показати весь коментар
06.02.2022 17:57 Відповісти
Бог на боці справедливості. Завжди. 😊
показати весь коментар
06.02.2022 18:26 Відповісти
в тому то і проблема, що ні, якщо подивитися на багатостраждальну історію України і кацапії...
показати весь коментар
06.02.2022 18:28 Відповісти
Якщо б Господь не був на боці України, то її б уже давно не було. 😊 Її вороги завжди були і численніші, і сильніші. І обставини завжди були проти України. Але вона є! Незважаючи ні на що. Незважаючи на її "мудрий нарід", у якого абсолютно відсутній здоровий глузд. То хто ж тримає цю Україну? Лише Господь і невеличка когорта патріотів.
показати весь коментар
06.02.2022 18:36 Відповісти
по простому - это потребители - рост экономики...
а если сложно - у пенсионеров >40мл потомков
показати весь коментар
06.02.2022 12:41 Відповісти
Когда уже это хуjло кони двинет
показати весь коментар
06.02.2022 12:15 Відповісти
Море букав вокруг анонимного источника фиг знает откуда.Трупы посчитаем потом.
показати весь коментар
06.02.2022 12:20 Відповісти
Вони на погоду в Україні дивляться? Увесь лютий +. При наступу ворога гине більше-це факт. Не тількі воїни (кіборгів пам'ятаєм?) а звичайні пенсіонери та діти кацапа нищити будуть. Ті 2 амери з REUTERS знайомі хоч с одним українцем?
показати весь коментар
06.02.2022 12:28 Відповісти
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
показати весь коментар
06.02.2022 12:52 Відповісти
цифры высосали из пальца, после пару бутылок пива... на ровном месте
показати весь коментар
06.02.2022 12:58 Відповісти
Немчура опять же переписывает все хотелки и желания ***** и его штаба но эти пожелания могут резко контрастировать с реалиями. Про ДРГ и партизанское движение как я понимаю они тоже забыли.
показати весь коментар
06.02.2022 13:07 Відповісти
ДРГ и партизаны могут только мелко вредить касабам. Все решает регулярная армия. Если армия схлопнется, считай, всё.
показати весь коментар
06.02.2022 13:16 Відповісти
Он в Сирії партизани роками тримають оборону цілих районів.
показати весь коментар
06.02.2022 13:28 Відповісти
Никому не нужно как в Сирии. Касабов нужно остановить армией. Даже думать иначе - предательство. Если дойдет до партизанщины, мы проиграли считай. Партизаны - только вспомогательное.
показати весь коментар
06.02.2022 17:34 Відповісти
Во вторую мировую в Украине были целые области под контролем партизан где ни одного фашиста не было и они боялись нос высунуть . И где была их регулярная армия?
показати весь коментар
06.02.2022 13:24 Відповісти
"70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну", а скільки це в абсолютному значенні? Нє, просто це один екскаваторщик на роботі питав.
По моїм поняттям 70% сил вторгнення це, десь тисяч 350. При тому не зрозуміло, що вони будуть робити без другого ешелону, який має проводити тотальну зачистку за наступаючими частинами? Під час "Бурі в пустелі" на першій фазі були задіяні 800 000 піхоти, 20 стратегічних бомбардувальника та 2150 тактичних літака.
показати весь коментар
06.02.2022 13:25 Відповісти
ЗІ: 83 БТГ вже прибули і чекають 14. Що таке батальйонно тактична група? Це, частина батальйону (не весь батальйон) посилена танками та артилерією, інженерно-саперним взодом чи ротою . Ну, хай буде 350 бійців та десяток бронетехніки, батарея- дві ствольної арти.
Нє, я не принижую бійців БТГ, туди зазвичай відбирають кращих з тих кого не жалко. Але якось благенько виглядають "сили вторгнення". Особливо, якщо там немає навіть 100 БТГ. Раніше на кордонах збиралося до 130.
Як збереться там 350 000 то, позвоніть в рейку. Хіба що, армія у нас вже зовсім охляла?
показати весь коментар
06.02.2022 13:49 Відповісти
Я Вас разочарую.
