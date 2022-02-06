Порошенко закликав повернутися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі: Тільки одна країна є агресором. Путін має відповідати
Петро Порошенко в інтерв´ю для німецьких ЗМІ з RTL Media Group закликав повернутися до ідеї миротворчоі місії під егідою ООН на Донбасі. Він нагадав, що ця ідея свого часу була зафіксована в коаліційній угоді німецького уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".
"Потрібно розуміти, що після 2014 року ми не маємо втрачати ані години. Російські війська можуть бути однаково ефективними проти регіонів Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Норвегії, навіть Боснії та Герцеговини – всюди. Тому що зараз ніхто не може відчувати себе у безпеці. І в цьому полягає різниця з 2014 роком", – пояснює Порошенко.
"Я не знаю, чому тоді кожен думав, що "звісно Україну потрібно підтримувати, але це проблема України". Зараз це стосується кожного. У будь-якому випадку зараз Європа, весь європейський континент розуміє – "так, це і моя проблема", – констатує лідер партії.
"Ми маємо діяти більш активно. Нам потрібна міжнародна конференція. Нам потрібні кращі інструменти для цих перемовин. Коли я був президентом, ми скликали Раду Безпеки ООН кожного кварталу. В цій ситуації ми маємо демонструвати, що світ залучає всі інструменти для утримання ситуації стабільною. Особа, яка має відповідати – Путін. Тільки одна країна є агресором", – наголошує Петро Порошенко.
"До того ж, ми маємо використовувати ефективні інструменти Нормандського формату. Я пишаюся тим, що маю причетність до заснування цього формату та відповідальний за провідну роль Франції і Німеччини у ньому", – зауважив Порошенко.
"Якщо ми хочемо миру, то це значить, що на окупованих територіях мають бути миротворці, "блакитні шоломи" миротворчої місії ООН під мандатом Радбезу. Хочу нагадати, що у попередній коаліційній угоді німецького уряду після виборів до Бундестагу у 2016 році миротворча місія ООН під мандатом Радбезу була центральним пунктом. Пригадую, пан Шольц доклав зусиль, щоб це було топпріоритетом", – нагадав п’ятий Президент.
"Не тільки українці переможуть, але й німці, всі європейці покращать глобальну безпеку, а Німеччина продемонструє знову свою провідну роль лідера Європейського Союзу", – констатує Порошенко.
И надо оно Украине???
Для миссии ООН нужно согласие двух сторон. Значит нужно признать ОРДЛО и начать с ними переговоры.
Заявление должны подать все стороны противостояния. РФ точно не подаст "ихтамнет", значит должны подать ... Для этого их нужно признать и пригласить их на заседание в ООН.
Що було раніше!
15.09.2017 - Президент Петро Порошенко вважає, що введення на Донбас миротворців ООН не є панацеєю, а лише одним із інструментів забезпечення миру в Україні. "Блакитні шоломи" не є панацеєю. Це один із інструментів встановлення миру в моїй Україні, інструмент, який є елементом пакету безпеки», - сказав він тоді.
26.09.2018 - Введення на Донбас багатонаціональної миротворчої операції під егідою ООН може стати найкращим рішенням для припинення страждань українського народу від агресії, розв'язаної Російською Федерацією.
2 березня 2015 року своїм Указом № 116/2015 тоді Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 лютого «Про звернення до Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу відносно розгортання на території України міжнародної операції по підтримці світу і безпеки».
20 вересня 2017 року під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості у Нью-Йорку він підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі.
20 лютого 2019 року Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав направити на Донбас технічну оціночну місію для розробки варіантів розміщення миротворців.
Заявляв про це і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. 20 лютого 2020 року на спецзасіданні Генасамблеї організації він сказав, що Вибори на Донбасі можуть бути здійснені після закриття кордону з Росією запровадженими миротворчими силами ООН.
Спроби апелювати до Радбезу ООН про миротворців були. Складно сказати, що вони не були наполегливі але ЧОМУСЬ не отримали підтримки. Багато говорили тоді про вето Росії. Так, це аргумент.
Але нині ситуація змінюється.
4 грудня маріонеткові лідери російських терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін отримали партквитки провладної російської партії Єдина Росія. І тут погоджуюся, що по суті в такий спосіб вони визнали свою керованість Російською Федерацією. Лише цього достатньо аби апелювати до Радбезу ООН про позбавлення Росії права голосу з питань, що стосуються України. Для цього навіть чинний Статут ООН змінювати не потрібно. Росія фактично визнала себе стороною конфлікту.
Але влада сьогодні мовчить. Так само, як не дуже вона наполягала на цьому питанні в Радбезі ООН і в період до 2019 року.
