"Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі вважає, що в разі агресії РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин,.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Fox News.
Низка джерел в Конгресі США повідомила телеканалу, що таку інформацію Міллі раніше повідомив конгресменам.
Крім того, під час закритих брифінгів для конгресменів 2 і 3 лютого американський воєначальник стверджував, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.
Водночас, зазначає Fox news, деякі конгресмени висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що американська адміністрація, на їхню думку, недостатньо швидко постачає в Україну таку військову допомогу, як системи ППО.
За даними Fox news, на брифінгах, крім генерала Міллі, були присутні такі співробітники американської адміністрації, як держсекретар Ентоні Блінкен, шеф Пентагону Ллойд Остін, керівник розвідувального співтовариства США Евріл Гейнс, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.
Если идет колонна, выбираю приоритетную цель. Это не танк на трейлере, с ними ребята в полях разберутся, у них оружие покруче. Лучше всего это тентованный грузовик, там либо солдаты, либо боеприпасы.
Проверяю наличие блока питания, левой рукой откидываю до упора оптический прицел. NLAW по умолчанию в режиме OTA (удар сверху). Если цель неподвижная, можно переключить в режим прямой атаки DA.
Оружие снимается с предохранителя, затем указательным пальцем правой руки нажимается кнопка захвата цели. Веду цель, через 5 секунд большим пальцем сверху плавно нажимается кнопка пуск. И полетел привет "защитникам русскоязычных"
Пусть Ярош готовит диверсионньІе групьІ к заброске в российские города, чтобьІ "братья-славяне" тоже прочувствовали что такое война.
Как то бьІстро они забьІли Буденовск, Беслан и "Норд-Ост".
На понтах?
Соми також їсти хочуть
;...
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил способности и профессионализм российских военнослужащих, а Россию назвал великой державой ввиду её возможностей и способности выполнять поставленные задачи. «Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», - сказал Милли в интервью https://www.wsj.com/articles/gen-mark-milley-the-biggest-security-challenges-for-the-u-s-11607824353 The Wall Street Journal .
Якийсь тупоголовий генерал - атакуючи втрачають загиблими у три рази більше ніж обороняючи.
Брєд повний, по це буде демонструватись по всьому світі і від паРаши навіть Китай відвернеться.
Не будуть какцапи Киїів знищувати, бо він має для них сакральне значення - нема Київа, немає історії расєї
К Коломойщі свої домовленості з паРашей.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
если это не фейк то вот что главное в этой статье.значит надо ускорится.
нафиг цитировать убогую помойку фоксньюз???
неофициально в Киеве живёт где-то 4 млн. а может и больше. прописка/регистрация у нас же давно сломалась из-за каличности самой системы.
ну допустим начнется.
эвакуироваться сможет, хорошо если, 500 тыс. по официальным путям. остальные пешком пойдут. это, может, если совсем повезет, еще 500 тыс.
где и как правительство разместит 1 млн людей?
ну и 3 млн останутся в городе.
собсвенно, как и я.
вот когда мне в окно прилетит, и жить будет фактически уже негде, тогда, если жив еще буду после попадания, и подумаю.
можно к родне на запад. можно к родне в германию, но хрен доберусь, еще и не пустят.
можно в леса, но там убьют свои же. хотя, если бы не убили, в лесах возле реки я смог бы жить долго.
