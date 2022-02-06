УКР
Новини
"Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі

"Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі вважає, що в разі агресії РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин,.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Fox News.

Низка джерел в Конгресі США повідомила телеканалу, що таку інформацію Міллі раніше повідомив конгресменам.

Крім того, під час закритих брифінгів для конгресменів 2 і 3 лютого американський воєначальник стверджував, що під час захоплення Києва можуть загинути до 15 тис. українських солдатів і до 4 тис. російських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські офіцери виступили проти війни з Україною та закликали Путіна піти у відставку

Водночас, зазначає Fox news, деякі конгресмени висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що американська адміністрація, на їхню думку, недостатньо швидко постачає в Україну таку військову допомогу, як системи ППО.

За даними Fox news, на брифінгах, крім генерала Міллі, були присутні такі співробітники американської адміністрації, як держсекретар Ентоні Блінкен, шеф Пентагону Ллойд Остін, керівник розвідувального співтовариства США Евріл Гейнс, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Також читайте: "Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв", - агентство Bloomberg помилково написало про початок російського вторгнення в Україну

армія рф Київ росія США
+122
Чиста маячня про швидке і легке захоплення Києва, але якщо він це нагнітає аби нам надали ППО, то нехай нагнітає
06.02.2022 12:52 Відповісти
06.02.2022 12:52 Відповісти
+46
Немчура переписывает методички ***** и совсем уже забыли про сотни ДРГ и партизан которые будут вырезать окупанта ещё даже хлеще чем их дедов 80 лет назад
06.02.2022 12:52 Відповісти
06.02.2022 12:52 Відповісти
+41
Как правило , наступающая сторона теряет в 3-4 раза больше. Где учились эти американские генералы?
06.02.2022 12:53 Відповісти
06.02.2022 12:53 Відповісти
это после Афгана, Ваня. Я вот сижу, абсолютно мирный невоевавший человек, и думаю. Если по какой-то причине возле моего дома окажется нестреляная труба NLAW, я уже знаю свои действия. Беру NLAW, и ищу удобную позицию. В километре от моего дома широкая дорога, по ней могут перемещаться колонны рф. Подкрадываюсь по застройке на расстояние 300-400 м от дороги и занимаю максимально замаскированную позицию (под деревом, из подвала, из-за кучи стройматериалов).
Если идет колонна, выбираю приоритетную цель. Это не танк на трейлере, с ними ребята в полях разберутся, у них оружие покруче. Лучше всего это тентованный грузовик, там либо солдаты, либо боеприпасы.
Проверяю наличие блока питания, левой рукой откидываю до упора оптический прицел. NLAW по умолчанию в режиме OTA (удар сверху). Если цель неподвижная, можно переключить в режим прямой атаки DA.
Оружие снимается с предохранителя, затем указательным пальцем правой руки нажимается кнопка захвата цели. Веду цель, через 5 секунд большим пальцем сверху плавно нажимается кнопка пуск. И полетел привет "защитникам русскоязычных"
06.02.2022 19:58 Відповісти
06.02.2022 19:58 Відповісти
сто пудов ЭТИМИ ВЫСЕРАМИ про потери нас ПРИНУЖДАЮТ подписать КАПИТУЛЯЦИЮ !!! беларусь тоже ЗАШИВИЛИЛАСЬ в такт росийским фрикциям !!! сто ПУДОВ ПРИНУЖДАЮТ , это видно не вооруженным глазом !!!
показати весь коментар
06.02.2022 16:39 Відповісти
Да никто вас ни к чему не принуждает. Просто если Россия нападет, то все ваши громкие выкрики разобьются о печальную реальность. Всё необязательно будет так плохо как тут описано, но будет очень плохо.
показати весь коментар
06.02.2022 16:42 Відповісти
Та дивись щоб наступ твоєї параші не зіткнувся з сумною реальністю 94-го. тільки там були звичайні добровольці з ак, а в Україні будуть такі ж гради, смерчі, буки та с300. Ти дивись вєлікая расія зі своєю говно армією, яка за все своє існування не провела жодної блискавичної операції буде в Україні "печальную реальность" нести,хто кому принесе ще подивимось.
