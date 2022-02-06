УКР
За добу від COVID-19 у Києві померли 18 осіб, виявлено 2 298 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 2 298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 381 269), зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (загалом 8 587).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли: 1 247 жінок віком від 18 до 94 років, 813 чоловіків віком від 18 до 87 років, 122 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 116 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (загалом 8 587). Серед них: 8 жінок від 23 до 94 років, 10 чоловіків від 52 до 86 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри рекордні показники захворюваності на COVID-19, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна, - Ляшко

До лікарень столиці госпіталізовано 34 хворих на коронавірус та 194 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 292 людини подолали коронавірус (загалом 340 865).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (371), Оболонському (312) та в Святошинському (293).

Також читайте: Україна на 13 місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

А чего мэр Новых Санджар не звитует? или горда Желтых Вод побратима города Сцаки
показати весь коментар
06.02.2022 12:21 Відповісти
хм.. а сколько умерло вообще !? от кашля, поноса, и т.д. .. и это я не говорю про традиционные болезни с летальным исходом...но есть только статистика по этой модной болезни которой нет!!!
показати весь коментар
06.02.2022 12:40 Відповісти
 
 