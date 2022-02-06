УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10507 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 533 19

В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19, - Ляшко

В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19, - Ляшко

Сьогодні, 6 лютого, в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з захворюванням та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Я вдячний колегам та партнерам за оперативну роботу та закупівлю цього препарату", - зазначив Ляшко. 

Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри рекордні показники захворюваності на COVID-19, кількість пацієнтів у реанімаціях незначна, - Ляшко

Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Молнупіравір" зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Також читайте: Ризик госпіталізації при "Омікроні" на 75% нижчий, ніж при інших штамах COVID-19, - дослідження

ліки (1363) лікування (611) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А суп из семи ***** против каранавириса не прислали?
показати весь коментар
06.02.2022 12:08 Відповісти
+5
А что такое? Укольчики закончились, на таблетки переходим? Следующим наверное будет спрей от Ковида..потом сиропчики пойдут- торговать то надо)))
показати весь коментар
06.02.2022 12:19 Відповісти
+4
Нафарширувати цим препаратом жопу Ляшка й відправити на кордон, може хоч орків відлякає
показати весь коментар
06.02.2022 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А суп из семи ***** против каранавириса не прислали?
показати весь коментар
06.02.2022 12:08 Відповісти
Нафарширувати цим препаратом жопу Ляшка й відправити на кордон, може хоч орків відлякає
показати весь коментар
06.02.2022 12:16 Відповісти
Яд поступает в страну!
показати весь коментар
06.02.2022 12:41 Відповісти
А что такое? Укольчики закончились, на таблетки переходим? Следующим наверное будет спрей от Ковида..потом сиропчики пойдут- торговать то надо)))
показати весь коментар
06.02.2022 12:19 Відповісти
Ну як по мене, то пігулки для захворівшего, всеж краще, ніж шмурдяк для мільярдів
показати весь коментар
06.02.2022 23:17 Відповісти
У США цей препарат продають в аптеках за якусь абсолютно непідйомну для нас сумму. У нас стільки олігархів немає купити ці пігулки. По-моєму, це черговий грандіозний варіант "відкату" медичної мафії. Нехай зразу НАБУ перевірить цю оборудку.
показати весь коментар
06.02.2022 12:25 Відповісти
а скiльки в одному курсi пiгулок?
показати весь коментар
06.02.2022 12:36 Відповісти
Чувствую что заставят Нас Всех эти айболиты в целях профилактики принудительно их принимать..и пох что ковида нет а есть какой-то омикрон - болезнь исключительно привитых.
показати весь коментар
06.02.2022 12:37 Відповісти
Не заставят!мы их заставим давиться этим ядом!
показати весь коментар
06.02.2022 12:44 Відповісти
Молодчина! Ты забыл добавить что Земля плоская и стоит на слоне, а слон на трех китах.
показати весь коментар
06.02.2022 13:46 Відповісти
я сторонник теории о "круглой земле" но пока никто не привел доказательств что она или плоская или круглая, потому как если-бы привели кто то с этих с двух сторон конкретные доказательства в свою пользу - то этого спора не было в априоре и это была бы аксиома !!!
показати весь коментар
06.02.2022 18:52 Відповісти
Ну что я тебе смогу сказать на твой дебилизм... Народной мудростью раббсиян, твоих земляков: Земля плоская и Путин ее держит на своих плечах. Только не пойму почему ты директора ФСБ Бортникова назвал гондурасом? Тебе скрин скинуть?
показати весь коментар
06.02.2022 19:00 Відповісти
у тебя патриЕта во всем след кацапов !!! это понятно, но я еще 30 лет назад у учителя спросил в классе. Почему мы вращается а звезды на месте стоят ? На что ответ был прост. "Не задавай глупых вопросов" вот и все... это я твоем уровне с этом споре...
показати весь коментар
06.02.2022 19:06 Відповісти
кацапи кажуть, що ми "сасьом у амєрікі"
так це воно?
показати весь коментар
06.02.2022 12:39 Відповісти
Врачи потирают руки…..
показати весь коментар
06.02.2022 12:40 Відповісти
Ну если из группы риска то х.сним, главное чтобы безплатно, т.к. цену в районе 700$ большинство из этой группы непотянут
показати весь коментар
06.02.2022 12:47 Відповісти
дозволено в деяких раїнах це не означає що ліки в них застосовують.
нічого не пишуть про клінічні випробування
іможе бути що ці ліки експерементальні.
показати весь коментар
06.02.2022 13:42 Відповісти
этим препаратом пытались лечить в 2020м, получили только негативный опыт побочек, как и хлорохином. А ивермектин забалтывают.
показати весь коментар
06.02.2022 13:52 Відповісти
Де ти ляшко раніше був,чому не говориш кожний день як лікуватись від вірусу,але кожний день говориш скільки захворіли,скільки померло не без твого пофігізму і скільки вилікувалось.
показати весь коментар
06.02.2022 14:11 Відповісти
 
 