показати весь коментар
06.02.2022 19:00 Відповісти
тов Пітров, звонили з ерефії знайомі, воювати не хочуть, клянуть фуйла, чого раніше по телефону не казали, бо боялись і завидують Україні, бо в нас якісні продукти, вони купляють тільки білоруські продукти. Проект РФія доходить до завершення. За рік вмерло 1000000 людей. Хороші темпи
показати весь коментар
06.02.2022 21:36 Відповісти
Вот тоже такое ощущение появилось. Тупо запугивают народ, что бы он начал паниковать и давить на зечма с требованием "капитулировать лишь бы не было войны"
показати весь коментар
06.02.2022 17:21 Відповісти
так земо сам просто перестать стрелять, и не злить пукина. на него надо давить чтобы он начал защищаться
показати весь коментар
06.02.2022 19:16 Відповісти
У такому випадку нам би не слали зброю і сказали б що, вибачайте, але шансів у вас нема - задавайтесь, але нам дають тисячі одиниць зброї саме для оборони. Так що ні
показати весь коментар
06.02.2022 21:59 Відповісти
Я вам с самого начала обьяснял , байден принуждает Украину к принятию ордло в состав страны на условиях московии , а вы писяли кипятком по прибытии очередного самолета со стрелковым вооружением .
показати весь коментар
08.02.2022 19:21 Відповісти
народ , американцы ПОДСРЕКАЮТ руских на войну с нами , а руские не могли ВЗЯТЬ Аллепо , пока террористы сами от туда не выехали !!!
показати весь коментар
06.02.2022 16:43 Відповісти
там условия разные. Нет общей границы + сложная логистика, что выливалось в проблемы со снабжением как минимум. В нашем случае для кацапов условия намного лучше.
показати весь коментар
06.02.2022 18:32 Відповісти
Ага можжа спакойна ******* по куреву, бряневу и ельневу и прочим мастам и весям пида рассии.
показати весь коментар
06.02.2022 18:40 Відповісти
земля мягша, щоб їх закопувати
показати весь коментар
06.02.2022 21:37 Відповісти
Добавлю что я еще читал, что эксперты прогнозируют танковую войну, когда Украину разделят на военные анклавы, которые будут контролировать танки. Как раз по этой причине нам и пихают антитанковое вооружение.
показати весь коментар
06.02.2022 16:52 Відповісти
А почему все считают, сколько и кого погибнет в Украине. Почему никто не задумьІвается, что война будет и на территории россии?
Пусть Ярош готовит диверсионньІе групьІ к заброске в российские города, чтобьІ "братья-славяне" тоже прочувствовали что такое война.
Как то бьІстро они забьІли Буденовск, Беслан и "Норд-Ост".
показати весь коментар
06.02.2022 16:58 Відповісти
Этим мы и отличаемся от кацапов.Мы не террористы.Мы защищаем свою землю,но не взрываем детей в школах.
показати весь коментар
06.02.2022 17:10 Відповісти
в данном случае террор с нашей стороны будет оправдан. Т.к. это ответ на вооруженное вторжение. Поэтому диверсия в рф должно быть место. И в первую очередь против мирных тк это дестабилизирует экономику
показати весь коментар
06.02.2022 18:34 Відповісти
але кацапствующих з РПЦ прийдеться ізолювати
показати весь коментар
06.02.2022 20:36 Відповісти
Кацапи ДАП брали 244дні а тут Київ-3 млн населення. Яких 4тис?В день по 4тис то так. А якщо кияни отримають доступ до стрілецької зброї і за умови постачання харчів то це триватиме роками.Тай не будуть кияни самі. І найголовніше-міць армії РФ-міф.Вони завжди програвали тим хто чинив їм опір.Головне не здатись без бою.
показати весь коментар
06.02.2022 17:03 Відповісти
як кацапи будуть Дніпро перепливати?
На понтах?
Соми також їсти хочуть
показати весь коментар
06.02.2022 20:38 Відповісти
МОСУЛ в Іраку штурмували пів року . Привіт Американським генералам ..
показати весь коментар
06.02.2022 17:03 Відповісти
Штурм Грозного привіт кацапам ...
показати весь коментар
06.02.2022 17:06 Відповісти
За три дні взяти Київ ,що вони курять ??
показати весь коментар
06.02.2022 17:08 Відповісти
План
показати весь коментар
06.02.2022 18:43 Відповісти
Для початку згадаємо що Марк Міллі- людинка любителя ***** Трампа.
показати весь коментар
06.02.2022 17:23 Відповісти
І сам- любитель Кремля.
;...

