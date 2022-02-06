Затримано чоловіка, що жбурнув молоток у вікно будівлі Верховної Ради, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські полку поліції особливого призначення №2, які несуть службу на території прилеглої до будівлі Верховної Ради, в неділю затримали чоловіка, який пошкодив вікна адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба київської поліції.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна — молоток і кинув їм у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

"Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі із затриманим спілкуються слідчі", – наголошують правоохоронці.