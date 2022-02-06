УКР
Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних навчаннях з РФ

Розрахунки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) "Оса" відпрацьовують завдання протиповітряної оборони під час спільних "військових навчань" РФ та Білорусі на території Білорусі.

Про це повідомило Міноборони республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Білоруська сторона запевняє, що розрахунки ЗРК "Оса", які раніше здійснили марш у новий позиційний район і заступили на бойове чергування, прикривають сухопутні підрозділи, а також військові об'єкти від ударів з повітря. У результаті виконання навчально-бойових завдань розрахунки ЗРК відбивають наліт умовного повітряного супротивника, виконують електронні пуски зенітних керованих ракет.

Росія та Білорусь проводять перевірку сил реагування союзної держави. До 9 лютого планується передислокація та створення угруповань військ, 10-20 лютого відбудуться навчання "Союзна рішучість-2022".

У навчаннях буде задіяно майже всі збройні сили Білорусі, а також частини Східного військового округу, ПКС і ПДВ Росії, заявив 21 січня начальник головного управління бойової підготовки білоруської армії Андрій Некрашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь та РФ 11 лютого проводитимуть навчання біля кордонів з Україною

+8
Успішно був збитий безпілотник ВКС мокшандії
показати весь коментар
06.02.2022 13:24 Відповісти
+5
Да уже видели. Результат минус один кацапский беспилотник
показати весь коментар
06.02.2022 13:34 Відповісти
+4
показати весь коментар
06.02.2022 13:28 Відповісти
Старого, глючного советского дерьма
показати весь коментар
06.02.2022 13:18 Відповісти
так у нас таке ж
показати весь коментар
06.02.2022 13:31 Відповісти
)) тсс
показати весь коментар
06.02.2022 13:36 Відповісти
До речі в армії Польщі також на озброєнні 60 подібних комплексів. Лище з цього року їх будуть модернізувати.
показати весь коментар
06.02.2022 13:41 Відповісти
Нехай баяцца.
показати весь коментар
06.02.2022 13:24 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 13:28 Відповісти
И вот я хожу на работу - зная шо вислюк **********, и как думаете что я делаю? Я максимально на нее забиваю, чтоб если прикалупались, то я мог отморозиться, что зделаю завтра ....
показати весь коментар
06.02.2022 13:31 Відповісти
или просто уйду в лес
показати весь коментар
06.02.2022 13:35 Відповісти
тихонечко
показати весь коментар
06.02.2022 13:38 Відповісти
и зарплата наверное соответствует отношению к работе ?
показати весь коментар
06.02.2022 13:38 Відповісти
Це ти про ту мавпу, що в Пекіні на відкритті Олімпіади заснула?
показати весь коментар
06.02.2022 13:57 Відповісти
...це я про ту мавпу, яка зображує, нібито вона Президент України, вася... А до Пекіну їздило ***** усія ерефії
показати весь коментар
06.02.2022 14:05 Відповісти
Це що, тарган вусатий? А де ж вуси і вірьовочка, за яку царь смикає?
показати весь коментар
06.02.2022 13:56 Відповісти
Успішно був збитий безпілотник ВКС мокшандії
показати весь коментар
06.02.2022 13:24 Відповісти
А шо это случилось с бацькой. притих , шо рыба об лед?
показати весь коментар
06.02.2022 13:26 Відповісти
...к сожалению, кукарекает аж бегом
показати весь коментар
06.02.2022 13:30 Відповісти
Ви вже здриснули до Аравії, чи проксі глюкнув?
показати весь коментар
06.02.2022 13:31 Відповісти
Лукашенко - колбаса, на веревочьке оса ( из детства )
показати весь коментар
06.02.2022 13:29 Відповісти
Ага. Расскажите азербайджанцам, которые во аремя операции в Карабахе, перещелкали десятки ос
показати весь коментар
06.02.2022 13:30 Відповісти
А применял ли спепанакерт авиацию? А могут ли сушки и миги обнаруживать и сбивать байрактары?
Вмешалась ли рашка с армение в конфликт официально?
показати весь коментар
06.02.2022 13:41 Відповісти
При одинаковых технологиях РЛС и средства наведения у истребительной авиации слабее чем у наземных комплексов ПВО. А сам истребитель прекрасная цель для ракет ВВ, которые байрактар может нести так же как и средства ВЗ. Вобщем к жареным танкистам и жареным ПВОшникам добавятся еще и жареные пилоты.
показати весь коментар
06.02.2022 15:54 Відповісти
И? Один хер над Беларусью стремно летать.
показати весь коментар
06.02.2022 13:31 Відповісти
Когда там наступ уже? нужно положить кацапам звиздец!!!
показати весь коментар
06.02.2022 13:33 Відповісти
В таваріща прапорщіка спрасі
показати весь коментар
06.02.2022 15:04 Відповісти
Да уже видели. Результат минус один кацапский беспилотник
показати весь коментар
06.02.2022 13:34 Відповісти
Так бульба в автоматах розбирається, в безпілотниках ні.
показати весь коментар
06.02.2022 13:59 Відповісти
картопляник себе відчув світовим лідером
показати весь коментар
06.02.2022 13:37 Відповісти
в последнем слове у вас ошибка , не ≪Л≫ а ≪П≫
показати весь коментар
06.02.2022 13:41 Відповісти
Картохой пуляли?
показати весь коментар
06.02.2022 13:43 Відповісти
вашей страны биларуссия - не существует.... агенство тасс-мы не читаем!)
показати весь коментар
06.02.2022 13:55 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 14:07 Відповісти
ЗРК "Оса-Ока" був прийнятий на озброєння в сімдесятих роках минулого сторіччя.
показати весь коментар
06.02.2022 15:25 Відповісти
Голова колгоспу нехай займеться колорадськими жуками які завелися на його полі
показати весь коментар
06.02.2022 15:29 Відповісти
Знов бурято-осєтіни в гостях у сказкі..
https://real-vin.com/vozle-granicy-ukrainy-razmestilas-********-brigada-iz-burjatii/amp
показати весь коментар
06.02.2022 15:44 Відповісти
Из какого музея они их выкопали? Неужели Панцирей С у РФ не выпросили?
показати весь коментар
06.02.2022 15:48 Відповісти
у Вейншории невидимки. засечь невозможно)
показати весь коментар
06.02.2022 16:14 Відповісти
 
 