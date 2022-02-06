Ізраїль попередив прибалтійські країни, що не дозволить передавати свою зброю Україні, - Breaking Defense

Міністерство оброни Ізраїлю повідомило трьом прибалтійським країнам, що не надасть дозвіл на продаж протитанкової зброї ізраїльського виробництва Україні.

Про це пише Breaking Defense, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Ізраїль накладає суворі правила на зброю свого виробництва, які юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти озброєння та військову техніку третій державі без дозволу початкового виробника. Ізраїль припускає, що Україна спробує роздобути протитанкову зброю Spike, створену спільною ізраїльсько-німецькою фірмою.

Представник Міноборони Латвії заявив, що "Латвія не планує відправляти в Україну будь-яку зброю, вироблену Ізраїлем", водночас підтвердив згоду США на постачання американської військової техніки. У МО Литви зазначили, що проводять "регулярні" переговори з ізраїльськими колегами, "проте в ході двосторонніх переговорів питання про передачу Україні зброї ізраїльського виробництва не порушувалося".

Аналітики відзначають, що Ізраїль прагне підтримувати добрі відносини з Росією.

За останнє десятиліття Ізраїль не продавав Україні жодної зброї.

Усі три прибалтійські країни замовили через компанію Eurospike GmbH, яка є спільним підприємством ізраїльської Rafael та німецьких Diehl Defense і Rheinmetall, протитанкову зброю Spike для власних потреб.

Раніше Естонія, Латвія і Литва оголосили про отримання дозволу на передачу Україні зброї американського виробництва.