Російські окупанти, в порушення мінських домовленостей, розмістили на Донбасі 178 одиниць військової техніки, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомляє, що на Донбасі за минулу добу, 5 лютого, російські найманці розмістили ще 178 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.

"На відміну від 3 лютого 2022 року, коли було виявлено 205 одиниць озброєння і військової техніки, за минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 178 одиниць військової техніки "2-го армійського корпусу збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей", – йдеться в повідомленні СЦКК.

У СЦКК зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку російських найманців.

"Так, на блокпості біля Верхньошироківського представники збройних формувань не пропустили патруль місії в населений пункт. В результаті спостерігачі не змогли провести оцінку місць розташоування засобів вогневого ураження в цьому населеному пункті. Також, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив засобів РЕБ перешкод сигналу GPS під час польотів над ділянками в районах Петрівське і Березівське. Біля Верхньошироківського, апарат зазнав впливу перешкод сигналу GPS з боку ЗФ РФ, після чого був втрачений контроль. Патруль місії ОБСЄ БПЛА повернути не змогли. Також, 5 лютого 2022 в результаті застосування противником засобів РЕБ безпосередньо на лінії зіткнення був упущений БПЛА СММ ОБСЄ", – розповіли в СЦКК.

Спостерігачі додали, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії розмежування.

