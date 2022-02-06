Україна може втратити до 25 тисяч військових через російське вторгнення, - Reuters
Росія зосередила біля кордонів України 70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це із посиланням на двох американських чиновників на умовах анонімності, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла до 83 з 60 станом на п’ятницю і ще 14 перебувають у дорозі.
Як зазначає видання, очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам пересуватися бездоріжжям. Такі умови зберігатимуться до кінця березня.
Один з посадовців сказав, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.
Раніше Washington Рost писав про те, що Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.
особенно если в первые минуты и часы наше верховное божество-командующий прикинется ветошью!! а если раздуплится и прикажет отвечать из всего что есть в наличии, всем, что нам подарили или продали в последние недели... когда оно не уйдет в нирвану а призовет всю Европу если не помогать, то хотя бы не мешать нашим воинам, ветеранам, волонтерам, патриотам, людям обороняться и... прицельно отбивать раша пушечное мясо!...
именно в первые минуты-часы-сутки... пока не рассеялся дым и не заскавчали "миротворцы", призывающие сдаться на милость оккупанта...
от тех кто может и должен поддержать этот дух, вдохновить на сопротивление и возглавить его !!!
сможет ли ото шо с булавой это сделать???? вот это и есть самая главная (и дай Бог чтоб не фатальная) ошибка тех, кто ему доверил наши жизни!!!
и сколько он продержался на самом деле???
математический расчет и человеческий фактор - не всегда совпадают...
https://www.e1.ru/text/incidents/2022/02/06/70426436/comments/?discuss=1
мечты-мечты...
а если сложно - у пенсионеров >40мл потомков
По моїм поняттям 70% сил вторгнення це, десь тисяч 350. При тому не зрозуміло, що вони будуть робити без другого ешелону, який має проводити тотальну зачистку за наступаючими частинами? Під час "Бурі в пустелі" на першій фазі були задіяні 800 000 піхоти, 20 стратегічних бомбардувальника та 2150 тактичних літака.
Нє, я не принижую бійців БТГ, туди зазвичай відбирають кращих з тих кого не жалко. Але якось благенько виглядають "сили вторгнення". Особливо, якщо там немає навіть 100 БТГ. Раніше на кордонах збиралося до 130.
Як збереться там 350 000 то, позвоніть в рейку. Хіба що, армія у нас вже зовсім охляла?
Как раз одна БТГр, как раз ОДИН батальон, который дополнительно имеет в своём составе от от взвода до роты танков, кроме своей артиллерии, дополнительно получает 1-2 батареи ещё. И всякого по мелочам.
Ещё раз БТГр - это штатный батальон, который усилен ещё чем-то.
''очікується, що пік замерзання землі відбудеться 15 лютого "
это кто,рейтерс очікує
Или им это все по кайфу?
Что то меня эти писаки, стали раздражать. Падет Украина, следующие будут страны Балтии.
Але... "кожен народ достойний свого правителя"