УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10710 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
41 581 425

Ізраїль попередив прибалтійські країни, що не дозволить передавати свою зброю Україні, - Breaking Defense

Ізраїль попередив прибалтійські країни, що не дозволить передавати свою зброю Україні, - Breaking Defense

Міністерство оброни Ізраїлю повідомило трьом прибалтійським країнам, що не надасть дозвіл на продаж протитанкової зброї ізраїльського виробництва Україні.

Про це пише Breaking Defense,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Ізраїль накладає суворі правила на зброю свого виробництва, які юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти озброєння та військову техніку третій державі без дозволу початкового виробника. Ізраїль припускає, що Україна спробує роздобути протитанкову зброю Spike, створену спільною ізраїльсько-німецькою фірмою.

Представник Міноборони Латвії заявив, що "Латвія не планує відправляти в Україну будь-яку зброю, вироблену Ізраїлем", водночас підтвердив згоду США на постачання американської військової техніки. У МО Литви зазначили, що проводять "регулярні" переговори з ізраїльськими колегами, "проте в ході двосторонніх переговорів питання про передачу Україні зброї ізраїльського виробництва не порушувалося".

Аналітики відзначають, що Ізраїль прагне підтримувати добрі відносини з Росією.

За останнє десятиліття Ізраїль не продавав Україні жодної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не побачимо насильницької конфронтації між Росією та Україною найближчим часом, - глава МЗС Ізраїля Лапід

Усі три прибалтійські країни замовили через компанію Eurospike GmbH, яка є спільним підприємством ізраїльської Rafael та німецьких Diehl Defense і Rheinmetall, протитанкову зброю Spike для власних потреб.

Раніше Естонія, Латвія і Литва оголосили про отримання дозволу на передачу Україні зброї американського виробництва.

Автор: 

Ізраїль (1829) Латвія (1414) Литва (2560) зброя (7740) Балтія (361)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+99
Приїхав Джонсон -привіз зброю,приїхав Блінкен -привіз зброю ,приїхав Ердоган-допомагає з озброєнням.Памятаєте,приїзджав нетаньяху - вивіз пенсії для євреїв...
показати весь коментар
06.02.2022 11:19 Відповісти
+72
країна лохо косту
показати весь коментар
06.02.2022 11:06 Відповісти
+71
Сіонізм і фашизм однієї природи.
показати весь коментар
06.02.2022 11:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Не варто чекати наступного разу, висновки треба робити вже. Владу в Україні патріотам-українцям.
показати весь коментар
06.02.2022 20:06 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 16:01 Відповісти
да выкопать ребе и отправить гроб в Израиль - типа, целуйтесь на здоровье!
после этого хасиды с говном смешают правящую коалицию )
показати весь коментар
06.02.2022 16:17 Відповісти
Так выкопайте уже, мы тут все спасибо скажем ))
показати весь коментар
06.02.2022 16:35 Відповісти
я предлагаю никого не выкапывать, а сделать визы для израиля по 500 долларов. Приезжайте, будем рады
показати весь коментар
06.02.2022 17:26 Відповісти
Тю, так закопайте кого то у нас и приезжайте, что вам мешает
Задорожний, давай к нам, закопайся где то в пустыне, будут к тебе паломники козацьки с цюцюрками приезжать
показати весь коментар
06.02.2022 17:57 Відповісти
Тоді все це утратить для вас весь смисл. Суть паломництва у жертовності, пройти довгий і важкий шлях, перетерпіти тягар, втому, голод, муки, навіть померти в дорозі, але і поклонитися своїй святині. Який смисл, якщо Цадика Нахмана перепоховають десь скажімо, біля Хайфи? Євреї ходитимуть попри нього, як попри якусь сіру клумбу... і забудуть досить скоро.
І, нарешті - Яке відношення має Ізраїль для Нахмана а він до Ізраїля? Нахман народився, виріс, жив, творив, досяг відомості, помер, заповідав бути похованим і був похований у наші рідній з ним українській землі. Він є нашим великим співвітчизником і буде покотися в нашій рідній з ним Українській землі. А ви приїжджайте до нас та славте нашого співвітчизника. Можете зі своїми "цюцюрками"...
показати весь коментар
06.02.2022 18:35 Відповісти
Согласен, никого не надо выкапывать, но... Там конечно приезжий контингент не подарок, но сделайте что то с этим, все в ваших руках. Не знаю, постройте им нормальные гостинницы... не фоткайте кучи мусора, а поставьте нормальные мусорки...
В Иерусалим тоже ездят (ездили) миллионы паломников, в том числе и из Украины. И за визу не платят по 500$ как тут некоторые предлагают
(За цюцюрки извиняюсь, не мои слова, я цитировал)
показати весь коментар
06.02.2022 19:03 Відповісти
ваш контингент срет так что им никаки мусорки не указ. Где они, а где мусорки...
А по поводу визы, вы мне 500 долларов заплатите - ноги моей в израиле не будет. А кому надо, заплатят и поедут.
показати весь коментар
06.02.2022 21:21 Відповісти
Так, але як пропонували вище, за нормальні (дуже нормальні) гроші і гарну поведінку.
показати весь коментар
06.02.2022 20:10 Відповісти
Может Украине начать "любить " Палестину и помогать ей в деоккупации своих территорий? А в Умани развешать флаги УПА и Уна-Унсо?
показати весь коментар
06.02.2022 18:12 Відповісти
Запропонуйте відповідь. Чому жиди в Україні стали євреями ? Непорозуміння виходить, у відомих поетів і письменників вони жиди (в доброму розумінні і позначенні народу) і тут раптом з якогось дива. В Польші і ще десь-жиди, а в Україні чомусь євреї. Колотнеча і непорозуміння. Думаю в нас вони жиди і байдуже як вони хочуть.
показати весь коментар
06.02.2022 20:15 Відповісти
К сожалению во власти в Израиле всё меньше евреев и всё больше жидов.
показати весь коментар
07.02.2022 06:16 Відповісти
Как же Израиль может пойти против Раши, если она забрала Крым чтобы своими ракетами пугать ближний восток и тем самым защищать Израиль.
показати весь коментар
07.02.2022 20:43 Відповісти
аздача денег поганым троллям закончена....
показати весь коментар
08.02.2022 04:10 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 