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил способности и профессионализм российских военнослужащих, а Россию назвал великой державой ввиду её возможностей и способности выполнять поставленные задачи. «Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», - сказал Милли в интервью https://www.wsj.com/articles/gen-mark-milley-the-biggest-security-challenges-for-the-u-s-11607824353 The Wall Street Journal .

показати весь коментар
06.02.2022 17:26 Відповісти
На самом деле нет, скорее человек Байдена. Вот немного заголовков про Милли:

"Боялся приказа о ядерном ударе": генерал рассказал, как после штурма Капитолия Трампа тайно лишили "красной кнопки"

"Американский генерал признался в обещании предупредить Китай о нападении США"

"Трамп назвал "чёртовым идиотом" главу Генштаба США Милли из-за Афганистана"
показати весь коментар
06.02.2022 17:32 Відповісти
Ні. Саме людинка Трампа і любитель *****.
показати весь коментар
06.02.2022 18:03 Відповісти
Порохоботику, Міллі людина Обами-Байдена. Подивися його біографію.
показати весь коментар
06.02.2022 19:13 Відповісти
з того і потрібно було починати
показати весь коментар
06.02.2022 20:38 Відповісти
тогда понятно почему американцы проиграли в Афганистане наступающий теряет в три раза больше стратеги
показати весь коментар
06.02.2022 17:42 Відповісти
Такі шо, тєпєрь ваш фюрер Валиеву будет пьохать? Ліпніцкая всьо?
показати весь коментар
06.02.2022 18:06 Відповісти
Лучшие русские фигуристки - татарки.
показати весь коментар
06.02.2022 18:11 Відповісти
Чому заздрити? Що ваш фюрер педофіл?
показати весь коментар
06.02.2022 20:21 Відповісти
З якого пальця "висмоктав" цей генерал такі висновки? Чи може він взяв до уваги шо кацападли "під нуль" зруйнують пів міста масованим ударом своїх"іскандерів"? Або ядерним ударом?? А приклад спроб захоплення ДАПу нікого нічому не вчить? Скільки там наші ЗСУ угандошили різної "елітної" спецури із гру, десантури та іншого рашо-лайна? А тут ВЕЛИЧЕЗНЕ місто, ще й наявність природної перепони у вигляді Дніпра, я вже не кажу про масований громадянський спротив - коли кожен будинок та кожна вулиця зустрічатиме ворога вогнем і свинцем?? Навіть якщо дєрьмак із зєлєкловуном драпануть - українці не кинуть зброю, а згуртувавшись дадуть таких звіздюлін кацападлам, шо їм пекло видасться Раєм!!!
показати весь коментар
06.02.2022 17:46 Відповісти
На ДАП наших бiйцiв пропускав моторила через свiй блок-пост, видаючи лише по два магазини патронiв. А мiг би i зовсiм не пропускати i взяти його ще ранiше. Так що там не зрозумiла iсторiя...
показати весь коментар
06.02.2022 18:12 Відповісти
Разрушенный город еще труднее штурмовать, бо нема дориг. Тока пехотай, там ана и астанецца. 150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
показати весь коментар
06.02.2022 18:47 Відповісти
С мехесрань мудянскава балота галодная мардва , шоли.
показати весь коментар
06.02.2022 21:28 Відповісти
Не абисчяние увести бейсбольную биту у ашко мардовскава ссаря.
показати весь коментар
07.02.2022 13:08 Відповісти
Мардва белхарот падет через неделю апасся нападения пида рассиян на Украину, ссысрань с засранью через месяц, гарод серов де серут па падъездам к 12 июня. Уся аставшаясся мардва, апасся сабантуя татар в моськове на 9 мая, сабирецца на мехесрань мудянскам палоте и вякамц с ватрушками, шоп чайники апарашов паткинули, а то Омерика акараков больше не привезет.
показати весь коментар
07.02.2022 22:16 Відповісти
ПС. Я уже с Сявай Мальцевым дагаварилсся, шо он па телеку пакажет атрывание ганадов апосранаму мардовскаму ссарю и утилизацию иго кабаих и криваногих с приплодом.
показати весь коментар
07.02.2022 22:19 Відповісти
Нам нужен железный купол ,как у Израиля.
показати весь коментар
06.02.2022 18:04 Відповісти
А чому це сторона, що наступає, втратить у 3 рази менше людей, ніж сторона, що обороняється? Може навпаки? Може цьому генералу ознайомитись із результатами "зимової" радянсько-фінської війни 1939-1940? Коли фіни застарілою стрілецькою зброєю і коктейлями Молотова (це доречі винахід фінів) зупинили сов'єтські танки?
показати весь коментар
06.02.2022 18:52 Відповісти
Це скоріш за все прокремлівський генерал
показати весь коментар
06.02.2022 18:54 Відповісти
"Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі Джерело:

