Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних навчаннях з РФ
Розрахунки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) "Оса" відпрацьовують завдання протиповітряної оборони під час спільних "військових навчань" РФ та Білорусі на території Білорусі.
Про це повідомило Міноборони республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Білоруська сторона запевняє, що розрахунки ЗРК "Оса", які раніше здійснили марш у новий позиційний район і заступили на бойове чергування, прикривають сухопутні підрозділи, а також військові об'єкти від ударів з повітря. У результаті виконання навчально-бойових завдань розрахунки ЗРК відбивають наліт умовного повітряного супротивника, виконують електронні пуски зенітних керованих ракет.
Росія та Білорусь проводять перевірку сил реагування союзної держави. До 9 лютого планується передислокація та створення угруповань військ, 10-20 лютого відбудуться навчання "Союзна рішучість-2022".
У навчаннях буде задіяно майже всі збройні сили Білорусі, а також частини Східного військового округу, ПКС і ПДВ Росії, заявив 21 січня начальник головного управління бойової підготовки білоруської армії Андрій Некрашевич.
