В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19, - Ляшко

Сьогодні, 6 лютого, в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з захворюванням та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Я вдячний колегам та партнерам за оперативну роботу та закупівлю цього препарату", - зазначив Ляшко.

Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Молнупіравір" зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