Якийсь тупоголовий генерал - атакуючи втрачають загиблими у три рази більше ніж обороняючи.
показати весь коментар
06.02.2022 18:53 Відповісти
это когда атакуют подготовленные позиции, а если город окружить можно расстреливать издалека артой
показати весь коментар
06.02.2022 18:55 Відповісти
Ти собі уявляєш що кацапи обстрілюють Київ з артилерії ?
Брєд повний, по це буде демонструватись по всьому світі і від паРаши навіть Китай відвернеться.
Не будуть какцапи Киїів знищувати, бо він має для них сакральне значення - нема Київа, немає історії расєї
показати весь коментар
06.02.2022 19:00 Відповісти
они свой город грозный с землей сравняли и ниче
показати весь коментар
06.02.2022 19:03 Відповісти
Задачі були різні і маштаби різні - Чечня і Україна це різні речі у політичному плані.
показати весь коментар
06.02.2022 19:07 Відповісти
А що для кацапів неможливого в обстрілі Києва? Вони вже підривали тут пам'ятники історії навіть без війни.
показати весь коментар
06.02.2022 19:23 Відповісти
Особливо по Київо Печерській Лаврі де повно агентів ФСБ
показати весь коментар
06.02.2022 21:44 Відповісти
А еси их.
показати весь коментар
07.02.2022 13:09 Відповісти
Ис 4 тысь пида рассиян 3 тысси сгарят у таньках и 10 тысь у бтэрах, аставшихсся прикапают на абочинах.
показати весь коментар
07.02.2022 13:15 Відповісти
та зеля вообще воевать не будет, когда войска будут в киеве он будет вопить про минск, и даст приказ не стрелять "чтоб наши мальчики не гибли". а если вся армада войдет на донбасс, то он даже из сейшел вернется только через неделю...
показати весь коментар
06.02.2022 18:54 Відповісти
Ну а шо, зря шо лі його Коломойша зробив презиком
К Коломойщі свої домовленості з паРашей.
показати весь коментар
06.02.2022 18:58 Відповісти
А шо и ты с сийшелав висчать будешь.
показати весь коментар
07.02.2022 13:10 Відповісти
В то же время, отмечает Fox news, некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что американская администрация, по их мнению, недостаточно быстро снабжает Украину такой военной помощью, как системы ПВО.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

