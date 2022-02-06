УКР
Затримано чоловіка, що жбурнув молоток у вікно будівлі Верховної Ради, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські полку поліції особливого призначення №2, які несуть службу на території прилеглої до будівлі Верховної Ради, в неділю затримали чоловіка, який пошкодив вікна адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба київської поліції.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна — молоток і кинув їм у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

"Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі із затриманим спілкуються слідчі", – наголошують правоохоронці.

+23
А если бы там оказался гавнокомандующий?!
Страшно подумать…
показати весь коментар
06.02.2022 14:22 Відповісти
+9
Гадя смотрит на тебя, как на г...
показати весь коментар
06.02.2022 14:30 Відповісти
+9
Це було дистанційне голосування...
показати весь коментар
06.02.2022 14:43 Відповісти
А если бы там оказался гавнокомандующий?!
Страшно подумать…
показати весь коментар
06.02.2022 14:22 Відповісти
Комусь страшно, а комусь й приємно...
показати весь коментар
06.02.2022 14:40 Відповісти
Дайте ему звание героя советского союза!
показати весь коментар
06.02.2022 15:55 Відповісти
вЄрховний!!!
показати весь коментар
06.02.2022 14:48 Відповісти
Дати йому Героя України, не все Надці давати.
показати весь коментар
06.02.2022 18:12 Відповісти
Затримали і засудили
показати весь коментар
06.02.2022 14:27 Відповісти
Тоді кинули гранату, щоб хоч якось змусити зРаду не голосувати в цілому за закон про "особливий статус" даунбасії, амністію для лугандонських вбивць та за іншу хренотєнь, яку через Парламент хотів протягти сивий "надьожа нації". А щоб Патріоти на Майдані перед зРадою не завадили йому ПРОДАТИ ху...лу Україну, затулився від них хлопчиками-строковиками з нацгвардії. Ви цього не знали? Проти "особливого статусу лугандону, на площі виступила "Свобода", а в Раді проти особливого статусу даунбасиї проголосувала партія "Батьківщина".
показати весь коментар
06.02.2022 14:49 Відповісти
Школото , не бреши так нагло і відверто 😡
показати весь коментар
06.02.2022 15:01 Відповісти
Я не брешу. Це ви, як і ваш кумир, сивий педро, постійно брешете. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx.
За "особливий статус" лугандонії в зРаді дружно так проголосували риги і бариги. Проти - "Батьківщина", Радикальна партія і "Самопоміч". Отака ху...ня виходить: риги і бариги - близнюки-браття. І вам, адептам брехласивого, від цього ніколи не відмитися.
показати весь коментар
06.02.2022 17:17 Відповісти
наче проти змін до Конституції жбурнули гранату, які так і не були протягнуті
показати весь коментар
06.02.2022 16:47 Відповісти
Начало есть.
показати весь коментар
06.02.2022 14:25 Відповісти
Гадя Савченко?
показати весь коментар
06.02.2022 14:25 Відповісти
Нє... Та на баржі з міномьота б пуляла...
показати весь коментар
06.02.2022 14:30 Відповісти
Громадянин.
показати весь коментар
06.02.2022 14:30 Відповісти
трансвеститы тоже громадяны, что за дискриминация?
показати весь коментар
06.02.2022 14:32 Відповісти
Гадя смотрит на тебя, как на г...
показати весь коментар
06.02.2022 14:30 Відповісти
Ви з баржі з міномета пуляєте? - Нє, тільки розказуємо. - Красіває...
показати весь коментар
06.02.2022 14:36 Відповісти
Цей дядько думав, шо зелений поц на роботу ходить, а воно ж десь у феохфанії, як завжди , під крапельницею від наркоти.
показати весь коментар
06.02.2022 14:31 Відповісти
Це було дистанційне голосування...
показати весь коментар
06.02.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 22:21 Відповісти
А вы представьте себе что-бы в это время проходила какая нибудь сессия верховной рады, туалет бы всех желающих не вместил и пришлось бы народным ходить по углам здания - запашок стоял бы тот еще!!!!! Мужика пойманого - понять , простить и отпустить, при возможности наградить!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.02.2022 14:44 Відповісти
его бесила самоизоляция Вр
показати весь коментар
06.02.2022 14:50 Відповісти
*** ківу і його подібних не затримують, а нормальну людину затримали! Ганьба!!!!
показати весь коментар
06.02.2022 14:50 Відповісти
Ківа, - людина науківа. Затвор передєргіваєт сходу)
показати весь коментар
06.02.2022 15:01 Відповісти
Ні, вже не наукова наша ківа)
показати весь коментар
06.02.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 19:07 Відповісти
,, а также полтора коррупционера
показати весь коментар
06.02.2022 14:58 Відповісти
Вернуть молоток и с оркестром направить в окопы на Донбасс.
показати весь коментар
06.02.2022 14:59 Відповісти
дебил ты
показати весь коментар
06.02.2022 15:05 Відповісти
Мать, что не так?
показати весь коментар
06.02.2022 15:09 Відповісти
хрень не пиши,да и почему сам не в окопе
показати весь коментар
06.02.2022 15:14 Відповісти
Ну да, настоящие львовские патриоты будут с окнами воевать в Киеве, а мне на передовую. Много вас таких хитрож"пых.
показати весь коментар
06.02.2022 15:19 Відповісти
даааа,хочешь верь хочеш не но у меня статус УБД,и мне до окопа повестка и доехать до части назначения.
показати весь коментар
06.02.2022 15:33 Відповісти
может быть даже это скоро и произойдет
показати весь коментар
06.02.2022 15:34 Відповісти
Верю. Из какой области?
показати весь коментар
06.02.2022 15:38 Відповісти
Винницкой
показати весь коментар
06.02.2022 15:41 Відповісти
Каждый делает в жизни тот или иной выбор. Сначала одни кидают в медведя молоток и убегают с криками рятуйте, а затем другие бросаются остановить этого медведя.
показати весь коментар
06.02.2022 15:53 Відповісти
Даже в яника і то яйцями кидали,"поважали"🤓
показати весь коментар
06.02.2022 15:04 Відповісти
а як він артистично падав )))) як колос на глиняних ніжках ))))
показати весь коментар
06.02.2022 15:17 Відповісти
Це , мабуть , свободівець піарить Тягни@ срака 🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.02.2022 15:07 Відповісти
і кинув їм у вікно\\\\\\\\\\\\

