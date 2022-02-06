Російські окупанти, в порушення мінських домовленостей, розмістили на Донбасі 178 одиниць військової техніки, - українська сторона СЦКК. КАРТА
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомляє, що на Донбасі за минулу добу, 5 лютого, російські найманці розмістили ще 178 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська сторона СЦКК.
"На відміну від 3 лютого 2022 року, коли було виявлено 205 одиниць озброєння і військової техніки, за минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 178 одиниць військової техніки "2-го армійського корпусу збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей", – йдеться в повідомленні СЦКК.
У СЦКК зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку російських найманців.
"Так, на блокпості біля Верхньошироківського представники збройних формувань не пропустили патруль місії в населений пункт. В результаті спостерігачі не змогли провести оцінку місць розташоування засобів вогневого ураження в цьому населеному пункті. Також, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив засобів РЕБ перешкод сигналу GPS під час польотів над ділянками в районах Петрівське і Березівське. Біля Верхньошироківського, апарат зазнав впливу перешкод сигналу GPS з боку ЗФ РФ, після чого був втрачений контроль. Патруль місії ОБСЄ БПЛА повернути не змогли. Також, 5 лютого 2022 в результаті застосування противником засобів РЕБ безпосередньо на лінії зіткнення був упущений БПЛА СММ ОБСЄ", – розповіли в СЦКК.
Спостерігачі додали, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії розмежування.
Не удивлюсь если он уже свалил из Украины с баблом и завтра подаст в отставку . И бросит нашего бубочку
Гром-2 бы достал, но его в армию никто не поставляет.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
06 лютого 2022 в 10:12
9324
Фото: Вiкiпедiя | Радянський літак АН-2 може бути перероблений у безпілотний дрон-камікадзе
Цю практику продемонстрував Азербайджан під час Другої Карабахської війни для виявлення позицій ППО противника.
Росія перекидає до кордону з Україною десятки літаків АН-2, які можуть бути використані як одноразові безпілотники. Про це https://t.me/sepahcybery/35982 заявляє телеграм-канал Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).
Читайте кращі матеріали розділу на сторінці https://www.facebook.com/MilitaryFocus "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook
Так чинив Азербайджан під час Другої Карабахської війни 2020 року. Тоді Вірменія повідомила про кілька збитих дивних літальних апаратів, які https://rossaprimavera.ru/news/6ba3b4f5 виявилися літаками АН-2, переобладнаними для безпілотного режиму польоту. Супутникова зйомка відобразила аеродром із 60 цими літаками в азербайджанському місті Євлах, за 50 кілометрів від якого проходила лінія фронту.
Новація зацікавила військових фахівців, які припустили, що Азербайджан у такий спосіб не тільки проводить аеророзвідку, а й утилізує десятки старих "кукурузникыв", що дісталися у спадок від СРСР.
"Навіть якщо вони не прорвуть систему ППО, то змусять її відреагувати, витратити **********, виявити себе. Потім удар по ній завдадуть більш ******* безпілотники. А у разі успішного влучення в ціль ефект буде порівнянний із серйозною балістичною або крилатою ракетою", - https://iz.ru/1073329/anton-lavrov-roman-kretcul/v-boi-letiat-stariki-mozhet-li-kukuruznik-stat-dronom-kamikadze розповів виданню "Известия" російський військовий історик Дмитро Болтенков.
Офіційно Вірменія не підтвердила інформацію про використання АН-2 у бойових діях.
Нагадаємо, https://focus.ua/uk/*******-novosti/505272-minsk-zayavil-o-sbitom-ukrainskom-bpla-na-belorusskoy-territorii-mid Білорусь заявила про збитий український БПЛА на білоруській території . У зв'язку з цим МЗС Білорусі викликало українського посла, щоб висловити категоричний протест щодо перетину безпілотником білоруського кордону.
Раніше Фокус розповів навіщо https://focus.ua/uk/*******-novosti/504991-zachem-turcia-gotovit-morsky-roj-bespilotnikov Туреччина готує морський рій безпілотників, виробляючи понад 100 катерів-дронів на рік . Це дозволить дронам взяти на себе багато обов'язків, які нині виконують екіпажні кораблі. Крім того, конструкції турецьких безекіпажних суден також можуть на успіх на експортному ринку.