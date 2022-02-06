"Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі вважає, що в разі агресії РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин,.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Fox News.

Низка джерел в Конгресі США повідомила телеканалу, що таку інформацію Міллі раніше повідомив конгресменам.

Крім того, під час закритих брифінгів для конгресменів 2 і 3 лютого американський воєначальник стверджував, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.

Водночас, зазначає Fox news, деякі конгресмени висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що американська адміністрація, на їхню думку, недостатньо швидко постачає в Україну таку військову допомогу, як системи ППО.

За даними Fox news, на брифінгах, крім генерала Міллі, були присутні такі співробітники американської адміністрації, як держсекретар Ентоні Блінкен, шеф Пентагону Ллойд Остін, керівник розвідувального співтовариства США Евріл Гейнс, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