Как раз одна БТГр, как раз ОДИН батальон, который дополнительно имеет в своём составе от от взвода до роты танков, кроме своей артиллерии, дополнительно получает 1-2 батареи ещё. И всякого по мелочам.
Ещё раз БТГр - это штатный батальон, который усилен ещё чем-то.
показати весь коментар
06.02.2022 14:08 Відповісти
На БТГр основана современная тактика. Нет больше ололо-раша на пулеметы тысячами пехоты. Сейчас - маневренная война для которой бригада - уже слишком неповоротливое создание, а рота - мало. БТГр - самодостаточная единица в маневренной войне.
показати весь коментар
06.02.2022 18:05 Відповісти
Єдине шо чекає лаптеногіх в Україні, це пекло!
показати весь коментар
06.02.2022 13:34 Відповісти
еще одни эксперды!
''очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого "
это кто,рейтерс очікує
показати весь коментар
06.02.2022 13:53 Відповісти
Я не понимаю, а зачем они это пишут? Или они нас за людей не считают?
Или им это все по кайфу?
Что то меня эти писаки, стали раздражать. Падет Украина, следующие будут страны Балтии.
показати весь коментар
06.02.2022 14:03 Відповісти
Далі буде совок 2.0 який на х*ю буде чергові 80 років вертіти Європу, так, як це попередній совок робив.
показати весь коментар
06.02.2022 14:22 Відповісти
Після таких висновків експертів, складається враження, що вся ця інфа для зе-прєзідєнта та його кагальної каманди. Щоб вони як можна швидше чухнули та не сіяли паніку, а ми вже разом із нашими воїнами зробимо все, щоб кацап проклинав тих аналітиків, які малювали йому дорогу до Києва за 72 години, яка буде покрити кацапськими трупами по 3 тис на один кілометр.
показати весь коментар
06.02.2022 14:13 Відповісти
"Зе-поезидент сеет панику"??? Ты хоть за событиями и заявлениями нашей власти следишь? Виду, что нет от слова "вообще".
показати весь коментар
06.02.2022 17:09 Відповісти
Согласен !!Что с нашим дебильным , офшорным главнокомандующим зеленским , на сегодня весь мир включил заднюю скорость в борьбе с возможным нападеним Пуйла на Украину!! И остались мы обосранными и безоружными перед Россией!! Остались без ПВО, без ракет, без самолётов, без безпилотников, без артилерии и гранотомётов и вертолётов!!! Чем воевать с Путиным!! Труханами зеленского??? ...правильно делаете долбоёбы от слуг народа !!...Не долго вам осталось пить кровь украинского народа!!!
показати весь коментар
06.02.2022 14:16 Відповісти
25 тысяч, чей-то сын, отец , муж., сестры, братья., друзья.Как собираются рашисты жить рядом с теми , у кого убили родного человека.Хотя, первый раз , что-ли убивают украинцев
показати весь коментар
06.02.2022 14:34 Відповісти
Если Америка и ЕС дают оружие, то они просчитали исход вторжения **********. В случае вторжения Запад развернет настоящий "ленд-лиз" и портяночная банда мародеров с ********** захлебнется в собственной крови.
показати весь коментар
06.02.2022 14:52 Відповісти
Гибель гражданских и военных от рук оккупантов только увеличит сопротивление и уничтожение убийц, не только на территории Украины, но и на самом **********.
показати весь коментар
06.02.2022 14:55 Відповісти
думаю в этой войне пленных не будет......
показати весь коментар
06.02.2022 16:21 Відповісти
я ніяким чином не підтримую пофігизм нашої влади, але й такі інформаційні висєри вже трохи набридли. Тільки бог знає що та як буде, а ці цифри звідки? реально брєд..
показати весь коментар
06.02.2022 17:28 Відповісти
...які ми були безпечними, Боже: Ізраїль за 3дні може "розгорнути" майже 500 тис.резервістів ( при 7млн.населення країни)... У нас завжди була можливість на 40млн населення створити моб.резерв на 6млн.; навіть, якщо не рахувати 1/3 потенційних колаборантів + категорії "всё-пропало" і "вічних заробітчан" все одно - мільйонів 4 резерву можна було створити ((
Але... "кожен народ достойний свого правителя"
показати весь коментар
07.02.2022 08:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 