За добу від COVID-19 у Києві померли 18 осіб, виявлено 2 298 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 2 298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 381 269), зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (загалом 8 587).

Так, захворіли: 1 247 жінок віком від 18 до 94 років, 813 чоловіків віком від 18 до 87 років, 122 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 116 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (загалом 8 587). Серед них: 8 жінок від 23 до 94 років, 10 чоловіків від 52 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізовано 34 хворих на коронавірус та 194 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 292 людини подолали коронавірус (загалом 340 865).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (371), Оболонському (312) та в Святошинському (293).