если это не фейк то вот что главное в этой статье.значит надо ускорится.
показати весь коментар
06.02.2022 18:56 Відповісти
Америкосы уже и трупы подсчитать не забыли,им прямо не терпится!чтобы славяне убивали друг друга,спят и видят суки!
показати весь коментар
06.02.2022 22:51 Відповісти
Судя по тактике видения боя они всегда сначала считают, а уж потом принимают решение.
показати весь коментар
07.02.2022 13:00 Відповісти
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) армії США генерал Марк Міллі вважає, що в разі агресії РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин,. Джерело:
показати весь коментар
06.02.2022 18:56 Відповісти
С каких это пор, наступающая сторона теряет меньше живой силы противника? 1 к 3 или 1 к 4 потери обороняющихся к наступающим. Хотя конечно, если использовать мощную артподготовку и авиацию, то всякое может быть...
показати весь коментар
06.02.2022 19:29 Відповісти
а инопланетяне вообще потеряют 20 тысяч!
нафиг цитировать убогую помойку фоксньюз???
показати весь коментар
06.02.2022 20:07 Відповісти
Странний стратег,коли це так було щоб атакуючі менше втачали,чим ті що захищаються,бред сумашедшого,ну хіба повітрям....
показати весь коментар
06.02.2022 20:35 Відповісти
Больше потеряют больше,аэропорт донецкий,конечно ужас будет
показати весь коментар
06.02.2022 21:08 Відповісти
Як же вам, оркам, хочеться знищити слов'ян. Дуже багаті у них землі. Не припускаєте, що зброя може повернути проти вас?
показати весь коментар
06.02.2022 21:40 Відповісти
Как сказал Эрдоган, запад ничего не сделал для помощи Украины, наоборот, поощряет агрессию России и раздувает панические настроения. Вместо тяжелого вооружения, даются исключительно ручные гранатометы и манпады. Любой даже дебил знает, что манпадами и гранатометами можно вести партизанскую войну, а не полномосштабную.
показати весь коментар
06.02.2022 21:53 Відповісти
Шо они там курят?))))Они хоть понимают соотношение атакующей стороні и обороняющей.?)))
показати весь коментар
06.02.2022 22:57 Відповісти
Это фигня из прошлого века. В 21 веке у атакующих (обычно это американцы) всегда меньше потерь. Дело только в технической оснащенности.
показати весь коментар
07.02.2022 05:42 Відповісти
Американцы забыли что методички для войны во Вьетнаме писались по опыту партизан УПА
показати весь коментар
06.02.2022 23:54 Відповісти
потери военными то одно, но почему ни слова о том, сколько погибнет мирных жителей?
неофициально в Киеве живёт где-то 4 млн. а может и больше. прописка/регистрация у нас же давно сломалась из-за каличности самой системы.
ну допустим начнется.
эвакуироваться сможет, хорошо если, 500 тыс. по официальным путям. остальные пешком пойдут. это, может, если совсем повезет, еще 500 тыс.
где и как правительство разместит 1 млн людей?
ну и 3 млн останутся в городе.
собсвенно, как и я.
вот когда мне в окно прилетит, и жить будет фактически уже негде, тогда, если жив еще буду после попадания, и подумаю.
можно к родне на запад. можно к родне в германию, но хрен доберусь, еще и не пустят.
можно в леса, но там убьют свои же. хотя, если бы не убили, в лесах возле реки я смог бы жить долго.
показати весь коментар
07.02.2022 02:13 Відповісти
"Глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли считает, что в случае агрессии РФ в Украине украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов." И тут же "Несколько источников в Конгрессе США сообщили телеканалу, что такую ​​информацию Милли ранее огласил конгрессменам." Редакция цензора, ну вы совсем своих читателей за дебилов считаете? Зачем перепечатывать эту убогую херню. Или вы включились по полной в игру нагнетания до усеру. Главное заголовок громкий сделать, да? А то что дальше по тексту чушь собачья, так это ничего, и так схавают.
показати весь коментар
07.02.2022 03:16 Відповісти
Рассказ про 72 часа и потери очередная страшилка байдена по запугивание Украины ради принуждения к минской капитуляции
показати весь коментар
07.02.2022 04:34 Відповісти
Ну так мирне населення легше вбивати.
показати весь коментар
07.02.2022 16:15 Відповісти
ох и чушь. даже детям известно что нападающие теряют в три раза больше обороняющихся. я молчу про то что их будут валить из каждого окна. бред.
показати весь коментар
08.02.2022 00:31 Відповісти
Генерал Милли редкостный болван и предатель. Он обещал предупредить китайцев заблаговременно если США примут решение о нанесении ядерного удара по Китаю . Администрация байдена оправдывала его обещалки аж стыдно было слушать .
показати весь коментар
08.02.2022 19:15 Відповісти
Путін мені нагадує сьогодні пітуха, який показав всім голу дупу, але тут у всіх встало....
показати весь коментар
13.02.2022 11:01 Відповісти
Прогнозисты штопаные. Не ровняйту ВСУ со своей ущербной и сцыкливой шайкой!
показати весь коментар
13.03.2022 11:19 Відповісти
Какой же ты бездарь, генерал Милли! Из-за твоей бездарности и дилетантских оценок США не поставили Украине достаточно необходимого вооружения, которое по словам таких как вы тут же должно было бы попасть в руки к руссофашистам. Я надеюсь что вас не просто уволят, а выгонят с позором с занимающих должностей. Вас и всех ваших коллег, по чьей вине наша страна не получила необходимого оборонительного оружия. Сколько бы жизней сохранили.... Сколько бы крылатых ракет смогли сбить.... Так приятно было смотреть пару дней назад как таких бездарей как вы утюжили ваши конгрессмены за вашу преступную халатность! Украина не сдастся! Иго варваров орков сгинет. Царство лжи Путина рухнет! "Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое - горьким!"
Книга пророка Исаи 5:20
показати весь коментар
13.03.2022 16:33 Відповісти
Класно зараз вас читати. Як подорож у часі !
показати весь коментар
03.05.2022 19:26 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 