кому?
показати весь коментар
06.02.2022 15:13 Відповісти
ну їм )))) шо Ви таке питаєте.?))) хтось та там був?..
ним і кинув... по їм ))))...
показати весь коментар
06.02.2022 15:19 Відповісти
а, "їм" в розумінні - множина, службовцям.
я блін як то поняття є "Граммар наці" вже
то мені блін не на "йо"-калок полювати.

деякі дебіли пишуть напр: мы вчера с сёстрой...
показати весь коментар
06.02.2022 15:34 Відповісти
полицаи опять не с народом...выводы не сделаны полицаями и властью..
показати весь коментар
06.02.2022 15:16 Відповісти
Зачем молоток? Зачем портить имущество? Да и депутаты, благодаря, зрабабильшости на 1001-х каникулах. Больше похоже на очередное покушение на Шефира
показати весь коментар
06.02.2022 15:20 Відповісти
как быстро внесено в реестр, ну правильно это же не труханов, пьяный в сраку, устроивший страшное ДТП, предлагавший взятку неоднократно, вез незадекларированные деньги, имеет неподтвержденный доход... а тут за молоток и все быстро...во истину, за курицу посадят пожизненно, за состав награждают.. мужик конечно стрнаный, в нерабочий день, и молоток... нет что бы уж стать героем, в рабочий день и фугас так в кг 100 трот эквивалента, главное что бы все бл@ди собрасиь в одном месте)))
показати весь коментар
06.02.2022 15:29 Відповісти
По -перше де ви бачите молоток? А по-друге---хлопець ішов після ремонтних робіт ,молоток мішав,то він просто його викинув Ну чого пристали?
показати весь коментар
06.02.2022 15:51 Відповісти
Дурак, что тут скажешь. Теперь заплатит кучу денег. Чего добился?
показати весь коментар
06.02.2022 15:53 Відповісти
пробный шар , так сказать ,,пристреливаются ,, окно СРОЧНО замуровать !!! пожалуй ВСЕ окна замуровать , от греха подальше (((
показати весь коментар
06.02.2022 16:34 Відповісти
дайте ему орден.... парень этого достоин....
показати весь коментар
06.02.2022 16:40 Відповісти
Во как))) И группа следственно-оперативная оперативно прибыла, чтобы хулиганку оформить. А когда криминальное правонарушение совершают люди в погонах (за что срок конкретный предусмотрен), которые без спецпропуска людей в метро не пускают - то бл..дь и через три часа и после 10ти вызовов никто не приедет.
показати весь коментар
06.02.2022 17:03 Відповісти
Тема залишилась не розкритою -- так вікно броньоване, чи ні ? Нарід дуже цікавить...
показати весь коментар
06.02.2022 17:16 Відповісти
Якщо броньоване,так і складу злочину нема!
показати весь коментар
06.02.2022 17:58 Відповісти
шкода, шо якусь зелень не пришибло
показати весь коментар
06.02.2022 18:21 Відповісти
Може якусь Арахімію в цьому вікні побачив?
показати весь коментар
06.02.2022 18:48 Відповісти
 
 